Українські силовики та військові тренувалися ловити диверсантів і знешкоджувати безпілотники, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання в Одеській області.

Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Одеській області провела навчання на одному з військових об'єктів, дислокованих на території регіону, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління СБУ.

Зазначається, що в заході взяли участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, представники місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

"Учасники навчань виконали комплекс заходів із пошуку та протидії умовним диверсійним групам і захисту потенційно небезпечного об'єкта. Також підрозділи відпрацювали алгоритм дій щодо виявлення та знешкодження безпілотних літальних апаратів. Представники органів місцевого самоврядування відпрацьовували питання оповіщення та евакуації громадян. Координаційна група проаналізувала кожен етап навчань і звернула увагу на високий рівень міжвідомчої взаємодії підрозділів у виконанні завдань за призначенням", - повідомили в управлінні.

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Фото: facebook.com/sbu.odessa

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