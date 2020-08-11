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19-річний хлопець викрав вантажівку з 30 бочками меду на Миколаївщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Увечері 10 серпня в поліцію надійшло повідомлення від 36-річного жителя одного із сіл Братського району Миколаївщини про те, що поблизу пасіки невідомі заволоділи його автомобілем DAF, який перевозив 30 бочок із медом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Відпрацьовуючи прилеглу територію, поліцейські помітили розшукуваний транспортний засіб на околиці села. Вантажівка з'їхала з проїжджої частини і нахилилася, внаслідок чого з причепа випала половина бочок.

Вжитими оперативними заходами правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 19-річний місцевий житель. За словами хлопця, побачивши відкритий автомобіль, він вирішив покататися, але не впорався з керуванням, з'їхав із дороги, після чого втік.

За даним фактом слідчі почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 КК України "Незаконне заволодіння транспортним засобом, що заподіяло велику матеріальну шкоду", санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавлення волі на той же термін.

19-річного зловмисника затримали.

Найближчим часом буде вирішуватися питання про повідомлення затриманому про підозру. Слідство триває.

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19-річний хлопець викрав вантажівку з 30 бочками меду на Миколаївщині, - Нацполіція 01
19-річний хлопець викрав вантажівку з 30 бочками меду на Миколаївщині, - Нацполіція 02
19-річний хлопець викрав вантажівку з 30 бочками меду на Миколаївщині, - Нацполіція 03

Миколаївська область (2311) Нацполіція (15329) викрадення автівки (208)


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Топ коментарі
+9
А Винни-Пух подрос и заматерел и стал готов к Большим Делам.
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11.08.2020 14:31 Відповісти
+8
козляра волохатая... в этом году с медом и так не завались...
столько труда на землю (и пчелиного и человеческого)
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11.08.2020 14:39 Відповісти
+6
"Зачем вы украли голову купидона?" - "Меня всегда тянуло к прекрасному!.." (с)
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11.08.2020 14:30 Відповісти
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"Зачем вы украли голову купидона?" - "Меня всегда тянуло к прекрасному!.." (с)
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11.08.2020 14:30 Відповісти
Белые ленточки на рукавах - прям как в лугандоне у кацапов. Решили не менять.
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11.08.2020 14:33 Відповісти
Винни Пух снова с нами!
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11.08.2020 14:31 Відповісти
ШЛЕПКИ ЗАЧЕТНЫЕ
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11.08.2020 14:31 Відповісти
А Винни-Пух подрос и заматерел и стал готов к Большим Делам.
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11.08.2020 14:31 Відповісти
-)
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11.08.2020 15:00 Відповісти
дебил года
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11.08.2020 14:31 Відповісти
цензор, дайте видео!

жесть!
шесть белорусских ментов зверски избивают лежащего человека

https://twitter.com/MBKhMedia/status/1293140835740131328

бьют прицельно - по яйцам, по коленкам и голове
запугивают жену человека
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11.08.2020 14:32 Відповісти
трусливое жлобьё..нет на вас,лядей,Басаева какого-нибудь..
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11.08.2020 14:39 Відповісти
так от який він Вінні Пух, а мені все життя розповідали медвідь, медвідь
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11.08.2020 14:34 Відповісти
******** волосатое.
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11.08.2020 14:34 Відповісти
хачь обыкновенный ..
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11.08.2020 14:43 Відповісти
Спросите за кого голосовал. Даю 100%, ЗЕ избиратель. Пчёлок жалко, сколько напрасного труда из за одного дебила.
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11.08.2020 14:36 Відповісти
хачики и цыгане на выборы не ходят ..
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11.08.2020 14:45 Відповісти
вот же мудак! сколько труда испоганил!

посадить бы его на пасеку, пока столько же меда не вернет
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11.08.2020 14:38 Відповісти
И чем он будет генерировать мёд?
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11.08.2020 14:42 Відповісти
Це ж скільки з тих діжок витікло?!
Скількох людей цей мед міг би убезпечити від хвороб в нинішні непрості часи?!
Немає слів...
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11.08.2020 14:39 Відповісти
козляра волохатая... в этом году с медом и так не завались...
столько труда на землю (и пчелиного и человеческого)
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11.08.2020 14:39 Відповісти
вимазати медом і до бджіл
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11.08.2020 14:44 Відповісти
або ще й після того....або виваляти в пір"ї ....або в пісок... чи гноївку )))))
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11.08.2020 15:42 Відповісти
Наверное племянник Ющенка или поспорил с друзьями,
что успеет доехать до канадской границы
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11.08.2020 14:46 Відповісти
Любишь медок - люби и холодок.
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11.08.2020 15:09 Відповісти
вот же гандон, чтоб его пчелы сожрали
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11.08.2020 15:12 Відповісти
количество имбецилов в стране просто зашкаливает. )))))
вот нафига этому сопливому дегенерату авто с бочками меда?))
от такого количества меда жопа так слипнится , что и топором фиг разлепишь)))
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11.08.2020 15:27 Відповісти
Он хотел наказать грабителей и вернуть мёд пчёлам..
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11.08.2020 15:30 Відповісти
19-річний хлопець викрав вантажівку з 30 бочками меду на Миколаївщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3062
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11.08.2020 15:42 Відповісти
Воділа теж муділа.... ще досі є люди котрі лишають ключі у замку... пздц... звісно це не виправдовує 19ти річного "трутня" без мізків.
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12.08.2020 01:01 Відповісти
 
 