СБУ затримала в центрі Києва організатора контрабанди важких наркотиків з Європи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві Служба безпеки України блокувала контрабанду важких наркотиків і психотропів із Європи і затримала організатора наркотрафіку.
Про це повідомили в пресслужбі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області, передає Цензор.НЕТ.
"За даними досудового слідства, налагодив наркобізнес раніше судимий за аналогічні злочини мешканець Макіївки, який зараз проживає у столиці. До протиправної діяльності він залучив кількох своїх знайомих із кримінальним минулим. Встановлено, що наркотичні засоби та психотропні речовини зловмисник отримував від іноземних постачальників із країн Бенілюксу. В Україну "товар" потрапляв у міжнародних поштових відправленнях під виглядом продуктів харчування. Збували наркотики на території області через мережу дилерів", - йдеться в повідомленні.
Затримали організатора групи відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у середмісті столиці під час отримання чергового відправлення. Експертиза показала, що у посилці були понад 200 грамів героїну та кокаїну на майже мільйон гривень за розцінками "чорного ринку".
Наразі тривають обшуки за місцями проживання учасників групи.
Кримінальне провадження здійснюється за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та притягнення до відповідальності його спільників.
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А наше поколение всегда считало - портвейн лучше!
Сигареты БТ, бомжам - Рейс (всегда имелся для попрошаек).
Зі сторони тротуару тільки сандалі було видно.
Цими любителів стріляти приму пригощали.
Тест показал что у чувака псевдоэфедринная группа думаю что это или фэн или еще хуже соль Alfa-PVL .этим наркотиком завален Киев ..Все нарики сидят на этой соли то что сейчас происходит это жесть СМИ молчат а проблема огромнейшая ...Мусора держат наркоканалы убирают конкурентов
А торговца мешками герыча с афганистана в ес через закарпатье хосподина мервечука фсб-сбу брать будет?