Під посольством Білорусі в Києві проходить акція "Живе Білорусь!", 5 учасників затримали (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві під посольством Білорусі проходить акція солідарності з білоруським народом "Живе Білорусь!"
Про це інформує Цензор.НЕТ.
На думку організаторів акції, президент України повинен звернутися з офіційною нотою про невизнання результатів виборів президента Республіки Білорусь, засудити вбивства і побиття білоруських громадян і запропонувати політичний притулок білорусам, які звернуться в посольство України.
Двох учасників акції затримала поліція.
Поліція спробувала вивезти затриманих, але транспорт заблокували присутні під посольством. Четверо з них були затримані, у тому числі колишній в'язень Кремля, кримчанин Олександр Кольченко.
Фото і відео - Олег Богачук.
Топ коментарі
+49 Герхард
показати весь коментар10.08.2020 18:18 Відповісти Посилання
+30 Ksenia VB
показати весь коментар10.08.2020 18:15 Відповісти Посилання
+25 Павло ШОвте
показати весь коментар10.08.2020 18:20 Відповісти Посилання
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Слава Украине-Руси! Хай жие Беларусь!
прошу линк и уточнить какие продукты вкуснее. молочка, которые они потом в белоруссию везут по жаре 3 часа? сколько их дорога занимет в одну сторону? 2-3 часа?
СМИ Украины все чаще стали публиковать материалы о продаже отечественного продовольствия. Они сообщают, что из всего белорусского экспорта продуктов питания только 1,5% идет в Европу, пять процентов - в Россию и больше 20% - в Украину.
Украина стала самым крупным потребителем продуктов из Беларуси
А почему не работе, на какие доходы живем господа зеваки.?
Зеленский повторяет лукашенко - януковича??
"відіш сусліка? - нєт! А он єсть!"
Похоже, что настоящих протестов не получилось по разным причинам. А это означает, что диктатор удержался пока что у власти.
Но это не отменяет того, что Лукашенко не устраивает абсолютно всех. Ни народ Беларуси, ни ЕС, ни Уйлостан. Что будет далее, посмотрим.
Запоминайте ники. Пригодится.
Куди не тикни в кандидата, всюди...раби, підніжки, грязь Москви(як казав Шевченко)
НАПОМИНАЮ ее программу: выпустить политзаключенных и ТУТ ЖЕ УЙТИ, назначив новые выборы, сводят на нет всю ее и ее компаньенок любовь к путинхЪу.
А щодо "у самой проблем выше крышi.", то "коли в сусіда хата горить, то слід дивитися аби на власну полум'я не перекинулося".
Та й Зєбіли ще не наїлися, отже свої проблеми Україні вирішувати трохи зарано. (Ця влада може тільки створювати проблеми, а не вирішувати).
Што дала Украине 30-и летня пересадка бандюков 90-х с одного кресла на другое по колу? Грывнев 28-м за долар?Продажу вашей земли,розбазарювання недр ворами и грабёж трудавого народа еуропейськими ценами при африканских зарплатах?То не есть свобода,а лохотрон.
До речі, "30-и летня пересадка бандюков 90-х с одного кресла на другое по колу" відбувається завдяки отим що не бузять, що останнього разу обраили блазня та зелену цвіль у парламент. І усі плюшки, тобою описані, також отримали завдяки їм же.
І окремо щодо "Грывнев 28-м за долар". Я як отримував 500$ (+/-) на місяць коли долар коштуав 2-і гривні так і зараз отримую коли він коштує 28-м.
Это говорит о том, насколько там "оппозиция" мерзкие и нахальные брехуны.