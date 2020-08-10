УКР
Протести в Мінську: в МВС РБ визнали використання світлошумових гранат і водометів, ЗМІ повідомляють про загиблого. ФОТОрепортаж

Силові структури Білорусі оголосили про скликання екстреного засідання через протести.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факты.

Офіційні сайти білоруських відомств поки не працюють, у країні взагалі почалися проблеми з інтернетом і зв'язком.

Водночас у МВС заявляють, що поширювана в соцмережах інформація є неправдивою.

"Багато що з того, що пишеться в інтернеті, не відповідає дійсності", - заявила речниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

У міліції є інформація про одного міліціонера, який зазнав поранення на вулиці Машерова в Мінську, але немає відомостей про постраждалих протестувальників

Пізніше в ТАСС оприлюднили заяву Чемоданової, що силовики "були змушені" застосувати спецтехніку і шумові гранати в Мінську.

Водночас в інтернеті дуже багато відео і свідчень очевидців про використання таких засобів.

Відомо, що внаслідок застосування світло-шумових гранат і сльозогінного газу в столиці Білорусі є важко поранені, пише Подъем.

Як пише Nexta, є щонайменше один загиблий.

За даними Нашої Ніви, з настанням ночі протести в Мінську стихають. Кількість людей на вулицях зменшилася.

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.

Сила и только Сила!!!
Беларусы, вставайте!
Решается судьба Вашей страны!!!
Поки що ситуація в Білорусі виглядає дуже суперечливою , перед останім голосуванням олйух дзвонив Луці, після цього риторика його по "вагнерівцям" дещо змінилась і вже появився "український слід", з цього треба пам'ятати що диктатори завжди друг друга підтримують у складній час, тому що вони дуже бояться різних видів протестів тому наступна на черзі повинна стати Москва.
КГБ и милиция - убийцы!!!
Сила и только Сила!!!
Беларусы, вставайте!
Решается судьба Вашей страны!!!
Вставателей нет, все за бацькой идут с красным флагом. Вот если бы мудрый Лука не положил мордой в асфальт вагнеров тогда точно была бы белорусская небесная сотня а так...пародия на майдан(((
Не треба, нехай не повторюють наших помилок. Путін тільки на це, можливо, чекає.
показати весь коментар
10.08.2020 05:04 Відповісти
Беларусы скинут "диктатора" и потеряют все.
Яких таких помилок? Хлопче, ти не помилився країною?
Таких, які загнали нашу неньку Україну вже на 6 років у глибоку задницю. А саме: втрата територій, безглузде та безкінечне кровопролиття на сході, падіння ВВП, зниження промисловості, та глибока девальвація гривні.
показати весь коментар
12.08.2020 19:18 Відповісти
Против чего вставать? Против имеющейся работы,бесплатной медицины,почти бесплатной коммуналки,большей чем в Украине зарплаты? Агрессивное меншенство по заказу Кремля хочет сменить Бацьку,почему? Придурки,кричащие об убийцах Вам в руки протесты "жёлтых жилетов",там тоже люди протестуют и власть их убивает в "демократической Франции",или там это "демократия" ,а в Беларуси нет? "Патамушто" "пианисты" с ботоферм "напечатали" 72% Тихоновский? Правильно поступают в Беларуси- НИКАКИХ опросов и экзитполов ДО ВЫБОРОВ. Ибо эта ЧУШЬ давление на мозг быдла,часто выбирающая власть как продукт рекламы. Судя по всему Вам ,порохоботы нужна Тихоновская? Тогда ждите с севера рроссийскую армию,придурки.
Белорусы еще не знают, что такое "новые лица" и внезапно изменяющееся после выборов поведение первого и полная потеря им памяти насчет предвыборных обещаний..
то есть вы полагаете Тихановская - ставка Кремля?
Так, із-за спини торчать вуші ху...ла
2010 рік - вибір між Януковичем і Тимошенко. Нічого не нагадує?
Чувак на фото мертвий. Но потім в чудесний спосіб він воскресне і пропаде. Методи як були на майдані. Там теж жертв приховували.
Приховайся в спамі.
А ти хто, бот? Як що ти не знаєш то білоруські змі ще ніччю заявили що ця людина жива і її забрали в лікарню. Тільки ось на відео вона точно труп із відкритими очима.
І як показили відео кадри - трупів там гора. Но офіційно я так бачу жертв не буде.
І в Києві точно так же було на майдані. Небесна сотня на порядок більша. Но тіла поховали і ці люди просто рахуються пропавшими...
ето тебе шарий расказал с ютубчика
ти явно повний дурень
Ну, что за терпилы?! Как можно прийти и отстаивать свою Свободу без оружия?! Ну хоть что-то; я уж не говорю про коктейли молотова...
Я не пытаюсь оскорбить беларусов. Просто беларусы знают же, что они идут против диктатора. Диктатор никогда добровольно не отдаст власть. Если не верите - 2013 год вам в помощь.
КГБ и милиция - убийцы!!!
из Минска вертолеты в Пинск прилетели на подавление, а там ОМОН уже раздели)
_Только в сплочённости, в единстве преимущество народа над присвоившими себе страну и народ бандитами и людоедами. Разорвите их на клочки, или эта стая шакалов и нелюдей разорвёт вас и ваших детей!
Дороги хорошие
Берите власть в сови руки.
Солдаты, становитесь на сторону народа!
Организовывайте отряды Самообороны в городах и посёлках!!!
Жесть. Лука совсем сбрендил. Просто нет слов, мирная акция, а менты с десяток (минимум) людей покалечили и одного (тоже как минимум) убили.
Завтра выйдет в десять раз больше людей на протесты.
Кто сейчас "здраво рассуждает" про риски ухода Луки может у того есть мозги , но у того нет сердца !
Совесть не позволяет хоть что-то в оправдание бацьки-Таракана вякнуть - без с комментариев !
Да канешна неправдивая!!!)))))Мы это в 14м уже проходили))))) Шо ужики горяча сковородка???
Как и ожидалось, выборы в одну калитку выиграл Лукашенко. Во многом этому разгрому способствовала сама оппозиция, нагоняя явку сверхактивной атакой на мозги консервативного избирателя Белорусии. Туповатые креаклы, устроившие вояж с митингами по белорусским регионам, сами того не понимая, вовсю демонстрировали свое слабоумие и социальную неадекватность, а напуганная и мобилизованная вертикаль удачно индуцировала обывателя украинскими страшилками и грядущей гражданской войной, с последующей продажей земли и закрытием промышленности. В отличие от демократических политологов я уверен, что Лукашенко победил вполне легитимно, и делать системныйх вброс бюллетеней, как это всегда происходит в РФ, не было нужды. Если где и проявила вертикаль свою прыть - в мобилизации своего электората, используя все свои административные возможности на 100%. Однако, я уже писал, что результат выборов никого вообще не интересует, так как вопрос стоит по-иному: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!»
Вот он сейчас и думает, как бы от поддерживающих его "80%" населения не огребсти люлей)). Может даже дело закончится тем, что от такой "любви" ему придётся драпать до Ростова.
Это путлеровский бот. Дискутировать вредоносно, луше просто банить мразей.
Пока Ростов открыт исключительно для украинских президентов. Зеленский, на выход!
Выборы были сфальсифицированы
Ну и х с ними, кому это важно? Победителей не судят. У нас в 2014 был переворот государственный ну кого это трахнуло? Победителей не судят
Что значит- кому это важно? Это именно важно! Это самое важное условие демократии! Если есть выборы, тогда не нужны майданы . А если выборов нет, то это мордор два.
Поки що ситуація в Білорусі виглядає дуже суперечливою , перед останім голосуванням олйух дзвонив Луці, після цього риторика його по "вагнерівцям" дещо змінилась і вже появився "український слід", з цього треба пам'ятати що диктатори завжди друг друга підтримують у складній час, тому що вони дуже бояться різних видів протестів тому наступна на черзі повинна стати Москва.
особенно таиландские украинцы.. так терпели, что рванули от банды клоунов в Таиланд
У клоуна така банда, що він сам ошивається де завгодно аби не в Україні
имхо, Х#йло Беларусь баблом держит, так что ему в принципе все равно кто на поклон ездить будет ... но показать что "майдан - плохо" должен 100%, иначе действительно следующая остановка - Москва. прямого военного захвата наверное не будет, хотя с кацапами - хз, мозгов нету ...
Протесты в Минске: в МВД РБ признали использование светошумовых гранат и водометов, СМИ сообщают о погибшем - Цензор.НЕТ 2784
Лукашенко явно консультируется в кремле. Репрессии, избиения , убийства, фальсификации- это стиль всемизвестной команды рудиментов совка, цепляющихся за вечную власть.

