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Новини Фото Окуповані території
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На кордоні з окупованим Кримом утворилася величезна черга через рішення Кабміну заборонити в'їзд і виїзд із півострова, - Чубаров. ФОТО

Через рішення Кабінету Міністрів про тимчасову заборону на в'їзд і виїзд на територію окупованого Криму, близько 300 осіб зібралися в ніч на неділю на переході "Армянськ - Каланчак" із боку півострова з метою якнайшвидшого виїзду в материкову Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Очевидці повідомляють про те, що з боку окупованого Криму (перехід Армянськ - Каланчак) зібралася черга близько 300 осіб на виїзд з Криму, яка постійно поповнюється. Причина - вчорашнє (8 серпня) рішення Кабміну України про тимчасові обмеження перетину пунктів пропуску з тимчасово окупованим Кримом", - пише  він.

"Люди, які в'їхали в Крим з материкової частини України, як і жителі Криму, які збиралися у справах відвідати материк, бояться опинитися закупореними в Криму. Російські окупанти з оформленням документів не поспішають. Якими словами люди в черзі висловлюються про Кабмін і всю українську владу, можете і не питати", - додав Чубаров.

Читайте: Кабмін до 30 серпня закрив КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом із метою запобігання поширенню на території України COVID-19, - Немчінов

На кордоні з окупованим Кримом утворилася величезна черга через рішення Кабміну заборонити вїзд і виїзд із півострова, - Чубаров 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про стратегію деокупації Криму: "Озвучувати сьогодні не можна. Це певний елемент державної таємниці"

Як повідомлялося, 8 серпня уряд україни прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і виїзду з неї. Як повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, це обумовлено дорученням президента України Володимира Зеленського уряду переглянути режим роботи КПП в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим та м.Севастополя - рішення направлено на запобігання поширенню на території України COVID-19.

"Таким чином, тимчасово припиниться з 08 год. 00 хв. 9 серпня 2020 р. до 08год. 00 хв. 30 серпня 2020 р. робота контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї, крім пропуску
громадян України та членів їх сімей:
- місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано в Автономній Республіці Крим або місті Севастополі, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на в’їзд;
- місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна — на виїзд; які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з моменту перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та виїзду з неї;
- осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, представників дипломатичних установ та гуманітарних місій, що виїжджають з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також їх транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін до 15 вересня отримає звіти перевірок про умови зберігання аміачної селітри в Україні, - Немчінов

Виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та в’їзд на неї громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням Голови Державної прикордонної служби за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій".

Крим (14200) черга (227) Чубаров Рефат (565)


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Топ коментарі
+79
Решили отдыхать в оккупированном крыму? Так оставайтесь там навсегда 😁😁😁
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09.08.2020 09:42 Відповісти
+50
Відпочив в окупанта-отримав новий паспорт

На кордоні з окупованим Кримом утворилася величезна черга через рішення Кабміну заборонити в'їзд і виїзд із півострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7772
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09.08.2020 10:15 Відповісти
+37
Украинцы с 2014 года не ездят в срым.Вате страдать.
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09.08.2020 09:43 Відповісти
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Очень правильное решение! Давно надо было перекрыть поток вывоза оккупантам денег нашими ватными отдыхальщиками. Пускай крымские подпуйловники реально чувствуют себя на острове, закрытом для всей цивилизации...
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09.08.2020 10:13 Відповісти
Кожного хто був у Криму треба заносити у списки потенційнтх зрадників!
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09.08.2020 10:15 Відповісти
Відпочив в окупанта-отримав новий паспорт

