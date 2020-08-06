П'яний пасажир поїзда вночі розбив скло і погрожував ножем поліцейським. ФОТОрепортаж

Щоб уникнути можливих трагічних наслідків, поліцейські охорони не тільки вгамували пасажира нічного швидкого потягу дальнього слідування, а й висадили дебошира з потягу та передали його колегам-поліцейським з Черкаської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Після опівночі під час патрулювання потягу № 122 сполученням "Рівне – Київ – Миколаїв" до наряду поліції охорони звернувся провідник та повідомив, що в тамбурі вагону хтось розбив скло. Правоохоронці одразу звернули увагу на чоловіка, з явними ознаками алкогольного сп’яніння та порізами на руках.

"Під час опитування, чоловік почав поводитися агресивно, висловлював образи до присутніх, а потім дістав ніж й почав їм погрожувати", – розповів молодший інспектор наряду реагування поліції охорони старший сержант поліції Агамір Бадалян.

"Щоб запобігти трагічним наслідкам і можливим жертвам, правоохоронці швидко втихомирили дебошира, на зап'ястях якого клацнули кайданки", - йдеться в повідомленні.

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Про цю подію було повідомлено на спецлінію "102" та вже о 01.45 годин 38-річного пасажира-хулігана на станції "ім. Т. Шевченка" передано слідчо-оперативній групі Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.





