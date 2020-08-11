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Новини Фото ДТП
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Маршрутка з пасажирами протаранила продуктовий кіоск у Києві. ФОТОрепортаж

У вівторок, 11 серпня, близько 11:30 на вулиці Генерала Наумова у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки.

Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, водій автобуса заснув за кермом, постраждалих немає.

Маршрутка з пасажирами протаранила продуктовий кіоск у Києві 01
Маршрутка з пасажирами протаранила продуктовий кіоск у Києві 02
Маршрутка з пасажирами протаранила продуктовий кіоск у Києві 03

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Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, за словами свідків, таксобус рухався новою Ірпінською дорогою і мав повертати на вулицю Наумова, але маршрутка поїхала прямо, вискочила на бордюрний камінь, проїхала тротуаром і врізалася у кіоск. Продавчиня розповіла, що все сталося на її очах і вона вже прощалася з життям. На щастя, обійшлося без постраждалих. За попередніми даними, у маршрутці пасажири не постраждали, всі відбулися лише переляком - постраждав таксобус і МАФ з продовольчими товарами. Водій відмовився від коментарів, але потім сказав, що йому стало зле.

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ДТП (4497) Київ (19796) маршрутки (347)


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По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем, - цитата

в 11.30 - уснул за рулем???? обычно засыпают вечер-ночь-утро...
а чтоб заснуть в 11.30 надо двое суток не спать....или пыхнуть...
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11.08.2020 13:55 Відповісти
В маршрутках дуже жарко, водій в ній працює по 12 годин, в порушення ПДР, працює кожен день, накопичується втома і як результат втрата координації і - ДТП на рівному місці. Маршрутки мають бути заборонені, тільки автобуси з окремим відсіком для водія з обладнанням мікроклімату, для унеможливлення теплових ударів і трагедій.
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11.08.2020 14:25 Відповісти
зворушливо...
але маємо те що маємо...і добре було б так як кажете Ви (і як є в Європі і ще будь де)
не виправдовую і не звинувачую, просто роздумую, що причина ДТП вигадана , скоріше відволікся на гроші, або на пільговика, або на телефон (деякі ще й смс відправляти встигають)
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11.08.2020 14:34 Відповісти
Может "спайсики"?
такое же бывало. либо нового чела на маршрут приняли вместо проигравшего в борьбе, кхи-кхи(бежит в больничку, болеть за НХЛ) с коробковирусом?
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11.08.2020 13:57 Відповісти
Никто из киевских маршрутчиков не работает по 12 часов! Єто ложь!
Минимум по 16 часов!
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11.08.2020 14:31 Відповісти
Їсти захотів от і "зайшов" в кіоск.
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11.08.2020 16:37 Відповісти
 
 