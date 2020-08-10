Проти протестувальників у Мінську застосували гумові кулі - є поранені. ФОТОрепортаж

Білоруси продовжують протести. У центр Мінська стягують дедалі більше силовиків.

Білоруська редакція Радіо Свобода оприлюднила фото постраждалих на перетині проспекту Машерова і вулиці Тімірязєва в Мінську, інформує Цензор.НЕТ.









Повідомляється, що там силовики застосували гумові кулі.

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Під час протестів побили журналіста Associated Press Мстислава Чернова. Його забрала "швидка". За даними "Радіо Свобода", десятки людей затримано.

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.