Маршрутка з пасажирами протаранила продуктовий кіоск у Києві. ФОТОрепортаж

У вівторок, 11 серпня, близько 11:30 на вулиці Генерала Наумова у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки.

Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, водій автобуса заснув за кермом, постраждалих немає.







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Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, за словами свідків, таксобус рухався новою Ірпінською дорогою і мав повертати на вулицю Наумова, але маршрутка поїхала прямо, вискочила на бордюрний камінь, проїхала тротуаром і врізалася у кіоск. Продавчиня розповіла, що все сталося на її очах і вона вже прощалася з життям. На щастя, обійшлося без постраждалих. За попередніми даними, у маршрутці пасажири не постраждали, всі відбулися лише переляком - постраждав таксобус і МАФ з продовольчими товарами. Водій відмовився від коментарів, але потім сказав, що йому стало зле.