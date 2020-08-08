П'яний водій в Одеській області після невдалої спроби втекти від патрульних покусав і побив їх. ФОТО

В Одеській області п'яний водій мікроавтобуса почав битися з патрульними, а потім ще і кусатися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

У відомстві повідомляють, що 36-річний водій проїхав на своєму Fiat на заборонне світло, і йому наказали зупинитися.

"На законну вимогу правоохоронців зловмисник не відреагував, а навпаки, додав газу, а за кілька сотень метрів не впорався з керуванням і в’їхав у бетонну перешкоду. Бачачи, що група реагування патрульної поліції їде слідом по нього, чоловік вийшов з автомобіля і кинувся тікати. Коли ж правоохоронці наздогнали втікача, він вдався до агресії та спричинив їм ушкодження у вигляді укусів та саден", — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що правопорушника доставили в Овідіопольський відділ поліції.

"Кількість алкоголю в крові громадянина в рази перевищувала норму. Відносно нього склали протоколи за порушення правил дорожнього руху й керування автомобілем в стані сп’яніння. Також чоловіку оголосили про підозру в насильстві щодо працівників правоохоронного органу. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 35-ти тисяч гривень.

Згідно з санкцією ч. 2 ст. 345 ККУ, за якою слідчі розпочали провадження, йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк".



