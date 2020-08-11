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До дня народження відомого архітектора Флоріана Юр'єва волонтери відреставрували дах культової "тарілки на Либідській". ФОТОрепортаж

Архітектор і реставратор Віталій Молочко разом зі знайомими і волонтерами відновили дітище відомого архітектора, художника, поета і композитора Флоріана Юр'єва "літаючу тарілку" на Либідській. Автору проєкту сьогодні виповнився 91 рік.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам архітектор, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці вітав із днем ​​народження Флоріана Юр'єва. 91 рік - майстру! Як ми і обіцяли до його свята дофарбувати його дітище "літаючу тарілку".

Напередодні я показував йому фотографії вже після закінчення робіт. Він був дуже радий, але відразу знайшов мені нове завдання - передав звернення до президента! Флоріан Ілліч просить, щоб будівлі Українського інституту науково-технічної інформації, частиною якого є "Літаюча тарілка", було надано статус пам'ятки архітектури національного значення. Ми цей лист вже розіслали, кому змогли. Буду вам вдячний, якщо Ви також поділитеся цією інформацією", - написав він.

До дня народження відомого архітектора Флоріана Юрєва волонтери відреставрували дах культової тарілки на Либідській 01

Молочко зазначив, що з 16 червня було виконано такі роботи:
- замінено кріплення підйомних сходів;
- зачищено поверхню купола (цільно-зварна несуча конструкція), який виготовлений з 8-міліметрової сталі;
- нанесено ґрунтувальну антикорозійну фарбу на поверхню;
- накладено проміжний шар атмосферної антикорозійної фарби;
- завдано основний шар атмосферної гумової фарби за два рази (згідно з паспортом фасаду затвердженого автором Флоріаном Юр'євим).

Також дивіться: "Тарілка на Либідській": у Києві відреставрують унікальну будівлю радянського модернізму. ВIДЕО

До дня народження відомого архітектора Флоріана Юрєва волонтери відреставрували дах культової тарілки на Либідській 02

"До робіт було залучено 6 осіб. Бюджет - 260 тис. гривень. Фінансування було здійснено за нашою ініціативою в партнерстві з меценатським проєктом "Українська скрипка - 1000 років".

"Далі в планах приступити до другого етапу робіт, який включає такі завдання, як відновлення штукатурки та заміна скла. Підключайтеся також до ініціативи збереження символів Києва!" - додав архітектор.

До дня народження відомого архітектора Флоріана Юрєва волонтери відреставрували дах культової тарілки на Либідській 03
До дня народження відомого архітектора Флоріана Юрєва волонтери відреставрували дах культової тарілки на Либідській 04
Фото: Молочко/Facebook

До дня народження відомого архітектора Флоріана Юрєва волонтери відреставрували дах культової тарілки на Либідській 05

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, реставрація відомої "тарілки на Либідській" почалася в липні 2020 року.

"Я давно "живу" цією будівлею. Об’єднавши своїх знайомих друзів разом з Флоріаном, ми вирішили пофарбувати його унікальний концертний зал "Тарілку" - пам’ятник радянському модернізму", - сказав Молочко перед початком реставрації будівлі.

До дня народження відомого архітектора Флоріана Юрєва волонтери відреставрували дах культової тарілки на Либідській 06
До дня народження відомого архітектора Флоріана Юрєва волонтери відреставрували дах культової тарілки на Либідській 07
До дня народження відомого архітектора Флоріана Юрєва волонтери відреставрували дах культової тарілки на Либідській 08
До дня народження відомого архітектора Флоріана Юрєва волонтери відреставрували дах культової тарілки на Либідській 09
До дня народження відомого архітектора Флоріана Юрєва волонтери відреставрували дах культової тарілки на Либідській 10
До дня народження відомого архітектора Флоріана Юрєва волонтери відреставрували дах культової тарілки на Либідській 11
До дня народження відомого архітектора Флоріана Юрєва волонтери відреставрували дах культової тарілки на Либідській 12

До дня народження відомого архітектора Флоріана Юрєва волонтери відреставрували дах культової тарілки на Либідській 13

