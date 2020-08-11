До дня народження відомого архітектора Флоріана Юр'єва волонтери відреставрували дах культової "тарілки на Либідській". ФОТОрепортаж
Архітектор і реставратор Віталій Молочко разом зі знайомими і волонтерами відновили дітище відомого архітектора, художника, поета і композитора Флоріана Юр'єва "літаючу тарілку" на Либідській. Автору проєкту сьогодні виповнився 91 рік.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам архітектор, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці вітав із днем народження Флоріана Юр'єва. 91 рік - майстру! Як ми і обіцяли до його свята дофарбувати його дітище "літаючу тарілку".
Напередодні я показував йому фотографії вже після закінчення робіт. Він був дуже радий, але відразу знайшов мені нове завдання - передав звернення до президента! Флоріан Ілліч просить, щоб будівлі Українського інституту науково-технічної інформації, частиною якого є "Літаюча тарілка", було надано статус пам'ятки архітектури національного значення. Ми цей лист вже розіслали, кому змогли. Буду вам вдячний, якщо Ви також поділитеся цією інформацією", - написав він.
Молочко зазначив, що з 16 червня було виконано такі роботи:
- замінено кріплення підйомних сходів;
- зачищено поверхню купола (цільно-зварна несуча конструкція), який виготовлений з 8-міліметрової сталі;
- нанесено ґрунтувальну антикорозійну фарбу на поверхню;
- накладено проміжний шар атмосферної антикорозійної фарби;
- завдано основний шар атмосферної гумової фарби за два рази (згідно з паспортом фасаду затвердженого автором Флоріаном Юр'євим).
"До робіт було залучено 6 осіб. Бюджет - 260 тис. гривень. Фінансування було здійснено за нашою ініціативою в партнерстві з меценатським проєктом "Українська скрипка - 1000 років".
"Далі в планах приступити до другого етапу робіт, який включає такі завдання, як відновлення штукатурки та заміна скла. Підключайтеся також до ініціативи збереження символів Києва!" - додав архітектор.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, реставрація відомої "тарілки на Либідській" почалася в липні 2020 року.
"Я давно "живу" цією будівлею. Об’єднавши своїх знайомих друзів разом з Флоріаном, ми вирішили пофарбувати його унікальний концертний зал "Тарілку" - пам’ятник радянському модернізму", - сказав Молочко перед початком реставрації будівлі.
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Це ж наче бібліотека?
В донецке из такой же точно тарелки уде давно ночной клуб сделали...НЛО назвали...
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http://photos.wikimapia.org/p/00/03/24/20/68_big.jpg
Когда была гостиница Шахтер там был пресс-центр
К ЕВРО-2012 отремонтировали, сделали скотам как лялечку.
Отель естессна не работает.
Власне кажучи, чия зараз будівля інституту ??
Суть - симитировать, как будто тарелька села внезапно на здание. Кстати о тарелках. Вы видели станции зеленых? Низ тарелки - нижний купол, это сборка линз, условно огоньков, которые хаотично светяться, как правило принося нам недобрые вести. Это всегда огни в основном зеленого и серебристо-голубого цвета.