У Вінницькій ЦРЛ, що отримала 3,5 тис. захисних костюмів від Фонду Порошенка, на COVID-19 не захворів жоден медик, - "Європейська Солідарність". ФОТОрепортаж
Від початку епідемії коронавірусу Вінницька центральна районна клінічна лікарня отримала від Фонду Петра Порошенка 3,5 тис. високоякісних захисних костюмів. Завдяки цьому жоден медик тут не захворів.
Про це розповів головний лікар Олександр Кривов‘яз під час зустрічі колективу медзакладу з Петром і Мариною Порошенками, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Європейської Солідарності".
Сьогодні подружжя передало лікарні ще 200 костюмів і захисні противірусні окуляри.
"Сьогодні від усього колективу ми дякуємо Фонду Петра Порошенка, який ще у квітні надав нам таку допомогу. Надавали допомогу на території всієї України, я знаю. До початку епідемії в нас було історичних 25 протичумних костюмів із 1970-1980 років. І так ми мали починати свою роботу", – розповів лікар.
Він повідомив, що багатопрофільну лікарню, яка обслуговує до 100 тисяч мешканців району, зобов’язали оперативно стати інфекційним закладом для прийому хворих середньої тяжкості і тяжких. "Ми перепрофілювалися за два тижні. Ми отримали від Фонду Порошенка 3,5 тис. костюмів, це окрім масок та інших засобів індивідуального захисту. Завдяки цьому у нас жоден співробітник не захворів на COVID-19", - наголосив головний лікар.
Він також подякував Фонду Порошенка за відновлені по всій країні апарати ШВЛ. "Коли їх взагалі не було. І, схоже, досі немає. А найбільше дякуємо за мобільну цифрову рентгенівську установку. Ми можемо робити рентген у кожній палаті", – зазначив Олександр Кривов‘яз.
Він також нагадав, що завдяки підтримці Олексія Порошенка з 2016 року в лікарні капітально відремонтували гінекологічне, ЛОР-відділення, пологове відділення, відділення екстреної та невідкладної медичної допомоги, утеплили фасад і відремонтували дах. А найбільше санітарки вдячні за новий ліфт, розповідає головлікар. "Будівля стара, з 1965 року до 2017 року наші санітарочки носили пацієнтів тяжких на ношах на третій поверх", – згадує керівник лікарні.
"Неоціненна допомога, і найголовніше – ми були захищені", – наголосив він.
"Це ми з Мариною і нашою командою сьогодні тут, щоб вам подякувати", - зазначив п'ятий президент.
"Я постійно перепитую нашу команду. У тих лікарнях, де ми взяли шефство, дуже важливо було, щоб лікарі не захворіли. Бо якщо захворіють лікарі, то не буде кому лікувати. Вони для мене, як воїни на фронті. Перше: ти маєш їх захистити, а вже потім вони будуть захищати нашу державу. Саме тому направили кошти в Китай, уклали контракти на 100 тисяч костюмів. 30 тисяч нам із Китаю дали, а 70 тисяч наших костюмів перекупили росіяни. Ми тоді поїхали в Корею, купили там. І загалом понад 130 тисяч костюмів було завезено для всієї України", - повідомив Порошенко. Він також зазначив, що понад 50 апаратів ШВЛ були відремонтовані і забезпечені витратними матеріалами. Водночас, наголошує лідер "Європейської Солідарності", з так званого "коронавірусного фонду" влада не купила жодного апарату ШВЛ.
"Із зібраних 63 мільярдів гривень із державного бюджету у фонд боротьби з коронавірусом - із них закуплено нуль апаратів ШВЛ. Як це так? Куди ж ви поділи ці гроші? Їх спрямували на фінансування не лікарів, а силовиків і на дороги. Чому кошти з фонду боротьби з коронавірусом спрямовуються не на захист лікарів, не на закупівлю медичного обладнання, засобів захисту, а на дороги?" - обурюється Порошенко.
Він зазначив, що лише 3 мільярди з фонду було розподілено на медичну сферу, а решта не має стосунку до коронавірусу потпри те, що статистика останніх тижнів невтішна.
"Вони казали, що здолали коронавірус. А скільки сьогодні захворіли у країні? Майже півтори тисячі. Це історичний максимум. І вчора був вчорашній максимум. А позавчора був позавчорашній історичний максимум. Епідемія шириться. А вони "відосики" показують. Звичайно, ми не можемо залишатися байдужими. Тому сьогодні місце нашої команди тут, із вами", – наголошує Порошенко.
Він також вкотре нагадав, що одним із найефективніших заходів під час епідемії є масове тестування. "Ми вимагали, щоб і тести були. Тести безкоштовні, і насамперед лікарям, учителям, вихователям у дитячих садках. Ми привезли перші 5 тисяч тестів - і одразу ж виявили дуже багато позитивних результатів", - нагадав Порошенко.
За інформацією пресслужби, від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією "Рошен" і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.
Захисні костюми від Порошенка отримали понад 100 медичних закладів. У Порошенка у 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу вже витрачено понад сто мільйонів гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
http://reachinitiative.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/60b2a785c4fb47d09758cbbd8e2f727c
думаю,'костюми від Порошенко' не особливо вплинули на статистику захворюваності медиків.
