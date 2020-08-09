УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8369 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
6 197 31

У П'ятихатках на Дніпропетровщині відкрили Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС. ФОТОрепортаж

У місті П'ятихатки Дніпропетровської області відбулося урочисте відкриття Алеї пам'яті і Слави та Меморіалу загиблим воїнам П'ятихатського району, які віддали своє життя в протистоянні з російським агресором.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці  Дніпропетровського обласного військкомату.

У Пятихатках на Дніпропетровщині відкрили Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС 01

Разом із членами сімей та бойовими побратимами загиблих, у заході взяли участь представники Оперативне командування "Схід" Збройних Сил України, інших військових частин, керівництво органів державної влади та місцевого самоврядування, духівництва, громадські діячі, волонтери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монумент полеглим у війні з окупантами РФ прикордонникам відкрили в Маріуполі: 12 портретів на холодному камені. ФОТОрепортаж

У Пятихатках на Дніпропетровщині відкрили Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС 02

У Пятихатках на Дніпропетровщині відкрили Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС 03

У Пятихатках на Дніпропетровщині відкрили Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС 04
У Пятихатках на Дніпропетровщині відкрили Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС 05
У Пятихатках на Дніпропетровщині відкрили Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС 06

Відкрили меморіал діти загиблих воїнів.

У Пятихатках на Дніпропетровщині відкрили Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС 07
У Пятихатках на Дніпропетровщині відкрили Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС 08У Пятихатках на Дніпропетровщині відкрили Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС 09
У Пятихатках на Дніпропетровщині відкрили Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС 10
У Пятихатках на Дніпропетровщині відкрили Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС 11


У Пятихатках на Дніпропетровщині відкрили Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС 12

Під час церемонії відслужили поіменну панахиду, спільно із сім’ями загиблих і присутніми молилися за упокій душ загиблих, та за те, щоб жодне нове ім’я, не з’явилося на цій алеї, освятили меморіал, поклали квіти та вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання.

У Пятихатках на Дніпропетровщині відкрили Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС 13
У Пятихатках на Дніпропетровщині відкрили Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС 14
У Пятихатках на Дніпропетровщині відкрили Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС 15
У Пятихатках на Дніпропетровщині відкрили Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС 16
У Пятихатках на Дніпропетровщині відкрили Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС 17

пам’ятник (932) пам’ять (1190) меморіальна дошка (192) Ян Осока (1495) Дніпропетровська область (3941)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+33
Ось так повинен дивитись українець на кацапа!!!
В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС - Цензор.НЕТ 676
показати весь коментар
09.08.2020 14:45 Відповісти
+19
Сумно та Славно!
показати весь коментар
09.08.2020 14:38 Відповісти
+19
**
Матусю, не плач!… Я вже їду додому…
Сьогодні моя закінчИлась війна…
Від снайперів куль і від вибухів "Грому"
я їду туди, де твоя сивина.
Де борщ у печІ, молоко з пиріжками,
де батькова сильна й згрубіла рука.
Я їду додому… стрічай мене, мамо!
Тримайся, рідненька, бо зустріч…тяжкА.
Пробач мені, мамо! Пробач мені, тату,
що сам собі вибрав я Долю таку,
що пахне свічками і ладаном хата
й гойдається смуток у кожнім кутку.
Пробачте, що в зоряну вись небокраю
весільні мої простяглись рушники,
що, не скуштувавши й шматка короваю,
розбилось кохання моє на шматки!
Пробачте за цю безкінечну розлуку,
за сотні моїх, ще не сказаних слів,
що не дочекались ви діток-онуків,
що кулю ворожу так рано зустрів.
Чи ж думав, що ТАК стрінуть друзі й родина?
Чи ж знав, що обняти не зможе ніхто?
Лиш квітами болю цвіте домовина,
гіркий "подарунок" із зони АТО.
Матусю, не плач, не болить вже нічого.
Своїх побратимів у Небі знайду…
"Живим коридором' стрічає дорога…
Дорога…якою…уже не пройду…
Душа незабаром за обрій полине…
Хтось гірко заплаче, добром пом'яне…
Я ж кров'ю тебе захищав, Україно!
Чому ж
вберегти
не змогла
ти мене???

