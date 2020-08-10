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Новини Фото Революція в Білорусі
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Проти протестувальників у Мінську застосували гумові кулі - є поранені. ФОТОрепортаж

Білоруси продовжують протести. У центр Мінська стягують дедалі більше силовиків.

Білоруська редакція Радіо Свобода оприлюднила фото постраждалих на перетині проспекту Машерова і вулиці Тімірязєва в Мінську, інформує Цензор.НЕТ.

Проти протестувальників у Мінську застосували гумові кулі - є поранені 01
Проти протестувальників у Мінську застосували гумові кулі - є поранені 02
Проти протестувальників у Мінську застосували гумові кулі - є поранені 03
Проти протестувальників у Мінську застосували гумові кулі - є поранені 04

Повідомляється, що там силовики застосували гумові кулі.

Дивіться також: Після закінчення виборів незадоволений кинув яйце в будівлю посольства Білорусі в Києві, його затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час протестів побили журналіста Associated Press Мстислава Чернова. Його забрала "швидка". За даними "Радіо Свобода", десятки людей затримано.

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6725) протест (2411) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+23
Революция в Беларуси, должна привести не к победе Тихоновской, а к освобождению страны и новым демократическим выборам!
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10.08.2020 01:51 Відповісти
+12
В Києві по Майдану стріляла не тільки беркутня, але й завезена кацапня під виглядом беркуту.... Тут кацапи не вмішуються, або будуть скоріше на боці КРИМНАШИСТІВ-ТИХАНОВСЬКИХ... Тому не порівнюйте Майдан з білоруськими подіями.....
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10.08.2020 02:20 Відповісти
+11
Ну теперь и некоторых своих избирателей и боле менее лояльных и всех нейтральных отвернул от себя. Ошибка за ошибкой. Неужели не знает, что было после избиения студентов в Украине? Лука уймись, они же тебя посадят заместо картошки, на который ты постоянно пиарился.
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10.08.2020 01:54 Відповісти
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В Варшаве от беларусов лука получил всего три !!! голоса , это все что надо знать о выборах в Беларуси.
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10.08.2020 02:39 Відповісти
Местный диктатор против заезжего ставленника Ху..ла. Отличный выбор у белорусов
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10.08.2020 08:21 Відповісти
Да,с,похоже беларусов поставили на растяжку.Раз кремль молчит,значит его устраивает сложившаяся ситуация. и луку решили слить.
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10.08.2020 08:29 Відповісти
Навіть, якшо "батька" протримається фальшуючи вибори і примінить насилля до протестуючих - трон надломився. Кінець прийде вже незабаром. Буде не Тіхоновська, а якийсь невідомий підготовлений білорус, навіть тимчасово покинувший Білорусь і розклад сили буде інший.
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10.08.2020 12:12 Відповісти
Белорусам на заметку!Вычисляйте мусоров,где живут ,родители дети.Сжигайте их дома бейте их родных если надо убивайте!Мусора должны понять что так делать нельзя !
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11.08.2020 00:15 Відповісти
там наверняка половина арендованых из мордора...и возможно еще вагнеровцы на стороне протестующих для раскачки ситуации
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11.08.2020 00:25 Відповісти
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