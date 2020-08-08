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Новини Фото Силовики
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Літнє подружжя загинуло під час пожежі в приватному житловому будинку в Миколаєві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У приватному житловому будинку на вулиці Фонтанній у Миколаєві виникла пожежа.

Повідомлення про це за екстреним номером 101 надійшло 7 серпня о 16:31, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Миколаївській області.

У будинку мешкало подружжя - 79-річний чоловік з інвалідністю та 68-річна жінка.

"На виклик прибули два відділення 5 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. З'ясувалося, що сусід відчув запах диму і зайшов у задимлене приміщення. Неподалік від входу, на ліжку, побачив жінку без ознак життя і виніс її на вулицю. Під час розвідки пожежники виявили на ліжку, в дальній кімнаті, тіло загиблого господаря", - зазначають рятувальники.

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Пожежу локалізували та ліквідували за 15 хвилин. Вона виникла через необережність під час паління.

Літнє подружжя загинуло під час пожежі в приватному житловому будинку в Миколаєві, - ДСНС 01
Літнє подружжя загинуло під час пожежі в приватному житловому будинку в Миколаєві, - ДСНС 02
Літнє подружжя загинуло під час пожежі в приватному житловому будинку в Миколаєві, - ДСНС 03
Літнє подружжя загинуло під час пожежі в приватному житловому будинку в Миколаєві, - ДСНС 04
Фото: mk.dsns.gov.ua

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Автор: 

Миколаїв (1819) пожежа (4365) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) смерть (6788) ДСНС (5192)


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Мы поразительная страна, мы поразительный народ. Сколько пришлось по жизни заходить в дома и квартиры и прочие места жизни. Абсолютно нигде я не видел пенотушителя, даже после 90гг когда появились компактные и валом для авто---да нигде. И давно есть магазины, перезарядить там раз в 5 лет---делов то.
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08.08.2020 23:20 Відповісти
Хорошая вещь углекислотные огнетушители! Хватает на 2 ведра неплохой газировки, особенно летом! Просто служба в Советской армии вспомнилась!
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09.08.2020 05:23 Відповісти
Катюха, ты лутше "этим" Лоб себе измажь, тото врачи ахнут!!!
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08.08.2020 23:36 Відповісти
День. Люди обычно не ложатся спать в это время суток. Пожар не разгорелся. Про пьяное состояние погибших не сообщалось. Неужели никто из этих старичков не почувствовал дым?

А может они вообще устали жить в нашем сволочном государстве в котором есть Порошенки, Турчиновы, педо-сасальники с вилами в руках, кучмы... гройсманы... черновецкие с кульками гречки.. ... и... и прочая мерзота ...
(времени не хватит перечислять)
ВОТ ОНИ И РЕШИЛИСЬ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ВДВОЕМ туда, где нет нищенской пенсии, нет чиновничьей лжи, нет ощущения голода и безнадёги?
Царство Вам небесное и земля Вам пухом.
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08.08.2020 23:48 Відповісти
Боря, а про Зеленского забыл? Полтора года его правления, во время которого погибли эти старички, и довели их до такого печального конца.
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09.08.2020 08:08 Відповісти
 
 