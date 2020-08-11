Поліція на Чернігівщині припинила продаж низькоякісної молочної продукції під виглядом іноземного бренду. ФОТО
Працівники відділу протидії кіберзлочинності в Чернігівській області спільно з працівниками слідчого управління поліції регіону із залученням спецпризначенців, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили трьох громадян у незаконному продажі контрафактної продукції під виглядом іноземного виробника.
Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.
Організував такий "бізнес" 49-річний місцевий мешканець. Чоловік разом із приятелем і родичем закуповували на заводі у Львівській області низькоякісну молоковмісну сировину – спред. Також фігуранти замовляли в друкарні етикетки з логотипами іноземної торгової марки.
Таким чином правопорушники фасували спред в упаковки і продавали під виглядом масла іноземного виробництва. Контрафакт тривалий час поставляли в магазин в різні регіони України.
У складських приміщеннях, за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях правоохоронці провели 9 обшуків. За результатами вилучено ноутбуки, мобільні телефони, документацію, "чорнові" записи, штампи, етикетки з назвами і логотипами іноземного виробника. Також вилучено сировину для виготовлення і готову до продажу продукцію.
За попередніми даними, збитки, завдані правовласнику, сягають понад 2 млн грн.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри фігурантам. Слідчі дії тривають.
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Вопрос - к типографии. На каком основании (документы и т.д.) типография не понятно кому печатает этикетку известной торговой марки?.
Наверно у нас везде уже бардак и все летит с тормозов, в том числе и профессионализм. Насколько я помню, в конце 90гг., типография ни одного экземпляра этикетки известной торговой марки не имела права напечатать без официальных документов. И многие уважающие себя печатники за такую черную работу не брались.
Мне даже интересно, на сегодня есть государственный орган, который за этим следит?
Працівники відділу протидії кіберзлочинності в Чернігівській області спільно з працівниками слідчого управління поліції регіону із залученням спецпризначенців, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили трьох громадян у незаконному продажі контрафактної продукції під виглядом іноземного виробника. Джерело: https://censor.net/ua/p3213041
вот это размах мусарни потужного министра собакова))))
вот как тут обойтись без спецназа? ведь контрофактщики могли забросать мусоров гранатами из спреда))) видать мусора наехали на торгашей, а те бабок не дали , вот и организовали спецоперацию))))