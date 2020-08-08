"Прослушка" у Ткача: Отвір довжиною не менше 60 см веде на горище, яке поліція не взяла під охорону, відкрито провадження. ФОТОрепортаж
Поліція поки не взяла під охорону горище в будинку журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача, в квартирі якого були виявлені ознаки установки пристрою для прослуховування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написала головний редактор "Схем" Наталія Седлецька.
Вона повідомила, що, коли Ткач знайшов у себе ознаки установки апаратури, журналісти викликали поліцію.
"Отвір" довжиною щонайменше 60 см проходить у стелю, а Михайло живе на останньому поверсі. Над квартирою - спільне горище, до якого є доступ з різних під’їздів.
На виклик прибув спершу поліцейський патруль, а згодом слідчо-оперативна група з Шевченківського райвідділку Нацполіції. Поліцейські провели зовнішній огляд приміщення, піднялись на горище, взяли зразки з будівельних матеріалів, прийняли заяву. Та поїхали.
Тобто "глибше" не шукали. Навіть більше, ми просили поліцію забезпечити охорону приміщення (горища), в яке можна легко потрапити і знищити речові докази. Це б допомогло нам зберегти їх, допоки поліція знову не повернеться. Але нам сказали далі звертатись вже у райвідділок, і там запитувати, чи за нашою заявою розпочали кримінальне провадження, чи призначили слідчого у справі тощо.
Наразі команда нашої програми залишається тут, щоб самотужки стежити за місцем події та збереженням можливих доказів.
Ми очікуємо якнайшвидшої реєстрації кримінального провадження за статтями перешкоджання професійній журналістській діяльності, незаконне збирання інформації, втручання в приватне життя.
Та очікуємо якнайскорішого належного огляду квартири Михайла на предмет наявності професійного обладнання для стеження за журналістом програми журналістських розслідувань, яка викриває високопосадову корупцію та зловживання владою, чим нажила собі чимало впливових ворогів".
Зі свого боку, поліція Києва пізніше на сайті розмістила повідомлення:
"Сьогодні вранці до поліції Києва звернувся чоловік та повідомив, що в своїй квартирі на вулиці Ольжича він виявив пошкодження в стелі та, можливо, прослуховувальний пристрій.
Правоохоронці провели огляд місця події та опитали заявника. Під час перевірки повідомлення поліцейські виявили на стелі у квартирі пошкодження. Також співробітники поліції оглянули дах будівлі: ніяких пошкоджень або технічних засобів там не виявили.
За цим фактом відділом дізнання Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування, у рамках якого будуть встановлені всі обставини події.
Аби з’ясувати, чи був там встановлений будь-який прослуховувальний пристрій, правоохоронці запланували проведення повторного огляду і судових експертиз".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вот ржака - два кацапа ругаются на украинском ресурсе!
правильно ОСВІТА
==========================
зате в них нова форма ,машини і значки.
1. Дія за значенням http://sum.in.ua/s/utvoryty утворити і http://sum.in.ua/s/utvorytysja утворитися . Хлопчик чув десь розмову про нову теорію утворення Землі (Олесь Донченко, V, 1957, 497); Збагачення мови іде, безперечно, не тільки шляхом прямого утворення нових слів, неологізмів, а й шляхом переосмислення слів давніх (Максим Рильський, IX, 1962, 142); Усю свою енергію й знання він вклав у справу утворення хору (Іван Кириленко, Вибр., 1960, 74); Тут же [на нараді делегатів-більшовиків] прийняли ухвалу - про ставлення до Центральної ради та про утворення на Україні партійного і радянського центрів (Андрій Головко, II, 1957, 432).
2. Те, що виникло як наслідок певних природних процесів. Всесвіт живе своїм бурхливим життям, у ньому одні матеріальні утворення народжуються за рахунок смерті інших (Комуніст України, 3, 1970, 28); З погляду хімії, білки - це дуже складні утворення з великими молекулами (Наука і життя, 6, 1962, 34);
// Те, що з'явилося як наслідок творчої діяльності, творчого процесу. Усі ці дієслівні утворення, - особові форми, дієприкметник, дієприслівник та інфінітив, - ..об'єднуються в одну частину мови - дієслово (******* українська літературна мова, II, 1969, 298).
http://sum.in.ua/p/10/506/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 10, 1979. - Стор. 506.
😲
Приходится импровизировать
Если бы хоть кто пытался выровнять в квартире пол и постелить новое покрытие, был бы сильно удивлен, сколько технологических отверстий оставляют строители слегка замазав их роствором.