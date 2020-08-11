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Син завгоспа Нацполіції Наумова відкрив під Києвом елітний комплекс відпочинку, - Bihus.Info. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Син начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова став власником фірми, яка 29 липня 2020 відкрила комплекс відпочинку NAVY під Києвом.

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначають, що Наумов-старший постійно відвідував комплекс напередодні його відкриття і після, зокрема, в робочий час. Його дії мали вигляд управління процесом облаштування комплексу.

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На питання журналістки про те, що начдепартаменту поліції і службова Skoda годинами роблять у комплексі відпочинку NAVY, чиновник заявив: "Я жодного стосунку до цього не маю".

Син завгоспа Нацполіції Наумова відкрив під Києвом елітний комплекс відпочинку, - Bihus.Info 01
Син завгоспа Нацполіції Наумова відкрив під Києвом елітний комплекс відпочинку, - Bihus.Info 02

На наступний день Наумов-старший написав пост, у якому визнав, що цим проєктом займається його син Микола, який отримав гроші із сімейного бюджету. "Із сімейних заощаджень була виділена сину допомога для запуску і старту роботи комплексу", - зазначив чиновник.

Син завгоспа Нацполіції Наумова відкрив під Києвом елітний комплекс відпочинку, - Bihus.Info 03

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За даними держреєстру юросіб, син Наумова вніс до статутного капіталу свіжоствореної компанії-орендаря комплексу (ТОВ "Радіус 88") 2 млн грн.

При цьому на кінець 2019 року завгосп Нацполіції задекларував сукупних сімейних заощаджень трохи більше половини від цієї суми - 1,3 мільйона гривень.

Також відомо, то земля, на якій зараз побудований комплекс NAVY, і ділянка, на якій будується 5-поверховий будинок, записані на тещу Івана Наумова. Журналісти зазначили, що офіційних доходів, на які теща чиновника могла б усе це придбати, вони не виявили.

Нацполіція (15327) Бігус Денис (198)


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Топ коментарі
+18
ну просто прелєсть! яке не спотворено інтелектом обличчя!
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11.08.2020 10:30 Відповісти
+15
А "семейный бюджет" папа сынули каким образом пополняет, очередными схемами?
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11.08.2020 10:26 Відповісти
+15
Стандартное ментовское ипало. Кому вирус, а кому отец родной...
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11.08.2020 10:36 Відповісти
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А "семейный бюджет" папа сынули каким образом пополняет, очередными схемами?
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11.08.2020 10:26 Відповісти
Скоро прочитаем: сын сантехника "студия 95 квартал" открыл автосалон "Бентли и Ролс-Роис"
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11.08.2020 10:40 Відповісти
Свинарчуки, ні?
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11.08.2020 10:29 Відповісти
Да это всё "барыга порох" винават
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11.08.2020 10:41 Відповісти
Построил человек коптерку для отца...подумаешь...
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11.08.2020 10:29 Відповісти
от надо же шо робыть благовонный для евреев Ковид 19 на масках вот раз и элитный клуб нарисовался у уборщика МВС...
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11.08.2020 10:34 Відповісти
Син завгоспа Нацполіції Наумова відкрив під Києвом елітний комплекс відпочинку, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 6878
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11.08.2020 11:14 Відповісти
не хилые семейные сбережения у мусара коптерщика
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11.08.2020 10:30 Відповісти
ну просто прелєсть! яке не спотворено інтелектом обличчя!
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11.08.2020 10:30 Відповісти
Стандартное ментовское ипало. Кому вирус, а кому отец родной...
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11.08.2020 10:36 Відповісти
Аваков таких и выбирает - это называется «лицо нацполиции». В эту контору с умным лицом не пройдёшь по конкурсу - такие же мурла в отделе кадров скажут вам про то, что у вас лицо не фотогеничное.
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11.08.2020 10:55 Відповісти
Тю! Нормальный такой бюджет для абсолютно любого мента-полицая Украины, сидящего в высших эшелонах правления. Особенно в этом преуспевают антикоррупционеры и борцуны с орг.преступностью.
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11.08.2020 10:30 Відповісти
ничего не охраняешь - ничего не имеешь!
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11.08.2020 10:32 Відповісти
и по какой статье Бигус предлагает открыть уголовное дело ?

По статье "Один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар" ?
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11.08.2020 10:33 Відповісти
Статью о незаконном обогащении вернули в УК вообще-то.
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11.08.2020 12:32 Відповісти
ничего не охраняешь - ничего не имеешь!
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11.08.2020 10:34 Відповісти
Если Бигус такого гиганта политики как Порошенко смог опустить то Зеленский ему на один зуб
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11.08.2020 10:34 Відповісти
Обманывать одного человека можно всю жизнь, группу людей бесконечно долго - но весь народ обманывать бесконечно долго невозможно.

