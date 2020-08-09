У П'ятихатках на Дніпропетровщині відкрили Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС. ФОТОрепортаж
У місті П'ятихатки Дніпропетровської області відбулося урочисте відкриття Алеї пам'яті і Слави та Меморіалу загиблим воїнам П'ятихатського району, які віддали своє життя в протистоянні з російським агресором.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбуці Дніпропетровського обласного військкомату.
Разом із членами сімей та бойовими побратимами загиблих, у заході взяли участь представники Оперативне командування "Схід" Збройних Сил України, інших військових частин, керівництво органів державної влади та місцевого самоврядування, духівництва, громадські діячі, волонтери.
Відкрили меморіал діти загиблих воїнів.
Під час церемонії відслужили поіменну панахиду, спільно із сім’ями загиблих і присутніми молилися за упокій душ загиблих, та за те, щоб жодне нове ім’я, не з’явилося на цій алеї, освятили меморіал, поклали квіти та вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання.
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Матусю, не плач!… Я вже їду додому…
Сьогодні моя закінчИлась війна…
Від снайперів куль і від вибухів "Грому"
я їду туди, де твоя сивина.
Де борщ у печІ, молоко з пиріжками,
де батькова сильна й згрубіла рука.
Я їду додому… стрічай мене, мамо!
Тримайся, рідненька, бо зустріч…тяжкА.
Пробач мені, мамо! Пробач мені, тату,
що сам собі вибрав я Долю таку,
що пахне свічками і ладаном хата
й гойдається смуток у кожнім кутку.
Пробачте, що в зоряну вись небокраю
весільні мої простяглись рушники,
що, не скуштувавши й шматка короваю,
розбилось кохання моє на шматки!
Пробачте за цю безкінечну розлуку,
за сотні моїх, ще не сказаних слів,
що не дочекались ви діток-онуків,
що кулю ворожу так рано зустрів.
Чи ж думав, що ТАК стрінуть друзі й родина?
Чи ж знав, що обняти не зможе ніхто?
Лиш квітами болю цвіте домовина,
гіркий "подарунок" із зони АТО.
Матусю, не плач, не болить вже нічого.
Своїх побратимів у Небі знайду…
"Живим коридором' стрічає дорога…
Дорога…якою…уже не пройду…
Душа незабаром за обрій полине…
Хтось гірко заплаче, добром пом'яне…
Я ж кров'ю тебе захищав, Україно!
Чому ж
вберегти
не змогла
ти мене???
Олена Філончук (уривок)
26.01.2020
На П'ятихатщині ніхто "на заробітках" не ховався...
Героям вічна слава !!