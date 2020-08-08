Підполковник Вдовиченко (Славян) потрапив у серйозну ДТП, йому потрібна допомога, - волонтер Толмачова. ФОТОрепортаж

Колишній командир 1-го батальйону 72-ї бригади підполковник Олександр Вдовиченко (Славян) потрапив у серйозну дорожньо-транспортну пригоду. Йому потрібна допомога.

Як передає Цензор.НЕТ, про це волонтер Юлія Толмачова написала на сторінці в фейсбуці.

"ДТП, Ніхто не застрахований від цього страшного слова...

Ми знаємо, що Александр Вдовиченко (Славян) потрапив у страшну аварію. За багатьма причинами всі про це мовчали, не писали. На фото авто Славяна, яким він керував. Склалася ситуація, що треба ремонтувати і цю машину і машину, з якою сталася ДТП (страховка не покриває всіх потреб).

Може зможемо потрохи допомогти???

Власне авто Славяна не підлягає ремонту. Наразі він в шпиталі.

Карта приват

4149 4393 1787 4471 Светлана Вдовиченко (дружина)".





