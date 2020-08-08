П'яний водій в Одеській області після невдалої спроби втекти від патрульних покусав і побив їх. ФОТО
В Одеській області п'яний водій мікроавтобуса почав битися з патрульними, а потім ще і кусатися.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
У відомстві повідомляють, що 36-річний водій проїхав на своєму Fiat на заборонне світло, і йому наказали зупинитися.
"На законну вимогу правоохоронців зловмисник не відреагував, а навпаки, додав газу, а за кілька сотень метрів не впорався з керуванням і в’їхав у бетонну перешкоду. Бачачи, що група реагування патрульної поліції їде слідом по нього, чоловік вийшов з автомобіля і кинувся тікати. Коли ж правоохоронці наздогнали втікача, він вдався до агресії та спричинив їм ушкодження у вигляді укусів та саден", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що правопорушника доставили в Овідіопольський відділ поліції.
"Кількість алкоголю в крові громадянина в рази перевищувала норму. Відносно нього склали протоколи за порушення правил дорожнього руху й керування автомобілем в стані сп’яніння. Також чоловіку оголосили про підозру в насильстві щодо працівників правоохоронного органу. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 35-ти тисяч гривень.
Згідно з санкцією ч. 2 ст. 345 ККУ, за якою слідчі розпочали провадження, йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк".
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откуда эта кацапская агрессия, когда застолье заканчивается кровавым избиением родных, друзей и всех вокруг ????????????
разучились пить ? потеряли культуру и уважение ? последнее время нет дня, чтобы какой-то пьяный негодяй не напал, избил, обругал, покусал, ... в общем повыё...вался ...
и не надо говорить о стрессе от пандемии, безнадёге, "одичании" ...
это не оправдывает пьяных зверей, тем более когда они за рулём ...
хотя с "незаменимым" и "лучшим" кВаковым это сложно представить ...
У меня все вопросы по "реформепалиции" отпали после того, как увидел как задержанный В НАРУЧНИКАХ!!! подсрачниками гонял ментят вокруг машины и после того, как моей матери в качестве "метода воздействия" на соседей-уродов в говд посоветовали поджечь дверной звонок тех соседей. Нормально?!
Реформа не то "идёт" - аж прёт, НО - не в ту сторону, похоже.
Ехал в Одессу насчитал 4 поста
Что будет, если вампира укусит человек?Вампир умрёт, со смеху.
о этот чудный (и чудной) язык ментовского протокола ))))
размазывая кулачками слезки
что градом катились по щечкам...
так нельзя кричал в след убегающему нарушителю кричал старший патруля
так не честно так не можно шептали ему вы след губки остальных восьми полицейских
так не должно было случится думала служебная собачка....
Акуенная тактика и оружие!
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/04/07/pod-vinnicey-muzhchina-ranil-chetyreh-policeyskih-pri-shturme-ego-doma
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/04/07/pod-vinnicey-muzhchina-ranil-chetyreh-policeyskih-pri-shturme-ego-doma
Покусали......
Следующие на очереди комары.