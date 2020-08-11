Маршрутка з пасажирами протаранила продуктовий кіоск у Києві. ФОТОрепортаж
У вівторок, 11 серпня, близько 11:30 на вулиці Генерала Наумова у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки.
Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, водій автобуса заснув за кермом, постраждалих немає.
Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, за словами свідків, таксобус рухався новою Ірпінською дорогою і мав повертати на вулицю Наумова, але маршрутка поїхала прямо, вискочила на бордюрний камінь, проїхала тротуаром і врізалася у кіоск. Продавчиня розповіла, що все сталося на її очах і вона вже прощалася з життям. На щастя, обійшлося без постраждалих. За попередніми даними, у маршрутці пасажири не постраждали, всі відбулися лише переляком - постраждав таксобус і МАФ з продовольчими товарами. Водій відмовився від коментарів, але потім сказав, що йому стало зле.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в 11.30 - уснул за рулем???? обычно засыпают вечер-ночь-утро...
а чтоб заснуть в 11.30 надо двое суток не спать....или пыхнуть...
але маємо те що маємо...і добре було б так як кажете Ви (і як є в Європі і ще будь де)
не виправдовую і не звинувачую, просто роздумую, що причина ДТП вигадана , скоріше відволікся на гроші, або на пільговика, або на телефон (деякі ще й смс відправляти встигають)
такое же бывало. либо нового чела на маршрут приняли вместо проигравшего в борьбе, кхи-кхи(бежит в больничку, болеть за НХЛ) с коробковирусом?
Минимум по 16 часов!