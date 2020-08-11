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П'яний водій Lexus зніс клумби на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, - Білошицький. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нетверезий водій Лексуса на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві зніс клумби, а потім як ні в чому не бувало поїхав із місця ДТП.

Про це на сторінці у Facebook повідомив начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Цензор.НЕТ.

"Винуватця ми виявили і притягнули до відповідальності вже через 30 хвилин після події", - зазначив Білошицький.

Вранці в патрульну поліцію надійшло повідомлення про вчинення ДТП. Камери, які стежать за безпекою міста, допомогли встановити місце перебування авто Lexus - вулиця Інститутська, де його і зупинили патрульні. У водія були явні ознаки алкогольного сп'яніння.

"Агресія, хамство, нецензурні висловлювання на адресу патрульних і невиконання законних вимог поліцейських ніяк не допомагали водієві вирішити ситуацію, як він не старався. Водія неодноразово попереджали про те, що в разі невиконання законної вимоги працівника поліції, він буде затриманий. Однак попередження не подіяли. Згідно зі ст. 44 ЗУ "Про Національну поліцію" до водія було застосовано фізичну силу, також згідно зі ст. 45 ЗУ "Про Національну поліцію" - спецзасіб наручники", - пояснив начальник Департаменту патрульної поліції.

За вчинені правопорушення на чоловіка склали адмінматеріали за ст. 185 (злісна непокора працівникам міліції), ст. 173 (дрібне хуліганство), ст. 130 (керування у стані сп'яніння), ст. 124 (вчинення ДТП) і ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КпАП. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

"Ми свою справу зробили. Далі за свої дії порушник буде відповідати перед судом", - підсумував Білошицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На дорогах України стане більше TruCam, - Білошицький. ПЕРЕЛІК

Пяний водій Lexus зніс клумби на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, - Білошицький 01
Пяний водій Lexus зніс клумби на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, - Білошицький 02
Пяний водій Lexus зніс клумби на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, - Білошицький 03

Київ (19796) вандалізм (435) Небесна Сотня (393) Білошицький Олексій (116)


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Топ коментарі
+31
А "хероя" номер зачем скрыли?...пусть дети гордятся папашкой...
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11.08.2020 12:16 Відповісти
+26
Номера лехуса начинаются часом не с АН или ВВ?
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11.08.2020 12:16 Відповісти
+16
бидло розпальцоване...
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11.08.2020 12:17 Відповісти
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Номера лехуса начинаются часом не с АН или ВВ?
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11.08.2020 12:16 Відповісти
Там його і повісити.
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11.08.2020 12:27 Відповісти
без сомнения.... хАзяин жизни же у которого дедывоевали
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11.08.2020 13:25 Відповісти
Я дивлюсь поцріот. Чому пишемо мокшанською. Гуглом не володіємо? В мене номера вв і шо приідь на розборкі. Тутдо ольгіно не далеко. Але я розумію. На доширак заробив і показав світу 25 украінських дебілів, які тебе троляку підтримали.
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11.08.2020 19:46 Відповісти
А "хероя" номер зачем скрыли?...пусть дети гордятся папашкой...
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11.08.2020 12:16 Відповісти
почти уверен: у подобных "орлов" и дети под стать, ведь, яблоко от яблони...
Скажут, папа, круто ты им всем показал.
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11.08.2020 12:38 Відповісти
...яблоко от яблони не далеко ябнулось...
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11.08.2020 12:55 Відповісти
так и морду и фамилию неплохо бы обнародовать!
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11.08.2020 13:14 Відповісти
Ну судя по бороде ,габаритам и "удалому" поведению,это какой нибудь горный джигит! Поэтому откупится или земляки выручат!!!
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11.08.2020 16:13 Відповісти
бидло розпальцоване...
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11.08.2020 12:17 Відповісти
Я так понимаю машина сегодня ночью загорится случайно, или я не прав ?
Есть же нормальные патриоты ...
Ублюдка отпустят, он же не против зеленского
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11.08.2020 12:17 Відповісти
Он конечно мудак, но сильно сомневаюсь, что это была спланированная политическая акция. Просто бухой был и руль не удержал. Понять и простить.
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11.08.2020 12:20 Відповісти
Только с условием возмещения ущерба, и наказание за то что сел пьяным за руль. Понять и простить не подходит в данном случае.
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11.08.2020 12:45 Відповісти
Всё так, если бы он въехал в клумбу на жЫгулях.
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11.08.2020 13:43 Відповісти
В конце концов вы правы - на уголовное преступление это, возможно, и не тянет. Но за клумбу пусть заплатит (полное восстановление), плюс штраф по-максимуму - потому что с патрульными пререкался. Да и за факт вождения в пьяном виде - за это отдельный штраф.
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11.08.2020 12:51 Відповісти
ИМХО за вождение в пьяном виде надо забирать права лет на 10. Но, боюсь, многие со мной не согласятся
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11.08.2020 13:44 Відповісти
Я, как непющий спиртное (и, кстати, не имеющий своей машины) - соглашусь.
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11.08.2020 13:50 Відповісти
Понять что? Что бухой вхлам селза руль в центре города? Что мог убить кого-то по пьяни зарулем? Простить хамство и быдлячество потому-чтона Лексусе?
Вы часом не такой же?
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11.08.2020 13:44 Відповісти
Не надо переключать свою праведную злобу на меня. Я в пьяном виде в клумбы не въезжал. А понять и простить - это как обычно в Украине происходит с пьяными водителями лексусов. И да, я в этом тоже не виноват
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11.08.2020 15:39 Відповісти
Ну да, ответит по всем предъявленным статьям и тогда отпустить. Пусть бухает дальше, до следующего херойского случая.
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11.08.2020 14:38 Відповісти
тьху *** мерзота
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11.08.2020 12:17 Відповісти
Пьяный водитель Lexus разворотил клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 1350

