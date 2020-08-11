19-річний хлопець викрав вантажівку з 30 бочками меду на Миколаївщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Увечері 10 серпня в поліцію надійшло повідомлення від 36-річного жителя одного із сіл Братського району Миколаївщини про те, що поблизу пасіки невідомі заволоділи його автомобілем DAF, який перевозив 30 бочок із медом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Відпрацьовуючи прилеглу територію, поліцейські помітили розшукуваний транспортний засіб на околиці села. Вантажівка з'їхала з проїжджої частини і нахилилася, внаслідок чого з причепа випала половина бочок.
Вжитими оперативними заходами правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 19-річний місцевий житель. За словами хлопця, побачивши відкритий автомобіль, він вирішив покататися, але не впорався з керуванням, з'їхав із дороги, після чого втік.
За даним фактом слідчі почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 КК України "Незаконне заволодіння транспортним засобом, що заподіяло велику матеріальну шкоду", санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавлення волі на той же термін.
19-річного зловмисника затримали.
Найближчим часом буде вирішуватися питання про повідомлення затриманому про підозру. Слідство триває.
Будь ласка, зачекайте...
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жесть!
шесть белорусских ментов зверски избивают лежащего человека
https://twitter.com/MBKhMedia/status/1293140835740131328
бьют прицельно - по яйцам, по коленкам и голове
запугивают жену человека
посадить бы его на пасеку, пока столько же меда не вернет
Скількох людей цей мед міг би убезпечити від хвороб в нинішні непрості часи?!
Немає слів...
столько труда на землю (и пчелиного и человеческого)
что успеет доехать до канадской границы
вот нафига этому сопливому дегенерату авто с бочками меда?))
от такого количества меда жопа так слипнится , что и топором фиг разлепишь)))