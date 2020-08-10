Під посольством Білорусі в Києві проходить акція "Живе Білорусь!", 5 учасників затримали (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві під посольством Білорусі проходить акція солідарності з білоруським народом "Живе Білорусь!"

Про це інформує Цензор.НЕТ.

На думку організаторів акції, президент України повинен звернутися з офіційною нотою про невизнання результатів виборів президента Республіки Білорусь, засудити вбивства і побиття білоруських громадян і запропонувати політичний притулок білорусам, які звернуться в посольство України.

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Двох учасників акції затримала поліція.

Поліція спробувала вивезти затриманих, але транспорт заблокували присутні під посольством. Четверо з них були затримані, у тому числі колишній в'язень Кремля, кримчанин Олександр Кольченко.









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Фото і відео - Олег Богачук.