Протести в Мінську: в МВС РБ визнали використання світлошумових гранат і водометів, ЗМІ повідомляють про загиблого. ФОТОрепортаж

Силові структури Білорусі оголосили про скликання екстреного засідання через протести.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факты.

Офіційні сайти білоруських відомств поки не працюють, у країні взагалі почалися проблеми з інтернетом і зв'язком.

Водночас у МВС заявляють, що поширювана в соцмережах інформація є неправдивою.

"Багато що з того, що пишеться в інтернеті, не відповідає дійсності", - заявила речниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

"Багато що з того, що пишеться в інтернеті, не відповідає дійсності", - заявила речниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

У міліції є інформація про одного міліціонера, який зазнав поранення на вулиці Машерова в Мінську, але немає відомостей про постраждалих протестувальників

Пізніше в ТАСС оприлюднили заяву Чемоданової, що силовики "були змушені" застосувати спецтехніку і шумові гранати в Мінську.

Водночас в інтернеті дуже багато відео і свідчень очевидців про використання таких засобів.

Відомо, що внаслідок застосування світло-шумових гранат і сльозогінного газу в столиці Білорусі є важко поранені, пише Подъем.

Як пише Nexta, є щонайменше один загиблий.

За даними Нашої Ніви, з настанням ночі протести в Мінську стихають. Кількість людей на вулицях зменшилася.

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Після закриття дільниць оприлюднили дані офіційного екзит-полу. Згідно з ними, Олександр Лукашенко набирає 79,7%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбуваються протести.

