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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Колишній військовослужбовець у Сумах через соцмережі закликав найманців РФ до порушення режиму припинення вогню на Донбасі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ в Сумах затримали колишнього військовослужбовця, який після відставки закликав до порушення територіальної цілісності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деструктивні матеріали він розміщував на персональних сторінках із майже тисячною аудиторією підписників у російській соціальній мережі. Зокрема, він публічно закликав учасників незаконних збройних формувань до ведення активних бойових дій та порушення режиму тиші на лінії розмежування.

За результатами обшуків за місцем проживання відставника правоохоронці вилучили комп`ютер та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Про підозру у сприянні терористичній організації оголошено сепаратистському інтернет-агітатору з Кіровоградщини. Мешканець Олександрійського району адміністрував спільноти у соцмережах для збору фінансової допомоги бойовикам.

Також читайте: В Україні триває потужна російська інформаційна агресія, - Данілов

Колишній військовослужбовець у Сумах через соцмережі закликав найманців РФ до порушення режиму припинення вогню на Донбасі, - СБУ 01
Колишній військовослужбовець у Сумах через соцмережі закликав найманців РФ до порушення режиму припинення вогню на Донбасі, - СБУ 02
Колишній військовослужбовець у Сумах через соцмережі закликав найманців РФ до порушення режиму припинення вогню на Донбасі, - СБУ 03
Колишній військовослужбовець у Сумах через соцмережі закликав найманців РФ до порушення режиму припинення вогню на Донбасі, - СБУ 04

Автор: 

агітація (203) пропаганда (2830) СБУ (13056) Суми (939)


