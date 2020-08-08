"Прослушка" у Ткача: Отвір довжиною не менше 60 см веде на горище, яке поліція не взяла під охорону, відкрито провадження. ФОТОрепортаж

Поліція поки не взяла під охорону горище в будинку журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача, в квартирі якого були виявлені ознаки установки пристрою для прослуховування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написала головний редактор "Схем" Наталія Седлецька.

Вона повідомила, що, коли Ткач знайшов у себе ознаки установки апаратури, журналісти викликали поліцію.

"Отвір" довжиною щонайменше 60 см проходить у стелю, а Михайло живе на останньому поверсі. Над квартирою - спільне горище, до якого є доступ з різних під’їздів.

На виклик прибув спершу поліцейський патруль, а згодом слідчо-оперативна група з Шевченківського райвідділку Нацполіції. Поліцейські провели зовнішній огляд приміщення, піднялись на горище, взяли зразки з будівельних матеріалів, прийняли заяву. Та поїхали.

Тобто "глибше" не шукали. Навіть більше, ми просили поліцію забезпечити охорону приміщення (горища), в яке можна легко потрапити і знищити речові докази. Це б допомогло нам зберегти їх, допоки поліція знову не повернеться. Але нам сказали далі звертатись вже у райвідділок, і там запитувати, чи за нашою заявою розпочали кримінальне провадження, чи призначили слідчого у справі тощо.

Наразі команда нашої програми залишається тут, щоб самотужки стежити за місцем події та збереженням можливих доказів.

Ми очікуємо якнайшвидшої реєстрації кримінального провадження за статтями перешкоджання професійній журналістській діяльності, незаконне збирання інформації, втручання в приватне життя.

Та очікуємо якнайскорішого належного огляду квартири Михайла на предмет наявності професійного обладнання для стеження за журналістом програми журналістських розслідувань, яка викриває високопосадову корупцію та зловживання владою, чим нажила собі чимало впливових ворогів".

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Зі свого боку, поліція Києва пізніше на сайті розмістила повідомлення:

"Сьогодні вранці до поліції Києва звернувся чоловік та повідомив, що в своїй квартирі на вулиці Ольжича він виявив пошкодження в стелі та, можливо, прослуховувальний пристрій.

Правоохоронці провели огляд місця події та опитали заявника. Під час перевірки повідомлення поліцейські виявили на стелі у квартирі пошкодження. Також співробітники поліції оглянули дах будівлі: ніяких пошкоджень або технічних засобів там не виявили.

За цим фактом відділом дізнання Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування, у рамках якого будуть встановлені всі обставини події.

Аби з’ясувати, чи був там встановлений будь-який прослуховувальний пристрій, правоохоронці запланували проведення повторного огляду і судових експертиз".