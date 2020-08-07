Чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство на замовлення в Болгарії, затримано в Дніпрі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Із 2016 року чоловік розшукувався правоохоронними органами Болгарії. В Україні переховувався під чужим ім'ям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.
За вчинення замовного вбивства на території Болгарії у 2016 році 35-річний чоловік був оголошений у розшук. Аби не потрапити в поле зору правоохоронців, зловмисник використовував документи, видані на іншу особу.
6 серпня правоохоронці затримали розшукуваного. В його автомобілі працівники поліції вилучили зброю та набої до неї, документи на ім’я іншої особи, але з фотографією зловмисника. Походження та підстави отримання вилучених документів будуть встановлюватися правоохоронцями.
Тривають слідчі дії, особа перевіряється на причетність до скоєння тяжких злочинів на території України.
З метою подальшої комунікації з іноземними колегами про затримання розшукуваної особи поліцейські вже повідомили в Інтерпол.
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