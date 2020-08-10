Глава забороненої в Україні компартії Симоненко був присутній на пресконференції Лукашенка. ВIДЕО
Лідер Комуністичної партії України (КПУ) Петро Симоненко був присутній на пресконференції президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Петро Симоненко був присутній на першій після президентських виборів і масових протестів у Білорусі пресконференції Олександра Лукашенка.
Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
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Тут кто то врет. Эта прес конференция была вчера во время выборов. Ее транслировал телеканал Беларусь24. Я еще удивился, как это в день выборов кандидат может делать прес конференцию? А Шо там присутствовалО это губатое чмо, правда.
ума не приложу
куда ж вы **** все лезите и лезите
тьфу, гидота...
где золото партии? товарищи с тройки спросят
взгляд с прищуром устремленньій вдаль....