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Новини Фото Коронавірус і карантин
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У Вінницькій ЦРЛ, що отримала 3,5 тис. захисних костюмів від Фонду Порошенка, на COVID-19 не захворів жоден медик, - "Європейська Солідарність". ФОТОрепортаж

Від початку епідемії коронавірусу Вінницька центральна районна клінічна лікарня отримала від Фонду Петра Порошенка 3,5 тис. високоякісних захисних костюмів. Завдяки цьому жоден медик тут не захворів.

Про це розповів головний лікар Олександр Кривов‘яз під час зустрічі колективу медзакладу з Петром і Мариною Порошенками, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Європейської Солідарності".

Сьогодні подружжя передало лікарні ще 200 костюмів і захисні противірусні окуляри.

"Сьогодні від усього колективу ми дякуємо Фонду Петра Порошенка, який ще у квітні надав нам таку допомогу. Надавали допомогу на території всієї України, я знаю. До початку епідемії в нас було історичних 25 протичумних костюмів із 1970-1980 років. І так ми мали починати свою роботу", – розповів лікар.

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Він повідомив, що багатопрофільну лікарню, яка обслуговує до 100 тисяч мешканців району, зобов’язали оперативно стати інфекційним закладом для прийому хворих середньої тяжкості і тяжких. "Ми перепрофілювалися за два тижні. Ми отримали від Фонду Порошенка 3,5 тис. костюмів, це окрім масок та інших засобів індивідуального захисту. Завдяки цьому у нас жоден співробітник не захворів на COVID-19", - наголосив головний лікар.

Він також подякував Фонду Порошенка за відновлені по всій країні апарати ШВЛ. "Коли їх взагалі не було. І, схоже, досі немає. А найбільше дякуємо за мобільну цифрову рентгенівську установку. Ми можемо робити рентген у кожній палаті", – зазначив Олександр Кривов‘яз.

Він також нагадав, що завдяки підтримці Олексія Порошенка з 2016 року в лікарні капітально відремонтували гінекологічне, ЛОР-відділення, пологове відділення, відділення екстреної та невідкладної медичної допомоги, утеплили фасад і відремонтували дах. А найбільше санітарки вдячні за новий ліфт, розповідає головлікар. "Будівля стара, з 1965 року до 2017 року наші санітарочки носили пацієнтів тяжких на ношах на третій поверх", – згадує керівник лікарні.

"Неоціненна допомога, і найголовніше – ми були захищені", – наголосив він.

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"Це ми з Мариною і нашою командою сьогодні тут, щоб вам подякувати", - зазначив п'ятий президент.

"Я постійно перепитую нашу команду. У тих лікарнях, де ми взяли шефство, дуже важливо було, щоб лікарі не захворіли. Бо якщо захворіють лікарі, то не буде кому лікувати. Вони для мене, як воїни на фронті. Перше: ти маєш їх захистити, а вже потім вони будуть захищати нашу державу. Саме тому направили кошти в Китай, уклали контракти на 100 тисяч костюмів. 30 тисяч нам із Китаю дали, а 70 тисяч наших костюмів перекупили росіяни. Ми тоді поїхали в Корею, купили там. І загалом понад 130 тисяч костюмів було завезено для всієї України", - повідомив Порошенко. Він також зазначив, що понад 50 апаратів ШВЛ були відремонтовані і забезпечені витратними матеріалами. Водночас, наголошує лідер "Європейської Солідарності", з так званого "коронавірусного фонду" влада не купила жодного апарату ШВЛ.

"Із зібраних 63 мільярдів гривень із державного бюджету у фонд боротьби з коронавірусом - із них закуплено нуль апаратів ШВЛ. Як це так? Куди ж ви поділи ці гроші? Їх спрямували на фінансування не лікарів, а силовиків і на дороги. Чому кошти з фонду боротьби з коронавірусом спрямовуються не на захист лікарів, не на закупівлю медичного обладнання, засобів захисту, а на дороги?" - обурюється Порошенко.

