У П'ятихатках на Дніпропетровщині відкрили Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС. ФОТОрепортаж

У місті П'ятихатки Дніпропетровської області відбулося урочисте відкриття Алеї пам'яті і Слави та Меморіалу загиблим воїнам П'ятихатського району, які віддали своє життя в протистоянні з російським агресором.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці Дніпропетровського обласного військкомату.

Разом із членами сімей та бойовими побратимами загиблих, у заході взяли участь представники Оперативне командування "Схід" Збройних Сил України, інших військових частин, керівництво органів державної влади та місцевого самоврядування, духівництва, громадські діячі, волонтери.

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Відкрили меморіал діти загиблих воїнів.















Під час церемонії відслужили поіменну панахиду, спільно із сім’ями загиблих і присутніми молилися за упокій душ загиблих, та за те, щоб жодне нове ім’я, не з’явилося на цій алеї, освятили меморіал, поклали квіти та вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання.









