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Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 01

Помилився номером

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів, виведених з "Приватбанку", - The Washington Post

Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 02

Круте піке

Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 03

Наочний приклад

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зайшов до супермаркету в Бахмуті: всі в масках. Я спокійний за наше доросле і зріле суспільство. ВІДЕО+ФОТО

Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 04

"Студія квартал 95" представляє...

Читайте на "Цензор.НЕТ": На засідання делегації Тристоронньої контактної групи Кравчук прийшов з Фокіним, по якому видно, що він "багато дивиться телевізор", - Гармаш

Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 05

...є ще варіанти

Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 06

Тоді інша справа...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: З воїнами іноді треба випити, що я і роблю

Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 07

Приправа для виборів у Білорусі

Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 08

Боротьба партії "Голос" за розгублений Зеленським електорат

Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 09

По телеку базікати - Медведчуку допомагати!

Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 10

Дует

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звукооператора, який увімкнув пісню Цоя "Перемен!" на провладному концерті в Мінську, посадили на 10 діб

Більше фотошопів дивіться тут

Зеленський Володимир (24558) Коломойський Ігор (3127) Кравчук Леонід (546) Лукашенко Олександр (2668) путін володимир (24222) Фокін Вітольд (98) фотожаба (14028) Рудик (36)


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Топ коментарі
+48
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6292
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07.08.2020 22:52 Відповісти
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Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1501
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07.08.2020 22:47 Відповісти
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Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5695
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07.08.2020 22:41 Відповісти
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Приправа для выборов в Беларуси, старики-переговорщики, дуэт диктаторов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9651
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07.08.2020 22:33 Відповісти
Приправа для выборов в Беларуси, старики-переговорщики, дуэт диктаторов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1450Очікування зєлєбобов та реальність…Приправа для выборов в Беларуси, старики-переговорщики, дуэт диктаторов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 790
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07.08.2020 22:35 Відповісти
Приправа для выборов в Беларуси, старики-переговорщики, дуэт диктаторов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4001
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07.08.2020 22:37 Відповісти
Приправа для выборов в Беларуси, старики-переговорщики, дуэт диктаторов. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6420
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07.08.2020 22:38 Відповісти
Рабство сидит в генах,в мозгах,в крови...чЛенин и Сралин привили такую "любоффь",что не выкорчевать и через 100 веков,перефразируя Игоря Талькова,про страну не дураков и гениев....
Можно не париться а спокойно спать
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07.08.2020 22:40 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9864
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07.08.2020 22:41 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3168
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07.08.2020 22:41 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7878
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07.08.2020 22:42 Відповісти
Тільки уявіть собі якби на Пороха відкрили справи в США- яку піну й бучу здійняли б зепаскуди продажні! А то принишкли як миші під віником: понабирали в рот гівна! Альо ! Танюша Лайф - Леонід Дніпро - Tierrie й інша наволоч! Агов!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.08.2020 22:54 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5695
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07.08.2020 22:41 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 513
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07.08.2020 22:42 Відповісти
-Альо, это та сторона?
-Да.
- Говорит галанокамандуючий. Мы вас там не абижаем?
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07.08.2020 22:44 Відповісти
Надо крутое пике пересмотреть, спасибо что напомнили.
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07.08.2020 22:44 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1501
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07.08.2020 22:47 Відповісти
Клас!
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07.08.2020 22:54 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4689
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07.08.2020 22:59 Відповісти
Где АL Bе с его ЯБВДЛ?
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08.08.2020 08:37 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4835
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07.08.2020 22:48 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2267
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07.08.2020 22:50 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9669
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07.08.2020 22:51 Відповісти
це справжній треш від секти..не вистачає лише ліку самого святого петрика..
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8936
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07.08.2020 22:51 Відповісти
Это твой треш, но всем пофиг)))
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07.08.2020 23:00 Відповісти
Пофіг
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07.08.2020 23:01 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6292
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07.08.2020 22:52 Відповісти
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07.08.2020 22:52 Відповісти
Хороший рік, і конкурси цікаві...
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07.08.2020 22:55 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8215
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07.08.2020 22:53 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8804
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07.08.2020 22:53 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 643
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07.08.2020 22:55 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1794
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07.08.2020 22:57 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3579
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07.08.2020 22:57 Відповісти
У нього і папа таке саме дурне. Добре, що папа хоч перестало ляпати язиком і поки що затихло.
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09.08.2020 01:45 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8892
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07.08.2020 22:59 Відповісти
Бывает, что способствует карьерному росту.
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08.08.2020 08:49 Відповісти
і тоді купить собі машину Пані-мера
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09.08.2020 20:15 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 972
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07.08.2020 23:01 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8604
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07.08.2020 23:02 Відповісти
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08.08.2020 00:58 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8280
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07.08.2020 23:03 Відповісти
Хотя бы "замаскировался", как-никак в "зоне боевых действий" - в магазине.
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08.08.2020 08:45 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 884
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07.08.2020 23:27 Відповісти
...фигассе, у вас на эрэфии фамилии За что ж тебя так, слопатоед?
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07.08.2020 23:29 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1381
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07.08.2020 23:25 Відповісти
Беларусы разберуться сами - не хрен туда лезть...
мой прогноз - саня на новом сроке и Украина оттягивает полки на беларусскую границу - сволочи с востока и севера никуда не делись - все там....
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08.08.2020 01:56 Відповісти
Приправа для виборів у Білорусі, старики-переговорники, дует диктаторів. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1532
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08.08.2020 07:42 Відповісти
 
 