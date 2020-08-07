Порошенко з дружиною відвідали в госпіталі розвідника, який намагався врятувати морпіха Журавля: Ми маємо пам'ятати своїх героїв. ФОТОрепортаж
П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко разом з дружиною Мариною відвідали українських воїнів, які проходять лікування в Головному військовому клінічному госпіталі. Подружжя Порошенків передало фрукти і солодощі воїнам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Окремо Марина та Петро Порошенко подякували за мужність та героїзм морському піхотинцю з позивним "Підлий", який також проходить лікування у госпіталі. Петро Порошенко зазначив, що цей військовий пройшов Майдан та підписав контракт до Збройних сил 5 вересня 2014 року. У 137 Окремому батальйоні морської піхоти він став одним з найкращих снайперів. Потім керівником групи, потім начальником штабу групи, потім отримав офіцерське звання молодшого лейтенанта, закінчив інститут під час служби в Збройних Силах.
"Всі пам’ятаєте загибель морського піхотинця Журавля? Коли, на жаль, ми маємо про це казати правду, керівництво держави і керівництво Збройних сил залишили наших поранених. Так от він з цим не погодився, і у другий рейд, як офіцер, як найбільш досвідчений розвідник, як снайпер, пішов його рятувати", – розповів Петро Порошенко історію подвигу морського піхотинця. Військовий отримав контузію.
Також лідер "Європейської Солідарності" звернувся до президента Зеленського: "Такі, як Андрій і їхні дії, їхня сміливість мають бути оцінені високою державною нагородою. І тут немає політики, якщо держава не шанує своїх героїв, вона вимушена буде зупинитися і залишатися окупованою. Я твердо переконаний, що саме таке рішення має бути негайно прийнятео ".
За словами п'ятого президента, це буде символом поваги до волонтерів, добровольців і воїнів.
Водночас Порошенко констатував, що сьогодні влада намагається заплющити очі на ситуацію, яка є в країні, і не говорити, що найбільш поважна частина нашого суспільства, еліта суспільства – наші воїни.
"Я сьогодні приїхав сюди, щоб потиснути руку і сказати, що цим воїном пишається Україна. Для мене це надзвичайно важливо. Я хочу подякувати всім, хто тут зібрався. Ми хочемо донести, шановні воїни, захисники, волонтери, країна вас дуже любить. Країна віддає шану і повагу воїнам. Країна пам’ятає про те, що ви для неї зробили", – додав Порошенко.
При цьому він констатував, що досягнення реформування Збройних сил і сектору безпеки за попередні роки сьогодні майже зупинені. За його словами, вже 16 місяців не підвищували грошове забезпечення для військовослужбовців.
"Нам казали, що мир – це просто, достатньо перестати стріляти. А я завжди кажу, що коли перестане стріляти Росія, то буде мир. А коли перестане стріляти Україна – то не буде України. Бо вони, і ми це багато разів бачили на власні очі, приходять і знищують Україну", – зауважив п'ятий президент.
Як повідомлялося, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі смт Зайцеве. В результаті ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один - бойове травмування.
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Хоча, вам, забілам, невідомо, що щоб купити товар - і продавець має мати змогу продати...
Гумконвой Ахметова вез боевикам в оккупированный Донбасс швейцарские радиостанции
https://beztabu.net/gumkonvoj-ahmetova-vez-boevikam-v-okkupirovannyj-donbass-shvejcarskie-radiostancii_n13143
https://lb.ua/society/2014/12/15/289401_zaderzhannie_gruzoviki_ahmetova.html
зато Зеля часы вручил на передке
и на том же передке даже пообедал
ГЕТЬ-МэН!!!
tfu in you face.... мокротой
Він собі спокійно на яхті відпочиває, а ти на гівно за нього зходишь.
таки кус им ин тухес..
tfu in you face, PDR
Респект!
Наступний Президент України Петро Порошенко!
А Беня і Зеля на нари Два утирки, зрозуміли - будете сидіти, ублюдки.
Єрмак, Богдан, Зеленський, Велнедіктова, Баканов, Таран, Хомчак, Тартаров, керівник ДБР бабін, чи як його, Коломойський ..... далі вас чекає суд і ... може і тюрма.
ЗЕ - чекають НАРИ!!!
И не пойму, за что награждать этого морпеха - задание не выполнено, они бросили своего умирать !
Оправданий этому нет ! И он недостоин никаких наград за это !
А он СБЕЖАЛ !
Раз он осознанно "вернулся" - значит он осознано БРОСИЛ СВОЕГО и прекратил выполнят задание !!!
В этой истории нужно НАКАЗЫВАТЬ, А НЕ НАГРАЖДАТЬ !
Одни, непрофессионалы - погибли, другие сцыкуны - награждены !
а теперь не знают как, обнулить сей мрачный фак.т
Каму лука бацька, таму ***** дзядзька.
Віслюка Зє на смітник історії
Чого за ПЯТЬ!!! років жоден добробатівець не отримав статус УБД?
Пецик, твоє добре вже позаду ...