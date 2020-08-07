У Мінську двоє хлопців-діджеїв включили пісню Цоя "Перемен" на святі, організованому на місці забороненого мітингу Тіхановської: "Я знаю, мене зараз заберуть". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На святі в Мінську, організованому на місці запланованого мітингу суперниці Лукашенка Світлани Тіхановської, двоє хлопців-діджеїв включили пісню Віктора Цоя "Перемен".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Вчора, 6 серпня, в Київському сквері Мінська зібралися тисячі мінчан. Так вони відреагували на заборону мітингу Тіхановської, пише Телеграф.by.

Жителі почали сходитися на "День відкритих дверей установ додаткової освіти" ще за кілька годин до Тіхановської.

У соцмережах прихильники Тіхановської домовилися прийти на захід у білих майках і з білими браслетами. Коли присутні тисячі людей підняли руки з білими стрічками, несподівано заграла пісня Цоя "Перемен!". Виявилося, що її включили хлопці, які стояли за пультом і брали участь в організації офіційного заходу.

Пісня зірвала виступ запрошеного організаторами свята баяніста.

До хлопців за пультом підійшов хтось із адміністрації району і попередив, що вони зривають захід, і викликав міліцію.



Фото: TUT.by

Після цього музична програма перервалася. З'явилися проблеми зі зв'язком. Присутні періодично скандували "Живе Білорусь!", "Перемен!", "Світла!", "Давай!", "Іди!". До кінотеатру "Київ" під'їхали три автозаки і три мікроавтобуси.

Звукорежисери Палацу молоді Кирило Галанов і Владислав Соколовський, які забезпечували звуковий супровід на "Дні відкритих дверей установ додаткової освіти" і включили для присутніх пісню "Перемен" Віктора Цоя сказали, що зробили це свідомо.

"У нас іншого вибору не було просто!" - пояснив вчинок Владислав виданню TUT.by

Хлопець каже, що це була їхня ініціатива: "Двадцять шість років ми живемо при одній владі, і, якщо так буде продовжуватися, ми ще двадцять шість років при ній проживемо, а то і більше. І нічого не зміниться накраще. Навіть п'ятнадцятирічні підлітки розуміють, що якщо ми зараз що-небудь зробимо в кращу сторону, то, так, може, років двадцять-тридцять буде не дуже добре, але у нас є перспективи".

Владислав не сумнівається, що після того, що сталося їх звільнять.

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Очевидець подій розповіла виданню Наша Нива, що бачила хлопців після затримання - обидва були побиті.

"Коли ми вже були в міліції, почули, як обговорювалися статті, за якими їх збиралися доставити. Здається, ст. 17 (ст. 17.1 Дрібне хуліганство) та непокору (ст. 23.4 КоАП). Хлопці здавалися побитими. У високого чоловіка з довгим волоссям (Владислава) лоб і очі були прямо червоними-червоними. У другого одна половина обличчя була червоною, і він прикладав пляшку, щоб не було набряку", - розповідає Карина Ласковець.

Дівчина разом з друзями опинилася вчора у відділенні міліції за те, що фотографувалася біля Палацу республіки. Карина була в білій сукні з червоним корсетом і знімалася на тлі білого простирадла.

"Вважають, що ми створюємо провокацію, - дівчина пояснює, за що її затримали. - Хлопці (Владислав і Кирило) сиділи мовчки, ми намагалися запитати з друзями за що, але на них так дивилися омонівці, що, здається, вони боялися щось відповісти. А потім їх розсадили".

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Карину відпустили ближче до десятої години вечора, як стверджує дівчина, протокол щодо їхньої компанії не був складений, все обійшлося "ввічливою бесідою".

Як повідомив Микита Галанов, брат затриманого Кирила, вчора вночі він приїхав в Центральне РУВС, щоб написати заяву про зникнення. І тільки після цього повідомили, що він перебуває в ЦВП.

Як пише TUT.by, зараз хлопці не виходять на зв'язок.

За даними Telegram-каналу NEXTA live, просто в ці хвилини в кабінеті 410 суду Центрального району Мінська (Кірова, 21) судять звукорежисера Кирила Галанова. Йому обвинувачують за статтею 17.1 і 23.4 КоАП РБ.