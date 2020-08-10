Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному продажу комплектуючих до бойових вертольотів ЗСУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України викрили організовану групу на незаконному збуті іноземцям складових частин озброєння українських військових підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередніми даними слідства, до оборудки причетні екскерівник одного з оборонних підприємств, а також колишній і чинний військовослужбовці. Фігуранти намагалися налагодити схему збуту майна, викраденого зі складів українських військових частин

Співробітники СБУ затримали у Житомирі та Вінниці чотирьох зловмисників під час реалізації іноземцю комплектуючих до бойової вертолітної техніки Збройних Сил України.

У ході обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів виявлено авіаційні комплектуючі та запчастини до бронетехніки невідомого походження.

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Наразі планується повідомлення про підозру усім учасникам організованої групи.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ч. 1 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.























Фото: сайт СБУ