Він зазначив, що лише 3 мільярди з фонду було розподілено на медичну сферу, а решта не має стосунку до коронавірусу потпри те, що статистика останніх тижнів невтішна.

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"Вони казали, що здолали коронавірус. А скільки сьогодні захворіли у країні? Майже півтори тисячі. Це історичний максимум. І вчора був вчорашній максимум. А позавчора був позавчорашній історичний максимум. Епідемія шириться. А вони "відосики" показують. Звичайно, ми не можемо залишатися байдужими. Тому сьогодні місце нашої команди тут, із вами", – наголошує Порошенко.

Він також вкотре нагадав, що одним із найефективніших заходів під час епідемії є масове тестування. "Ми вимагали, щоб і тести були. Тести безкоштовні, і насамперед лікарям, учителям, вихователям у дитячих садках. Ми привезли перші 5 тисяч тестів - і одразу ж виявили дуже багато позитивних результатів", - нагадав Порошенко.

За інформацією пресслужби, від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією "Рошен" і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Захисні костюми від Порошенка отримали понад 100 медичних закладів. У Порошенка у 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено понад сто мільйонів гривень.

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У Вінницькій ЦРЛ, що отримала 3,5 тис. захисних костюмів від Фонду Порошенка, на COVID-19 не захворів жоден медик, - Європейська Солідарність 01
У Вінницькій ЦРЛ, що отримала 3,5 тис. захисних костюмів від Фонду Порошенка, на COVID-19 не захворів жоден медик, - Європейська Солідарність 02
У Вінницькій ЦРЛ, що отримала 3,5 тис. захисних костюмів від Фонду Порошенка, на COVID-19 не захворів жоден медик, - Європейська Солідарність 03
У Вінницькій ЦРЛ, що отримала 3,5 тис. захисних костюмів від Фонду Порошенка, на COVID-19 не захворів жоден медик, - Європейська Солідарність 04
У Вінницькій ЦРЛ, що отримала 3,5 тис. захисних костюмів від Фонду Порошенка, на COVID-19 не захворів жоден медик, - Європейська Солідарність 05

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Автор: 

Вінницька область (1034) карантин (18172) Порошенко Петро (15203) Європейська Солідарність (1093) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+31
Нехай у 73% медики запитають де їх захист на 60 млрд грн.
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08.08.2020 21:39 Відповісти
+23
Истерикой **********,Шалавьова и Сикелева Удовлетворен... Алексеич дави кремлевскую шушеру...
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08.08.2020 21:55 Відповісти
+21
И не говори, опять Порох виноват, ну не дал людям заболеть чем нарушил их права! Да, ущербный? Умиляет как у скота желчь льется!
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08.08.2020 21:52 Відповісти
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Хіба що фізіологічною відмінністю для гри на піаніно.
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09.08.2020 07:26 Відповісти
Госпіталізовано за весь період246Одужали1 179Летальні випадки28Медичні працівники229
http://reachinitiative.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/60b2a785c4fb47d09758cbbd8e2f727c

думаю,'костюми від Порошенко' не особливо вплинули на статистику захворюваності медиків.

С начала эпидемии коронавируса Винницкая центральная районная клиническая больница получила от Фонда Петра Порошенко 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов. Благодаря этому ни один медик здесь не заболел.Источник: https://censor.net/p3212664

я не знаю,як перевірити це. Статично це неймовірно.
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08.08.2020 22:39 Відповісти
Петро Порошенко разом із вінничанами запускає світломузичний фонтан ROSHEN

https://www.youtube.com/watch?v=zateXhvM6jQ
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08.08.2020 23:01 Відповісти
У Вінницькій ЦРЛ, що отримала 3,5 тис. захисних костюмів від Фонду Порошенка, на COVID-19 не захворів жоден медик, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 9182
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08.08.2020 23:13 Відповісти
Спасибо,господин президент!
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08.08.2020 23:21 Відповісти
молодец, возьми скушай рошенку ! )
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08.08.2020 23:45 Відповісти
а ты скушай говняшку, кацапчик)
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08.08.2020 23:49 Відповісти
А что по другим областям? Тут же пестрили заголовками- то в одну область поставил, то в другую... Вернулось из Турции облако в штанах? Как классно без него было. Спокойно.
А вообще такая инфа должна идти с пометкой "политическая реклама".

