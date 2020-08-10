УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9212 відвідувачів онлайн
Новини Фото Силовики
6 585 12

Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному продажу комплектуючих до бойових вертольотів ЗСУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України викрили організовану групу на незаконному збуті іноземцям складових частин озброєння українських військових підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, до оборудки причетні екскерівник одного з оборонних підприємств, а також колишній і чинний військовослужбовці. Фігуранти намагалися налагодити схему збуту майна, викраденого зі складів українських військових частин

Співробітники СБУ затримали у Житомирі та Вінниці чотирьох зловмисників під час реалізації іноземцю комплектуючих до бойової вертолітної техніки Збройних Сил України.

Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному продажу комплектуючих до бойових вертольотів ЗСУ 01

У ході обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів виявлено авіаційні комплектуючі та запчастини до бронетехніки невідомого походження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ знешкодила схрон "МДБ ДНР" із вибухівкою і зброєю. ФОТО

Наразі планується повідомлення про підозру усім учасникам організованої групи.

Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному продажу комплектуючих до бойових вертольотів ЗСУ 02

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ч. 1 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному продажу комплектуючих до бойових вертольотів ЗСУ 03
Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному продажу комплектуючих до бойових вертольотів ЗСУ 04
Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному продажу комплектуючих до бойових вертольотів ЗСУ 05
Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному продажу комплектуючих до бойових вертольотів ЗСУ 06
Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному продажу комплектуючих до бойових вертольотів ЗСУ 07
Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному продажу комплектуючих до бойових вертольотів ЗСУ 08
Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному продажу комплектуючих до бойових вертольотів ЗСУ 09
Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному продажу комплектуючих до бойових вертольотів ЗСУ 10
Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному продажу комплектуючих до бойових вертольотів ЗСУ 11
Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному продажу комплектуючих до бойових вертольотів ЗСУ 12
Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному продажу комплектуючих до бойових вертольотів ЗСУ 13
Фото: сайт СБУ

Автор: 

військово-промисловий комплекс (288) контррозвідка (470) Правоохоронні органи (2709) СБУ (13061) силовики (2515) військовослужбовці (4834)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Что ти несёшь
показати весь коментар
10.08.2020 15:05 Відповісти
+2
Ничего себе украли вертолетный редуктор(весит 900 кг как они его вынесли не понятно) и хотели продать.Очень дорогая вещь.В армии и на складах полный бардак не ворует только ленивый.
показати весь коментар
10.08.2020 15:10 Відповісти
+1
хотели продать стиральную. машину и насос "струмок". бакланов, это успех.
показати весь коментар
10.08.2020 14:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хотели продать стиральную. машину и насос "струмок". бакланов, это успех.
показати весь коментар
10.08.2020 14:51 Відповісти
Что ти несёшь
показати весь коментар
10.08.2020 15:05 Відповісти
Судя по фото,там водяні і гідронасоси, які ніякої цінності не представляють!!! Так само думаю там радіоапаратура давно застаріла, як то кажуть тягли , бо зарплату не дають! Якщо в москалів на такій херні вертольоти літають ( і при тому тих запчастин їм бракує), вони до Львова не долетять...
показати весь коментар
10.08.2020 15:02 Відповісти
"водяні і гідронасоси" Але по суті все правильно. Чотириразовий уклоніст про розвідку щось булькотів
показати весь коментар
10.08.2020 15:10 Відповісти
Я всегда говорил , что такие пачки долларов можно получить только за гидронасосы . ( и - "як то кажуть тягли , бо зарплату не дають!" (с) - это называется - кража.)
показати весь коментар
10.08.2020 15:13 Відповісти
Ничего себе украли вертолетный редуктор(весит 900 кг как они его вынесли не понятно) и хотели продать.Очень дорогая вещь.В армии и на складах полный бардак не ворует только ленивый.
показати весь коментар
10.08.2020 15:10 Відповісти
Откуда ты знаешь? Ты же в омериге живешь, т.е. у пиндосов?
показати весь коментар
10.08.2020 15:13 Відповісти
куча фото - и куча старья ...

Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному продажу комплектуючих до бойових вертольотів ЗСУ - Цензор.НЕТ 293

а такого - там не било ?
показати весь коментар
10.08.2020 15:17 Відповісти
таких при задержании надо нечаянно пристреливать.
показати весь коментар
10.08.2020 15:18 Відповісти
Свинячому роду - нема переводу....
показати весь коментар
10.08.2020 15:18 Відповісти
Свиноросскому....
показати весь коментар
10.08.2020 15:39 Відповісти
несколько случайных смертей, при задержании, и вопрос решится моментально.
показати весь коментар
10.08.2020 16:01 Відповісти
 
 