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19 023 58

"Прослушка" у Ткача: Отвір довжиною не менше 60 см веде на горище, яке поліція не взяла під охорону, відкрито провадження. ФОТОрепортаж

Поліція поки не взяла під охорону горище в будинку журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача, в квартирі якого були виявлені ознаки установки пристрою для прослуховування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написала головний редактор "Схем" Наталія Седлецька.

Вона повідомила, що, коли Ткач знайшов у себе ознаки установки апаратури, журналісти викликали поліцію.

"Отвір" довжиною щонайменше 60 см проходить у стелю, а Михайло живе на останньому поверсі. Над квартирою - спільне горище, до якого є доступ з різних під’їздів.

На виклик прибув спершу поліцейський патруль, а згодом слідчо-оперативна група з Шевченківського райвідділку Нацполіції. Поліцейські провели зовнішній огляд приміщення, піднялись на горище, взяли зразки з будівельних матеріалів, прийняли заяву. Та поїхали.

Тобто "глибше" не шукали.  Навіть більше, ми просили поліцію забезпечити охорону приміщення (горища), в яке можна легко потрапити і знищити речові докази. Це б допомогло нам зберегти їх, допоки поліція знову не повернеться. Але нам сказали далі звертатись вже у райвідділок, і там запитувати, чи за нашою заявою розпочали кримінальне провадження, чи призначили слідчого у справі тощо.

Наразі команда нашої програми залишається тут, щоб самотужки стежити за місцем події та збереженням можливих доказів.

Ми очікуємо якнайшвидшої реєстрації кримінального провадження за статтями перешкоджання професійній журналістській діяльності, незаконне збирання інформації, втручання в приватне життя.

Та очікуємо якнайскорішого належного огляду квартири Михайла на предмет наявності професійного обладнання для стеження за журналістом програми журналістських розслідувань, яка викриває високопосадову корупцію та зловживання владою, чим нажила собі чимало впливових ворогів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналіст Ткач заявив про виявлення ознак прослуховуючого пристрою у себе вдома. ФОТОрепортаж

Прослушка у Ткача: Отвір довжиною не менше 60 см веде на горище, яке поліція не взяла під охорону, відкрито провадження 01
Прослушка у Ткача: Отвір довжиною не менше 60 см веде на горище, яке поліція не взяла під охорону, відкрито провадження 02
Прослушка у Ткача: Отвір довжиною не менше 60 см веде на горище, яке поліція не взяла під охорону, відкрито провадження 03
Прослушка у Ткача: Отвір довжиною не менше 60 см веде на горище, яке поліція не взяла під охорону, відкрито провадження 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманих у Мінську українських журналістів Ромалійську і Гребенюка вишлють до Одеси (оновлено)

Зі свого боку, поліція Києва пізніше на сайті розмістила повідомлення:

"Сьогодні вранці до поліції Києва звернувся чоловік та повідомив, що в своїй квартирі на вулиці Ольжича він виявив пошкодження в стелі та, можливо, прослуховувальний пристрій.

Правоохоронці провели огляд місця події та опитали заявника. Під час перевірки повідомлення поліцейські виявили на стелі у квартирі пошкодження. Також співробітники поліції оглянули дах будівлі: ніяких пошкоджень або технічних засобів там не виявили.

За цим фактом відділом дізнання Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування, у рамках якого будуть встановлені всі обставини події.

Аби з’ясувати, чи був там встановлений будь-який прослуховувальний пристрій, правоохоронці запланували проведення повторного огляду і судових експертиз".

журналістика (1789) прослуховування (208) Седлецька Наталія (93) Ткач Михайло (139)


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Топ коментарі
+12
А що поганого в тому, що на Америку? Це краще, ніж на Бєню, якого Америка за одне місце взяла...
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08.08.2020 13:25 Відповісти
+7
Чому у кацапських тролів завжди такі проблеми з пунктуацією?? Що у тебе за утворення? ПТУ?)))
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08.08.2020 13:30 Відповісти
+7
Погнали "письма счастья" по ЛОМам... видно у коземанды все плохо если они до такого уровня опустились