Олена Філончук (уривок)
26.01.2020
показати весь коментар
09.08.2020 14:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сумно та Славно!
показати весь коментар
09.08.2020 14:38 Відповісти
**
Матусю, не плач!… Я вже їду додому…
Сьогодні моя закінчИлась війна…
Від снайперів куль і від вибухів "Грому"
я їду туди, де твоя сивина.
Де борщ у печІ, молоко з пиріжками,
де батькова сильна й згрубіла рука.
Я їду додому… стрічай мене, мамо!
Тримайся, рідненька, бо зустріч…тяжкА.
Пробач мені, мамо! Пробач мені, тату,
що сам собі вибрав я Долю таку,
що пахне свічками і ладаном хата
й гойдається смуток у кожнім кутку.
Пробачте, що в зоряну вись небокраю
весільні мої простяглись рушники,
що, не скуштувавши й шматка короваю,
розбилось кохання моє на шматки!
Пробачте за цю безкінечну розлуку,
за сотні моїх, ще не сказаних слів,
що не дочекались ви діток-онуків,
що кулю ворожу так рано зустрів.
Чи ж думав, що ТАК стрінуть друзі й родина?
Чи ж знав, що обняти не зможе ніхто?
Лиш квітами болю цвіте домовина,
гіркий "подарунок" із зони АТО.
Матусю, не плач, не болить вже нічого.
Своїх побратимів у Небі знайду…
"Живим коридором' стрічає дорога…
Дорога…якою…уже не пройду…
Душа незабаром за обрій полине…
Хтось гірко заплаче, добром пом'яне…
Я ж кров'ю тебе захищав, Україно!
Чому ж
вберегти
не змогла
ти мене???

Олена Філончук (уривок)
26.01.2020
показати весь коментар
09.08.2020 14:45 Відповісти
Ось так повинен дивитись українець на кацапа!!!
В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС - Цензор.НЕТ 676
показати весь коментар
09.08.2020 14:45 Відповісти
В Пятихатках на Днепропетровщине открыли Мемориал погибшим участникам АТО/ООС - Цензор.НЕТ 9299
показати весь коментар
09.08.2020 14:54 Відповісти
Краповый берет чё не приехал? Или стремно перед своим сепарским электоратом светиться на таких мероприятиях?
показати весь коментар
09.08.2020 14:54 Відповісти
Вічна пам'ять і слава героям!
На П'ятихатщині ніхто "на заробітках" не ховався...
показати весь коментар
09.08.2020 15:44 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
показати весь коментар
09.08.2020 15:55 Відповісти
СМЕРТЬ ВОРОГАМ.....
показати весь коментар
09.08.2020 20:27 Відповісти
Этот, как и многие другие, мемориал - лучшим сыновьям и дочерям Украины. Склоняю голову в искренней благодраности
показати весь коментар
09.08.2020 15:55 Відповісти
Слава Украине!
показати весь коментар
09.08.2020 16:27 Відповісти
головне - вмонтуйте камери цілодової дії - покидьки, фінансовіні єреф будуть і далв чинити неподобство, як і у випадках, пам'ятників, сінагог і т..і.
показати весь коментар
09.08.2020 16:30 Відповісти
Яка печаль,яка скорбота...знаю Пятихатки,бував там...сльози на очах,такими молодими залишили світ,щоб жила Украіна,жили ми..і які чудові діточки полеглих героів...
показати весь коментар
09.08.2020 16:46 Відповісти
У П'ятихатках на Дніпропетровщині відкрили Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС - Цензор.НЕТ 763
показати весь коментар
09.08.2020 22:06 Відповісти
Слава Україні !
Героям вічна слава !!
показати весь коментар
10.08.2020 15:12 Відповісти
Слава Українським воїнам
показати весь коментар
10.08.2020 23:50 Відповісти
 
 