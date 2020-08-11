Син завгоспа Нацполіції Наумова відкрив під Києвом елітний комплекс відпочинку, - Bihus.Info. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Син начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова став власником фірми, яка 29 липня 2020 відкрила комплекс відпочинку NAVY під Києвом.
Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначають, що Наумов-старший постійно відвідував комплекс напередодні його відкриття і після, зокрема, в робочий час. Його дії мали вигляд управління процесом облаштування комплексу.
На питання журналістки про те, що начдепартаменту поліції і службова Skoda годинами роблять у комплексі відпочинку NAVY, чиновник заявив: "Я жодного стосунку до цього не маю".
На наступний день Наумов-старший написав пост, у якому визнав, що цим проєктом займається його син Микола, який отримав гроші із сімейного бюджету. "Із сімейних заощаджень була виділена сину допомога для запуску і старту роботи комплексу", - зазначив чиновник.
За даними держреєстру юросіб, син Наумова вніс до статутного капіталу свіжоствореної компанії-орендаря комплексу (ТОВ "Радіус 88") 2 млн грн.
При цьому на кінець 2019 року завгосп Нацполіції задекларував сукупних сімейних заощаджень трохи більше половини від цієї суми - 1,3 мільйона гривень.
Також відомо, то земля, на якій зараз побудований комплекс NAVY, і ділянка, на якій будується 5-поверховий будинок, записані на тещу Івана Наумова. Журналісти зазначили, що офіційних доходів, на які теща чиновника могла б усе це придбати, вони не виявили.
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По статье "Один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар" ?
Линкольн
ты сначала выучи значение слова "кратность"
Как тут не вспомнить из советского прошлого (часть цитирую по памяти, могу ошибиться)...
Известно ль вам, что наш Дундук
В младые годы был завхозом,
Он докторов любых наук
Гонял по базам и совхозам.
Своим усердьем овощным
Дундук прославился в обкоме...
Ах, Академией Наук обкомы
правят почему-то
И вот Дундук, и вот Дундук
Уже директор института...
На минималку живут бедные ,детей кормить нечем..!!!
Нужно Срочно поднять им зарплаты и пенсии!