П'яний водій Lexus зніс клумби на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, - Білошицький. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нетверезий водій Лексуса на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві зніс клумби, а потім як ні в чому не бувало поїхав із місця ДТП.

Про це на сторінці у Facebook повідомив начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Цензор.НЕТ.

"Винуватця ми виявили і притягнули до відповідальності вже через 30 хвилин після події", - зазначив Білошицький.

Вранці в патрульну поліцію надійшло повідомлення про вчинення ДТП. Камери, які стежать за безпекою міста, допомогли встановити місце перебування авто Lexus - вулиця Інститутська, де його і зупинили патрульні. У водія були явні ознаки алкогольного сп'яніння.

"Агресія, хамство, нецензурні висловлювання на адресу патрульних і невиконання законних вимог поліцейських ніяк не допомагали водієві вирішити ситуацію, як він не старався. Водія неодноразово попереджали про те, що в разі невиконання законної вимоги працівника поліції, він буде затриманий. Однак попередження не подіяли. Згідно зі ст. 44 ЗУ "Про Національну поліцію" до водія було застосовано фізичну силу, також згідно зі ст. 45 ЗУ "Про Національну поліцію" - спецзасіб наручники", - пояснив начальник Департаменту патрульної поліції.

За вчинені правопорушення на чоловіка склали адмінматеріали за ст. 185 (злісна непокора працівникам міліції), ст. 173 (дрібне хуліганство), ст. 130 (керування у стані сп'яніння), ст. 124 (вчинення ДТП) і ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КпАП. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

"Ми свою справу зробили. Далі за свої дії порушник буде відповідати перед судом", - підсумував Білошицький.

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