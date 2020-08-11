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За розкрадання призначених для пацієнтів військового госпіталю продуктів затримано заступника начальника одного з військових медичних закладів, - ДБР. ФОТО

Слідчі територіального управління ДБР, розташованого в місті Краматорську, за розкрадання продуктів, призначених для пацієнтів військового госпіталю, затримали і повідомили про підозру тимчасовому виконувачу обов'язків заступника начальника одного з військових медичних закладів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Слідством встановлено, що молодший лейтенант, погрожуючи заходами дисциплінарного впливу, віддавав підлеглим незаконні накази отримувати зі складу військової частини продукти харчування для їдальні госпіталю у меншій кількості, ніж встановлено нормами. У подальшому штучно створений надлишок продуктів вивозився за межі військової частини та збувався у торгівельних закладах", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДБР у понеділок увечері.

8 серпня 2020 року під час реалізації продуктів харчування в одному із магазинів у Старобільському районі Луганської області підозрюваного було затримано слідчими ДБР.

За розкрадання призначених для пацієнтів військового госпіталю продуктів затримано заступника начальника одного з військових медичних закладів, - ДБР 01

"У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років", - підсумували в ДБР.

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За розкрадання призначених для пацієнтів військового госпіталю продуктів затримано заступника начальника одного з військових медичних закладів, - ДБР 02
За розкрадання призначених для пацієнтів військового госпіталю продуктів затримано заступника начальника одного з військових медичних закладів, - ДБР 03
За розкрадання призначених для пацієнтів військового госпіталю продуктів затримано заступника начальника одного з військових медичних закладів, - ДБР 04
За розкрадання призначених для пацієнтів військового госпіталю продуктів затримано заступника начальника одного з військових медичних закладів, - ДБР 05
Фото: сайт ГБР

Автор: 

армія (3782) Краматорськ (712) крадіжка (663) ЗСУ (7723) ДБР (3595)


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Топ коментарі
+15
Все никак не нажрутся?Накормите этого мадшего лейтенанта этими продуктами в доволь чтобы сдох!
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11.08.2020 07:43 Відповісти
+15
Вот же крыса!
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11.08.2020 07:46 Відповісти
+10
ПОЗОР! Господи,сколько же дерьма в людях....
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11.08.2020 08:12 Відповісти
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Все никак не нажрутся?Накормите этого мадшего лейтенанта этими продуктами в доволь чтобы сдох!
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11.08.2020 07:43 Відповісти
Вот же крыса!
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11.08.2020 07:46 Відповісти
Эту крысу следует посадить на зону, где отбывают срок бывшие АТОшники, совершившие на войне, или уже на гражданке разные уголовные преступления. Этот небольшой срок (а много не дадут) будет для него полон ярких впечатлений.
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11.08.2020 08:18 Відповісти
Лейтенанта прихопили, а вище руки короткі чи "криша" недосяжна?
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11.08.2020 07:57 Відповісти
В госпитале и у раненных..Это как в доме престарелых у беспомощных людей...
Статья: Мародерство. Т.е пользуясь беспомощным состоянием жертв. Если не расстрел, то грош нам цена и мы не нация, а бараны, ведомые барыгой. И не в Землю Обетованную, а на колбасную фабрику!
Прим...
"Барыги" - Порошенко, Ющенко, а теперь и Зеленский.
"Бараны" - дорогие мои соотечественники.
"Земля обетованная" - Конча-Заспа, охрана, природа, гриль и шашлык из баранины...
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11.08.2020 08:10 Відповісти
ПОЗОР! Господи,сколько же дерьма в людях....
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11.08.2020 08:12 Відповісти
Неймовірна жадібність і безприципність ******** Україну !
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11.08.2020 08:28 Відповісти
"..что младший лейтенант,.." - видно піджак, заробітчанин. Тиловиків у нас готують ніби то в Одеській Академії СВ.
І при совку крали не тільки начпроди і нач.прод.склади., тотальна відсутність продуктів в магазинах цьому сприяла. Памятаю у 82р 38МСП ЛЄНВО, начкаром в 4ночі перевіряв караули, кухня працює вовсю на сніданок. Поблизу "ограждєнія" часті торможу здоровенного азера красавца (пом.кухаря) з півтушею корови на плечах. Виявляється у нього була коханка в воєн.городку, так він її утримував, а надлишки сплавляли мєстним. Завернув його з тушею назад на кухню, нікому не доповідав, бо ком.полка і н.ш. здоровались з ним за руку (готував їм закусь на пянки, поляни для перевіряючих)
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11.08.2020 08:30 Відповісти
надо было ментов вызвать. А ты поступил просто как крыса. С тех пор небось этот айзер и с тобой за руку здоровался.
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11.08.2020 12:09 Відповісти
А что обидно ,что это чмо кричало слава Украине и как она ему дорога.
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11.08.2020 08:35 Відповісти
А начальник, завсклад,главбух нічого і не знали...
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11.08.2020 09:11 Відповісти
Страна воров. Воруют все, кто имеет доступ к кормушкам, от верхов и до самых низов. Позор! Зато бьют себя в грудь и орут Слава Украине по любому поводу. Естественно, они патриоты и любят Украину, потому что ни в какой другой стране они бы не чувствовали себя так вольготно и уверенно, потому что в нормальной стране власть и закон работают для всех без исключения, там не только проводят задержания на камеру, там сажают, надолго, с возмещением ущерба и конфискацией.
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11.08.2020 09:24 Відповісти
а гле фото "мордой в пол" ???
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11.08.2020 09:47 Відповісти
зачем?
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11.08.2020 12:10 Відповісти
Младший лейтенант - это почти прапорщик!
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11.08.2020 10:01 Відповісти
"Я был батальонный разведчик,
А он писаришка штабной,
Я был за Отчизну в ответе,
А он спал с моею женой..."
В.Высоцкий.1976 г.
Классикака жанра. Ничего в жизни не меняется, хоть 100 Майданов проведите.
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11.08.2020 14:47 Відповісти
Таких нужно сначала стерилизовать - дабы не плодились; потом разжаловать - и в окопы, на передовую - в первую линию (лучше бы организовали штрафбаты для таких подонков - и использовать в качестве пушечного мяса вместо нормальных людей)...Если военная прокуратура хорошо поработает - найдутся и крышеватели этой крысы: ну, не может заместитель "тырить", а начальник/начальники об этом ничего не знать....
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11.08.2020 14:58 Відповісти
на зону мразоту лейтенанта, сделать рядовым и выгнать нах с армии с волчим билетом. ))))
с этой гниды толку не будет, вор должен сидеть в тюрьме!!!
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11.08.2020 15:02 Відповісти
Треба нагодувати цими продуктами злодія так, щоб він їв останній раз в житті.
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11.08.2020 15:10 Відповісти
Не встигли руки відрубати падлюці!
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11.08.2020 15:11 Відповісти
Офигеть!Так надо ещё доказывать его вину в том что он банальный мародёр но в погонах? Или может просто типа ПОНЯТЬ И ПРОСТИТ его..он же младший а не старший офицер!??? Есть одно понятие у военных это МОРАДЁРСТВО! И никаких поблажек и пониманий...иначе будет хаос в армии.
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11.08.2020 15:21 Відповісти
младший лейтенант ???
редкостньім ублюдкам присваивается такое звание.
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11.08.2020 15:27 Відповісти
На повышение в штаб ----- однозначно!!!
Там таких крыс любят. Вместе с насильниками и дезертирами!!!
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12.08.2020 11:45 Відповісти
 
 