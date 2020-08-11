Батьків, які використовували чотирирічну дочку для створення порнофільмів, посадили на 12,5 років, - МВС. ФОТО

З дня затримання сімейної пари, яка заробляла кримінальні гроші на сексуальній експлуатації власної дитини, минуло понад 2 роки. Подружжя викрили в червні 2018-го на Дніпропетровщині оперативники відділу протидії торгівлі людьми та слідчі поліції Полтавщини спільно з працівниками територіального підрозділу кіберполіції та Департаменту БЗПТЛ Нацполіції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Поліцейські встановили нікнейм, під яким спільники завантажували файли в анонімний сегмент інтернет-мережі. Як тоді з’ясували оперативники, вихідці з Кавказького регіону (чоловік, якому на момент затримання було 29 років, та його 30-річна дружина) фільмували статеві акти з 4-річною донькою та продавали порнографічне відео "клієнтам" за криптовалюту. Для розсилки "пропозицій" фігуранти використовували месенджер, також влаштовували платні онлайн-трансляції.

Під час обшуку у квартирі, яку тоді у Кривому Розі орендувала родина, поліція вилучила мобільні телефони, комп’ютерну та відеотехніку, що використовували для створення й поширення порнографічного контенту, а також власне "фільми".

Понад один рік тривало досудове розслідування щодо 63 епізодів злочинної діяльності "родинного підряду". Ще стільки ж часу знадобилося для судового розгляду 15 томів кримінального провадження.

На початку серпня 2020 року колегія суддів Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу визнала чоловіка і жінку винними у скоєнні злочинів, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу України: торгівля людьми (ст. 149), зґвалтування (ст. 152), сексуальне насильство (ст. 153), розбещення неповнолітніх (ст. 156) та виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (ст. 301). Суд призначив кожному з них 12 років і 6 місяців позбавлення волі.

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