Журналистов нагнал- мама не горюй. И никто почему-то не пишет, что они "случайно там оказались". ТРЕШ.
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08.08.2020 23:26 Відповісти
Ну надо же как-то пиариться ! А то как ни пыжится, а рейтинг всё равно не далеко ушёл от прошлогодних 8%... Даже рыги его уверенно обгоняют.
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08.08.2020 23:53 Відповісти
Це, просто Ви не можете собі уявити, що людина не "пижиться", а просто робить.
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09.08.2020 00:03 Відповісти
😂😂😂😂
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09.08.2020 13:16 Відповісти
А шо ж зеленое чмо не пиарится, хоть бы маску кому подарил, да национальная черта характера не позволяет, та и мама рима будет против таких трат)), а ему еще и меньдельвошку содержать
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09.08.2020 08:08 Відповісти
Пусть так "пыжатся " все у кого есть возможность помочь больницам !
А те ,кто не может ,не лайте с диванов.
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09.08.2020 13:52 Відповісти
Якби кожен депутанг так пропіарився разом з урядом і президентом. За той ковід вже й забули б.
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10.08.2020 08:41 Відповісти
Цікаво на чому би піарився "сивочолийгетьман" .якби не було вірусу)
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08.08.2020 23:33 Відповісти
А йому й "піариться" не потрібно... "Блазень", своїм "антипіаром", робить все для того, щоб Пороха "пропіарить"...

В аптеці:
- Дайте що небудь, блювотне… Тільки не дуже дороге…
- Портрет Зеленського влаштує?...
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09.08.2020 07:14 Відповісти
https://defence-line.org/2020/08/to-chego-net/
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09.08.2020 18:44 Відповісти
После этой новости в больницы Кривого Рога пришел приказ "Перестать болеть."
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08.08.2020 23:48 Відповісти
Доречі, про лікарню.

Лікарня опорна і приймає хворих на COVID з всієі Вінницької області
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09.08.2020 00:05 Відповісти
Порошенко-любні підмітайли на цьому вже остаточно згнилому сайті, що колись був цілком пристойним, швиденько підбирають усе, що може нібито заплямувати їхнього вже реально згнилого грошодавця

Медицинським хвактом є те, що Порошенко є дияконом гундяївської РПЦ ще з 2009 року - є доказові спростування? Нє, і бути не може.

Порохенко, як і дуже багато ще хто досі не втямив, що Гугл не тільки знає усе, а й усе пам"ятає.
От той клятий Гугл і запам"ятав, як цей пройдисвіт записався у 2009 році в гундяївську РПЦ і зберіг про це фотку, блін...

Але це так, між іншим, а я повторю свій пост, який ви затерли

От шо роблять у Вінниці животворящі дари від диякона гундяйського РПЦ МП Порошенка - оберігають і спасають тих, хто до них приклався! Не те що в якій нібудь Полтаві, чи може Сумах, або Луцьку!

Ви, порохолюби вже зовсім края загубили?
Чи може ще хоч крапля здорового глузду лишилася?
Ви навіть не помічаєте, що ваше пропагандонство вже важко відрізнити від рашенрейхового путінолюбія.

Втім, чому це я дивуюсь?
Говорив же ваш новоявлений апостол під час передвиборчої кампанії, що тільки він за Україну, а всі його суперники проти неї, ні?

