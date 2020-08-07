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Порошенко з дружиною відвідали в госпіталі розвідника, який намагався врятувати морпіха Журавля: Ми маємо пам'ятати своїх героїв. ФОТОрепортаж

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко разом з дружиною Мариною відвідали українських воїнів, які проходять лікування в Головному військовому клінічному госпіталі. Подружжя Порошенків передало фрукти і солодощі воїнам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Окремо Марина та Петро Порошенко подякували за мужність та героїзм морському піхотинцю з позивним "Підлий", який також проходить лікування у госпіталі. Петро Порошенко зазначив, що цей військовий пройшов Майдан та підписав контракт до Збройних сил 5 вересня 2014 року. У 137 Окремому батальйоні морської піхоти він став одним з найкращих снайперів. Потім керівником групи, потім начальником штабу групи, потім отримав офіцерське звання молодшого лейтенанта, закінчив інститут під час служби в Збройних Силах.

"Всі пам’ятаєте загибель морського піхотинця Журавля? Коли, на жаль, ми маємо про це казати правду, керівництво держави і керівництво Збройних сил залишили наших поранених. Так от він з цим не погодився, і у другий рейд, як офіцер, як найбільш досвідчений розвідник, як снайпер, пішов його рятувати", – розповів Петро Порошенко історію подвигу морського піхотинця. Військовий отримав контузію.

Також дивіться: "Історії фейсбучних фахівців про спроби командування витягнути пораненого Ярика - фейк", - друзі розвідників Журавля і Красногрудя про обставини їхньої загибелі. ВIДЕО безпілотника

Також лідер "Європейської Солідарності" звернувся до президента Зеленського: "Такі, як Андрій і їхні дії, їхня сміливість мають бути оцінені високою державною нагородою. І тут немає політики, якщо держава не шанує своїх героїв, вона вимушена буде зупинитися і залишатися окупованою. Я твердо переконаний, що саме таке рішення має бути негайно прийнятео ".

За словами п'ятого президента, це буде символом поваги до волонтерів, добровольців і воїнів.

Водночас Порошенко констатував, що сьогодні влада намагається заплющити очі на ситуацію, яка є в країні, і не говорити, що найбільш поважна частина нашого суспільства, еліта суспільства – наші воїни.

"Я сьогодні приїхав сюди, щоб потиснути руку і сказати, що цим воїном пишається Україна. Для мене це надзвичайно важливо. Я хочу подякувати всім, хто тут зібрався. Ми хочемо донести, шановні воїни, захисники, волонтери, країна вас дуже любить. Країна віддає шану і повагу воїнам. Країна пам’ятає про те, що ви для неї зробили", – додав Порошенко.

При цьому він констатував, що досягнення реформування Збройних сил і сектору безпеки за попередні роки сьогодні майже зупинені. За його словами, вже 16 місяців не підвищували грошове забезпечення для військовослужбовців.

"Нам казали, що мир – це просто, достатньо перестати стріляти. А я завжди кажу, що коли перестане стріляти Росія, то буде мир. А коли перестане стріляти Україна – то не буде України. Бо вони, і ми це багато разів бачили на власні очі, приходять і знищують Україну", – зауважив п'ятий президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загиблий медик Ілін рвався вперед, щоб скористатися будь-яким шансом на порятунок командира розвідвзводу Красногрудя, - Бутусов про останній бойовий вихід

Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. В результаті ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один - бойове травмування.

Порошенко з дружиною відвідали в госпіталі розвідника, який намагався врятувати морпіха Журавля: Ми маємо памятати своїх героїв 01
Порошенко з дружиною відвідали в госпіталі розвідника, який намагався врятувати морпіха Журавля: Ми маємо памятати своїх героїв 02
Порошенко з дружиною відвідали в госпіталі розвідника, який намагався врятувати морпіха Журавля: Ми маємо памятати своїх героїв 03
Порошенко з дружиною відвідали в госпіталі розвідника, який намагався врятувати морпіха Журавля: Ми маємо памятати своїх героїв 04
Порошенко з дружиною відвідали в госпіталі розвідника, який намагався врятувати морпіха Журавля: Ми маємо памятати своїх героїв 05
Порошенко з дружиною відвідали в госпіталі розвідника, який намагався врятувати морпіха Журавля: Ми маємо памятати своїх героїв 06

Автор: 

Порошенко Петро (15203) військовослужбовці (4832) Порошенко Марина (109) 137 ОБМП (6)


