За розкрадання призначених для пацієнтів військового госпіталю продуктів затримано заступника начальника одного з військових медичних закладів, - ДБР. ФОТО

Слідчі територіального управління ДБР, розташованого в місті Краматорську, за розкрадання продуктів, призначених для пацієнтів військового госпіталю, затримали і повідомили про підозру тимчасовому виконувачу обов'язків заступника начальника одного з військових медичних закладів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Слідством встановлено, що молодший лейтенант, погрожуючи заходами дисциплінарного впливу, віддавав підлеглим незаконні накази отримувати зі складу військової частини продукти харчування для їдальні госпіталю у меншій кількості, ніж встановлено нормами. У подальшому штучно створений надлишок продуктів вивозився за межі військової частини та збувався у торгівельних закладах", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДБР у понеділок увечері.



8 серпня 2020 року під час реалізації продуктів харчування в одному із магазинів у Старобільському районі Луганської області підозрюваного було затримано слідчими ДБР.

"У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років", - підсумували в ДБР.

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Фото: сайт ГБР