"Прослушка" у Ткача: Отвір довжиною не менше 60 см веде на горище, яке поліція не взяла під охорону, відкрито провадження - Цензор.НЕТ 5558
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08.08.2020 13:44 Відповісти
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А що поганого в тому, що на Америку? Це краще, ніж на Бєню, якого Америка за одне місце взяла...
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08.08.2020 13:25 Відповісти
Чому у кацапських тролів завжди такі проблеми з пунктуацією?? Що у тебе за утворення? ПТУ?)))
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08.08.2020 13:30 Відповісти
"утворення"?
вот ржака - два кацапа ругаются на украинском ресурсе!
правильно ОСВІТА
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08.08.2020 13:34 Відповісти
Тсс, навіщо ти палиш контору? Я то тобі писав? Не заважай ловити кацапів!
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08.08.2020 13:34 Відповісти
ти занадто глибоко законспірувався
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08.08.2020 13:36 Відповісти
Нє, глибоко конспіровані - це кацапи, які пишуть про пекельні борошна чи підлогу країни...
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08.08.2020 13:39 Відповісти
Переслідування та стеження за журналістами-рослідувачами це ознака слабкості влади! Отже владі є що приховувати від суспільства! А це початок кінця цієї влади!
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08.08.2020 16:24 Відповісти
Звичайно! Або це банальна помста за те, що робив сюжети про держдачу Зе і його кортежі, які 140 літають! Зе ж обіцяв, що не буде кортежів і держдач, а тут його так попустили...
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08.08.2020 16:29 Відповісти
Журналист отметила отсутствие специального оборудования для поиска подслушивающих устройств у представителей

==========================
зате в них нова форма ,машини і значки.
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08.08.2020 21:06 Відповісти
Самое интересное, что это работает))) Гугл и другие переводчики так тапорно уже не работают, могут только с окончаниями напортачить))) Но если эти "утворення" переводить на русский, с их помощью, то все получается как и задумывалось и кацы не замечают как они заглатывают наживку)
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08.08.2020 14:16 Відповісти
І так, у нього утворення в голові - злоякісне, по ходу))
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08.08.2020 13:36 Відповісти
УТВО́РЕННЯ, я, сер.
1. Дія за значенням http://sum.in.ua/s/utvoryty утворити і http://sum.in.ua/s/utvorytysja утворитися . Хлопчик чув десь розмову про нову теорію утворення Землі (Олесь Донченко, V, 1957, 497); Збагачення мови іде, безперечно, не тільки шляхом прямого утворення нових слів, неологізмів, а й шляхом переосмислення слів давніх (Максим Рильський, IX, 1962, 142); Усю свою енергію й знання він вклав у справу утворення хору (Іван Кириленко, Вибр., 1960, 74); Тут же [на нараді делегатів-більшовиків] прийняли ухвалу - про ставлення до Центральної ради та про утворення на Україні партійного і радянського центрів (Андрій Головко, II, 1957, 432).
2. Те, що виникло як наслідок певних природних процесів. Всесвіт живе своїм бурхливим життям, у ньому одні матеріальні утворення народжуються за рахунок смерті інших (Комуніст України, 3, 1970, 28); З погляду хімії, білки - це дуже складні утворення з великими молекулами (Наука і життя, 6, 1962, 34);
// Те, що з'явилося як наслідок творчої діяльності, творчого процесу. Усі ці дієслівні утворення, - особові форми, дієприкметник, дієприслівник та інфінітив, - ..об'єднуються в одну частину мови - дієслово (******* українська літературна мова, II, 1969, 298).
http://sum.in.ua/p/10/506/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 10, 1979. - Стор. 506.
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08.08.2020 15:48 Відповісти
Тебя вообще не должно волновать,кто кому лижет сапоги в абсолютно чужой для тебя стране.Займись своими проблема.
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08.08.2020 13:35 Відповісти
не на Америку, а на того, кто больше заплатит. И последние минимум 6 лет он работал как раз на беню
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08.08.2020 15:13 Відповісти
То пише резидент Кацапії у Іспанії?
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08.08.2020 13:30 Відповісти
Нє, кцап просто свого власовського триколора встидається))
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08.08.2020 13:31 Відповісти
Америка расєє подарила пароход.
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08.08.2020 13:36 Відповісти
интересно, что там хотели насобирать, вздохи/ахи жены?) информации лишней, конечно не бывает, но штаб у чувака дома? вирусня на телефоне и компе намного же лучше )
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08.08.2020 13:29 Відповісти
то ткач, своей неумелой рукой, нечаянно просверлил в крыше дырку, возможно хотел подвесить люстру, и тут же придумал как свой неуклюжий проступой монетизировать
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08.08.2020 13:39 Відповісти
Всюди шпійони.
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08.08.2020 13:37 Відповісти
Ще раз наголошую, останнім часом це стало практикою, нажаль. І це не істерика, а констатація фактів
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08.08.2020 13:43 Відповісти
Якщо діяти з розумом, то з цього можна мати користь запускаючи дезу.
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08.08.2020 13:50 Відповісти
Як виключення, бо з іншого боку діє команда
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08.08.2020 13:55 Відповісти
Это Порошенко виноват
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08.08.2020 13:41 Відповісти
Какал в дюрочку?!
😲
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08.08.2020 13:57 Відповісти
дебил
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10.08.2020 02:22 Відповісти
Вооо и Я думаю, шо оно дебил ...))
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10.08.2020 06:31 Відповісти
Погнали "письма счастья" по ЛОМам... видно у коземанды все плохо если они до такого уровня опустились

