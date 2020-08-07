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Новини Фото Репресії в Білорусі
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У Мінську двоє хлопців-діджеїв включили пісню Цоя "Перемен" на святі, організованому на місці забороненого мітингу Тіхановської: "Я знаю, мене зараз заберуть". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На святі в Мінську, організованому на місці запланованого мітингу суперниці Лукашенка Світлани Тіхановської, двоє хлопців-діджеїв включили пісню Віктора Цоя "Перемен".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Вчора, 6 серпня, в Київському сквері Мінська зібралися тисячі мінчан. Так вони відреагували на заборону мітингу Тіхановської, пише Телеграф.by.

Жителі почали сходитися на "День відкритих дверей установ додаткової освіти" ще за кілька годин до Тіхановської.

У Мінську двоє хлопців-діджеїв включили пісню Цоя Перемен на святі, організованому на місці забороненого мітингу Тіхановської: Я знаю, мене зараз заберуть 01

У соцмережах прихильники Тіхановської домовилися прийти на захід у білих майках і з білими браслетами. Коли присутні тисячі людей підняли руки з білими стрічками, несподівано заграла пісня Цоя "Перемен!". Виявилося, що її включили хлопці, які стояли за пультом і брали участь в організації офіційного заходу.

У Мінську двоє хлопців-діджеїв включили пісню Цоя Перемен на святі, організованому на місці забороненого мітингу Тіхановської: Я знаю, мене зараз заберуть 02

Пісня зірвала виступ запрошеного організаторами свята баяніста.

До хлопців за пультом підійшов хтось із адміністрації району і попередив, що вони зривають захід, і викликав міліцію.

У Мінську двоє хлопців-діджеїв включили пісню Цоя Перемен на святі, організованому на місці забороненого мітингу Тіхановської: Я знаю, мене зараз заберуть 03
Фото: TUT.by

Після цього музична програма перервалася. З'явилися проблеми зі зв'язком. Присутні періодично скандували "Живе Білорусь!", "Перемен!", "Світла!", "Давай!", "Іди!". До кінотеатру "Київ" під'їхали три автозаки і три мікроавтобуси.

Звукорежисери Палацу молоді Кирило Галанов і Владислав Соколовський, які забезпечували звуковий супровід на "Дні відкритих дверей установ додаткової освіти" і включили для присутніх пісню "Перемен" Віктора Цоя сказали, що зробили це свідомо.

"У нас іншого вибору не було просто!" - пояснив вчинок Владислав виданню TUT.by

Хлопець каже, що це була їхня ініціатива: "Двадцять шість років ми живемо при одній владі, і, якщо так буде продовжуватися, ми ще двадцять шість років при ній проживемо, а то і більше. І нічого не зміниться накраще. Навіть п'ятнадцятирічні підлітки розуміють, що якщо ми зараз що-небудь зробимо в кращу сторону, то, так, може, років двадцять-тридцять буде не дуже добре, але у нас є перспективи".

Владислав не сумнівається, що після того, що сталося їх звільнять.

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Очевидець подій розповіла виданню Наша Нива, що бачила хлопців після затримання - обидва були побиті.

"Коли ми вже були в міліції, почули, як обговорювалися статті, за якими їх збиралися доставити. Здається, ст. 17 (ст. 17.1 Дрібне хуліганство) та непокору (ст. 23.4 КоАП). Хлопці здавалися побитими. У високого чоловіка з довгим волоссям (Владислава) лоб і очі були прямо червоними-червоними. У другого одна половина обличчя була червоною, і він прикладав пляшку, щоб не було набряку", - розповідає Карина Ласковець.

Дівчина разом з друзями опинилася вчора у відділенні міліції за те, що фотографувалася  біля Палацу республіки. Карина була в білій сукні з червоним корсетом і знімалася на тлі білого простирадла.

"Вважають, що ми створюємо провокацію, - дівчина пояснює, за що її затримали. - Хлопці (Владислав і Кирило) сиділи мовчки, ми намагалися запитати з друзями за що, але на них так дивилися омонівці, що, здається, вони боялися щось відповісти. А потім їх розсадили".

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Карину відпустили ближче до десятої години вечора, як стверджує дівчина, протокол щодо їхньої компанії не був складений, все обійшлося "ввічливою бесідою".

Як повідомив Микита Галанов, брат затриманого Кирила, вчора вночі він приїхав в Центральне РУВС, щоб написати заяву про зникнення. І тільки після цього повідомили, що він перебуває в ЦВП.

Як пише TUT.by, зараз хлопці не виходять на зв'язок.

За даними Telegram-каналу NEXTA live,  просто в ці хвилини в кабінеті 410 суду Центрального району Мінська (Кірова, 21) судять звукорежисера Кирила Галанова. Йому обвинувачують за статтею 17.1 і 23.4 КоАП РБ.

Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) мітинг (755) протест (2410) репресії (1626) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+16
Я яшчэ зразумеу' бы, каб ты гэты высер на мове зрабiу'.
ПНХ, чмо непiсьменнае.
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07.08.2020 13:09 Відповісти
+13
Лукашенко недостаточно быстро вел Беларусь в объятия Кремля. Поэтому беларусы ждут перемен от Тихановской - она сдаст их Пуйлу мгновенно.
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07.08.2020 12:58 Відповісти
+9
В Минске двое парней-диджеев включили песню Цоя "Перемен" на празднике, организованном на месте запрещенного митинга Тихановской: "Я знаю меня сейчас заберут" - Цензор.НЕТ 4793
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07.08.2020 13:00 Відповісти
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О, магические 73%.
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07.08.2020 16:14 Відповісти
Она 100% ставленница Кремля.
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07.08.2020 17:37 Відповісти
Очень жаль огорчить , но это всего-лишь интернет опрос ...
В Украиских сайтах на том же Цензоре всего побеждала "Свобода" , а в реальности и жаль , но она уже второй созыв не проходит 5% ...
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08.08.2020 06:46 Відповісти
Перед тим як вона "в реальності" і на Ваш жаль не пройшла п"ять відсотків Свобода мала свого на чолі держави Кошулинського,своїх міністра оборони,генпрокурора,профільних міністрів і офігенну підтримку в суспільстві...Вимагалось лишень одного - не красти...І Свобода тест не пройшла...Кожен раз,проїзджаючи у Львові біля його найкрасивішої будівлі - готелю "Жорж" (колишній Інтурист) яка належить головному спонсору Свободи - екс рекетиру,бандиту Кривецькому (Пупсу),згадуючи,як ми всі тут підтримували Свободу я плююсь і проклинаю свою легковірність...Городська сумашедша комуняка Фаріон,Тягнибок,вся сім"я якого то вбивці,самовбивці,зрадники і аферисти,вся та свободівська рагульня,яка зараз володіє немалими бізнесами і Львові і за ним - а прийшла у владу гола і боса - ось Вам відповідь...Хоча Ваша підтримка Свободи з Їзраєлю - це вже вирок їй і розуміння що то за "націоналісти"...
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08.08.2020 18:11 Відповісти
Давайте відверто - я не підтрумував ніколи "Свободу" ... А як й Ви "Батьківщину" й з 2003 року ... Але коли у партії нема своюго олігарху й медіа й тим "Свобода" дуже схожа з "Батьківщиную" -- ось й виникають дрібні спонсори з місцевою "барижної еліти" . Й чим той Пупс гірший за Мангера чи Лозинського ?! Просто питання де брати гроші на партію , яка існує більше 20 років , якщо Риги , НУНС , а зараз інші пролігаршічні проекти : ЗЕ , ПЕС й "Лехайм" категорично проти заборони політичної реклами й мают по каналу , а "вата" й Пепа мають по два-три канали - де 7х24 ведуть пропаганду за своєго й лайнять "Батьківщину" , Гриценко , "Свободу" . Причому Петра й ЗЕ лайнять *********** проєкти , ЗЕ й вату лайнить "пряма кішка" й 5й , А усі разом лайнять неолігархічні проєкти . А особисто Гордон (Пінчук й Ахметов) лайнить "Свободу" через сутто параноїдальні звинувачення .
Щодо комуняка , а ким був кривавий пастор в тіж самі часи ?! Чине секретарем райкому комсомолу й розумово партійним ... Тобто Фаріон була викладачом в універі й пересічною комунякою , а Турчинов (й Піпіпка) був номінклатурою партійною .
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08.08.2020 19:44 Відповісти
Мне жаль, что я многих тут считал за рукопожатных, а они оказались : и не друг и не враг, а так... даже не лайно, а так ... насранО.
Нi хера-то вы пра сiплую пачвару не ведаеце.
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07.08.2020 16:16 Відповісти
Нам главное наши, беларуские интересы. Свалить луку. А платные лукаботы, ольгиновские бесплатные любители Лукашенко-на них наплевать. Пусть возьмут его себе, рабам нужен хозяин, а свободным людям свобода.
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07.08.2020 17:42 Відповісти
они за Пепу и Зе ничего не знают , ато что бы знали чего за сиплого цигана? Они сектанты и не более .
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08.08.2020 18:18 Відповісти
Народ диктатора ненавидит и он рано или поздно будет свергнут.
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07.08.2020 17:37 Відповісти
Хату свою поставишь, звездабол?
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07.08.2020 17:43 Відповісти
диктатора не навидят, поэтому сделают все, вопреки здравого смысла, по приколу..
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07.08.2020 18:21 Відповісти
Ставленники или не ставленники %уйла, зато в Беларуси станет весело. Как в Украине.
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07.08.2020 19:57 Відповісти
Лише за те, що мєнти хватають людей за таку пісню в центрі Європи у 2020 - Лукашенка треба посадити на кілок.
Це ж не Середньовічча.
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07.08.2020 22:44 Відповісти
Аминь ! Ваша проповедь окончена , господин Тарквемада пора вести женщин на костер .
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08.08.2020 18:22 Відповісти
ЦОЙ ЖИВ!!!
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08.08.2020 23:31 Відповісти
низзяяя
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17.08.2020 06:36 Відповісти
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