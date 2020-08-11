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Майор СБУ і полковник запасу в цукерках передавали секретні дані російським спецслужбам, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

При процесуальному керівництві Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду в кримінальних провадженнях про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу генерального прокурора співробітнику СБУ та особі, що виконувала функції "кур'єра" повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, офіцер правоохоронних органів, на виконання завдань так званих "кураторів", збирав із метою передання представникам спецслужби іноземної держави відомості, що становлять державну таємницю, а також надавав їм допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Інформацію він передавав через "кур'єра" - військового пенсіонера.

Правоохоронці затримали зловмисників під час передання співробітником СБУ носія із секретною інформацією, захованого в цукерках, спільнику, який мав намір його вивезти за межі України.

10 серпня 2020 щодо обох підозрюваних застосовано запобіжний захід - утримання під вартою строком на 60 діб.

У разі доведення провини підозрюваним загрожує позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна або без.

Як повідомляє пресслужба ДБР, затримали зловмисників у Броварах.

"Майор СБУ збирав і передавав через кур'єра - військового пенсіонера (полковника в запасі) - до спецслужб Російської Федерації відомості, що становлять державну таємницю, розголошення якої представникам іноземної держави становить загрозу національній безпеці України", - зазначили в ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора розслідує держзраду "слуги народу" Геруса, ексміністра Оржеля та члена НКРЕКП Коваленка

Майор СБУ і полковник запасу в цукерках передавали секретні дані російським спецслужбам, - Офіс генпрокурора 01
Майор СБУ і полковник запасу в цукерках передавали секретні дані російським спецслужбам, - Офіс генпрокурора 02
Майор СБУ і полковник запасу в цукерках передавали секретні дані російським спецслужбам, - Офіс генпрокурора 03
Майор СБУ і полковник запасу в цукерках передавали секретні дані російським спецслужбам, - Офіс генпрокурора 04
Майор СБУ і полковник запасу в цукерках передавали секретні дані російським спецслужбам, - Офіс генпрокурора 05

СБУ (13066) державна зрада (1729) ДБР (3595) Офіс Генпрокурора (3309)


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Топ коментарі
+36
Майор СБУ и полковник запаса в конфетах передавали секретные данные российским спецслужбам, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 2841
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11.08.2020 11:16 Відповісти
+34
в Рошенках?
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11.08.2020 11:11 Відповісти
+33
Конфеты ''Рошен'', или нет? Если "Рошен", у "новых лиц" есть наконец-то повод посадить Порошенко!
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11.08.2020 11:12 Відповісти
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Первый канхветную тему начал овощ. Все ************** предлагал😁
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11.08.2020 14:26 Відповісти
Добрый был человек. Душевный. Щедрый.
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11.08.2020 14:53 Відповісти
Це ж якась маячня! Жодний притомний чоловік не буде такого робити коли можна відіслати інфу в "хмарне сховище" і не залишити фізичних доказів зради. Ну не вірю я в "зрадників - ідіотів"!
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11.08.2020 13:50 Відповісти
от і я КАЖУ.. таких як ти дурників БАГАТО
ДОКАЗИ при передачі і-нетом ЗАЛИШАЮТЬСЯ НАЗАВЖДИ
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11.08.2020 14:11 Відповісти
По перше, в мережу можна увійти з халявного вай фаю, по друге, інфа може бути зашифрована і запаролена і по третє всі ці "сліди" ведуть "в нікуди" якщо Ви відразу знищили дешевий пристрій з якого здійснили передачу. Я вже навіть не згадую що відслідкувати такий 30-секундний сеанс просто неможливо без чіткої наводки. Так що ... думай що пишеш.
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11.08.2020 15:32 Відповісти
От і я кажу - ТАКИХ як ти БАГАТО СЛІДИ Є ЗАВЖДИ
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11.08.2020 16:07 Відповісти
Навіть якщо самий дешевий пристрій, ти маєш його ввімкнути. А це спроба реєстрації і вже відоме місце ввімкнення, твоя адреса. Далі твій маршрут до безплатного wifi буде відстежений. Кілька разів може вдастся відправити а потім тебе зхоплять вже вдома. До того ж шифровання стійке тільки в США і тільки не для спецзасобів. В Україні спеціальними пристроями дешифруть (ще й зовнішня система є).
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11.08.2020 16:23 Відповісти
Навіть якщо розшифрувати не зможуть, це приверне увагу у першу чергу. То й будуть відстежувати усі кроки.
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11.08.2020 16:34 Відповісти
Хто? Бакаєвське СБУ? Та вони свою піпіську в штанах не знайдуть...
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11.08.2020 19:18 Відповісти
Там цілі системи, наприклад "Эшелон".... Також системи розвідки АНБ (Pinwale, Xkeyscore...)
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11.08.2020 20:38 Відповісти
Запитай Баканова що таке "Ешелон"... а він тобі про Квартал 95, дрючьбу с ЗЕ і приязнь до ***** розкаже...
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12.08.2020 04:13 Відповісти
складається таке враження що тут переважно фахівці - шпигуни.. васі.. поцмонавти.. та інші рабіновічі
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11.08.2020 14:10 Відповісти
Майор СБУ і полковник запасу в цукерках передавали секретні дані російським спецслужбам, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 5949

А мы то думали он просто ***** конХВєткой угоШШал...
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11.08.2020 15:02 Відповісти
а мертвечука не угощал...
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11.08.2020 15:13 Відповісти
В конфетах! Уууу негодяй!
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11.08.2020 16:13 Відповісти
Ключевая фраза - "в канхветах" )))))
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11.08.2020 16:38 Відповісти
"Майор СБУ и полковник запаса в конфетах передавали секретные данные российским спецслужбам..."

За шпіонаж на користь інших держав, співробітникам силових структур, особливо під час війни, міра покарання повинна бути "Довічне ув'язнення без права амністії"
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11.08.2020 16:46 Відповісти
Баканов или кто-то другой?
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11.08.2020 19:19 Відповісти
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