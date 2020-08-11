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Поліція на Чернігівщині припинила продаж низькоякісної молочної продукції під виглядом іноземного бренду. ФОТО

Працівники відділу протидії кіберзлочинності в Чернігівській області спільно з працівниками слідчого управління поліції регіону із залученням спецпризначенців, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили трьох громадян у незаконному продажі контрафактної продукції під виглядом іноземного виробника.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Організував такий "бізнес" 49-річний місцевий мешканець. Чоловік разом із приятелем і родичем закуповували на заводі у Львівській області низькоякісну молоковмісну сировину – спред. Також фігуранти замовляли в друкарні етикетки з логотипами іноземної торгової марки.

Таким чином правопорушники фасували спред в упаковки і продавали під виглядом масла іноземного виробництва. Контрафакт тривалий час поставляли в магазин в різні регіони України.

Поліція на Чернігівщині припинила продаж низькоякісної молочної продукції під виглядом іноземного бренду 01
Поліція на Чернігівщині припинила продаж низькоякісної молочної продукції під виглядом іноземного бренду 02

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У складських приміщеннях, за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях правоохоронці провели 9 обшуків. За результатами вилучено ноутбуки, мобільні телефони, документацію, "чорнові" записи, штампи, етикетки з назвами і логотипами іноземного виробника. Також вилучено сировину для виготовлення і готову до продажу продукцію.

За попередніми даними, збитки, завдані правовласнику, сягають понад 2 млн грн.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри фігурантам. Слідчі дії тривають.

Автор: 

контрафакт (230) Нацполіція (15327) Чернігівщина (1585)


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Топ коментарі
+3
Правильно. У нас своих фуфловых продуктов хватает. Если объективно, то только такие и есть.
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11.08.2020 12:31 Відповісти
+2
Их заложили конкуренты-такия же фуфлыжники..
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11.08.2020 12:34 Відповісти
+2
бидлота дуже ********"біларусцькоє"лайно.. осбливо з чернобильської зони. Теорія Дарвіна ПРАЦЮЄ - бидло виздихає скоріше людей
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11.08.2020 12:58 Відповісти
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теперь надо срочно ввести уголовную ответственность за подделку кумыса
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11.08.2020 12:30 Відповісти
Правильно. У нас своих фуфловых продуктов хватает. Если объективно, то только такие и есть.
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11.08.2020 12:31 Відповісти
Их заложили конкуренты-такия же фуфлыжники..
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11.08.2020 12:34 Відповісти
Правильно сделали! Пусть продают дерьмо под своей торговой маркой
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11.08.2020 12:40 Відповісти
мы руские своих не обманываем
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11.08.2020 12:41 Відповісти
бидлота дуже ********"біларусцькоє"лайно.. осбливо з чернобильської зони. Теорія Дарвіна ПРАЦЮЄ - бидло виздихає скоріше людей
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11.08.2020 12:58 Відповісти
Продавали подделку под известной торговой маркой....
Вопрос - к типографии. На каком основании (документы и т.д.) типография не понятно кому печатает этикетку известной торговой марки?.
Наверно у нас везде уже бардак и все летит с тормозов, в том числе и профессионализм. Насколько я помню, в конце 90гг., типография ни одного экземпляра этикетки известной торговой марки не имела права напечатать без официальных документов. И многие уважающие себя печатники за такую черную работу не брались.
Мне даже интересно, на сегодня есть государственный орган, который за этим следит?
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11.08.2020 13:10 Відповісти
в цьому реченні все прекрасно.
Працівники відділу протидії кіберзлочинності в Чернігівській області спільно з працівниками слідчого управління поліції регіону із залученням спецпризначенців, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили трьох громадян у незаконному продажі контрафактної продукції під виглядом іноземного виробника. Джерело: https://censor.net/ua/p3213041
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11.08.2020 13:21 Відповісти
У нас такой ,,продукции,, большинство так что не ловить надо а хапать но......
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11.08.2020 13:46 Відповісти
яка товарна марка. нехай і далі купляють?
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11.08.2020 14:15 Відповісти
да уж,прикиньте какие силы мусорни задействованы были : работники отдела противодействия киберпреступности в Черниговской области совместно с работниками следственного управления полиции региона с привлечением спецназа, под процессуальным руководством областной прокуратуры, уличили трех граждан в незаконной продаже контрафактной продукции под видом иностранного производителя. )))

вот это размах мусарни потужного министра собакова))))
вот как тут обойтись без спецназа? ведь контрофактщики могли забросать мусоров гранатами из спреда))) видать мусора наехали на торгашей, а те бабок не дали , вот и организовали спецоперацию))))
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11.08.2020 17:17 Відповісти
У нас вся нынешняя власть контрафактная, а не только отдельные молочные продукты.
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11.08.2020 19:13 Відповісти
 
 