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Топ коментарі
+71
Президент України,
Головнокомандуючий
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07.08.2020 16:01 Відповісти
+66
Армія - Петрове дітище.
Недаремно Зе її ненавидить та боїться.
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07.08.2020 16:03 Відповісти
+64
https://www.facebook.com/skitalec?__cft__[0]=AZV44xBUYxZAV8lvBHfkBX9T9hg2BlgVCbJFgJSZxCMhfCWkTLzTkVXHL0Mu6tNph8slptRyOdnTmDd29BwLAuRmycl8SWA7TsSAiU0F989Xb1Gw-a6yF1IimRbNM0sIXxM&__tn__=-UC%2CP-R Роман Донік
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Боец дважды бросивший группу во время боя, а потом поехавший "за дорученням Зеленского" к отцу погибшего разведчика снимать вместе с Порхуном видосик для Зеленского и на 1+1, награжден орденом "За Мужність" ІІІ степени.
Таким же орденам посмертно награждены и погибшие разведчики, и медик, который пошел вытаскивать раненого морпеха.

А вот командир группы, дважды выходивший на эвакуацию, до последнего пытавшийся спасти Ярослава Журавля, не доползший до него 20-30 метров, потому что контузило выстрелом из гранатомета - не представлен.

Командир группы, кстати так же остался после сильной контузии один и откатывался сам.

Его тоже бросил "мужественный" боец, который в первый раз сбежав, доложил, что Журавель скорее всего мертв.
Больше никто из тех, кто пытались спасти Журавля 4 дня, к наградам представлены не были.
Напомните там кто то комбату и комбригу девиз морской пехоты. Им теперь с этим жить.
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07.08.2020 16:03 Відповісти
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Пиарится вспоминая о воинах. А почему Петру не вспомнить 24 августа 2014 года, когда он принимал военный парад на Крещатике, раздавал звания генерал - полковника Муженко, Полтораку, Яровому. А в это время под Иловайском сотни воинов были в котле и Порошенко стыдливо молчал- не хотел портить себе праздник. А как Верховный главнокомандующий ВСУ вообще себя не проявил - все молча прятался за Муженко и Полторака. А теперь можно и раздать фрукты и сладости...
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07.08.2020 16:36 Відповісти
Чого мокалі такі тупі,котел піл Іловайськом утворився не 24 серпня.
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07.08.2020 16:41 Відповісти
Порошенко все более превращается в шоумена, который пиарится на героях! Еще не известно, кто больший клоун!
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07.08.2020 16:36 Відповісти
ЗЕбіло, такі як ви й привели до влади той сорром на весь світ, який зараз ми маємо, ЗЕеееееееееее..........
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07.08.2020 16:53 Відповісти
Дурню, він не піариться, він приїхав з допомогою , як завжди не з пустими руками. А твій зеля--ЖЛОБ !
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07.08.2020 18:14 Відповісти
зебіл, так чо ж Ахметов не купив хоча би одного Абрамса?
Хоча, вам, забілам, невідомо, що щоб купити товар - і продавець має мати змогу продати...
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07.08.2020 18:43 Відповісти
Та ти шо ? Бачили ми , твій ахметов допомогоє виключно сепарам , жодному українському воїну не допоміг Пам'ятаю, що в той час , коли Порошенко допомогам добробатам, твїй ахметов таємно вивозив рації сепарам днр , до речі які купили канадці українськім військовим . Так що не ображайся, а краще закрий пельку зі своїм ахметкой . Нагадаю тобі --читай !!
Гумконвой Ахметова вез боевикам в оккупированный Донбасс швейцарские радиостанции
https://beztabu.net/gumkonvoj-ahmetova-vez-boevikam-v-okkupirovannyj-donbass-shvejcarskie-radiostancii_n13143
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07.08.2020 18:53 Відповісти
Ось бачите, Ахметов гумконвої возив. А нагадайте мені про гумконвої Порошенко! Тільки про реальні гумконвої! Один абрамс коштує близько 3х млн $. Міг Порошенко потратити всього 100 млн із 4,5 млрд та купити 30 абрамсів до війська?
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07.08.2020 19:01 Відповісти
Тактвій ахметка возив" гумконвої "з водярою , та цигарками яку потім продавав сепарам . До речі цим дітей не нагодуєш , отака вона "допомога від ахметки .Нагадаю читай --Задержанные грузовики Ахметова везли сигареты и водку
https://lb.ua/society/2014/12/15/289401_zaderzhannie_gruzoviki_ahmetova.html
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07.08.2020 19:08 Відповісти
та ВОНО дурне, не тратьта свій час на тупого зебіла... гуманітарка терористам)))) охреніти можна)))
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07.08.2020 19:15 Відповісти
Ага,а зелёный пацанов на передовой объедает)
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07.08.2020 16:38 Відповісти
И пиарится на "случайном" посещении магазина, но не госпиталя. Госпиталь -табу!
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07.08.2020 17:48 Відповісти
https://censor.net/photo_news/3212445/zelenskiyi_pryamo_na_peredovoyi_nagradil_chasami_morpeha_503go_batalona_nikolaya_stavitskogo_fotoreportaj