"Прослушка" у Ткача: Отвір довжиною не менше 60 см веде на горище, яке поліція не взяла під охорону, відкрито провадження - Цензор.НЕТ 5558
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08.08.2020 13:44 Відповісти
А нащо прізвище затерли? Треба, щоб країна знала цих хероїв!
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08.08.2020 13:51 Відповісти
затер не я а тот у кого на странице я это взял.
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08.08.2020 13:55 Відповісти
Я розумію
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08.08.2020 13:58 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778
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08.08.2020 14:02 Відповісти
Начинают из мухи слона лепить..
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08.08.2020 13:44 Відповісти
при яныке такого не было
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08.08.2020 13:46 Відповісти
Скоко дисятков лет этой дырке?
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08.08.2020 13:48 Відповісти
Кто то антенну или интернет заводил, а раздули, перископ от подводной лодки, случаем не валялся возле отверстия.
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08.08.2020 14:06 Відповісти
А на чердаке, бобинник "Юпитер"...
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08.08.2020 13:54 Відповісти
Кассетник Весна - 202, мы что в каменном веке живем.
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08.08.2020 14:03 Відповісти
Ну я конечно утрирую, но не странный ли способ установки прослушки?
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08.08.2020 14:05 Відповісти
"Схемы" удивляют, каждую минуту надо быть на чеку, вы же знаете с какой бандой имеете дело.
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08.08.2020 13:54 Відповісти
А могли новичок с чердака запустить.
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08.08.2020 14:01 Відповісти
Максимум шептунок
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08.08.2020 14:39 Відповісти
дыра в безопасности
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08.08.2020 14:03 Відповісти
Про ткача стали забывать, гонороров за "расследования" нет.
Приходится импровизировать
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08.08.2020 14:11 Відповісти
лучше б воно на чердаке навело порядок!
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08.08.2020 14:20 Відповісти
а что ничеснейшему есть что скрывать? нарід должен знать что все в порядке или нет, как делает сам потерпевший
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08.08.2020 14:12 Відповісти
Ото, видно рукожопых.
Если бы хоть кто пытался выровнять в квартире пол и постелить новое покрытие, был бы сильно удивлен, сколько технологических отверстий оставляют строители слегка замазав их роствором.
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08.08.2020 14:23 Відповісти
Сами поставили, сами обнаружили, теперь делают сенсацию. Типа кому-то очень интересен журналист Ткач, ездящий сам с антирадаром и при этом снимающий скорость президентского кортежа. Был бы нужен - без всякой прослушки как Шеремета ...
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08.08.2020 14:29 Відповісти
Михаилу удачи в своей профессиональной деятельности, он один из лучших журналистов-расследователей.
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08.08.2020 16:49 Відповісти
"Прослушка" у Ткача: Отвір довжиною не менше 60 см веде на горище, яке поліція не взяла під охорону, відкрито провадження - Цензор.НЕТ 2726
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08.08.2020 17:04 Відповісти
Даже не сомневаюсь, что они за ним следят . Это ж м...ки.
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08.08.2020 17:15 Відповісти
Дивно, що цей журналюга не приплів сюди Порошенка. Мабуть, поки що.
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08.08.2020 19:00 Відповісти
Забыли про брехливого вора ткача? Нужно напомнить о себе и поднять рейтинг?
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09.08.2020 00:52 Відповісти
Проверьте , какие еще отверстия Ткача, не взяты под охрану))))
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09.08.2020 12:07 Відповісти
Прослушку устанавливали пионеры из 70-х? Ну те которые на Стерненку покушались 100500 раз?
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09.08.2020 13:34 Відповісти
 
 