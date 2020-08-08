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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання в Одеській області.

Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Одеській області провела навчання на одному з військових об'єктів, дислокованих на території регіону, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління СБУ.

Зазначається, що в заході взяли участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, представники місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

"Учасники навчань виконали комплекс заходів із пошуку та протидії умовним диверсійним групам і захисту потенційно небезпечного об'єкта. Також підрозділи відпрацювали алгоритм дій щодо виявлення та знешкодження безпілотних літальних апаратів. Представники органів місцевого самоврядування відпрацьовували питання оповіщення та евакуації громадян. Координаційна група проаналізувала кожен етап навчань і звернула увагу на високий рівень міжвідомчої взаємодії підрозділів у виконанні завдань за призначенням", - повідомили в управлінні.

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Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 01
Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 02
Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 03
Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 04
Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 05

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Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 06
Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 07
Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 08
Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 09

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Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 10
Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 11
Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 12
Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 13
Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 14

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Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 15
Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 16
Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 17
Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 18
Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 19

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Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 20
Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 21
Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 22
Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ 23
Фото: facebook.com/sbu.odessa

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Автор: 

Одеська область (3350) Правоохоронні органи (2709) СБУ (13056) силовики (2515) військові навчання (2785)


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Топ коментарі
+5
новые летние берцы для ВСУ..
Украинские силовики и военные тренировались ловить диверсантов и обезвреживать беспилотники, - СБУ - Цензор.НЕТ 1405
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08.08.2020 20:01 Відповісти
+2
Выехали селфи сделать... вы поехали бы в прифронтовую зону - там их этих диверсантов пруд-пруди .. да и в каждом областном и районном центре Украины тоже не мало...
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08.08.2020 19:49 Відповісти
+2
Жалюгідне блюзнірство і показуха,бо нема кращих контрдиверсантів,як місцеві мисливські колективи озброєні законом правами і обов'язками,але не пройшло ні при Порохнявому,ні при Зєленому блазнів,бо Макаков&Ко,як вогню бояться озброєних Українців.
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08.08.2020 20:22 Відповісти
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В тир пошли??
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08.08.2020 19:34 Відповісти
А мене цікавить інше питання. Які безпілотники? Волонтерські, як на Донбасі після "встановлення всеосяжеого перемир'я" з орками? І яких "диверсантів"? Пояркова? Звіробій, Іедину? Антоненка з Кузьменко?
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09.08.2020 08:39 Відповісти
ну раз стрелять по бандитам нельзя то хоть ловите.
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08.08.2020 19:39 Відповісти
Грят, Мотороле с Гиви на могилки давече насрали.
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08.08.2020 21:03 Відповісти
Кто сказал что нельзя, что за провокатор?Потрошки и ко, сливают "армию" как слили "виру"?
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09.08.2020 07:53 Відповісти
В каждой области подобные учения надо проводить, чтобы регионы были на что-то способны в антитерроре, а не на центр надеялись. Но вот футболочки на легке - это жирный минус, при ползании и передвижениях в посадках, все руки в порезах и натёртостях
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08.08.2020 19:40 Відповісти
Выехали селфи сделать... вы поехали бы в прифронтовую зону - там их этих диверсантов пруд-пруди .. да и в каждом областном и районном центре Украины тоже не мало...
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08.08.2020 19:49 Відповісти
новые летние берцы для ВСУ..
Украинские силовики и военные тренировались ловить диверсантов и обезвреживать беспилотники, - СБУ - Цензор.НЕТ 1405
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08.08.2020 20:01 Відповісти
симпотные.сколько стоят?
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08.08.2020 20:15 Відповісти
не знаю.. поищи на сайте "Талан"..
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08.08.2020 20:22 Відповісти
У мене берці таланівські ось четверту зиму служитимуть.
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08.08.2020 21:00 Відповісти
Видел такие (или похожие) на девушке в форме. Смотрятся супер... и девушка и берцы...
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08.08.2020 22:57 Відповісти
Цікаво а що то за штіблєти у бійця який стоіть на катері? Також бєрци? 🤣🤣
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09.08.2020 01:43 Відповісти
К Эрдогану на стажировку,мочит ИХТАМНЕТОВ Путлера аж гай шумыть....
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08.08.2020 20:07 Відповісти
С допотопными калашами. Ну хоть бы спецназ уже нормально вооружили. В кого вы попадете из того калаша? К тому же он не пробьет ниодин нормальный бронежилет
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08.08.2020 20:10 Відповісти
+ много !
С таким хламом в НАТО не возьмут. Где Хаммеры, М16, Джавелины ?
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08.08.2020 20:13 Відповісти
могли и схрон с оружием случайно найти как всегда
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08.08.2020 20:12 Відповісти
це пєремога
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08.08.2020 20:18 Відповісти
Жалюгідне блюзнірство і показуха,бо нема кращих контрдиверсантів,як місцеві мисливські колективи озброєні законом правами і обов'язками,але не пройшло ні при Порохнявому,ні при Зєленому блазнів,бо Макаков&Ко,як вогню бояться озброєних Українців.
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08.08.2020 20:22 Відповісти
Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ - Цензор.НЕТ 1281
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08.08.2020 21:01 Відповісти
Повне розчарування тому, що очікував в кінці кінців побачити щось на зразок Drone Defender вітчизняного виробництва, а там все той же Калаш:
Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ - Цензор.НЕТ 8921
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08.08.2020 20:37 Відповісти
Удивлён
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08.08.2020 20:51 Відповісти
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1292162229253668865 2 мин

Как сообщил член политсовета ОПЗЖ Ростислав Дубовой, ЦВК только что приняло решение не проводить местные выборы в Донецкой и Луганской областях.
По его словам, функцию органов местного самоуправления будут и дальше исполнять военно-гражданские администрации.
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08.08.2020 21:18 Відповісти
за 6 лет не научились?
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08.08.2020 21:27 Відповісти
Тренировались бы на ловле диверсантов не на полегоне а по Киевской области в дворцах "бывших" и "настоящих" падл от власти !
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08.08.2020 21:31 Відповісти
Під бронежилет одягається тактична сорочка, а не звичайна. Але, все не так просто. Тактична сорочка в її виконанні, на Півдні України - це тепловий удар 100 %. Але, про це ж треба було думати, коли їх виготовляли.
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08.08.2020 22:26 Відповісти
А маневри в кукурузі слабо?
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09.08.2020 00:16 Відповісти
В кукурузі нікого не спіймають.
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09.08.2020 00:18 Відповісти
Эти гаврики, остановили меня с семьёй, я, жена, одной дочке 4 года, второй 4 месяца. Говорят - у вас подозрительное чёрное авто, откройте багажник. Я говорю - вы совсем уже тут на солнце перегрелись? Ищите понятых, составляете протокол осмотра... Аж взбесили.
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09.08.2020 05:59 Відповісти
И шо вы думаете? В самом деле, пошли искать понятых.
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09.08.2020 06:04 Відповісти
Йой, такі ладні, шлюбні мешти, та то тіко на показуху ся беруть.
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10.08.2020 08:35 Відповісти
 
 