Зеленський прямо на передовій нагородив годинником морпіха 503-го батальйону Миколу Ставицького. ФОТОрепортаж

Під час візиту на Донбас президент України Володимир Зеленський нагородив морпіха 503-го батальйону Миколу Ставицького наручним годинником.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав сам морпіх, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (6 серпня. - Ред.) на самісінькій передовій російсько - української війни Президент України Володимир Зеленський вручив мені цінний подарунок, наручний годинник від Президента України", - написав він.

Говорячи про свої враження від візиту президента України на передову, Ставицький зазначив, що охорони президента під час його відвідин позицій морпіхів, які постійно перебувають під прицілом і вогнем важкої ворожої артилерії, майже не було, зустріч ніхто не планував і не репетирував, зброю ніхто не забирав, і навіть натяку на це не робив.

Також морпіх додав, що формат питань під час бесіди з президентом ніхто взагалі не коригував: "Все було чесно, спонтанно, відкрито, і відверто".

"Служу українському народові!" - додав Ставицький.

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Фото: Ставицький/Facebook