Зеленський представив нового начальника ГУР Міноборони Буданова колективу: Він - не "кабінетний теоретик", а справжній бойовий офіцер. ФОТО
Президент Володимир Зеленський представив колективу Головного управління розвідки Міністерства оборони України новопризначеного начальника Кирила Буданова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Указ № 308/2020 про його призначення Глава держави підписав 5 серпня 2020 року.
Президент зазначив, що рівень і професіоналізм Кирила Буданова не викликають жодних питань.
"Це офіцер, який пройшов усі сходинки воєнної розвідки, прекрасно знає систему зсередини, є учасником бойових дій з перших днів війни, а отже – це не "кабінетний теоретик", а справжній бойовий офіцер з великим досвідом та великим авторитетом", – сказав Володимир Зеленський.
Глава держави зауважив, що в системі національної безпеки України саме воєнна розвідка є ключовим інструментом для захисту державних інтересів.
"Її основа – це військові професіонали з великої літери. Неодноразово ваші знання, ваш досвід та майстерність підтверджувались як у мирних умовах, так і в часи війни. За останні роки вам вдалося наростити свої спроможності та вийти на новий рівень. Однак ми з вами чудово розуміємо – зупинятися зарано. Попереду ще багато завдань та викликів", – наголосив Президент.
Володимир Зеленський переконаний, що всі ці завдання будуть під силу новому керівнику відомства.
Геройський хлопець!