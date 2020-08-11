До дня народження відомого архітектора Флоріана Юр'єва волонтери відреставрували дах культової "тарілки на Либідській". ФОТОрепортаж

Архітектор і реставратор Віталій Молочко разом зі знайомими і волонтерами відновили дітище відомого архітектора, художника, поета і композитора Флоріана Юр'єва "літаючу тарілку" на Либідській. Автору проєкту сьогодні виповнився 91 рік.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам архітектор, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці вітав із днем ​​народження Флоріана Юр'єва. 91 рік - майстру! Як ми і обіцяли до його свята дофарбувати його дітище "літаючу тарілку".

Напередодні я показував йому фотографії вже після закінчення робіт. Він був дуже радий, але відразу знайшов мені нове завдання - передав звернення до президента! Флоріан Ілліч просить, щоб будівлі Українського інституту науково-технічної інформації, частиною якого є "Літаюча тарілка", було надано статус пам'ятки архітектури національного значення. Ми цей лист вже розіслали, кому змогли. Буду вам вдячний, якщо Ви також поділитеся цією інформацією", - написав він.

Молочко зазначив, що з 16 червня було виконано такі роботи:

- замінено кріплення підйомних сходів;

- зачищено поверхню купола (цільно-зварна несуча конструкція), який виготовлений з 8-міліметрової сталі;

- нанесено ґрунтувальну антикорозійну фарбу на поверхню;

- накладено проміжний шар атмосферної антикорозійної фарби;

- завдано основний шар атмосферної гумової фарби за два рази (згідно з паспортом фасаду затвердженого автором Флоріаном Юр'євим).

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"До робіт було залучено 6 осіб. Бюджет - 260 тис. гривень. Фінансування було здійснено за нашою ініціативою в партнерстві з меценатським проєктом "Українська скрипка - 1000 років".

"Далі в планах приступити до другого етапу робіт, який включає такі завдання, як відновлення штукатурки та заміна скла. Підключайтеся також до ініціативи збереження символів Києва!" - додав архітектор.





Фото: Молочко/Facebook

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, реставрація відомої "тарілки на Либідській" почалася в липні 2020 року.

"Я давно "живу" цією будівлею. Об’єднавши своїх знайомих друзів разом з Флоріаном, ми вирішили пофарбувати його унікальний концертний зал "Тарілку" - пам’ятник радянському модернізму", - сказав Молочко перед початком реставрації будівлі.













