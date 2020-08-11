Майор СБУ і полковник запасу в цукерках передавали секретні дані російським спецслужбам, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

При процесуальному керівництві Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду в кримінальних провадженнях про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу генерального прокурора співробітнику СБУ та особі, що виконувала функції "кур'єра" повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, офіцер правоохоронних органів, на виконання завдань так званих "кураторів", збирав із метою передання представникам спецслужби іноземної держави відомості, що становлять державну таємницю, а також надавав їм допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Інформацію він передавав через "кур'єра" - військового пенсіонера.

Правоохоронці затримали зловмисників під час передання співробітником СБУ носія із секретною інформацією, захованого в цукерках, спільнику, який мав намір його вивезти за межі України.

10 серпня 2020 щодо обох підозрюваних застосовано запобіжний захід - утримання під вартою строком на 60 діб.

У разі доведення провини підозрюваним загрожує позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна або без.

Як повідомляє пресслужба ДБР, затримали зловмисників у Броварах.

"Майор СБУ збирав і передавав через кур'єра - військового пенсіонера (полковника в запасі) - до спецслужб Російської Федерації відомості, що становлять державну таємницю, розголошення якої представникам іноземної держави становить загрозу національній безпеці України", - зазначили в ДБР.

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