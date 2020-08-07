Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Помилився номером
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів, виведених з "Приватбанку", - The Washington Post
Круте піке
Наочний приклад
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство. ВІДЕО+ФОТО
"Студія квартал 95" представляє...
Читайте на "Цензор.НЕТ": На засідання делегації Тристоронньої контактної групи Кравчук прийшов з Фокіним, по якому видно, що він "багато дивиться телевізор", - Гармаш
...є ще варіанти
Тоді інша справа...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: З воїнами іноді треба випити, що я і роблю
Приправа для виборів у Білорусі
Боротьба партії "Голос" за розгублений Зеленським електорат
По телеку базікати - Медведчуку допомагати!
Дует
Читайте на "Цензор.НЕТ": Звукооператора, який увімкнув пісню Цоя "Перемен!" на провладному концерті в Мінську, посадили на 10 діб
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Можно не париться а спокойно спать
-Да.
- Говорит галанокамандуючий. Мы вас там не абижаем?
мой прогноз - саня на новом сроке и Украина оттягивает полки на беларусскую границу - сволочи с востока и севера никуда не делись - все там....