С начала эпидемии коронавируса Винницкая центральная районная клиническая больница получила от Фонда Петра Порошенко 3,5 тысячи высококачественных защитных костюмов. Благодаря этому ни один медик здесь не заболел.Источник: https://censor.net/p3212664
я не знаю,як перевірити це. Статично це неймовірно.
https://www.youtube.com/watch?v=zateXhvM6jQ
А вообще такая инфа должна идти с пометкой "политическая реклама".
Журналистов нагнал- мама не горюй. И никто почему-то не пишет, что они "случайно там оказались". ТРЕШ.
А те ,кто не может ,не лайте с диванов.
В аптеці:
- Дайте що небудь, блювотне… Тільки не дуже дороге…
- Портрет Зеленського влаштує?...
Лікарня опорна і приймає хворих на COVID з всієі Вінницької області
Медицинським хвактом є те, що Порошенко є дияконом гундяївської РПЦ ще з 2009 року - є доказові спростування? Нє, і бути не може.
Порохенко, як і дуже багато ще хто досі не втямив, що Гугл не тільки знає усе, а й усе пам"ятає.
От той клятий Гугл і запам"ятав, як цей пройдисвіт записався у 2009 році в гундяївську РПЦ і зберіг про це фотку, блін...
Але це так, між іншим, а я повторю свій пост, який ви затерли
От шо роблять у Вінниці животворящі дари від диякона гундяйського РПЦ МП Порошенка - оберігають і спасають тих, хто до них приклався! Не те що в якій нібудь Полтаві, чи може Сумах, або Луцьку!
Ви, порохолюби вже зовсім края загубили?
Чи може ще хоч крапля здорового глузду лишилася?
Ви навіть не помічаєте, що ваше пропагандонство вже важко відрізнити від рашенрейхового путінолюбія.
Втім, чому це я дивуюсь?
Говорив же ваш новоявлений апостол під час передвиборчої кампанії, що тільки він за Україну, а всі його суперники проти неї, ні?
Ну і чим це відрізняється від рашенрейхового "Есть Путин, есть Россия" - а нет его, так и ее не станет, блін...
А фотки диякона де? Сказавши - "А", то давай їх, покажи.
Про =>" у стихарі пономаря" - я це знаю.
опять же - утро.. на расклев само то. потом и отпустить можно но вначале на крючок и на бережок.
Медицинським хвактом є те, що Порошенко є дияконом гундяївської РПЦ ще з 2009 року - є доказові спростування? Нє, і бути не може.
Порохенко, як і дуже багато ще хто досі не втямив, що Гугл не тільки знає усе, а й усе пам"ятає.
От той клятий Гугл і запам"ятав, як цей пройдисвіт записався у 2009 році в гундяївську РПЦ і зберіг про це фотку, блін...
Але це так, між іншим, а я повторю свій пост, який ви затерли
От шо роблять у Вінниці животворящі дари від диякона гундяйського РПЦ МП Порошенка - оберігають і спасають тих, хто до них приклався! Не те що в якій нібудь Полтаві, чи може Сумах, або Луцьку!
Ви, порохолюби вже зовсім края загубили?
Чи може ще хоч крапля здорового глузду лишилася?
Ви навіть не помічаєте, що ваше пропагандонство вже важко відрізнити від рашенрейхового путінолюбія.
Втім, чому це я дивуюсь?
Говорив же ваш новоявлений апостол під час передвиборчої кампанії, що тільки він за Україну, а всі його суперники проти неї, ні?
А як ставишся до особи покійного Левка Лук'яненка? Як тобі такий факт в його біографії, як членство в кпсс, і навіть посада інструктора райкому?
Хоча, ні, можеш не відповідати. Бо ти, і подібні тобі ніколи не зрозумієте, що людина вчиться все своє свідоме життя, і саме через це здатна змінювати свої переконання і політичсні (релігійні) уподобання.
https://defence-line.org/2020/08/to-chego-net/
А если прекратить истерику, и посмотреть на вещи, как они есть?
Елена, так поговорим о том, что 6 президентов -мразюки?
Чем Вам не понравилась декоммунизация, например, если Вы о ней еще не забыли?
Про Иловайск и Дебальцево - Вы правда хотите поговорить серьезно?
Про парад во время Иловайска?
Вспомним еще приватизацию 90х, которая точно была криминальной (разница лишь в тяжести статей УК, - у Ахметова, например, они потяжелее).
Вспомнили. И?
это бесполезно - нет, это полезно. Если желаете. Заставлять не могу, но рад поговорить.
Остается главный вопрос - И? Что с этого мы получили (хорошего и плохого), и, что же дальше.
Но я еще и реалист, и я голосовал за Порошенко в 2019м (в 2014м - нет).
и я поддерживаю его сейчас, зная и учитывая весь тот его негатив, что мы обсудили выше.
Потому что есть и позитив - на мой взгляд, он его с избытком перекрывает.
Много сделано в плюс, на пользу Украине, под номером 1 у меня - декоммунизация.
Если не быть благодарным за добрые дела - следующий Президент Украины вряд ли захочет сделать что-то хорошее (все равно никакой благодарности и достойной оценки не получит).
И потому, мы обречены быть разочарованы в следующем Президенте, кто бы он ни был, и снова писать: 7 президентов -мразюки.
Какой выход из этой ситуации? Думайте (с). Вы это умеете.
Буду рад продолжить с Вами разговор.
Совпадение?