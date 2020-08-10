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Глава забороненої в Україні компартії Симоненко був присутній на пресконференції Лукашенка. ВIДЕО

Лідер Комуністичної партії України (КПУ) Петро Симоненко був присутній на пресконференції президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава забороненої в Україні компартії Симоненко був присутній на пресконференції Лукашенка 01

Петро Симоненко був присутній на першій після президентських виборів і масових протестів у Білорусі пресконференції Олександра Лукашенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко про протести в Білорусі: Нашими вівцями управляли з Польщі, Чехії та Британії. Ми все відфіксували

Напередодні, 9 серпня, в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6726) Лукашенко Олександр (2668) Симоненко (568) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+38
Глава запрещенной в Украине компартии Симоненко присутствовал на пресс-конференции Лукашенко - Цензор.НЕТ 1015
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10.08.2020 13:44 Відповісти
+22
Продажная русская подстилка, отрабатывает бабки
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10.08.2020 13:36 Відповісти
+19
Подобное к подобному, ничего необычного. Когда они уже передохнут? такое впечатление, что пьют кровь и живут вечно...
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10.08.2020 13:37 Відповісти
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А шо це падло комуняцьке і недобите там робить? А ну бігом в ТГК, до Кравчука і Фокіна....))))
https://censor.net/comments/locate/3212840/019214cb-58b9-70c8-a7ad-ea9c2303da5e
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10.08.2020 14:00 Відповісти
По возрасту не подходит, молодой ещё. Туда надо 85+.
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10.08.2020 14:16 Відповісти
)))) Буде знову ПІОНЄРОМ, серед старших ТОВАРИШІВ КОМУНІСТІВ.....
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10.08.2020 14:30 Відповісти
Хіба що нічні горщики від цих товаришів виносити.
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10.08.2020 14:39 Відповісти
Полюс мерзости и подлости перемещается в Беларусь?
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10.08.2020 14:07 Відповісти
Требовать выдачи вместе с вагнеровцами.. ( шутка)
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10.08.2020 14:08 Відповісти
Петро симоненко не отработал путлеррвское бабло, должок надо отдавать, здесь работает закон джунглей.
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10.08.2020 14:09 Відповісти
зараза липне до зарази... пеця липне до бацьки в надії щоб увірвати кусок пожирніше від китайських траншів-подачок для краснопузої нечисті.
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10.08.2020 14:10 Відповісти
Петя губошлеп захотел о себе напомнить...
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10.08.2020 14:27 Відповісти
Ему нужно время!!!! Путин поможет!!!! Варвары!!! Хорошо Господь вам больше одного срока не даст!!! И ОМОН ваш конченый вас не спасет!!!!
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10.08.2020 14:51 Відповісти
Интересно, почему этот гандон еще жив?
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10.08.2020 15:03 Відповісти
А я так думаю. Если бьі такие как Симоненко, Рабинович, Медведчук бьіли бьі в Беларус, то они давно сидели бьі на киче. У нас демократия в Украине, а у Лукашенко они бьі лес валили
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10.08.2020 15:05 Відповісти
Тоже думал что эта мразь коммунистическая уже сдохла...а оно еще ползает...
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10.08.2020 15:11 Відповісти
А корову свою,разрушительницу социалистической ячейки общества ,куда дел?
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10.08.2020 15:43 Відповісти
Ещё не сдох?
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10.08.2020 15:44 Відповісти
комуняку на гіляку!
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10.08.2020 16:01 Відповісти
Подрабатывает в массовке.
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10.08.2020 16:19 Відповісти
Навіщо взагалі згадувати про цей непотріб?
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10.08.2020 16:39 Відповісти
Хороший коммунист - мертвый коммунист
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10.08.2020 17:05 Відповісти
Петр Симоненко присутствовал на первой после президентских выборов и массовых протестов в Беларуси пресс-конференции Александра Лукашенко.Источник: https://censor.net/p3212840

Тут кто то врет. Эта прес конференция была вчера во время выборов. Ее транслировал телеканал Беларусь24. Я еще удивился, как это в день выборов кандидат может делать прес конференцию? А Шо там присутствовалО это губатое чмо, правда.
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10.08.2020 18:27 Відповісти
тихо стояв, як миша.
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10.08.2020 18:36 Відповісти
оно ещё живое?
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10.08.2020 18:38 Відповісти
Блііііііін !!! Точно !!! Симона ще в ТКГ не вистачає! Як це зе ще його туди не вплів. Правда трохи замолодий...
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10.08.2020 18:46 Відповісти
ОЦЕ ЩЕ ЧУЧЕЛО!!!!
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10.08.2020 19:55 Відповісти
ТАМ Симоненку и место, пусть он там ячейки коммунистические собирает.
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10.08.2020 20:14 Відповісти
почему до сих пор не взорвали с куском дороги?
ума не приложу
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10.08.2020 21:19 Відповісти
и когда ж гребаные совкодрочеры повыздыхают
куда ж вы **** все лезите и лезите
Глава забороненої в Україні компартії Симоненко був присутній на пресконференції Лукашенка - Цензор.НЕТ 401
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10.08.2020 22:12 Відповісти
************ краснозадая. губастая москальская подстилка.
тьфу, гидота...
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10.08.2020 22:25 Відповісти
куда кассу партийную распределили, петя?
где золото партии? товарищи с тройки спросят
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11.08.2020 00:31 Відповісти
класика жанра..
взгляд с прищуром устремленньій вдаль....
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11.08.2020 08:31 Відповісти
а чё там "губошлёп" делает?.Пришел "бацьке" "мин.ет" политпропаганды колхозов провести?
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11.08.2020 09:36 Відповісти
хороший коммунист - мертвый коммунист!
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11.08.2020 09:56 Відповісти
Нашли событие которое следует освещать. Главное это то, что народ разгромно турнул "оппозицию" и проголосовал за Лукашенко, при всех его недостатках. Народ считает что "оппозиция" несравнимо хуже чем он. Народ здесь конечно прав.
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11.08.2020 11:20 Відповісти
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