Підполковник Вдовиченко (Славян) потрапив у серйозну ДТП, йому потрібна допомога, - волонтер Толмачова. ФОТОрепортаж
Колишній командир 1-го батальйону 72-ї бригади підполковник Олександр Вдовиченко (Славян) потрапив у серйозну дорожньо-транспортну пригоду. Йому потрібна допомога.
Як передає Цензор.НЕТ, про це волонтер Юлія Толмачова написала на сторінці в фейсбуці.
"ДТП, Ніхто не застрахований від цього страшного слова...
Ми знаємо, що Александр Вдовиченко (Славян) потрапив у страшну аварію. За багатьма причинами всі про це мовчали, не писали. На фото авто Славяна, яким він керував. Склалася ситуація, що треба ремонтувати і цю машину і машину, з якою сталася ДТП (страховка не покриває всіх потреб).
Може зможемо потрохи допомогти???
Власне авто Славяна не підлягає ремонту. Наразі він в шпиталі.
Карта приват
4149 4393 1787 4471 Светлана Вдовиченко (дружина)".
Будь ласка, зачекайте...
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Оплачивать последствия дтп, вместо нарушителя обязывают добропорядочных водителей.
Мир наоборот.
Ну а паразиты - страховщики, и их лобби во власти на этом ещё и сверху наживаются.
Шта???
http://www.golos.com.ua/rus/article/285788
https://uazmi.org/news/post/fts2KNoW9pRDnFjJUDq3pW