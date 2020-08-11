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Батьків, які використовували чотирирічну дочку для створення порнофільмів, посадили на 12,5 років, - МВС. ФОТО

З дня затримання сімейної пари, яка заробляла кримінальні гроші на сексуальній експлуатації власної дитини, минуло понад 2 роки. Подружжя викрили в червні 2018-го на Дніпропетровщині оперативники відділу протидії торгівлі людьми та слідчі поліції Полтавщини спільно з працівниками територіального підрозділу кіберполіції та Департаменту БЗПТЛ Нацполіції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Поліцейські встановили нікнейм, під яким спільники завантажували файли в анонімний сегмент інтернет-мережі. Як тоді з’ясували оперативники, вихідці з Кавказького регіону (чоловік, якому на момент затримання було 29 років, та його 30-річна дружина) фільмували статеві акти з 4-річною донькою та продавали порнографічне відео "клієнтам" за криптовалюту. Для розсилки "пропозицій" фігуранти використовували месенджер, також влаштовували платні онлайн-трансляції.

Під час обшуку у квартирі, яку тоді у Кривому Розі орендувала родина, поліція вилучила мобільні телефони, комп’ютерну та відеотехніку, що використовували для створення й поширення порнографічного контенту, а також власне "фільми".

Понад один рік тривало досудове розслідування щодо 63 епізодів злочинної діяльності "родинного підряду". Ще стільки ж часу знадобилося для судового розгляду 15 томів кримінального провадження.

На початку серпня 2020 року колегія суддів Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу визнала чоловіка і жінку винними у скоєнні злочинів, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу України: торгівля людьми (ст. 149), зґвалтування (ст. 152), сексуальне насильство (ст. 153), розбещення неповнолітніх (ст. 156) та виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301). Суд призначив кожному з них 12 років і 6 місяців позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадянина Білорусі, якого розшукує Інтерпол за розбещення неповнолітніх, затримали в Одесі, - МВС

Батьків, які використовували чотирирічну дочку для створення порнофільмів, посадили на 12,5 років, - МВС 01
Батьків, які використовували чотирирічну дочку для створення порнофільмів, посадили на 12,5 років, - МВС 02

Автор: 

діти (5188) зґвалтування (390) МВС (3522) педофіл (158) Дніпропетровська область (3958)


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Топ коментарі
+13
Поделом. Не жаль такое отребъе.
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11.08.2020 14:13 Відповісти
+13
ну...во-первых не родители а суки подзаборные, во вторых - мало дали
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11.08.2020 14:22 Відповісти
+5
а что там с химической кастрацией? разрешили в Украине?
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11.08.2020 14:26 Відповісти
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Поделом. Не жаль такое отребъе.
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11.08.2020 14:13 Відповісти
Теперь садо-мазо можно снимать с этими вот "родителями". Или не снимать, но оно будет все 12.5 лет...
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11.08.2020 14:20 Відповісти
Нееее, тут не садо-мазо надо, тут только эро-гуро поможет, вроде skull-fuck'а если понимаешь к чему я))
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11.08.2020 14:24 Відповісти
В любом случае, не заскучают...
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11.08.2020 14:26 Відповісти
Будут получать со всех сторон -- ублюдки конченные
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11.08.2020 14:24 Відповісти
ну...во-первых не родители а суки подзаборные, во вторых - мало дали
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11.08.2020 14:22 Відповісти
Те ща тварюки, зрозуміло, питання в іншому: на дворі 2020р., чому в Кривому Розі досі "Октябрьский суд"??? До малої батьківщини *********** Закон про декомунізацію досі не дійшов??? Тому зрозуміло, чого там такі виродки трапляються!
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11.08.2020 14:25 Відповісти
4 года ? какой может быть порнофильм ? дитя еще в школу не пошло....пздц
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11.08.2020 14:26 Відповісти
а что там с химической кастрацией? разрешили в Украине?
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11.08.2020 14:26 Відповісти
Не гуманно, дЭмократия мать её...
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11.08.2020 16:33 Відповісти
А женщину как кастрировать? Или женщина меньше виновата потому что она женщина?
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11.08.2020 16:40 Відповісти
Просто жесть. Оказывается и такое бывает.
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11.08.2020 14:29 Відповісти
Дно......
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11.08.2020 14:31 Відповісти
И главное как быстро посадили, умеют же, когда захотят и никто из сильных мира сего не давлеет над душой.
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11.08.2020 14:34 Відповісти
Уличили в 2018 году - то есть это началось еще при Порошенке, когда он напривозил "реформаторов" с Кавказа.
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11.08.2020 14:36 Відповісти
Молодці, гарна робота слідчого і прокурора.
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11.08.2020 14:50 Відповісти
******#е😡
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11.08.2020 14:50 Відповісти
А что будет с несчастным ребенком?Детдом со всеми вытекающими?
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11.08.2020 14:53 Відповісти
Просто нелюди
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11.08.2020 15:16 Відповісти
4 летнего ребенка? И всего 12 лет?
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11.08.2020 15:41 Відповісти
 
 