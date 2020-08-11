Під Офісом Генпрокурора відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета Антоненка та Кузьменко. ФОТОрепортаж

Під Офісом Генерального прокурора в Києві відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Шеремета Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Активісти розгорнули великий плакат "Досить брехні!" перед входом до ОГП.





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Одеський активіст Сергій Стерненко, анонсуючи акцію, наголосив, що активісти виступають проти дій Офісу Генпрокурора у цій справі. "Захист Антоненка та Кузьменко подає клопотання про зміну запобіжного заходу для них. Але на судові засідання ... не приходять прокурори. Тому слухання відкладають раз за разом", - зазначив він.











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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.