Ну і чим це відрізняється від рашенрейхового "Есть Путин, есть Россия" - а нет его, так и ее не станет, блін...
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09.08.2020 00:32 Відповісти
А де навчався Порошенко на диякона?
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09.08.2020 02:16 Відповісти
https://censor.net/user/457439 - "Порошенко є дияконом гундяївської РПЦ ще з 2009 року От той клятий Гугл і запам"ятав, ......зберіг про це фотку, блін..."

А фотки диякона де? Сказавши - "А", то давай їх, покажи.
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09.08.2020 02:23 Відповісти
Виставить зараз, не переживай... Порошенко у стихарі пономаря... (А пономар - не "духовна особа", а світська людина, що прислуговує священнику під час богослужінь...). Але ж "ЗЕбілам" "вшистко єдно"...
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09.08.2020 07:17 Відповісти
Налякав ти його .... Мені треба було щоб він відповів мені у будь-який спосіб.
Про =>" у стихарі пономаря" - я це знаю.
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09.08.2020 07:27 Відповісти
ну вот. теперь ты спугнул козломордого уродца. поспешил выложить правду...
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09.08.2020 08:44 Відповісти
Розумієш - це ж "синька", а не "карась" чи "щука"... На такий "дріб"язок" навіть інтелект та час витрачать жаль... "Заткнув ротяку" - і досить... (Для інформації - "синька" (діалект. Середнього Подніпров"я) - верховодка, дрібна "сміттєва" риба, в палець довжиною. Практичного риболовного значення не має...)
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09.08.2020 09:05 Відповісти
да ладно... верховодки за пол дня надергаешь и на сковородку - чипсы отдыхают. куда там салаке или мойве.
опять же - утро.. на расклев само то. потом и отпустить можно но вначале на крючок и на бережок.
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09.08.2020 09:11 Відповісти
Ти не плутай "уклєю" і "верховодку"...Це різні риби... І по величині - теж...Хоча в словниках, при перекладах, буває, плутають (так само, як з "сиром" - у нас "сиром" називають і м"які, і тверді, сири, і "творог". ). Уклею я теж люблю, смажену на сковорідці. Крім того, у мене для уклеї є "фірмений" рецепт - тушена в олії... Так там шпроти "відпочивають"...
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09.08.2020 09:44 Відповісти
Яр. От того места где я сейчас сижу (кухня квартиры) До Днепра (реки) по прямой километров 5. На рыбалку я езжу чуть дальше - за город. Место просто супер. Так вот - я различаю уклейку и верховодку

У Вінницькій ЦРЛ, що отримала 3,5 тис. захисних костюмів від Фонду Порошенка, на COVID-19 не захворів жоден медик, - "Європейська Солідарність" - Цензор.НЕТ 9873
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09.08.2020 10:07 Відповісти
Що ти хочеш цим сказать? Що я в рибі не розбираюся? Чи мені нема де ловить? Мені, напряму, від дому до ріки - близько кілометра. Однак, їжджу на окраїну міста. І теж ловлю...
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09.08.2020 10:14 Відповісти
Дятелко, не прячся от санитаров, они тебе добра желают, ты уже третий укол пропустил
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09.08.2020 08:10 Відповісти
Порошенко-любні підмітайли на цьому вже остаточно згнилому сайті, що колись був цілком пристойним, швиденько підбирають усе, що може нібито заплямувати їхнього вже реально згнилого грошодавця

Медицинським хвактом є те, що Порошенко є дияконом гундяївської РПЦ ще з 2009 року - є доказові спростування? Нє, і бути не може.

Порохенко, як і дуже багато ще хто досі не втямив, що Гугл не тільки знає усе, а й усе пам"ятає.
От той клятий Гугл і запам"ятав, як цей пройдисвіт записався у 2009 році в гундяївську РПЦ і зберіг про це фотку, блін...

