За розкрадання призначених для пацієнтів військового госпіталю продуктів затримано заступника начальника одного з військових медичних закладів, - ДБР. ФОТО
Слідчі територіального управління ДБР, розташованого в місті Краматорську, за розкрадання продуктів, призначених для пацієнтів військового госпіталю, затримали і повідомили про підозру тимчасовому виконувачу обов'язків заступника начальника одного з військових медичних закладів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Слідством встановлено, що молодший лейтенант, погрожуючи заходами дисциплінарного впливу, віддавав підлеглим незаконні накази отримувати зі складу військової частини продукти харчування для їдальні госпіталю у меншій кількості, ніж встановлено нормами. У подальшому штучно створений надлишок продуктів вивозився за межі військової частини та збувався у торгівельних закладах", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ДБР у понеділок увечері.
8 серпня 2020 року під час реалізації продуктів харчування в одному із магазинів у Старобільському районі Луганської області підозрюваного було затримано слідчими ДБР.
"У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років", - підсумували в ДБР.
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Статья: Мародерство. Т.е пользуясь беспомощным состоянием жертв. Если не расстрел, то грош нам цена и мы не нация, а бараны, ведомые барыгой. И не в Землю Обетованную, а на колбасную фабрику!
Прим...
"Барыги" - Порошенко, Ющенко, а теперь и Зеленский.
"Бараны" - дорогие мои соотечественники.
"Земля обетованная" - Конча-Заспа, охрана, природа, гриль и шашлык из баранины...
І при совку крали не тільки начпроди і нач.прод.склади., тотальна відсутність продуктів в магазинах цьому сприяла. Памятаю у 82р 38МСП ЛЄНВО, начкаром в 4ночі перевіряв караули, кухня працює вовсю на сніданок. Поблизу "ограждєнія" часті торможу здоровенного азера красавца (пом.кухаря) з півтушею корови на плечах. Виявляється у нього була коханка в воєн.городку, так він її утримував, а надлишки сплавляли мєстним. Завернув його з тушею назад на кухню, нікому не доповідав, бо ком.полка і н.ш. здоровались з ним за руку (готував їм закусь на пянки, поляни для перевіряючих)
А он писаришка штабной,
Я был за Отчизну в ответе,
А он спал с моею женой..."
В.Высоцкий.1976 г.
Классикака жанра. Ничего в жизни не меняется, хоть 100 Майданов проведите.
с этой гниды толку не будет, вор должен сидеть в тюрьме!!!
редкостньім ублюдкам присваивается такое звание.
Там таких крыс любят. Вместе с насильниками и дезертирами!!!