Автор: 

архітектура (89) Київ (19793) реставрація (67)


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Топ коментарі
+9
В донецьку з України х.. зна що зробили - динири назвали!!!
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11.08.2020 15:43 Відповісти
+6
Респект.
Це ж наче бібліотека?
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11.08.2020 15:23 Відповісти
+3
До речі, в динири теж нічого унікального немає: бо саме по такому сценарію "х.й зна що" до того московоголові зробили з Придністров"я, Абхазії, Південної Осетії, Карабаха, тощо!
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11.08.2020 15:53 Відповісти
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Респект.
Це ж наче бібліотека?
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11.08.2020 15:23 Відповісти
Гуано покрасили, ах как это красиво
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11.08.2020 15:23 Відповісти
Відійди від свічада, нарцис.
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11.08.2020 15:27 Відповісти
Если тебя покрасили, зачем об этом вонять?
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11.08.2020 15:53 Відповісти
Наверное это хорошо.
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11.08.2020 15:25 Відповісти
Якщо б воно згоріло, чи розвалилося, ти б не сумнівався.
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11.08.2020 15:28 Відповісти
Да уж... Видон у самого здания в центре города ужасный. И хозяин у него есть и оштрафовать некого...
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11.08.2020 15:27 Відповісти
Ничего уникального в этой тарелке нет
В донецке из такой же точно тарелки уде давно ночной клуб сделали...НЛО назвали...
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11.08.2020 15:35 Відповісти
В донецьку з України х.. зна що зробили - динири назвали!!!
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11.08.2020 15:43 Відповісти
До речі, в динири теж нічого унікального немає: бо саме по такому сценарію "х.й зна що" до того московоголові зробили з Придністров"я, Абхазії, Південної Осетії, Карабаха, тощо!
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11.08.2020 15:53 Відповісти
А с этим разве кто то спорит???
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11.08.2020 16:02 Відповісти
Клуб там сделали из такой тарелки задолго до динири..
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11.08.2020 15:58 Відповісти
Есть еще тарелка при отеле Шахтар-Плаза
картинка не вставляется:
http://photos.wikimapia.org/p/00/03/24/20/68_big.jpg

Когда была гостиница Шахтер там был пресс-центр
К ЕВРО-2012 отремонтировали, сделали скотам как лялечку.
Отель естессна не работает.
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11.08.2020 17:39 Відповісти
архивное фото
До дня народження відомого архітектора Флоріана Юр'єва волонтери відреставрували дах культової "тарілки на Либідській" - Цензор.НЕТ 8880
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11.08.2020 17:41 Відповісти
Ну, це більш схоже на монгольську юрту.
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11.08.2020 17:45 Відповісти
Это та тарелка про которую пишет Привет, принадлежало институту ПКТИ (сзади)
До дня народження відомого архітектора Флоріана Юр'єва волонтери відреставрували дах культової "тарілки на Либідській" - Цензор.НЕТ 7200
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11.08.2020 18:07 Відповісти
Помню как ее строили
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11.08.2020 17:24 Відповісти
Це добре, але чому "тарілкою" оапікуються волонтери, а не місцева влада чи інвестори, які поряд щось будують.
Власне кажучи, чия зараз будівля інституту ??
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11.08.2020 18:33 Відповісти
Гагарінське плато, Одеса
До дня народження відомого архітектора Флоріана Юр'єва волонтери відреставрували дах культової "тарілки на Либідській" - Цензор.НЕТ 9338
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11.08.2020 21:15 Відповісти
Мммм....неплохо. А вечером нельзя периметр ее подсветить разноцветными прожекторами(спрятанными!) И....и ...в центре купола, к которому есть проход, поставить лазерное шоу(проектор).
Суть - симитировать, как будто тарелька села внезапно на здание. Кстати о тарелках. Вы видели станции зеленых? Низ тарелки - нижний купол, это сборка линз, условно огоньков, которые хаотично светяться, как правило принося нам недобрые вести. Это всегда огни в основном зеленого и серебристо-голубого цвета.
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13.08.2020 14:20 Відповісти
 
 