Але це так, між іншим, а я повторю свій пост, який ви затерли

От шо роблять у Вінниці животворящі дари від диякона гундяйського РПЦ МП Порошенка - оберігають і спасають тих, хто до них приклався! Не те що в якій нібудь Полтаві, чи може Сумах, або Луцьку!

Ви, порохолюби вже зовсім края загубили?
Чи може ще хоч крапля здорового глузду лишилася?
Ви навіть не помічаєте, що ваше пропагандонство вже важко відрізнити від рашенрейхового путінолюбія.

Втім, чому це я дивуюсь?
Говорив же ваш новоявлений апостол під час передвиборчої кампанії, що тільки він за Україну, а всі його суперники проти неї, ні?
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09.08.2020 20:22 Відповісти
ти, наволоч, позиціонуєш себе сволотою...
А як ставишся до особи покійного Левка Лук'яненка? Як тобі такий факт в його біографії, як членство в кпсс, і навіть посада інструктора райкому?
Хоча, ні, можеш не відповідати. Бо ти, і подібні тобі ніколи не зрозумієте, що людина вчиться все своє свідоме життя, і саме через це здатна змінювати свої переконання і політичсні (релігійні) уподобання.
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09.08.2020 20:47 Відповісти
Та яка він "сволота"? Ти що, не чуєш, що од нього "щами" смердить? У нього аргументація лахтинська, зразка 2015 року...
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09.08.2020 21:00 Відповісти
Завжди вдячна за допомогу, особливо в скрутний час. Згодна з Порошенком, що медичні працівники зараз - бійці на передовій. Дороги - важливо, але життя людей - важливіше. Зелені - черстві і цинічні.
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09.08.2020 02:09 Відповісти
Так на спецкостюмах откат не тот, что на дорогах, и опять же беня свой битум втридорога должен куда то впаривать
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09.08.2020 08:12 Відповісти
Петра - на головного лікаря !!!
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09.08.2020 07:33 Відповісти
Вы так всей палатой решили?
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09.08.2020 08:12 Відповісти
Всією ординаторською.
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09.08.2020 08:46 Відповісти
Не могу себе даже представить сколько же эта "солидарность" украла, что бы иметь возможность делать такие подарки и при этом не сесть на парашу.
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09.08.2020 09:59 Відповісти
Порох - дешёвый пиарщик!!!!!Великий артист!!!!)))
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09.08.2020 13:43 Відповісти
Я за пиар и такого уровня и такого масштаба !!!
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09.08.2020 13:55 Відповісти
😂😂😂😂
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09.08.2020 21:34 Відповісти
Артист он как раз так себе! Иначе благодарной публики у него было бы значительно больше 15%.
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09.08.2020 14:05 Відповісти
Тоже пиар, или нет?
https://defence-line.org/2020/08/to-chego-net/
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09.08.2020 18:47 Відповісти
Нехай би побільше було таких піарщиків, як Порошенко. Ваш зеленський піариться балаканиною чи за рахунок бюджета. Це кращий піар, зеботка єлена?
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09.08.2020 19:08 Відповісти
6 президентов -мразюки, а ты хуже их ,потому что ты проплаченный!!!!!
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09.08.2020 21:20 Відповісти
Ох как порвало Елену на британский крест! Всего из-за одного вопроса, заданного Вам, и такие далеко идущие выводы?
А если прекратить истерику, и посмотреть на вещи, как они есть?
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10.08.2020 17:04 Відповісти
Порохобот,медленно работаешь,почти сутки не отвечал,рашенку не получишь!!!))
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10.08.2020 21:58 Відповісти
Так это и говорит о том, что я не проплаченный профессионал, а просто любитель!
Елена, так поговорим о том, что 6 президентов -мразюки?
Чем Вам не понравилась декоммунизация, например, если Вы о ней еще не забыли?
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11.08.2020 10:21 Відповісти
Да нет,вы проплаченный порохобот,только ники меняешь!!! А как "Вам" Дебальцево и Иловайск?Это ответ на ваш вопрос!!!!
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11.08.2020 10:37 Відповісти
Ух ты, а под какими я еще никами пишу?
Про Иловайск и Дебальцево - Вы правда хотите поговорить серьезно?
Про парад во время Иловайска?
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11.08.2020 10:51 Відповісти
А может поговорим о порохе времен ющенко,или вспомним Зинчеко,к сожалению, покойного,как он характеризовал барыгу пороха.Знаете мне не хочется с "вами" разговаривать,это бесполезно!!!good bye!!!
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11.08.2020 11:28 Відповісти
Порох - барыга, кто ж спорит.
Вспомним еще приватизацию 90х, которая точно была криминальной (разница лишь в тяжести статей УК, - у Ахметова, например, они потяжелее).
Вспомнили. И?

