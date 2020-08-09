На кордоні з окупованим Кримом утворилася величезна черга через рішення Кабміну заборонити в'їзд і виїзд із півострова, - Чубаров. ФОТО

Через рішення Кабінету Міністрів про тимчасову заборону на в'їзд і виїзд на територію окупованого Криму, близько 300 осіб зібралися в ніч на неділю на переході "Армянськ - Каланчак" із боку півострова з метою якнайшвидшого виїзду в материкову Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Очевидці повідомляють про те, що з боку окупованого Криму (перехід Армянськ - Каланчак) зібралася черга близько 300 осіб на виїзд з Криму, яка постійно поповнюється. Причина - вчорашнє (8 серпня) рішення Кабміну України про тимчасові обмеження перетину пунктів пропуску з тимчасово окупованим Кримом", - пише він.

"Люди, які в'їхали в Крим з материкової частини України, як і жителі Криму, які збиралися у справах відвідати материк, бояться опинитися закупореними в Криму. Російські окупанти з оформленням документів не поспішають. Якими словами люди в черзі висловлюються про Кабмін і всю українську владу, можете і не питати", - додав Чубаров.

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Як повідомлялося, 8 серпня уряд україни прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і виїзду з неї. Як повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, це обумовлено дорученням президента України Володимира Зеленського уряду переглянути режим роботи КПП в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та м.Севастополя - рішення направлено на запобігання поширенню на території України COVID-19.

"Таким чином, тимчасово припиниться з 08 год. 00 хв. 9 серпня 2020 р. до 08год. 00 хв. 30 серпня 2020 р. робота контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї, крім пропуску

громадян України та членів їх сімей:

- місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Автономній Республіці Крим або місті Севастополі, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на в’їзд;

- місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на виїзд; які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з моменту перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї;

- осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та в’їзд на неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням Голови Державної прикордонної служби за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій".