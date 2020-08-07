Порошенко з дружиною відвідали в госпіталі розвідника, який намагався врятувати морпіха Журавля: Ми маємо пам'ятати своїх героїв. ФОТОрепортаж

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко разом з дружиною Мариною відвідали українських воїнів, які проходять лікування в Головному військовому клінічному госпіталі. Подружжя Порошенків передало фрукти і солодощі воїнам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Окремо Марина та Петро Порошенко подякували за мужність та героїзм морському піхотинцю з позивним "Підлий", який також проходить лікування у госпіталі. Петро Порошенко зазначив, що цей військовий пройшов Майдан та підписав контракт до Збройних сил 5 вересня 2014 року. У 137 Окремому батальйоні морської піхоти він став одним з найкращих снайперів. Потім керівником групи, потім начальником штабу групи, потім отримав офіцерське звання молодшого лейтенанта, закінчив інститут під час служби в Збройних Силах.

"Всі пам’ятаєте загибель морського піхотинця Журавля? Коли, на жаль, ми маємо про це казати правду, керівництво держави і керівництво Збройних сил залишили наших поранених. Так от він з цим не погодився, і у другий рейд, як офіцер, як найбільш досвідчений розвідник, як снайпер, пішов його рятувати", – розповів Петро Порошенко історію подвигу морського піхотинця. Військовий отримав контузію.

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Також лідер "Європейської Солідарності" звернувся до президента Зеленського: "Такі, як Андрій і їхні дії, їхня сміливість мають бути оцінені високою державною нагородою. І тут немає політики, якщо держава не шанує своїх героїв, вона вимушена буде зупинитися і залишатися окупованою. Я твердо переконаний, що саме таке рішення має бути негайно прийнятео ".

За словами п'ятого президента, це буде символом поваги до волонтерів, добровольців і воїнів.

Водночас Порошенко констатував, що сьогодні влада намагається заплющити очі на ситуацію, яка є в країні, і не говорити, що найбільш поважна частина нашого суспільства, еліта суспільства – наші воїни.

"Я сьогодні приїхав сюди, щоб потиснути руку і сказати, що цим воїном пишається Україна. Для мене це надзвичайно важливо. Я хочу подякувати всім, хто тут зібрався. Ми хочемо донести, шановні воїни, захисники, волонтери, країна вас дуже любить. Країна віддає шану і повагу воїнам. Країна пам’ятає про те, що ви для неї зробили", – додав Порошенко.

При цьому він констатував, що досягнення реформування Збройних сил і сектору безпеки за попередні роки сьогодні майже зупинені. За його словами, вже 16 місяців не підвищували грошове забезпечення для військовослужбовців.

"Нам казали, що мир – це просто, достатньо перестати стріляти. А я завжди кажу, що коли перестане стріляти Росія, то буде мир. А коли перестане стріляти Україна – то не буде України. Бо вони, і ми це багато разів бачили на власні очі, приходять і знищують Україну", – зауважив п'ятий президент.

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Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. В результаті ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один - бойове травмування.











