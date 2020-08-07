Масштабна пожежа у виробничому приміщенні сталася у Львові, була загроза вибуху газу, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Пожежники ліквідували пожежу у виробничому приміщенні у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"6 серпня о 16:51 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м.Львові на вул.Шевченка 311. Пожежа виникла в двохповерховій виробничій цегляній будівлі,розміром 40х15 м.

До місця події, за підвищеним номером виклику, було негайно направлено вогнеборців державних пожежно-рятувальних частин. Вогонь вибивався з-під даху будівлі. Густий чорний токсичний дим становив небезпеку для життя вогнеборців. Тож рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання", - сказано в повідомленні.

О 19:26 пожежу локалізовано та о 20:24 повністю ліквідовано.

"Складність у приборканні вогню полягала у відсутності на території водопостачання. Через це вогнеборці проклали додаткові рукавні лінії до найближчого водождерела, щоб провести забір води. Також на місці події існувала загроза вибуху газу, через загорання газового трубопроводу", - відзначили в ДСНС.

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Вогнем знищено дах на площі 600 кв.м, виробниче обладнання на площі 150 кв.м та зовнішній утеплювач на площі 200 кв.м.

"Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців врятовано 2 будівлі розташованих поруч", - додали у відомстві.

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До ліквідації пожежі залучалось 68 чоловік особового складу та 16 одиниць спецтехніки, а також пожежний потяг "Укрзалізниці". Причини та обставини події встановлюють правоохоронні органи.

На пожежі ніхто не постраждав.







Фото: сайт ДСНС