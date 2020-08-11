Під Офісом Генпрокурора відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета Антоненка та Кузьменко. ФОТОрепортаж
Під Офісом Генерального прокурора в Києві відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Шеремета Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Активісти розгорнули великий плакат "Досить брехні!" перед входом до ОГП.
Одеський активіст Сергій Стерненко, анонсуючи акцію, наголосив, що активісти виступають проти дій Офісу Генпрокурора у цій справі. "Захист Антоненка та Кузьменко подає клопотання про зміну запобіжного заходу для них. Але на судові засідання ... не приходять прокурори. Тому слухання відкладають раз за разом", - зазначив він.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
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поцЗедент сказал что виновны-значит виновны..
Это вам не убийца рыгиАнал Кожара
Тут все ясно
У центрі Києва теракт,
Хтось підірвав автомобіль,
Виходить ніби помсти акт,
Для українців знову біль.
Це було три роки назад,
Липневий ранок наступив,
Злочинцю не було завад,
І він свій замисел здійснив.
В машині їхав Шеремет,
У світі знаний журналіст
Новини ріжуть інтернет,
Бо про агресію їх зміст.
Побачили російський слід,
Це їхній почерк та війна.
Вже в центрі, а не тільки схід,
Агресія цьому вина.
В країні новий президент,
Турборежим запрацював,
Інший у хлопчика акцент,
Для себе мир він малював.
Звичайно ж він не воював,
Від армії сам «відкосив».
До війська неповагу мав,
Та ненависть до них носив.
Зразу російський слід відпав,
З'явилися в нім ветерани.
Антоненка слідчий хапав,
Спецназівця взяли профани.
Мов вибухівку він заклав,
З Кузьменко під оту машину,
Хоч інші він прикмети мав,
Та алібі у нього і дівчини.
Затримали й Кузьменко ті ж,
Відомого хірурга-волонтера,
Садити патріотів на меті,
Нової влади вся манера.
Бо та в Борисполі була,
Та зустрічала батька й сина
Все ж в буцегарню «загула»,
Хоч це підтвердила родина.
Ще й посадили медсестру,
Дугарь, на цій війні сирітку.
Так захотілось їх нутру,
На ній поставили теж мітку.
Й прес-конференція була,
Без суду вбивцями назвали,
Поліція їм докази «плела»
Від президента посил мали.
Міністр гарно виступав,
Убивцями назначив поіменно,
А докази на них він мав?
Ні, знаємо ми достеменно.
Сидять оббрехані в тюрмі
Герої - наші патріоти,
Країною забуті і самі
І оточили їх сексоти.
Їх поведуть в «правдивий» суд,
В догоду владі всіх засудять.
Але не вірить цьому люд,
Правда і час все це розсудять.
12.12.2019 р.Анатолій Березенський
Чому невинні у тюрмі
В неволі більше року?
Вмить опинилися в ярмі,
А винуватці збоку.
Хто відбілив те ДРГ,
Російське, в центрі міста?
Бо логіку цей вчинок рве-
Й теракт іншого змісту.
Хто підганяє результат,
Під сказане міністром?
А хто боїться так дівчат,
Став з клоуна магістром?
Щоб не зробили мудаки,
Вже точно не повірим.
Їм краще шити рюкзаки…,
А ми «закритим» вірим.
11.08.2020 р.
Анатолій Березенський