Линкольн
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11.08.2020 11:47 Відповісти
А в чем обман? Рассказывать ПРАВДУ о том, как грабят страну паразиты-чинуши - это по-вашему - обман?
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11.08.2020 12:33 Відповісти
и в чём конкретно в данном случае выражается грабеж страны ?
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11.08.2020 12:39 Відповісти
Ну расскажи, откуда человек, работающий завхозом нацполиции может взять деньги, многократно превышающие его официальные доходы, кроме как от коррупции? Ну а коррупция = грабеж страны.
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11.08.2020 12:46 Відповісти
во сколько раз сумма 2 млн многократно превышает его официальные доходы 1,3 млн ?

ты сначала выучи значение слова "кратность"
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11.08.2020 13:08 Відповісти
Может не корупция, а банальное воровство.Завхоз-это материальные ресурсы из бюджета для нацполиции - это и ремонты, оргтехника, авто, топливо и прочее.. Воровал, как большинство совковых завхозов.
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11.08.2020 15:35 Відповісти
а шо такое?) шефу можно а ему нет?
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11.08.2020 10:35 Відповісти
ничего не охраняешь - ничего не имеешь! не все же время рюкзаки шить!
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11.08.2020 10:36 Відповісти
зелєлошари схавають.....а ще можна сказати: "ой, а це не моє, це дружини. у неї там якийсь бізнес, я не знаю чим вона займається!"
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11.08.2020 10:39 Відповісти
Девки, сауна, шашлык, бухло. Почему-то у верхушки блатных и у верхушки ментов представления об "элитном отдыхе" полностью совпадают...
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11.08.2020 10:43 Відповісти
Завхоз - почти сурермен в нашей стране.
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11.08.2020 10:52 Відповісти
А донецкого завгара вспомните...
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11.08.2020 11:11 Відповісти
Лицо, лицо, оно о многом говорит. Именно такие лица нужно размещать на рекламах полиции!
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11.08.2020 10:54 Відповісти
не розумію, чому суспільство кіпішує з приводу речей у яких нема нічого дивного в цій країні і кримінального по нашим дишловим законам. черговий висер, чергового високопосадовця, в даному випадку ментяри поганого, відкриває черговий бізнес. у їхньому смердючому світі це нормально, пристойно і модно. а нам залишається лише нюхати. так ото ж.
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11.08.2020 10:56 Відповісти
Еще один рюкзаков.
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11.08.2020 10:57 Відповісти
Хоть у когось епоха бідності закінчилась. А остальні і надалі роль "клавіш на роялі" для клоуна нехай виконують, раз такі вумні
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11.08.2020 10:57 Відповісти
Ну що тут скажеш, епоха пів-вареника та тарифного геноциду для талановитих крадіїв скінчилась?
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11.08.2020 11:01 Відповісти
Встречай, страна, новые лица.

Как тут не вспомнить из советского прошлого (часть цитирую по памяти, могу ошибиться)...

Известно ль вам, что наш Дундук
В младые годы был завхозом,
Он докторов любых наук
Гонял по базам и совхозам.
Своим усердьем овощным
Дундук прославился в обкоме...

Ах, Академией Наук обкомы
правят почему-то
И вот Дундук, и вот Дундук
Уже директор института...
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11.08.2020 11:07 Відповісти
Как продвигается дело со Свинарчуками?
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11.08.2020 11:11 Відповісти
надеюсь береговую линию там засуспензили?
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11.08.2020 11:16 Відповісти
В США под микроскопом рассматривают работу сына Байдена в Украине, а у нас это в порядке вещей, потому что принято содержать своих детей до старости типа "все лучшее - детям". "Совок" из нас еще не скоро вылезет.
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11.08.2020 11:31 Відповісти
Де нацсуки, які привели до влади цих сук??? Самі йдуть на вибори? Немає сорому???
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11.08.2020 12:15 Відповісти
сынок говномусора аваковского. и что характерно, не завод или фабрику а элитный комплекс отдыха..что еще может открыть дегенерат мусарский?)))))
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11.08.2020 12:54 Відповісти
А может все это доверенные лица Авакова??
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11.08.2020 13:36 Відповісти
Є економічне диво, а є диво українського чиновника
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11.08.2020 16:47 Відповісти
Отож..Нищие Обездоленные мусора,судьи мать их, депутаты..
На минималку живут бедные ,детей кормить нечем..!!!
Нужно Срочно поднять им зарплаты и пенсии!
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11.08.2020 18:15 Відповісти
 
 