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П'яний пасажир поїзда вночі розбив скло і погрожував ножем поліцейським. ФОТОрепортаж

Щоб уникнути можливих трагічних наслідків, поліцейські охорони не тільки вгамували пасажира нічного швидкого потягу дальнього слідування, а й висадили дебошира з потягу та передали його колегам-поліцейським з Черкаської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Після опівночі під час патрулювання потягу № 122 сполученням "Рівне – Київ – Миколаїв" до наряду поліції охорони звернувся провідник та повідомив, що в тамбурі вагону хтось розбив скло. Правоохоронці одразу звернули увагу на чоловіка, з явними ознаками алкогольного сп’яніння та порізами на руках.

"Під час опитування, чоловік почав поводитися агресивно, висловлював образи до присутніх, а потім дістав ніж й почав їм погрожувати", – розповів молодший інспектор наряду реагування поліції охорони старший сержант поліції Агамір Бадалян.

"Щоб запобігти трагічним наслідкам і можливим жертвам, правоохоронці швидко втихомирили дебошира, на зап'ястях якого клацнули кайданки", - йдеться в повідомленні.

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Про цю подію було повідомлено на спецлінію "102" та вже о 01.45 годин 38-річного пасажира-хулігана на станції "ім. Т. Шевченка" передано слідчо-оперативній групі Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

Пяний пасажир поїзда вночі розбив скло і погрожував ножем поліцейським 01
Пяний пасажир поїзда вночі розбив скло і погрожував ножем поліцейським 02
Пяний пасажир поїзда вночі розбив скло і погрожував ножем поліцейським 03

Автор: 

дебош (10) потяг (1992) Нацполіція (15318)


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Топ коментарі
+8
- «Какая, - говорю, - дикость в России теперь настала. Чтобы предводитель дворянства на священнослужителя, аки лев, бросался и за беспартийность упрекал. « (с)
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06.08.2020 17:59 Відповісти
+5
так в потягах же не має поліцейських! коли ту жінку били де вони були? Чи вже запутили їх в пояги? Так кошторис ще не склали як би...
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06.08.2020 18:00 Відповісти
+5
появилась новая страшилка - железная дорога .
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06.08.2020 18:28 Відповісти
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- «Какая, - говорю, - дикость в России теперь настала. Чтобы предводитель дворянства на священнослужителя, аки лев, бросался и за беспартийность упрекал. « (с)
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06.08.2020 17:59 Відповісти
Вы, говорю, низкий человек, мучитель Клавдии Ивановны и охотник за чужим добром, которое теперь государственное, а не его
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06.08.2020 18:36 Відповісти
П'яний пасажир поїзда вночі розбив скло і погрожував ножем поліцейським - Цензор.НЕТ 9948
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06.08.2020 23:48 Відповісти
так в потягах же не має поліцейських! коли ту жінку били де вони були? Чи вже запутили їх в пояги? Так кошторис ще не склали як би...
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06.08.2020 18:00 Відповісти
почему бы Укрзализныце не создать "черный список" для такого быд ла?
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06.08.2020 18:11 Відповісти
А как по-твоему попал в поезд несостоявшийся насильник ?
Подошел к проводнице, дал денег (без всякого паспорта) - и все , толку с тех списков ....
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06.08.2020 20:05 Відповісти
появилась новая страшилка - железная дорога .
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06.08.2020 18:28 Відповісти
Вид этих вагонов изнутри вызывает тоску и ужас. Не удивительно, что у пассажиров едет крыша.
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06.08.2020 18:34 Відповісти
разрешил конструктивный недостаток советского вагоностроения....Всегда мечтал о форточке в окне тамбура...Македонский vs гордиев узел....
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06.08.2020 18:48 Відповісти
Тело подумало что он в тюрьме спросонья. 910 км очень дальнее следование.
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06.08.2020 19:40 Відповісти
Смоленский отдел полиции ГУНП в Черкасской области
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06.08.2020 19:45 Відповісти
Смелянский подходит под описание местности. Редакторы статью не читают.
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07.08.2020 11:45 Відповісти
Та я не в курсе,что там Смелянский-подумал,что,ну Вы поняли
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07.08.2020 12:35 Відповісти
Дебошир-пасажир був з квитком чи без?
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07.08.2020 23:08 Відповісти
 
 