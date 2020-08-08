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Новини Фото П'яні за кермом
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П'яний водій в Одеській області після невдалої спроби втекти від патрульних покусав і побив їх. ФОТО

В Одеській області п'яний водій мікроавтобуса почав битися з патрульними, а потім ще і кусатися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

У відомстві повідомляють, що 36-річний водій проїхав на своєму Fiat на заборонне світло, і йому наказали зупинитися.

"На законну вимогу правоохоронців зловмисник не відреагував, а навпаки, додав газу, а за кілька сотень метрів не впорався з керуванням і в’їхав у бетонну перешкоду. Бачачи, що група реагування патрульної поліції їде слідом по нього, чоловік вийшов з автомобіля і кинувся тікати. Коли ж правоохоронці наздогнали втікача, він вдався до агресії та спричинив їм ушкодження у вигляді укусів та саден", — йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що правопорушника доставили в Овідіопольський відділ поліції.

"Кількість алкоголю в крові громадянина в рази перевищувала норму. Відносно нього склали протоколи за порушення правил дорожнього руху й керування автомобілем в стані сп’яніння. Також чоловіку оголосили про підозру в насильстві щодо працівників правоохоронного органу. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 35-ти тисяч гривень.

Згідно з санкцією ч. 2 ст. 345 ККУ, за якою слідчі розпочали провадження, йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк".

Пяний водій в Одеській області після невдалої спроби втекти від патрульних покусав і побив їх 01
Пяний водій в Одеській області після невдалої спроби втекти від патрульних покусав і побив їх 02

бійка (746) Одеська область (3350) пияцтво (580) патрульна поліція (1444)


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Топ коментарі
+19
Полицаям теперь 40 уколов в пупок грозит)))
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08.08.2020 15:36 Відповісти
+7
Кого набрали в патрульные? ладно покусал , но избил ? Или ментовская брехня или профнепригодные полицаи
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08.08.2020 15:40 Відповісти
+7
Когда правоохранители догнали беглеца, он прибег к агрессии и нанес повреждения в виде укусов и ссадин", - говорится в сообщении...



о этот чудный (и чудной) язык ментовского протокола ))))
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08.08.2020 15:54 Відповісти
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Полицаям теперь 40 уколов в пупок грозит)))
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08.08.2020 15:36 Відповісти
В кого мы превращаемся?
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08.08.2020 15:37 Відповісти
превраТИЛИСЬ!
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08.08.2020 17:36 Відповісти
избирателя шария
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08.08.2020 17:45 Відповісти
Может быть не "мы", а "вы" ?..
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08.08.2020 17:48 Відповісти
Та оно и понятно, когда в полицию набирают по принципу Макдональдса - чем больший ты ***** - тем лучший кандидат.. возьмите меня, а я парочку корешей своих и Киев будет строиться и честь отдавать..
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08.08.2020 15:39 Відповісти
Угу, а толстой пьяной свинье, сильно гарячий чай с 10 ложками сахара упавший в промежность.
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08.08.2020 15:39 Відповісти
да вроде и не шибко толстый он
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08.08.2020 15:43 Відповісти
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08.08.2020 16:01 Відповісти
кил пять сала на пузе будет.
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08.08.2020 17:37 Відповісти
ну и не дистрофик-же...
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08.08.2020 22:50 Відповісти
полицейским РЕСПЕКТ за службу !!! от вируса и хронического голода население ДИЧЯЕТ , увы (((((
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08.08.2020 15:40 Відповісти
в Украине всегда уважали горилку, но пьяненькие украинцы были весёлые, много пели, танцевали, шутили, смеялись, острили и т.д.
откуда эта кацапская агрессия, когда застолье заканчивается кровавым избиением родных, друзей и всех вокруг ????????????
разучились пить ? потеряли культуру и уважение ? последнее время нет дня, чтобы какой-то пьяный негодяй не напал, избил, обругал, покусал, ... в общем повыё...вался ...
и не надо говорить о стрессе от пандемии, безнадёге, "одичании" ...
это не оправдывает пьяных зверей, тем более когда они за рулём ...
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08.08.2020 17:13 Відповісти
Вот именно- кацапская агрессия, потому , что это кацапы и есть. А если поинтересоваться откуда прибыло в Одессу это мокшанское быдло, окажется "беженцем" с ЛуГандона. Этии мрази, как тараканы расползлись по всей Украине и их сразу можно определить, что это донецкое быдло, "кормильцы всея Украины".
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08.08.2020 17:39 Відповісти
очень грустно ... как "беженцы" они должны быть на учёте в полиции, их трудоустройство, образ жизни, доходы, занятия и т.д. должны отслеживаться и контролироваться полицией
хотя с "незаменимым" и "лучшим" кВаковым это сложно представить ...
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08.08.2020 17:52 Відповісти
Это что то вы сейчас в@рали вообще несусветное. Может за вами нужно немножко полиции понаблюдать? Судя по флажку тоже беженка.
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08.08.2020 19:20 Відповісти
пьяного кацапа видно издалека
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08.08.2020 19:22 Відповісти
Бинокль протри, кура бельгийская.
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08.08.2020 19:44 Відповісти
Рузге, єто у вас голод
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08.08.2020 18:02 Відповісти
Кого набрали в патрульные? ладно покусал , но избил ? Или ментовская брехня или профнепригодные полицаи
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08.08.2020 15:40 Відповісти
Тех, кто пришел по объявлению и - кто у нас всегда шел в менты? Увы..
У меня все вопросы по "реформепалиции" отпали после того, как увидел как задержанный В НАРУЧНИКАХ!!! подсрачниками гонял ментят вокруг машины и после того, как моей матери в качестве "метода воздействия" на соседей-уродов в говд посоветовали поджечь дверной звонок тех соседей. Нормально?!
Реформа не то "идёт" - аж прёт, НО - не в ту сторону, похоже.
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08.08.2020 15:58 Відповісти
Надо местным цензоровским "специалистам" по полицейской патрульной службе предоставить возможность месяц-другой поработать на улицах, имея дело с подобной пьяной дичью , которая в угаре задавит кучу людей и глазом не моргнёт
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08.08.2020 15:42 Відповісти
https://censor.net/user/466733 Ага, в патрульных- одни спецы, по уничтожению своих машин, по убийствам пассажиров и пешеходов, по продаже и употреблению наркоты.
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08.08.2020 15:59 Відповісти
І по згвалтуваннях фахівці !
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08.08.2020 18:20 Відповісти
Граф Дракула)))
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08.08.2020 15:43 Відповісти
Теперь полицаи превратятся в вампиров, хотя они таки и так пьют кровь по настоящему.
Ехал в Одессу насчитал 4 поста
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08.08.2020 15:44 Відповісти
собака бывает кусачей только от жизни собачей
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08.08.2020 15:46 Відповісти
вчера бойцовский водитель без намордника, сегодня обычный променадемишлинг. хто сядет за руль завтра? )
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08.08.2020 15:47 Відповісти
Что будет, если человека укусит вампир?Человек станет вампиром.
Что будет, если вампира укусит человек?Вампир умрёт, со смеху.
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08.08.2020 15:52 Відповісти
Когда правоохранители догнали беглеца, он прибег к агрессии и нанес повреждения в виде укусов и ссадин", - говорится в сообщении...