На кордоні з окупованим Кримом утворилася величезна черга через рішення Кабміну заборонити в'їзд і виїзд із півострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7772
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09.08.2020 10:15 Відповісти
І обов'язково повинен бути крансого цвЄта...
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09.08.2020 10:18 Відповісти
коричневый тоже подойдет
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09.08.2020 10:22 Відповісти
Яскраво-червоним !!!))))
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09.08.2020 10:24 Відповісти
Так хАтели ж бЄз бЄндерАвцев под ****** жить... ТАперь чАво к хунте прётесь?
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09.08.2020 10:16 Відповісти
у хунты колбаса вкуснее
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09.08.2020 10:23 Відповісти
Млять!
Ну хоть один прочитал бы правила прежде чем трындеть!
Украинцам В Украину, крысчанам В Крым ВЪЕЗД НЕ ЗАПРЕЩЁН!
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09.08.2020 10:16 Відповісти
сам то только два предложения прочитал.
ЗАПРЕЩЕН если ДУЙ ДОМА не подписал.....
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09.08.2020 15:21 Відповісти
Это не даёт возможности вернуться домой?
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09.08.2020 19:36 Відповісти
А зеленяві брешуть, що немає https://ru.krymr.com/a/news-ocheredej-na-vjezd-v-krym-s-materikovoj-ukrainy-net/30773917.html
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09.08.2020 10:17 Відповісти
Чубарик, а работающий крымский титановый уже не беспокоит и не возмущает как раньше ?
С чего бы это ? "Инвестиции" фирташа зашли як в суху землю ?
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09.08.2020 10:19 Відповісти
Головне - мєртвєтчука не пускати назад... Хай сидить у рускам мірє...
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09.08.2020 10:19 Відповісти
если Медведчука не пустят его помчится Кыва выручать . прижмет ушки и поедет
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09.08.2020 10:24 Відповісти
А чем этим людям в Украине море не подходило? Ну с оккупированной территорией понятно.

А это что?

Во Львове закрыли визовый центр. Окукливаемся.
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09.08.2020 10:21 Відповісти
Ну если посмотреть пробку на трассе Киев- Одесса. Уже не чего не хочется. Ещё и мост они бл"ть на лето, на ремонт поставили. Уже лет 20 его ремонтируют.
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09.08.2020 12:55 Відповісти
До батьків з'їздити?
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09.08.2020 17:35 Відповісти
Ну и пусть сидят себе с оккупантами , шо их на материк понесло ?
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09.08.2020 10:22 Відповісти
Гуманитарная катастрофа в Крыму от российской оккупации, а не отсутствия днепровской воды.
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09.08.2020 10:22 Відповісти
Мертвечука же в окупированный крым без очереди пропустили.
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09.08.2020 10:26 Відповісти
До речі, а назад впустять?
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09.08.2020 11:27 Відповісти
Хороший вопрос. Если по справедливости я бы не пустил ету тварь назад в Украину. По крайней мере до конца выборов в Украине. А поводом может быть росийское гражданство Мертвечука.
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09.08.2020 11:58 Відповісти
чогось згадалось....

На кордоні з окупованим Кримом утворилася величезна черга через рішення Кабміну заборонити в'їзд і виїзд із півострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7264
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09.08.2020 10:28 Відповісти
Мастер і Маргарита
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09.08.2020 11:00 Відповісти
Браво Зеля! Браво!
Молодец! Красава!
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09.08.2020 10:31 Відповісти
Тупые вы ребята!!!
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09.08.2020 12:07 Відповісти
На кордоні з окупованим Кримом утворилася величезна черга через рішення Кабміну заборонити в'їзд і виїзд із півострова, - Чубаров - Цензор.НЕТ 467
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09.08.2020 10:32 Відповісти
Такі табло мают стояти по всіх дорогах України !!!)))
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09.08.2020 10:40 Відповісти
Хорошо. Вата должна страдать!
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09.08.2020 10:35 Відповісти
предлагаю отсыпать каждому в очереди камней с неба
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09.08.2020 10:37 Відповісти
Нех..,крисчанам робити в Україні, в них є "родная гавєнь" !!))
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09.08.2020 10:42 Відповісти
Це тре було зробити постійно з моменту окупації
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09.08.2020 10:48 Відповісти
если б патриоты были а так вдоль днепра никто не соорудил государства
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09.08.2020 10:56 Відповісти
Так вчора ж казали, що пасажиропотік ватніків в цьому році зменшився в 10 раз??!!!
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09.08.2020 10:49 Відповісти
Эдик дыши глубже!
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09.08.2020 11:00 Відповісти
Хоть что то хорошее сделали кто то не зассал дулю окупантам показать
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09.08.2020 10:53 Відповісти
Хорошая новость.
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09.08.2020 10:55 Відповісти
"При этом глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что российские пограничники "с оформлением документов не спешат"

Как я понимаю, очередь именно из=за этого и образовалась.