Я не знаю, что ждёт Беларусь, но актуально люди сражаются за свой выбор, а Лукашенко , нагло укравший выборы, борется со своим народом.

Система не сдаётся без боя.

Гоните в три шеи этих совковых идолов.
Ясный пень. Лукашенко незаменимый. И Фуйло. Без них народы рассеяне и беларусы пропадут.
Торжество "справедливості" військовий злочинець і тоталітарний лідер Путін зносить вогнем і мечем руками своїх найманців іншого тоталітатора, ставлячи прокремлівську агентуру на чолі Білорусчії, а хабадна Україна його в цьому підтримує приймаючи радор кремліських агентів. Оксіморон.
наверное, выборы больше нельзя фальсифицировать
які ж вони тупі. Саме тупе що можна зробити в ********* світі це відключити інет. І ні серіальчика подивитись ні ютубчика і робота не робиться тому що для роботи в 90% випадків треба інет. І в результаті від нема чого робити йдеш на вулицю, а там двіжняк. Інет навпаки треба робити безкоштовний.
Это как в 91 при ГКЧП еще инета не было...но по зомбоящику врубили на всего 2-3 существующих тогда каналах лебединое озеро...вместо эротики, боевиков, рокмузыки и фильмов за которые душились в кинотеатрах...
Естественно вся москва вывалила на протест ))))
