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Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля посольства Білорусі в Києві з самого ранку стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента 01

Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента 02
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента 03
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента 04
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента 05
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента 06
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента 07
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента 08
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента 09
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента 10
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента 11
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента 12
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента 13
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента 14
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента 15
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента 16
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента 17
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента 18
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента 19
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента 20
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента 21
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента 22

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6725) Київ (19794) посольство (950) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+17
їхня мрія, як і наша, збудиться, коли здохне фашистська московія.
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09.08.2020 19:56 Відповісти
+15
Включила тєлік, всі канали мертведчука топлять за масковскую апазіціонєрку - тіхановскую.
Це все що треба знати про опозицію вусатого таргана.
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09.08.2020 19:53 Відповісти
+12
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 3250
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09.08.2020 20:11 Відповісти
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Дай їм доле щастя хоча б колись здійснити свою мрію!
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09.08.2020 19:51 Відповісти
їхня мрія, як і наша, збудиться, коли здохне фашистська московія.
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09.08.2020 19:56 Відповісти
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 3250
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09.08.2020 20:11 Відповісти
Ну так можна було проголосувати достроково , - в п"ятницю наприклад , чи ні . ?
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09.08.2020 20:00 Відповісти
Счастье у каждого свое
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 2591
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09.08.2020 20:10 Відповісти
ТК ДОЖДЬ -Государственный экзитпол - Лукашенко 80проц
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09.08.2020 20:10 Відповісти
Пацаны, расходимся! За нас уже проголосовали! Наш колхоз вечен! Лука - безупречен! Хитрозачьосаный - наш рулевой!)
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09.08.2020 20:13 Відповісти
Главное в этом всём вашем деле - на раССею не смотреть.. не смотреть, не слушать, забить и забыть - тогда хуже точно не будет... И не сдаваться, как наши шлецики Крым сдали.. удачи вам друзья..
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09.08.2020 19:52 Відповісти
шльоцик, ти в якому добровольчому батальоні воював за Крим у 2014-му?
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09.08.2020 19:55 Відповісти
Шлецычка, разницу почувствуй - когда сдают и воююют.. почувствуй, прочувствуй - такое и врагу не пожелаешь, подрости - подумай, потом встрявай..
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09.08.2020 19:57 Відповісти
Як сказала тоді Тимошенко-"жоден танк не має виїхати з казарми!"
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09.08.2020 19:59 Відповісти
сцикло, так чому ти засцяв іти у воєнкомат і звільняти Крим?
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09.08.2020 20:00 Відповісти
Курочка, тон потише и попроще.. армия УКРАИНЫ выгнала меня со своих рядов - я на командира полка куй ложит, про других промолчу, а воевать деде Коле против касапов - УКРАИНУ в античеловечности бы обвинили.. скажи петику и баптиста спасибо..
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09.08.2020 20:05 Відповісти
Мудыло. Тебя тварь спрашивают - что ты сделал для освобождения Крыма? Или только ********* горазд... за что и вышвырнули из ВСУ. Херой-подпольщик...
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09.08.2020 20:22 Відповісти