о этот чудный (и чудной) язык ментовского протокола ))))
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08.08.2020 15:54 Відповісти
Случайно ето не Кива был? Он любит людей кусать и уши с хвостом прижимать при виде хозяина
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08.08.2020 15:59 Відповісти
Пора уже нашим полицейским охрану личную предоставлять. Иначе забьют их скоро всех и загрызут...)
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08.08.2020 16:07 Відповісти
В состоянии алкоголя прибег к агрессии
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08.08.2020 16:15 Відповісти
Сперва покусал, а потом избил? Или сперва избил, а потом инициировал?
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08.08.2020 16:37 Відповісти
П'яний водій в Одеській області після невдалої спроби втекти від патрульних покусав і побив їх - Цензор.НЕТ 5952
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08.08.2020 17:06 Відповісти
А в штатах задавили б нахрін кусача і "всех делов"!!!
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08.08.2020 17:08 Відповісти
Не укусы, а засосы.
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08.08.2020 17:24 Відповісти
Таки покусал, не иначе как в регионе имеется бойцовский клуб для таких "бультерьеров".
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08.08.2020 17:57 Відповісти
а карманы менты не забыли наизнанку вывернуть.
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08.08.2020 17:59 Відповісти
они стояли и плакали
размазывая кулачками слезки
что градом катились по щечкам...
так нельзя кричал в след убегающему нарушителю кричал старший патруля
так не честно так не можно шептали ему вы след губки остальных восьми полицейских
так не должно было случится думала служебная собачка....
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08.08.2020 18:22 Відповісти
А на фото странный цвет кожы в некоторых местах Кто кого мотузил-вот в чём вопрос!
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08.08.2020 19:07 Відповісти
як оце п'яне могло побити тверезих поліціянтів?
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08.08.2020 19:37 Відповісти
Ну і поліція у нас ніжна якась. Їх б`ють, кусають, обіжають і сопельки не витирають.
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08.08.2020 21:10 Відповісти
В городе Шаргород Винницкой области Украины местный житель начал стрелять из ружья и пистолета по спецназовцам КОРДа , в результате чего четыре человека получили ранения.
Акуенная тактика и оружие!

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/04/07/pod-vinnicey-muzhchina-ranil-chetyreh-policeyskih-pri-shturme-ego-doma
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/04/07/pod-vinnicey-muzhchina-ranil-chetyreh-policeyskih-pri-shturme-ego-doma
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09.08.2020 10:13 Відповісти
Наша полиция самая полициятая в мире.
Покусали......
Следующие на очереди комары.
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08.08.2020 21:23 Відповісти
Судя по коментам у нас в стране одни зеки.
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09.08.2020 04:10 Відповісти
П'яний водій в Одеській області після невдалої спроби втекти від патрульних покусав і побив їх - Цензор.НЕТ 2261
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09.08.2020 10:10 Відповісти
 
 