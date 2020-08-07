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СБУ затримала в центрі Києва організатора контрабанди важких наркотиків з Європи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві Служба безпеки України блокувала контрабанду важких наркотиків і психотропів із Європи і затримала організатора наркотрафіку.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області, передає Цензор.НЕТ.

"За даними досудового слідства, налагодив наркобізнес раніше судимий за аналогічні злочини мешканець Макіївки, який зараз проживає у столиці. До протиправної діяльності він залучив кількох своїх знайомих із кримінальним минулим. Встановлено, що наркотичні засоби та психотропні речовини зловмисник отримував від іноземних постачальників із країн Бенілюксу. В Україну "товар" потрапляв у міжнародних поштових відправленнях під виглядом продуктів харчування. Збували наркотики на території області через мережу дилерів", - йдеться в повідомленні.

Затримали організатора групи відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у середмісті столиці під час отримання чергового відправлення. Експертиза показала, що у посилці були понад 200 грамів героїну та кокаїну на майже мільйон гривень за розцінками "чорного ринку".

СБУ затримала в центрі Києва організатора контрабанди важких наркотиків з Європи 01

Наразі тривають обшуки за місцями проживання учасників групи.

Кримінальне провадження здійснюється за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

СБУ затримала в центрі Києва організатора контрабанди важких наркотиків з Європи 02

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та притягнення до відповідальності його спільників.

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СБУ затримала в центрі Києва організатора контрабанди важких наркотиків з Європи 03
Фото: ГУ СБУ у м.Києві та Київській області

Автор: 

затримання (4357) Київ (19793) контрабанда (1826) наркотики (1464) СБУ (13056)


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Топ коментарі
+9
В ОП паніка?!
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07.08.2020 13:35 Відповісти
+6
При чем тут Зелин наркодилер к свинарчукам?
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07.08.2020 13:39 Відповісти
+6
Ото бубочке сегодня пришлось переходить на водку.
А наше поколение всегда считало - портвейн лучше!
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07.08.2020 13:42 Відповісти
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В ОП паніка?!
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07.08.2020 13:35 Відповісти
Бідний зєлєнський......
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07.08.2020 13:35 Відповісти
Когда меняешь дилера говорят возможен передоз
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07.08.2020 13:37 Відповісти
СБУ задержала в центре Киева организатора контрабанды тяжелых наркотиков из Европы - Цензор.НЕТ 9686
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07.08.2020 13:47 Відповісти
Как говорили Свинарчуки- Мы хотели немножко заработать,что в этом плохого?
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07.08.2020 13:38 Відповісти
При чем тут Зелин наркодилер к свинарчукам?
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07.08.2020 13:39 Відповісти
Доречі, коли вже свинарчуків посадять - терпіти вже немає сечі!
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07.08.2020 13:43 Відповісти
Ото бубочке сегодня пришлось переходить на водку.
А наше поколение всегда считало - портвейн лучше!
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07.08.2020 13:42 Відповісти
Пысы. А коньяк Плиска был по цене водки, кальвадос и то дешевле.
Сигареты БТ, бомжам - Рейс (всегда имелся для попрошаек).
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07.08.2020 13:47 Відповісти
Від Рейсу в очах темніло і вони лізли на лоба. Зате коштували 15 копійок.
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07.08.2020 13:54 Відповісти
Я одного пригостив, він сидів на паркані.
Зі сторони тротуару тільки сандалі було видно.
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07.08.2020 14:08 Відповісти
Ще були такі без фільтру, лабрадор, чи що.
Цими любителів стріляти приму пригощали.
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07.08.2020 14:11 Відповісти
СБУ затримала в центрі Києва організатора контрабанди важких наркотиків з Європи - Цензор.НЕТ 55
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07.08.2020 14:19 Відповісти
А кубинские сигары в алюминиевых футлярах и деревянных ящичках по рублю, А кубинский ром 0.75 , дешевле Столичной 0.5... И полное отсутствие сраных акцизных марок!
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07.08.2020 13:58 Відповісти
вовачка позвонит и накричит на них, мол снимали номер для квартала, а это реквизит
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07.08.2020 13:44 Відповісти
Якось дивно. Зазвичай героїн везуть в Євросоюз із країн Азії, де його виготовляють туди, де за нього більше заплатять. А тут завезли в Україну з Євросоюзу. Якщо у нас дефіцит на героїн, то це плюс нашій поліції. Або ми стали багатшими за Євросоюз.
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07.08.2020 14:41 Відповісти
Заметте в европейском тесте на наркоту отсуствует пункт TGA или canabinol .
Тест показал что у чувака псевдоэфедринная группа думаю что это или фэн или еще хуже соль Alfa-PVL .этим наркотиком завален Киев ..Все нарики сидят на этой соли то что сейчас происходит это жесть СМИ молчат а проблема огромнейшая ...Мусора держат наркоканалы убирают конкурентов
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07.08.2020 15:00 Відповісти
Сабаков и моника не предилах,это Порошенко.! Да вы правы этой гадости полно в интеренете продают.
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08.08.2020 08:10 Відповісти
Должна быть высшая мера, как во многих странпх Азии.
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08.08.2020 07:59 Відповісти
Когда уже СБУ будет заниматься своей работой???? Сепар ватны мертвечук будет в сизо?
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08.08.2020 08:08 Відповісти
ФСБ - СПУ основной торговец органами детьми в мире. Волонтера убили за то что разыскивал детей.

А торговца мешками герыча с афганистана в ес через закарпатье хосподина мервечука фсб-сбу брать будет?
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08.08.2020 18:51 Відповісти
От країна чудес: СБУ наркомів ловить, а МВС терористів ганяє.
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09.08.2020 19:53 Відповісти
 
 