Отважный петишист - безмозглое насекомое нарисовалась.. тело, во-первых - слушаешь внимательно, я как родившийся в Одессе, но выросший в Киеве - говорю тебе чертиле ястно и внятно - крым УКРАИНЕ нах надо. Услышало, чепушило.. непонятно во бью тебе в головуи петика твоего по блоку закопаю и сцать буду пока не прорастает - чтобы всех ющенковским с петишистов искоренить с нашей УКРАИНСКГЙ Земли.. нету животных больших, которые предали УКРАИНУ ещё в 2005 году.. ты до сих пор за них очко своё рвешь, а они продали его, ещё пятнадцать лет назад.. и в следующий раз захочешь что-то ляпнуть подумай - а потом пищи.. извините друзья и недруги - это всё ющенковским предатели-провокаторы..
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09.08.2020 20:37 Відповісти
Школа-онлайн тоже бессильна оказалась??
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09.08.2020 20:47 Відповісти
шпецик это Ю.В.Тимошенко?
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09.08.2020 19:57 Відповісти
Она шлециков недовоспитала.. ей говорили - палкой бей, а она - добрая женщина словом депилов лечила.. не сцы, пересечемся с ней она публично извинится за свои педагогогические навыки..
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09.08.2020 20:00 Відповісти
Де це Ви з нею перетнетеся? Вдома в Качанівці?
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09.08.2020 20:04 Відповісти
Касапское чувство дупоюмора так умиляет.. сынок, книжку лучше прочитай, чем бестолковостью тут своей блистать..
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09.08.2020 20:06 Відповісти
Вы из когорты сердечников? Ну тогда изучи кто был против выступления ВСУ на защиту Крыма. И попутно - кто дал разрешение на выход ЧФ РФ в поход против Грузии
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09.08.2020 20:07 Відповісти
Ты изучи лучше хронологию событий, когда юлю из тюрьмы выкроили, а петичка уже всей планете кричал что он президент.. невменямый, думай - потом мычи навязанные тебе бредни..
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09.08.2020 20:09 Відповісти
Что ты блеешь? Тебя за Грузию и Крым спрашивали. И про роль жульки. При чем тут петя, коля, вася?
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09.08.2020 20:13 Відповісти
геронтофил чёртов, как можно на бабку лысого гонять?
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09.08.2020 20:47 Відповісти
Включила тєлік, всі канали мертведчука топлять за масковскую апазіціонєрку - тіхановскую.
Це все що треба знати про опозицію вусатого таргана.
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09.08.2020 19:53 Відповісти
Групповая Собчак
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09.08.2020 19:57 Відповісти
Чооловік Тихановської в базі Миротворця.
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09.08.2020 19:58 Відповісти
Доречі, надійні барометри на РАШИЗМ !
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09.08.2020 19:59 Відповісти
Да сколько угодно. Все равно чИмпиньон -Таракан
У посольства Беларуси в Киеве стоит очередь из желающих проголосовать на выборах президента - Цензор.НЕТ 1116
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09.08.2020 19:55 Відповісти
Просто так Лукашенко не віддасть владу.Хіба що через велику кров.Та й опозиціонерка там проросійська.
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09.08.2020 19:56 Відповісти
в нас так за бубочку йшли голосити...і ЩО
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09.08.2020 19:59 Відповісти
Та що... Обісралися...
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09.08.2020 20:00 Відповісти
Я розумію білорусів, хочеться скинути вусатий тягар ...але щоб не сталось - з вогню та в полум'я.
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09.08.2020 20:00 Відповісти
А тут реально - какая разница?
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09.08.2020 20:00 Відповісти
Хватит стоять! Уже обьявили экзитполы Шо 79% за баЦЬку. Почти как у нас 73%
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09.08.2020 20:05 Відповісти
От у мене тільки одне питання. А чого білоруси, які мешкають в Україні , так масово не вийшли проти бацьки, коли воно кацапів підтримувало?
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09.08.2020 20:05 Відповісти
По данным нелегальных экзитполов у участков Таракан набирает от 15 до 20%
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09.08.2020 20:07 Відповісти
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 3561
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09.08.2020 20:07 Відповісти
Ну хоть 11% в Беларуси вменяемых.
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09.08.2020 20:15 Відповісти
Что, зелебобик, хочешь что бы и в Белоруси победило какое-то "зелёное" чмо.
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09.08.2020 20:47 Відповісти
Неблагодарные всё-таки эти беларусы, хотят менять диктатуру на свободу, и предпочитают какую-то никому неизвестную домохозяйку надёжному 5тисроковому колхознику!
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09.08.2020 20:10 Відповісти
Та кого ви би з них обрали?
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09.08.2020 20:11 Відповісти
Поддерживаю автора:

Какие перспективы у сторонников перемен? Они точно не радужные. Но говорить о них сейчас смысла нет, пускай сначала оппозиция придет к власти тем или иным способом. Часто ватаны задают один и тот же риторический вопрос: а стоит ли менять диктатуру на кота в мешке, если в результате жизнь простого человека гарантированно ухудшится? Вопрос предельно тупой. Собственно, умных вопросов у ваты и быть не может. Конечно, жизнь ухудшится. Но она ухудшается уже давно. И гарантированно ухудшится даже в том случае, если Таракан удержит власть. Поэтому выбор стоит между:
а) ухудшением в комплекте с бесправием и безнадегой;
б) ухудшением, дающим исторический шанс вырваться из постсоветской жопы, пусть даже через длительный период нестабильности и упадка. Белоруссия в отличие от Украины имеет призрачный шанс стать частью Европы хотя бы на правах новой Болгарии.
В общем, вопрос стоит ребром: раствориться в Орде или попытаться стать частью цивилизации. Игры во многовекторность закончились. Понимаю, что значительная часть нищего белорусского населения - тухлая вата, и в Орде ей будет комфортнее умирать. Но все же исторический выбор зависит не от совкового старичья с угасающим сознанием. Надеюсь на то, что белорусское восстание победит, и это приблизит конец путлеровского рейха.
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09.08.2020 20:19 Відповісти
Не підтримую, бо такий вибір не призведе до звільнення. Просто у такому випадку Бєларусь буде розкрадена, а генофонд знищений.
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09.08.2020 20:23 Відповісти
Деваться всё равно некуда, выбирать придётся. Чем дольше будет у власти диктатор-тем будет хуже, поскольку всю власть он "замкнул" на себя. Он и так три лишних срока пересидел в президентстком кресле. Так что на самом деле тут без вариантов.
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09.08.2020 20:28 Відповісти
Альтернатива йому ліквідація Бєларусі і повна маріонетка *****.
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09.08.2020 20:37 Відповісти
1. А так лука сдаст РБ невооружённым путём, причём беларусов даже спрашивать никто не будет. Это лучше?
2. Сомневаюсь в таком сценарии: вводить зелёных человечков+объявлять беларускую народную республику и т.д.=хлопот не оберёшься. За это можно и новых санкций, разных и полезных навалить (стройка СП-2 была остановлена в один присест). Плюс "взять на баланс" десяток миллионов не самого лояльного населения, которое надо будет быстро встроить в империю (сомневаюсь, что рашкинская экономика такое выдержит). Что мешает путлеру взять в состав расейки Абхазию и Осетию (которые по населению на порядок меньше даже 2,5 миллионного Крыма)?
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09.08.2020 20:43 Відповісти
не совсем правда понял сравнение РБ и Украины в тексте, но оставляю на совести автора.
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09.08.2020 20:23 Відповісти
как в Украине, кто угодно лишь бы не порох.
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09.08.2020 20:12 Відповісти
Совершенно верно, я это тоже не раз говорил-типичное протестное голосование. То, что у нас было год назад. Только теперь сложновато возложить вину на какой-то беларусский 1+1, правда?
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09.08.2020 20:16 Відповісти
Муж Тихановской, которого она "заменила" на выборах

Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 4825
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09.08.2020 20:29 Відповісти
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 4080
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09.08.2020 20:30 Відповісти
Давай я не буду в ответ постить на форуме какого-нибудь пЕСиковского Лёшика Гончаренко с колорадкой на лацкане, ага?
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09.08.2020 20:32 Відповісти
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 9806
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09.08.2020 21:51 Відповісти
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 5831Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 2301
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09.08.2020 21:53 Відповісти
У Бєларусі вибір без вибору, але треба голосувати і потім відповідати за того, кого обрали.
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09.08.2020 20:10 Відповісти
100%+
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09.08.2020 20:12 Відповісти
А за кого бы вы голосовали, если бы были гражданами РБ?
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09.08.2020 20:11 Відповісти
Вопрос не корректный, Лука виноват в том, что люди проголосуют даже за табуретку, но не за него.
Он сам себе построил эшафот.
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09.08.2020 20:20 Відповісти
Люди винні, що не мають справжнього кандидата.
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09.08.2020 20:44 Відповісти
Люди посадили усіх кандидатів у вязниці?
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09.08.2020 20:45 Відповісти
ТК ДОЖДЬ -Государственный экзитпол - Лукашенко 80проц
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09.08.2020 20:11 Відповісти
значит брехня
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09.08.2020 20:13 Відповісти
почему брехня - там разрешено законом фоткать бюллетень свой в кабинке... Вот скинула бы люди все свои голосования в инет...
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09.08.2020 20:16 Відповісти
ведь это Государственный э/п показал - вот ДО официальной обьявы и доделалю бы свою работу протестующие
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09.08.2020 20:18 Відповісти
да хотя бы эти люди в Киеве , ведь по загран голосованиям легче всего отчет власти сравнить с натуральным голосованием
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09.08.2020 20:20 Відповісти
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09.08.2020 20:18 Відповісти
Разрешено. Только с тырнетом у них ба-альшие проблемы. Внезапно
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09.08.2020 20:31 Відповісти
зачем вообще этот циркус? зачем нужно было открывать участки в Украине? пусть едут в микромордор и каждый падет ниц перед коленькой, наследником болотного улуса мордовии.
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09.08.2020 20:14 Відповісти
Так у Зе і Луки любов.
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09.08.2020 20:16 Відповісти
нє любов, а общий куратор
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09.08.2020 20:41 Відповісти
Официальный экзитпол, Таракан - 80%, Тихановская - 6%. Интересно как такое проглотят белорусы.
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09.08.2020 20:19 Відповісти
легко. еще и добавку попросят, и спину под кнут лукавого подставят.
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09.08.2020 20:31 Відповісти
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 8228
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09.08.2020 20:21 Відповісти
https://twitter.com/veraizmaylova41/status/1292471851579514880/photo/1 Французський актор Самі Насері, відомий фильмами "Таксі", любитель оковитої зі стажем - підтримав окупацію Українського Криму московитами. Також він є великим фанатом путіна.
І вуаля!!!)
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09.08.2020 20:22 Відповісти
А за кого они голосуют. Теперь вроде украинцы за Лукашенко. А голосовать за однопроцентных националистов сейчас нет никакого смысла.
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09.08.2020 20:22 Відповісти
Первые официальные результаты Таракан 82%
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09.08.2020 20:23 Відповісти
Посмотрел только что телеканал Беларусь 24. По данным экзит-пола Лукашенко больше 80% а в армии больше 90)
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09.08.2020 20:24 Відповісти
ну почалося!

Первые данные экзит-поллов (государственных):
Лукашенко - 79,7%
Тихановская - 6,8%

А вот и первые официальные данные ЦИК Белоруссии:
Лукашенко - 82,08%
Тихановская - 6,98%
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09.08.2020 20:25 Відповісти
По другому не могло быт если выборы в тюрьме
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09.08.2020 20:27 Відповісти
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 8672
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09.08.2020 20:31 Відповісти
Реально маразматик, мог бы для скромности нарисовать 60-65%, Тихановкой 30%.
А так да, пошла жара в Беларуси.
Берем попкорн, втыкаем на революшен)
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09.08.2020 20:34 Відповісти
Біля посольства Білорусі в Києві стоїть черга з охочих проголосувати на виборах президента - Цензор.НЕТ 2344
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09.08.2020 20:30 Відповісти
Головне, щоб цих виродків можливо було б міняти.
Чого немає в Білоросі та на рашці.
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09.08.2020 21:32 Відповісти
я нисколько не сторонник Лукашенко, но как можно проголосовать за эту барышню? Беларусы, вас опять кинули, выбирать не из кого.
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09.08.2020 21:53 Відповісти
ну вот и 3%.... млин
Булыжник орудие пролетариата! иначе никак - ни в Минске, ни в Хабаровске.
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09.08.2020 22:23 Відповісти
 
 