зато Зеля часы вручил на передке
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07.08.2020 16:41 Відповісти
ага бугага когда там мы откатились под Кромаху поведай
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07.08.2020 16:46 Відповісти
https://censor.net/news/3212468/zelenskiyi_s_voinami_inogda_nado_vypit_chto_ya_i_delayu

и на том же передке даже пообедал
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07.08.2020 16:42 Відповісти
ось він - мій Президент та Гетьман !
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07.08.2020 16:52 Відповісти
Точно!
ГЕТЬ-МэН!!!
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07.08.2020 17:16 Відповісти
як ти жалюгідне, кацапа-зебіл
tfu in you face.... мокротой
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07.08.2020 17:32 Відповісти
Да не рви серце, ну дали підсрачника ГЕТЬ МеНу, нехай йде туди де послали, чого ти за нього вчепився.
Він собі спокійно на яхті відпочиває, а ти на гівно за нього зходишь.
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07.08.2020 17:44 Відповісти
Нафталіновий Питро з ручника знявся )))
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07.08.2020 16:57 Відповісти
ой,вей мир..
таки кус им ин тухес..
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07.08.2020 17:53 Відповісти
а зебоба зато первый президент Украины которого посадят в США
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07.08.2020 17:01 Відповісти
Во влажных мечтах порохобота.
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07.08.2020 17:16 Відповісти
та у рота тобі мої спітніли ноги, росіянін
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07.08.2020 17:36 Відповісти
Что промежность уже увлажнилась?
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07.08.2020 17:40 Відповісти
Нафталіновий Питро з ручника знявся )))
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07.08.2020 17:04 Відповісти
жалюгідне руське нічтожество
tfu in you face, PDR
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07.08.2020 17:35 Відповісти
О свиноматка с курорта припхалася.
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07.08.2020 17:12 Відповісти
Порох сила, Зебил могила!!!!!!!
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07.08.2020 17:14 Відповісти
Молодець Порошенко!
Респект!
Наступний Президент України Петро Порошенко!

А Беня і Зеля на нари Два утирки, зрозуміли - будете сидіти, ублюдки.
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07.08.2020 17:30 Відповісти
Попробуй что нибудь холодное к голове приложить....
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07.08.2020 18:14 Відповісти
Рейтинг Зеленського = НУЛЬ!!!!
Єрмак, Богдан, Зеленський, Велнедіктова, Баканов, Таран, Хомчак, Тартаров, керівник ДБР бабін, чи як його, Коломойський ..... далі вас чекає суд і ... може і тюрма.
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07.08.2020 17:34 Відповісти
Голову напекло? Носи панамку.
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07.08.2020 17:37 Відповісти
Сиди в спаме и не хрюкай, бот тупорылый
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07.08.2020 17:38 Відповісти
та тьфу тобі у морду, кацап
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07.08.2020 17:38 Відповісти
Плевать и гадить это ваше Фсё!
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07.08.2020 18:15 Відповісти
На таких как ты зебилов? Да)
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07.08.2020 19:22 Відповісти
Порошенко Президент України!!!!
ЗЕ - чекають НАРИ!!!
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07.08.2020 17:37 Відповісти
Мерзавец Петя, который за 5 лет разгромил добровольческое движение, говорил Путину "жму руку", рассказывает патриотические басни
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07.08.2020 17:43 Відповісти
Порох решил попиариться...
И не пойму, за что награждать этого морпеха - задание не выполнено, они бросили своего умирать !
Оправданий этому нет ! И он недостоин никаких наград за это !
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07.08.2020 17:47 Відповісти
Значит трус,который всех бросил,но видос для зесрани записал,достоин,а человек ,который пытался спасти побратима,нет...зебильная логика она такая
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07.08.2020 18:04 Відповісти
А ты на видео видел КАК он "пытался" ?! Не особо он и хотел !!! А как выпала возможость - слинял и "упал на больничку" !!!!
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07.08.2020 18:51 Відповісти
"мужество" - это превозмогая боль уничтодать противника и/или продолжать выполнять задание !
А он СБЕЖАЛ !
Раз он осознанно "вернулся" - значит он осознано БРОСИЛ СВОЕГО и прекратил выполнят задание !!!
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07.08.2020 18:57 Відповісти
Из панфиловцеверов будешь, Матросов !
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07.08.2020 18:46 Відповісти
Как раз эти "матросики" и есть ЛИПОВЫЕ ПАНФИЛОВЦЫ ! сцыкуны !
В этой истории нужно НАКАЗЫВАТЬ, А НЕ НАГРАЖДАТЬ !
Одни, непрофессионалы - погибли, другие сцыкуны - награждены !
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07.08.2020 18:59 Відповісти
Променяли патриота на ЗЕбобу идиёта,
а теперь не знают как, обнулить сей мрачный фак.т
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07.08.2020 17:48 Відповісти
А кто такая "патриота"?
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07.08.2020 18:16 Відповісти
Забей, тебе, ЗЕдебилу, не понять.
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07.08.2020 18:24 Відповісти
Это наверное типа твоего Бацьки? Чи он "идиота"? Чи, таки, "патриота"?
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07.08.2020 19:18 Відповісти
Поцык, не морочь мне мэдэбэйцылы.
Каму лука бацька, таму ***** дзядзька.
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07.08.2020 19:51 Відповісти
Вот Зе пошёл в супермаркет - это 'пиар голимый', а вот Порошенко с Мариной 'совершенно случайно' увидели люди в госпитале , и потом все это абсолютно внезапно мы увидели в самом читаемом издании Украины
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07.08.2020 17:52 Відповісти
В госпиталь никому дорога не закрыта, но гундявого леприкона в основном в гудвайне можно застать,от непосильного труда на благо родины щеки расперло так что глаза как у китайца стали, а бахиня в основном по косметическим салонам шляется.
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07.08.2020 18:29 Відповісти
щось не пам'ятаю таких хоботів після Іловайська чи Дебальцево..бо тоді і охорона би не допомогла чи просто потреби не було..?
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07.08.2020 17:56 Відповісти
Петро Порошенко - Сьомий Президент України