это бесполезно - нет, это полезно. Если желаете. Заставлять не могу, но рад поговорить.
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11.08.2020 16:33 Відповісти
Я всё помню,!!!!И многое видела и чувствовала!!
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11.08.2020 17:00 Відповісти
И я тоже.
Остается главный вопрос - И? Что с этого мы получили (хорошего и плохого), и, что же дальше.
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11.08.2020 17:34 Відповісти
Но у вас же написано на вашем НИКЕ!!!! Будем надеяться !!!))))
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11.08.2020 20:19 Відповісти
Потому что я оптимист.
Но я еще и реалист, и я голосовал за Порошенко в 2019м (в 2014м - нет).
и я поддерживаю его сейчас, зная и учитывая весь тот его негатив, что мы обсудили выше.
Потому что есть и позитив - на мой взгляд, он его с избытком перекрывает.
Много сделано в плюс, на пользу Украине, под номером 1 у меня - декоммунизация.
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12.08.2020 16:21 Відповісти
Только не с порохом,и как бы он не выпрыгивал из штанов,его карта бита,только вызывает отвращение и брезгливость.
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12.08.2020 17:08 Відповісти
А я смотрю внимательно в прошлое, чтобы у меня было будущее.
Если не быть благодарным за добрые дела - следующий Президент Украины вряд ли захочет сделать что-то хорошее (все равно никакой благодарности и достойной оценки не получит).
И потому, мы обречены быть разочарованы в следующем Президенте, кто бы он ни был, и снова писать: 7 президентов -мразюки.
Какой выход из этой ситуации? Думайте (с). Вы это умеете.
Буду рад продолжить с Вами разговор.
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12.08.2020 17:51 Відповісти
"Порох - Великий артист!!!!" Навіть і тут Зебеню переплюнув. Та будьте ж милосердні, залиште убогому хоть щось. Хоча знайшов де Порох ніколи не стане кращим - великий пісюаніст!!!!!!!
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10.08.2020 11:42 Відповісти
Кстати, не могу не отметить тот факт, что больше всех какашками в Пороха бросаются именно боты с номерами в никах)))
Совпадение?
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09.08.2020 14:13 Відповісти
Аяй-яй-яй, а звиздеть нехорошо, особенно на ЦН! Простые и несмышленые выбирают ник попроще и таких много, поэтому им ЦН цепляет добавку в виде букв и цифирок. А поискущенней , может и проплаченные выбирают бессмысленный (может и смысловой) набор импортных буковок!
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09.08.2020 16:23 Відповісти
Жора, ты простой и несмышлёный?
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09.08.2020 17:46 Відповісти
о чем и речь Так сколько тебе платят?
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10.08.2020 10:17 Відповісти
Как ни странно так и есть! Правда, Жоре в феврале т. г. исполнилось 6 лет. Так что уже не мальчик в И-нете!
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09.08.2020 18:27 Відповісти
Цікаво на чому би піарився "сивочолийгетьман" .якби не було вірусу)
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09.08.2020 20:21 Відповісти
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