Пьяный водитель Lexus разворотил клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 3875
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11.08.2020 12:18 Відповісти
суд оправдает, он еще ребенок совсем ведь
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11.08.2020 12:20 Відповісти
на фоне непрекращающейся агрессии рашки супротив сувкренной украины клумбы це просто мелочь
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11.08.2020 12:21 Відповісти
Так это наверно судья и был или сын судьи
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11.08.2020 12:22 Відповісти
Почему этого долбодятла не пристрелили при задержании?!
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11.08.2020 12:27 Відповісти
Животное.
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11.08.2020 12:35 Відповісти
коллега, я всё же рискну предположить что это растение.
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11.08.2020 12:42 Відповісти
вся эта быкота притихла, было, после Майдана.
Но не надолго...
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11.08.2020 12:41 Відповісти
Так уже більше місяця, як синька за кермом - це не ст. 130 КУпАП, а ст. 286-1 КК.
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11.08.2020 12:45 Відповісти
Зачем арестовывать все равно отпустят! Побили бы лексус и хай едет расказывает детям как надо жить
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11.08.2020 12:47 Відповісти
Зачем место трагедии превращать в колумбарий?Ну допустим легковушку на переёзде задавило. Что, венок туда вешать?Или капличку там соорудить?
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11.08.2020 12:47 Відповісти
А исчо эти камеры хранят историю перемещения каждой машины. Вот так незааметно к нам подкралась тотальная слежка.
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11.08.2020 12:51 Відповісти
Потрібно привести законодавство до відповідності з розвиненими країнами, давати не найбільший срок з N правопорушень, а сумувати все і нехай кукують на нарах співаючи шансон по 300 років *****.
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11.08.2020 13:01 Відповісти
+++
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11.08.2020 13:46 Відповісти
Беженец с Донбасяо?
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11.08.2020 13:05 Відповісти
НОМЕР АВТО В СТУДИЮ! Найти надо это создание...
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11.08.2020 13:16 Відповісти
Быдлота лексусная обыкновенная. Подвид человекоподобного биогумуса, отличающийся хамоватыми повадками, быдловатостью, полным отсутствием интеллекта и культуры. Водится в большом количестве на территории бывшего СССР. Обожает шансон, Лепса, георгиевские ленточки и дешевых ******
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11.08.2020 13:42 Відповісти
Больше того -это высокопоставленная быдлота , простые смертные на Лексусах не ездят.
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11.08.2020 17:11 Відповісти
этого дегенерата заставить лично своими руками под видокамеры установить все клумбы.
что бы все знали это дерьмо - хозяина жизни.
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11.08.2020 17:42 Відповісти
А, Ви, гуманіст.
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11.08.2020 18:24 Відповісти
За яйця ****** повісить.
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11.08.2020 18:22 Відповісти
А на хрена там эти клумбы?
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11.08.2020 18:55 Відповісти
он на "лохсусе", ему можно.
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11.08.2020 20:00 Відповісти
 
 