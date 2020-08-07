Колишній військовослужбовець у Сумах через соцмережі закликав найманців РФ до порушення режиму припинення вогню на Донбасі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ в Сумах затримали колишнього військовослужбовця, який після відставки закликав до порушення територіальної цілісності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деструктивні матеріали він розміщував на персональних сторінках із майже тисячною аудиторією підписників у російській соціальній мережі. Зокрема, він публічно закликав учасників незаконних збройних формувань до ведення активних бойових дій та порушення режиму тиші на лінії розмежування.

За результатами обшуків за місцем проживання відставника правоохоронці вилучили комп`ютер та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Про підозру у сприянні терористичній організації оголошено сепаратистському інтернет-агітатору з Кіровоградщини. Мешканець Олександрійського району адміністрував спільноти у соцмережах для збору фінансової допомоги бойовикам.

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