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Новини Фото ДТП
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Підполковник Вдовиченко (Славян) потрапив у серйозну ДТП, йому потрібна допомога, - волонтер Толмачова. ФОТОрепортаж

Колишній командир 1-го батальйону 72-ї бригади підполковник Олександр Вдовиченко (Славян) потрапив у серйозну дорожньо-транспортну пригоду. Йому потрібна допомога.

Як передає Цензор.НЕТ, про це волонтер Юлія Толмачова написала на сторінці в фейсбуці.

"ДТП, Ніхто не застрахований від цього страшного слова...
Ми знаємо, що Александр Вдовиченко (Славян) потрапив у страшну аварію. За багатьма причинами всі про це мовчали, не писали. На фото авто Славяна, яким він керував. Склалася ситуація, що треба ремонтувати і цю машину і машину,  з якою сталася ДТП (страховка не покриває всіх потреб).
Може зможемо потрохи допомогти???
Власне авто Славяна не підлягає ремонту. Наразі  він в шпиталі.
Карта приват
4149 4393 1787 4471 Светлана Вдовиченко (дружина)".

Підполковник Вдовиченко (Славян) потрапив у серйозну ДТП, йому потрібна допомога, - волонтер Толмачова 01
Підполковник Вдовиченко (Славян) потрапив у серйозну ДТП, йому потрібна допомога, - волонтер Толмачова 02
Підполковник Вдовиченко (Славян) потрапив у серйозну ДТП, йому потрібна допомога, - волонтер Толмачова 03

ДТП (4495) допомога (8485) Толмачова Юлія (27)


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Топ коментарі
+7
Никогда не монимал накуя эта страхова (цивилка) которая ничего не может плокрыть.. Вернее понимаю - это чьято очередная кормушка.. шакалы!
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08.08.2020 12:50 Відповісти
+6
Почему ничего? Цивилка покрывает определенную сумму ущерба. Вы можете эту сумму увеличить, но тогда увеличатся и выплаты по цивилке.
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08.08.2020 12:54 Відповісти
+6
Это как маска - защищает от штрафа. И всё.
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08.08.2020 12:54 Відповісти
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Никогда не монимал накуя эта страхова (цивилка) которая ничего не может плокрыть.. Вернее понимаю - это чьято очередная кормушка.. шакалы!
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08.08.2020 12:50 Відповісти
Почему ничего? Цивилка покрывает определенную сумму ущерба. Вы можете эту сумму увеличить, но тогда увеличатся и выплаты по цивилке.
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08.08.2020 12:54 Відповісти
Это как маска - защищает от штрафа. И всё.
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08.08.2020 12:54 Відповісти
Автоцивилка - вообще зло.
Оплачивать последствия дтп, вместо нарушителя обязывают добропорядочных водителей.
Мир наоборот.
Ну а паразиты - страховщики, и их лобби во власти на этом ещё и сверху наживаются.
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08.08.2020 13:48 Відповісти
4 перших коментаря, і тільки 1 розумний. А 3 дибільні від якихось тупорилих йрагулів. Все як в житті 25% проти 75%.
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09.08.2020 15:15 Відповісти
что надо ремонтировать и эту машину, и машину с которой произошло ДТП (страховка не покрывает всех потребностей. Що!!!!? Що це було?
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08.08.2020 12:59 Відповісти
Ну що - провина цього чувака. От і все. Я намагаюся завжди скидувати гроші пораненим і сім'ям загиблих, але вибачте, на ремонт машини, яку побив чувак, хоч і військовий - якось не дуже є бажання.
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08.08.2020 21:35 Відповісти
Хотелось бы знать подробности.Кто и как,почему...Вижу пешеходный переход.
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08.08.2020 13:49 Відповісти
+
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08.08.2020 14:07 Відповісти
На фото авто Славяна...надо ремонтировать и эту машину, и машину с которой произошло ДТП...авто Славяна не подлежит ремонтуИсточник: https://censor.net.ua/p3212630
Шта???
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08.08.2020 14:10 Відповісти
Дивно, але таке відчуття, що читаеш спам/развод. Чи писали в стані афекту, чи трафарет, набраний з жалісних тегов. А де фото другої машини, а де і коли це відбулось. Вибачте, це як дзвінок "Ваш син потрапив в аварію".
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08.08.2020 22:40 Відповісти
******сты = это те водители, которые устраивают дтп на скорости 20 км/час, трезвыми
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08.08.2020 23:03 Відповісти
Туалетной бумаги хватает?Так узнать хотел
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09.08.2020 00:10 Відповісти
Прошу пояснить слова: "По многим причинам все об этом молчали, не писали".Источник: https://censor.net/p3212630
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09.08.2020 14:23 Відповісти
Почему молчали, можно, наверное , догадаться. А за Славяна почитайте, если не верите, что есть такой:
http://www.golos.com.ua/rus/article/285788
https://uazmi.org/news/post/fts2KNoW9pRDnFjJUDq3pW
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10.08.2020 15:12 Відповісти
 
 