Граждане Украины могут свободно пересекать границу Украины. Ну, а неграждам придется подождать.
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09.08.2020 11:00 Відповісти
Там нет границы Украины, там админграница. Через которую иностранцев и так не пускали с марта 2015 года.
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09.08.2020 13:14 Відповісти
Молодцы
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09.08.2020 11:02 Відповісти
Сподобалась фраза: «боятся оказаться закупоренными в Крыму». Саме це і треба зробити - закупорити там всіх, без права в'їзду в Україну. Нехай камні с нєба їдять, п'ють та заробляють.
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09.08.2020 11:05 Відповісти
Час міняється... Міняються фашисти"... А вірш Самуїла Маршака залишається вічним:
"В ноябре сезон закрыт.
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный".
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10.08.2020 04:59 Відповісти
Тамженаші петріоти намагаються вирватися з-під окупації, чи професійні волонтнри пориваються провести традиційний сезон спротиву серед загарбників?
Ведмедчука серед них немає?
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09.08.2020 11:05 Відповісти
Корона как дышло, куда потянул, туда и вышло?
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09.08.2020 11:13 Відповісти
Высказываются в очереди? И почему-то не про кацапню,которая до всего этого довела. Да насрать на них и на их высказывания. Ублюдки.
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09.08.2020 11:13 Відповісти
"Турысты" и "курортники" ,которые прутся на украденный полуостров фактически поддерживают оккупантов и это похоже на предательство. Надо вести обязательный поименный учет неблагонадежных и вносить в новый реестр - "Потенциальные предатели."
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09.08.2020 11:22 Відповісти
Шмаркля и Мертветчук самые первые неблагонадёжные. Они есть в списках?
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09.08.2020 13:37 Відповісти
Не перестарайся... І не "плагіатствуй"... У судовій системі царської Росії було таке формулювання вироку: "Аставить в падазрении...". Тобто, вину довести не вдалося, але підозри залишилися... І людина з цим "клеймом" могла ходить усе життя...
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10.08.2020 05:03 Відповісти
Так казали, що й не їздить туди ніхто?!
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09.08.2020 11:39 Відповісти
Очереди образовались не из за решения КМ, а от того что много желающих пожрать на шару за счёт Украинцев. И это пора говорить им прямо в рыло.
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09.08.2020 12:28 Відповісти
Ну нельзя же быть такими жестокими,
Я например готов бесплатно выслать крысюк-АМ фото днепровской воды

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09.08.2020 12:39 Відповісти
Вот жеж бендеры правого сектора, не благодарные. Не пускают рускоязычных мальчиков в трусиках на их исконную родину.
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09.08.2020 12:49 Відповісти
А КПВВ с ОРДЛО надо совсем закрыть на 25 лет.
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09.08.2020 13:34 Відповісти
Чубаров удивил! Тоже консерва?
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09.08.2020 13:46 Відповісти
А почему проклинают украинскую власть,а не российских пограничников, которые медленно оформляют?
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09.08.2020 13:55 Відповісти
Ехать отдыхать в Крым - так себе идея. Но учитывая, что Крым - это Украина, а в Одессе все забито и цены соответствующие, то действия государства, направленные на ограничение посещения Крыма выглядят очень сомнительно. Тем более, что ковид (на который ссылаются) атакует нашу страну с западных границ, а не с восточных или южных.
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09.08.2020 14:17 Відповісти
Очень сомнительно ехать отдыхать на оккупированную территорию, да ещё платить денюжку в бюджет врага.
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09.08.2020 15:07 Відповісти
А ты не в бюджет плати, а людям, которые там живут. В "бюджет врага" корпорации платят (типа Липецкого Рошена), а не обычные отдыхающие. И да, от газа на всякий случай отключись. Все, что ты платишь идет (через европейские прокладки) в "бюджет врага". Представляешь сколько на твои деньги уже сделали танков и патронов?
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09.08.2020 17:37 Відповісти
Слышишь, руцкий справедливый, с какого перепугу я тебе платить должен?... Европейские прокладки,итить...какого рожна ты вообще это в тему втолкнул, морда кацапская?!
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09.08.2020 17:47 Відповісти
Эту тему ты втолкнул. Потому что поумничать захотел насчет "бюджета врага". Поэтому пришлось тебе растолковать, что на самом деле каждый украинец намного больше уплачивает в "бюджет врага" чем среднестатистический отдыхающий на иностранных или оккупированных курортах.
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09.08.2020 20:00 Відповісти
для кого-то, мягкоголового, оказалось откровением, что в Украине с Мокшей война и шататься туда-сюда "по делу, срочно, с надувными матрацами" через линию невидимого им фронта - это предательство Украины..
их любимый Сталин за меньшее расстреливал таких "шпионов" во времена "немецко-советского конфликта"..
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09.08.2020 16:01 Відповісти
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