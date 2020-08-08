Літнє подружжя загинуло під час пожежі в приватному житловому будинку в Миколаєві, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У приватному житловому будинку на вулиці Фонтанній у Миколаєві виникла пожежа.
Повідомлення про це за екстреним номером 101 надійшло 7 серпня о 16:31, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Миколаївській області.
У будинку мешкало подружжя - 79-річний чоловік з інвалідністю та 68-річна жінка.
"На виклик прибули два відділення 5 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. З'ясувалося, що сусід відчув запах диму і зайшов у задимлене приміщення. Неподалік від входу, на ліжку, побачив жінку без ознак життя і виніс її на вулицю. Під час розвідки пожежники виявили на ліжку, в дальній кімнаті, тіло загиблого господаря", - зазначають рятувальники.
Пожежу локалізували та ліквідували за 15 хвилин. Вона виникла через необережність під час паління.
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А может они вообще устали жить в нашем сволочном государстве в котором есть Порошенки, Турчиновы, педо-сасальники с вилами в руках, кучмы... гройсманы... черновецкие с кульками гречки.. ... и... и прочая мерзота ...
(времени не хватит перечислять)
ВОТ ОНИ И РЕШИЛИСЬ НА ПУТЕШЕСТВИЕ ВДВОЕМ туда, где нет нищенской пенсии, нет чиновничьей лжи, нет ощущения голода и безнадёги?
Царство Вам небесное и земля Вам пухом.