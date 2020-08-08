У Вінницькій ЦРЛ, що отримала 3,5 тис. захисних костюмів від Фонду Порошенка, на COVID-19 не захворів жоден медик, - "Європейська Солідарність". ФОТОрепортаж

Від початку епідемії коронавірусу Вінницька центральна районна клінічна лікарня отримала від Фонду Петра Порошенка 3,5 тис. високоякісних захисних костюмів. Завдяки цьому жоден медик тут не захворів.

Про це розповів головний лікар Олександр Кривов‘яз під час зустрічі колективу медзакладу з Петром і Мариною Порошенками, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Європейської Солідарності".

Сьогодні подружжя передало лікарні ще 200 костюмів і захисні противірусні окуляри.

"Сьогодні від усього колективу ми дякуємо Фонду Петра Порошенка, який ще у квітні надав нам таку допомогу. Надавали допомогу на території всієї України, я знаю. До початку епідемії в нас було історичних 25 протичумних костюмів із 1970-1980 років. І так ми мали починати свою роботу", – розповів лікар.

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Він повідомив, що багатопрофільну лікарню, яка обслуговує до 100 тисяч мешканців району, зобов’язали оперативно стати інфекційним закладом для прийому хворих середньої тяжкості і тяжких. "Ми перепрофілювалися за два тижні. Ми отримали від Фонду Порошенка 3,5 тис. костюмів, це окрім масок та інших засобів індивідуального захисту. Завдяки цьому у нас жоден співробітник не захворів на COVID-19", - наголосив головний лікар.

Він також подякував Фонду Порошенка за відновлені по всій країні апарати ШВЛ. "Коли їх взагалі не було. І, схоже, досі немає. А найбільше дякуємо за мобільну цифрову рентгенівську установку. Ми можемо робити рентген у кожній палаті", – зазначив Олександр Кривов‘яз.

Він також нагадав, що завдяки підтримці Олексія Порошенка з 2016 року в лікарні капітально відремонтували гінекологічне, ЛОР-відділення, пологове відділення, відділення екстреної та невідкладної медичної допомоги, утеплили фасад і відремонтували дах. А найбільше санітарки вдячні за новий ліфт, розповідає головлікар. "Будівля стара, з 1965 року до 2017 року наші санітарочки носили пацієнтів тяжких на ношах на третій поверх", – згадує керівник лікарні.

"Неоціненна допомога, і найголовніше – ми були захищені", – наголосив він.

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"Це ми з Мариною і нашою командою сьогодні тут, щоб вам подякувати", - зазначив п'ятий президент.

"Я постійно перепитую нашу команду. У тих лікарнях, де ми взяли шефство, дуже важливо було, щоб лікарі не захворіли. Бо якщо захворіють лікарі, то не буде кому лікувати. Вони для мене, як воїни на фронті. Перше: ти маєш їх захистити, а вже потім вони будуть захищати нашу державу. Саме тому направили кошти в Китай, уклали контракти на 100 тисяч костюмів. 30 тисяч нам із Китаю дали, а 70 тисяч наших костюмів перекупили росіяни. Ми тоді поїхали в Корею, купили там. І загалом понад 130 тисяч костюмів було завезено для всієї України", - повідомив Порошенко. Він також зазначив, що понад 50 апаратів ШВЛ були відремонтовані і забезпечені витратними матеріалами. Водночас, наголошує лідер "Європейської Солідарності", з так званого "коронавірусного фонду" влада не купила жодного апарату ШВЛ.

"Із зібраних 63 мільярдів гривень із державного бюджету у фонд боротьби з коронавірусом - із них закуплено нуль апаратів ШВЛ. Як це так? Куди ж ви поділи ці гроші? Їх спрямували на фінансування не лікарів, а силовиків і на дороги. Чому кошти з фонду боротьби з коронавірусом спрямовуються не на захист лікарів, не на закупівлю медичного обладнання, засобів захисту, а на дороги?" - обурюється Порошенко.

Він зазначив, що лише 3 мільярди з фонду було розподілено на медичну сферу, а решта не має стосунку до коронавірусу потпри те, що статистика останніх тижнів невтішна.

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"Вони казали, що здолали коронавірус. А скільки сьогодні захворіли у країні? Майже півтори тисячі. Це історичний максимум. І вчора був вчорашній максимум. А позавчора був позавчорашній історичний максимум. Епідемія шириться. А вони "відосики" показують. Звичайно, ми не можемо залишатися байдужими. Тому сьогодні місце нашої команди тут, із вами", – наголошує Порошенко.

Він також вкотре нагадав, що одним із найефективніших заходів під час епідемії є масове тестування. "Ми вимагали, щоб і тести були. Тести безкоштовні, і насамперед лікарям, учителям, вихователям у дитячих садках. Ми привезли перші 5 тисяч тестів - і одразу ж виявили дуже багато позитивних результатів", - нагадав Порошенко.

За інформацією пресслужби, від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією "Рошен" і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Захисні костюми від Порошенка отримали понад 100 медичних закладів. У Порошенка у 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено понад сто мільйонів гривень.

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