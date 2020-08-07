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Чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство на замовлення в Болгарії, затримано в Дніпрі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Із 2016 року чоловік розшукувався правоохоронними органами Болгарії. В Україні переховувався під чужим ім'ям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

За вчинення замовного вбивства на території Болгарії у 2016 році 35-річний чоловік був оголошений у розшук. Аби не потрапити в поле зору правоохоронців, зловмисник використовував документи, видані на іншу особу.

6 серпня правоохоронці затримали розшукуваного. В його автомобілі працівники поліції вилучили зброю та набої до неї, документи на ім’я іншої особи, але з фотографією зловмисника. Походження та підстави отримання вилучених документів будуть встановлюватися правоохоронцями.

Тривають слідчі дії, особа перевіряється на причетність до скоєння тяжких злочинів на території України.

З метою подальшої комунікації з іноземними колегами про затримання розшукуваної особи поліцейські вже повідомили в Інтерпол.

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Чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство на замовлення в Болгарії, затримано в Дніпрі, - Нацполіція 01
Чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство на замовлення в Болгарії, затримано в Дніпрі, - Нацполіція 02
Чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство на замовлення в Болгарії, затримано в Дніпрі, - Нацполіція 03
Чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство на замовлення в Болгарії, затримано в Дніпрі, - Нацполіція 04

Автор: 

Болгарія (790) Дніпро (3322) затримання (4357) Інтерпол (376) Нацполіція (15325)


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якщо чоловик у пидстрэлэних штанях, то вин мабуть з куроту чы на курорт
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07.08.2020 12:08 Відповісти
Просто в Днепре жарко, +35, в городе! Это духовка раскалённая.
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07.08.2020 14:08 Відповісти
Хорошая "машина", только патроны не от нее, СМЕХ!!!
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08.08.2020 13:21 Відповісти
 
 