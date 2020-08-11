Поліція на Чернігівщині припинила продаж низькоякісної молочної продукції під виглядом іноземного бренду. ФОТО

Працівники відділу протидії кіберзлочинності в Чернігівській області спільно з працівниками слідчого управління поліції регіону із залученням спецпризначенців, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили трьох громадян у незаконному продажі контрафактної продукції під виглядом іноземного виробника.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Організував такий "бізнес" 49-річний місцевий мешканець. Чоловік разом із приятелем і родичем закуповували на заводі у Львівській області низькоякісну молоковмісну сировину – спред. Також фігуранти замовляли в друкарні етикетки з логотипами іноземної торгової марки.

Таким чином правопорушники фасували спред в упаковки і продавали під виглядом масла іноземного виробництва. Контрафакт тривалий час поставляли в магазин в різні регіони України.





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У складських приміщеннях, за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях правоохоронці провели 9 обшуків. За результатами вилучено ноутбуки, мобільні телефони, документацію, "чорнові" записи, штампи, етикетки з назвами і логотипами іноземного виробника. Також вилучено сировину для виготовлення і готову до продажу продукцію.

За попередніми даними, збитки, завдані правовласнику, сягають понад 2 млн грн.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри фігурантам. Слідчі дії тривають.