Літнє подружжя загинуло під час пожежі в приватному житловому будинку в Миколаєві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У приватному житловому будинку на вулиці Фонтанній у Миколаєві виникла пожежа.

Повідомлення про це за екстреним номером 101 надійшло 7 серпня о 16:31, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Миколаївській області.

У будинку мешкало подружжя - 79-річний чоловік з інвалідністю та 68-річна жінка.

"На виклик прибули два відділення 5 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. З'ясувалося, що сусід відчув запах диму і зайшов у задимлене приміщення. Неподалік від входу, на ліжку, побачив жінку без ознак життя і виніс її на вулицю. Під час розвідки пожежники виявили на ліжку, в дальній кімнаті, тіло загиблого господаря", - зазначають рятувальники.

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Пожежу локалізували та ліквідували за 15 хвилин. Вона виникла через необережність під час паління.









Фото: mk.dsns.gov.ua

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