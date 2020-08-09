На кордоні з окупованим Кримом утворилася величезна черга через рішення Кабміну заборонити в'їзд і виїзд із півострова, - Чубаров. ФОТО
Через рішення Кабінету Міністрів про тимчасову заборону на в'їзд і виїзд на територію окупованого Криму, близько 300 осіб зібралися в ніч на неділю на переході "Армянськ - Каланчак" із боку півострова з метою якнайшвидшого виїзду в материкову Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Очевидці повідомляють про те, що з боку окупованого Криму (перехід Армянськ - Каланчак) зібралася черга близько 300 осіб на виїзд з Криму, яка постійно поповнюється. Причина - вчорашнє (8 серпня) рішення Кабміну України про тимчасові обмеження перетину пунктів пропуску з тимчасово окупованим Кримом", - пише він.
"Люди, які в'їхали в Крим з материкової частини України, як і жителі Криму, які збиралися у справах відвідати материк, бояться опинитися закупореними в Криму. Російські окупанти з оформленням документів не поспішають. Якими словами люди в черзі висловлюються про Кабмін і всю українську владу, можете і не питати", - додав Чубаров.
Як повідомлялося, 8 серпня уряд україни прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і виїзду з неї. Як повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, це обумовлено дорученням президента України Володимира Зеленського уряду переглянути режим роботи КПП в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та м.Севастополя - рішення направлено на запобігання поширенню на території України COVID-19.
"Таким чином, тимчасово припиниться з 08 год. 00 хв. 9 серпня 2020 р. до 08год. 00 хв. 30 серпня 2020 р. робота контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї, крім пропуску
громадян України та членів їх сімей:
- місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Автономній Республіці Крим або місті Севастополі, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на в’їзд;
- місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на виїзд; які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з моменту перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї;
- осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.
Виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та в’їзд на неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням Голови Державної прикордонної служби за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій".
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Ну хоть один прочитал бы правила прежде чем трындеть!
Украинцам В Украину, крысчанам В Крым ВЪЕЗД НЕ ЗАПРЕЩЁН!
ЗАПРЕЩЕН если ДУЙ ДОМА не подписал.....
С чего бы это ? "Инвестиции" фирташа зашли як в суху землю ?
А это что?
Во Львове закрыли визовый центр. Окукливаемся.
Молодец! Красава!
Как я понимаю, очередь именно из=за этого и образовалась.
Граждане Украины могут свободно пересекать границу Украины. Ну, а неграждам придется подождать.
"В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный".
Ведмедчука серед них немає?
Я например готов бесплатно выслать крысюк-АМ фото днепровской воды
их любимый Сталин за меньшее расстреливал таких "шпионов" во времена "немецко-советского конфликта"..