Віслюка Зє на смітник історії
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07.08.2020 18:01 Відповісти
Лето, жара..... Бывают и хуже галюны!
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07.08.2020 18:18 Відповісти
.....
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07.08.2020 22:47 Відповісти
Кто нибудь, скажите ему что он уже не президент...
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07.08.2020 18:07 Відповісти
Ему говорили, ОНО не верит!
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07.08.2020 18:19 Відповісти
Воно не має часу, Воно тепер з Мендель проходить курси "матери и ребёнка".
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08.08.2020 08:08 Відповісти
Звание Президент пожизненное. У гундосого шестого - это будет кличка.
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07.08.2020 18:17 Відповісти
Вот это и есть настоящий Президент Украины- Порошенко Петр Алексеевич.
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07.08.2020 18:18 Відповісти
А зеботи (або навіть 00-один) відпрацьовують тактику - спочатку по-черзі "плюсують" одне одному, а потім по-черзі вилазять щось гавкнути і знову "плюсують" доки в "спам" не потрапляють...
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07.08.2020 18:49 Відповісти
Циничный лицемер.
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07.08.2020 19:22 Відповісти
Твой дед? И как ты с этим живешь?
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07.08.2020 19:23 Відповісти
Спитайте цього шмазела скількох добробатівців він відвідав в госпіталях після Іловайська.
Чого за ПЯТЬ!!! років жоден добробатівець не отримав статус УБД?
Пецик, твоє добре вже позаду ...
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07.08.2020 19:23 Відповісти
тобі, придуркувватому зебілу, навіть не догнати, що для такого статусу потрібен відповідний Закон... І що в першому читанні такий Закон продавили лише в 2018-му...
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08.08.2020 16:29 Відповісти
Пеця, можешь не пиариться, время твое ушло. Все зря. Подстреленная утка больше не взлетит.
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07.08.2020 20:36 Відповісти
К сожалению, у Порошенко тоже есть свои журавли...
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07.08.2020 22:58 Відповісти
Порох лучший из всех президентов Украины!
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08.08.2020 01:06 Відповісти
Звісно ви маєте право на свою точку зору, якою б вона не була.
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08.08.2020 09:32 Відповісти
Цензор - в тебе помилка в написанні посади Порошенко: правильно писати не "П'ятий Президент України", а "П'ятий та Сьомий Президент України". Повного одужання воїнам. Слава нації!
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08.08.2020 08:06 Відповісти
А як багато сюди кацапських гандонів набігло - що припікає, суки?
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08.08.2020 08:10 Відповісти
типо если на русском пишешь-кацап?
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08.08.2020 08:14 Відповісти
Ні, я просто дивлюсь скільки тут заспамлено постів українських патріотів. Якщо ти патріот України, то можеш писати хоч на німецькій, хоч на китайській, хоч на російській. А кацап - це не національність, це ментальність.
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08.08.2020 08:36 Відповісти
Ну так витягуй зі спаму патріотів... У мене виходить непогано...
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08.08.2020 17:57 Відповісти
странно конечно,если посмотреть архивные высеры тролей с цензора,времен пороха,так он то же херовый,то котлы то минские соглашения,ушел порох снова плохо,может дело в вас?
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08.08.2020 08:13 Відповісти
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