Чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство на замовлення в Болгарії, затримано в Дніпрі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Із 2016 року чоловік розшукувався правоохоронними органами Болгарії. В Україні переховувався під чужим ім'ям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

За вчинення замовного вбивства на території Болгарії у 2016 році 35-річний чоловік був оголошений у розшук. Аби не потрапити в поле зору правоохоронців, зловмисник використовував документи, видані на іншу особу.

6 серпня правоохоронці затримали розшукуваного. В його автомобілі працівники поліції вилучили зброю та набої до неї, документи на ім’я іншої особи, але з фотографією зловмисника. Походження та підстави отримання вилучених документів будуть встановлюватися правоохоронцями.

Тривають слідчі дії, особа перевіряється на причетність до скоєння тяжких злочинів на території України.

З метою подальшої комунікації з іноземними колегами про затримання розшукуваної особи поліцейські вже повідомили в Інтерпол.

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