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Топ коментарі
+12
так это агитаторы заставляли сепаров стрелять, а так они пушистые
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07.08.2020 10:20 Відповісти
+11
Кончить мразину.
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07.08.2020 10:20 Відповісти
+11
Почему таких не лишают гражданства Украины ?
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07.08.2020 10:36 Відповісти
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так это агитаторы заставляли сепаров стрелять, а так они пушистые
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07.08.2020 10:20 Відповісти
Да наверняка написал что-то типа: "Давайте, суньтесь только, тут вам и кранты". А СБУ тут как как тут - сепара поймали!
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07.08.2020 10:47 Відповісти
Картинки с его компа посмотри, прежде чем теории подобные строить.
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07.08.2020 10:50 Відповісти
Слабо верится - человек служил, воевал за Украину, а потом призывает к "нарушению режима тишины".
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07.08.2020 10:58 Відповісти
З чого висновок що він воював за Україну? Бувший військослужбовець, таких тисячі потікали до власівців.
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07.08.2020 11:05 Відповісти
лиса- ты походу с ним на диване "воевала"...???
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07.08.2020 11:07 Відповісти
Якщо ця пані, дійсно та сама,з позивним Серая Лиса, то твої висери дуже не в тему....
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07.08.2020 13:34 Відповісти
Розвідниця з таким позивним загинула ще в 15-му році
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07.08.2020 14:19 Відповісти
Ні, не та.
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07.08.2020 18:22 Відповісти
Служат по-разному, одни защищают, другие родиной торгуют.
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07.08.2020 12:06 Відповісти
Та да - надо расстреливать за картинки. Причём 3 раза в день на протяжении 15ти лет.
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07.08.2020 11:03 Відповісти
Ну тут треба підходити особисто, коли лугандонці влучать у Толыка, то можна не карати.
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07.08.2020 11:06 Відповісти
Ти сам то що там побачив, вибачаюсь що на ти, людина гнобила окурків на їхніх сайтах,
його зробили провокатором, ти там побачив хоча б один його пост, з тебе роблять бидло, а ти і раде, завтра на його місці будемо всі ми бо своїми постами провокуєм **************....
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07.08.2020 13:27 Відповісти
Всех вас переловим
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07.08.2020 12:27 Відповісти
Кончить мразину.
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07.08.2020 10:20 Відповісти
от трех до пяти....какое интересное чувство - жить в молодом хосударстве и желать ему скорейшего пистеца
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07.08.2020 10:45 Відповісти
Украина одно из самых древних государств, ты сепар?
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07.08.2020 11:04 Відповісти
Мордва старше, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjD1qTB0YjrAhUw_SoKHbHkCasQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.kp.ru%2Fdaily%2F24239.3%2F438251%2F&usg=AOvVaw1QvO5dgNOsQbY_K3ZxTfwA
Египетские пирамиды построили русские
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07.08.2020 11:07 Відповісти
А Бог наверно из сызрани?!
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07.08.2020 11:18 Відповісти
Зачем?
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07.08.2020 10:21 Відповісти
Ты имеешь ввиду зачем кончить мразину?
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07.08.2020 10:35 Відповісти
Я имею в виду, что сейчас нарушение перемирия (не буду брать в кавычки, ибо пока типа работает) будет не в пользу того, кто нарушил. Вот и не могу понять, зачем он сейчас призывал орков стрелять? Если ненавидит Украину, то именно нам это перемирие как кость в горле (это мое мнение) - мы будем в проигрыше в любом случае.Или это какая-то супертонкая игра Зе, которую я не понимаю (и не должен понимать). Посмотрим.
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07.08.2020 10:48 Відповісти
военнослужащий чего? Часто бывает, что определенные порошком так называемые "военнослужащие" Нацгвардии, по факту - менты Авакяна, своими действиями льют грязь на свою организацию, а народ, который до войны мента в фуражке от военного отличить не мог, сейчас в таких обвинениях пеняет на ЗСУ, "патамушта в навастях была написана ваеннослужащий"
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07.08.2020 10:25 Відповісти
Каждый воюет в меру своих возможностей.
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07.08.2020 10:31 Відповісти
И где этот "бывший военнослужащий" военнослужил раньше?
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07.08.2020 10:34 Відповісти
Та зрозуміло, що "служив" він у давні часи до війни, пішов у відставку в 45 з ненавистю до України і коханням до *****, і весело з користю для себе проводив час в соцмережах, продовжцючи отримувати пенсію від "ненависних хахлів".
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07.08.2020 10:44 Відповісти
Во во....
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07.08.2020 10:55 Відповісти
Почему таких не лишают гражданства Украины ?
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07.08.2020 10:36 Відповісти
Потому что зелики, не хотят с ним ругаться перед выборами, это их лекторат
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07.08.2020 10:47 Відповісти
Потому, что это не законно согласно Конституции Украиы.
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07.08.2020 10:51 Відповісти
хмм.. у СБУ тоже есть страничка в "Одноглазниках"..
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07.08.2020 10:39 Відповісти
А разведкой (контрразведкой) через открытые источники как заниматься без акк в соцсетях????
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07.08.2020 11:58 Відповісти
это была шутка..
обоими руками поддерживаю действия СБУ.. а от себя, считаю что СБУ должна действовать жестче.. Вату нужно держать "в черном теле"..
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07.08.2020 12:02 Відповісти
В таких случаях нужно опрашивать всех родственников и знакомых и подписчиков, на знание гимна, истории и мочи, кто не знает, лишать права голоса, а буйных депортировать!! Нужен четкий алгоритм действий!!!!!
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07.08.2020 10:50 Відповісти
Нужны правовые основания прежде всего. Причем такие, после которых депортированные не подадут в ЕСПЧ и не отсудят у Украины круглую сумму.
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07.08.2020 10:52 Відповісти
Прикольные броники в СБУ.
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07.08.2020 10:58 Відповісти
Да *** ,поработали на славу агенты СБУ и это когда гуляют Медведчуки ,Рабиновичи,Бойки и т.д. и от этих ребят зла ,вреда,горя и беды Украине в миллион раз больше чем от всех интернет агитаторов вместе взятых ,в стране твориться реально хрен знает что ...
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07.08.2020 11:06 Відповісти
почему при задержании не сломали ногу?
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07.08.2020 12:05 Відповісти
желательно в районе горла.
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07.08.2020 13:39 Відповісти
Фсбу на коне, войска рф на дамбпсе союзники фсбу
Мрази
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07.08.2020 12:38 Відповісти
На удобрения негодяя.
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07.08.2020 13:12 Відповісти
 
 