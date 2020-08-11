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Новини Фото Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Люди в Мінську несуть квіти до місця загибелі мирного протестувальника біля станції метро "Пушкінська" в ніч із 9 на 10 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NEXTA Live.

"На Пушкінську, де вчора загинув протестувальник, сьогодні весь день люди несуть квіти, а проїжджаючі машини сигналять", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також: "По обличчю, сука! Бл#! Усім натовпом", - білоруські міліціонери, проходячи повз учасника акції протесту, який лежить на асфальті, по черзі б'ють його ногами й кийками. ВIДЕО

За інформацією МВС Білорусі, один із протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій у бік міліції. Пристрій вибухнув у нього в руці й заподіяв смертельні травми.

Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника 01
Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника 02
Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника 03
Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника 04

Читайте также: Протести в Білорусі: правозахисники повідомили про загибель однієї людини і десятки госпіталізованих у Мінську

Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника 05
Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника 06
Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника 07

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

11 серпня в Білорусі проходять масові страйки на великих підприємствах.

Білорусь (7931) вибори (6689) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) смерть (6750) Мінськ (828) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+11
Майдан тоже начинался с кучки студентов, которых менты гоняли по всему центру Киева...
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11.08.2020 16:08
+9
Попробуйте. Потом выложите здесь фото.
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11.08.2020 16:28
+8
но на утро вышли несколько сотен тысяч!
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11.08.2020 16:10
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Заодно бы "коктейли для Молотова" протестующим. А то так малоэффективно.
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11.08.2020 16:04 Відповісти
Квітів небагато, протести слабуваті.
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11.08.2020 16:07 Відповісти
Майдан тоже начинался с кучки студентов, которых менты гоняли по всему центру Киева...
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11.08.2020 16:08 Відповісти
но на утро вышли несколько сотен тысяч!
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11.08.2020 16:10 Відповісти
Вот и наблюдаем - уже "2 тыс задержанных", а это, в основном, минчане, у которых, как и у наших студентов, есть родственники, друзья... Теперь всё зависит от их реакции.
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11.08.2020 16:12 Відповісти
Так, але цей ранок був другим по числу після ночі розгону і десятим ранком з початку протестів.
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11.08.2020 16:20 Відповісти
так после разгона и вышли сразу же сотни тысяч!!! "десятим ранком з початку протестів" - так в Беларуси уже не один месяц протесты и что?
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11.08.2020 18:50 Відповісти
Незалежність Білорусі від Москви це питання національної безпеки України!
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11.08.2020 16:18 Відповісти
Да и всей Европы, вообще-то...
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11.08.2020 16:20 Відповісти
Як я зрозумів в протестах білорусів про незалежність від москалів не йдеться взагалі. Щонайменше у вимогах такого пункту нема. Як немає пункту про європейський напрям руху.
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11.08.2020 16:47 Відповісти
А щодо протесту - він нікуди не дінеться, зрозуміло. Білоруси вийшли за свою свободу. І хоча повстання може бути придушеним, але відмотати плівку назад вже нікому і ніколи не вийде.... Олександра Лукашенка- президента всіх білорусів в Білорусі уже не буде. Він програв вибори, і програв їх білоруському народу...
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11.08.2020 16:59 Відповісти
"По информации МВД Беларуси, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону милиции." - зачем Вы такое пишете. Он пытался отбросить гранату, которая прилетела от милиции.
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11.08.2020 16:13 Відповісти
Менти кинули бойову гранату?
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11.08.2020 16:15 Відповісти
Свето-шумовую. Но когда она в руках, то уже не важно.
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11.08.2020 16:19 Відповісти
Подтверждение в студию? Позаботьтесь
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11.08.2020 16:22 Відповісти
https://nv.ua/world/countries/minsk-miting-video-ubiystva-pervogo-protestuyushchego-novosti-belarusi-50105476.html
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11.08.2020 16:32 Відповісти
Где видео, клоун ?
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11.08.2020 18:38 Відповісти
от светошумовой будет столько крови, Ватсон ???

Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 4274
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11.08.2020 16:24 Відповісти
Попробуйте. Потом выложите здесь фото.
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11.08.2020 16:28 Відповісти
светошумовая отрывает кисть руки .... если рука возле головы (при размахе броска гранаты назад омону) ... можете догадаться что будет.
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11.08.2020 17:07 Відповісти
Обычная дымовуха через сырость может рвануть так ,что не только кисть ....голову может оторвать. Скорее всего ,это свето шумовая.
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11.08.2020 19:22 Відповісти
да...на майдане отрывало конечности...есть погибший..именно от светошумовой...и видео гдето есть
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11.08.2020 19:24 Відповісти
По крайней мере те, кто стояли рядом, свидетельствуют о том, что он погиб от брошенной карателями гранаты.
Вообще власти признали уже две смерти. Второй мальчишка погиб в первый день, сбитый автозаком. Но люди говорят об уже семи смертях. Правда/нет - не знаю. И что происходит в больницах - вопрос...
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11.08.2020 17:20 Відповісти
Люди говорят..... Тот сбитый автозаком жив.

Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 9527
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11.08.2020 18:42 Відповісти
Нет. Вы путаете с другим случаем. Есть ещё один парень, которого "похоронила" вся Беларусь. Но он жив и в больнице.
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11.08.2020 19:16 Відповісти
це лукашистське чи гебняве ноу-хау - врізатися в юрбу протестувальників на авто швидкої допомоги, а потім заштовхувати туди заручників..?
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11.08.2020 19:20 Відповісти
Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 4741
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11.08.2020 16:21 Відповісти
Все... ЗАВІСЯ!!!.... Світло погашене....
Події в Білорусі можно назвати як "революція квітів на асфальті"...
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11.08.2020 16:14 Відповісти
пару десятков людей на фото...
Н-да, спектакль окончен. Занавес.
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11.08.2020 16:14 Відповісти
подтянутся, не дрейфь
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11.08.2020 16:23 Відповісти
Не бзди в муку. Все только начинается.
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11.08.2020 17:21 Відповісти
https://polithumor.d3.ru/spynitsesia-2022232/ спыніцеся!
Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 5128

© Процишин Богдан
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11.08.2020 16:20 Відповісти
а что пабедитель? не мычит?
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11.08.2020 16:25 Відповісти
"Безнадега"! Шкода тільки людей які потерпіли! На озброєних до зубів бандитів бацьки треба йти також озброєним! Я на нашому Майдані говорив що якщо ми хоч одного "шуфрича" чи "святаша" не повісимо на опорі по серед Хрещатика то дуже швидко все повернеться на круги своя. Слухати не хотіли обзивали провокатором белькотали про якусь "толерантність" пару раз мало не побили - а тепер багато хто визнав на скільки я був правий дехто навіть вибачився але що поробиш якщо поїзд як кажуть "ту - ту" і ми в результаті маємо ще більше "болото" ніж за шапкокрада та ще і війну в придачу якої в нас немає! "Безнадега" і в нас в Україні також!!!
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11.08.2020 16:25 Відповісти
Он хотел убить своих земляков-беларусов. Может чего то сына, отца.
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11.08.2020 16:27 Відповісти
Угу...мальчика-омоновца вот еще хотел распять. В трусиках. А его начальника привязать к мопеду и тягать по всему Менску. Кстати, Вы не наблюдаете митингов в поддержку 80-ти процетного
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11.08.2020 16:34 Відповісти
Кстати, он сидел уже за убийство человека. Может это судьба так распорядилась.
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11.08.2020 16:45 Відповісти
ага! то если есть т.н. "судьба", то чего вы тут распинаешься то?
вон, Наполеону давали чет какого-то капитана "чин"(в Рашке), а он хотел повыше, ну и что получилось?
"судьба"? ну так и тут..... как вы сказал
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11.08.2020 17:00 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1292959665534521344 Тыц ...Видео того самого убийства. Вам не стыдно
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11.08.2020 22:38 Відповісти
Сейчас зверье избивает беларусов, под твой восторженный визг.
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11.08.2020 16:41 Відповісти
Только сейчас показали по ТВ.Среди задержанных много россиян . Конечно синяки на их лицах впечатляют.
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11.08.2020 16:44 Відповісти
А "пиндосов" среди задержанных еще нет?
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11.08.2020 16:47 Відповісти
Это наверно ты про американцев?Не, они у вас там неплохо резвятся.
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11.08.2020 16:49 Відповісти
У нас продувший выборы президент спокойно уходит из офиса, а не устраивает побоища на улицах.
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11.08.2020 16:51 Відповісти
А что там за человека застрелили у Белого дома сегодня?
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11.08.2020 16:54 Відповісти
Кто там на самолете бульбофюрера в Турцию улетел?
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11.08.2020 16:56 Відповісти
Над моей дачей пролетает много самолетов, они мне не отчитываются, кто куда и зачем летят. Подозреваю, что на том самолете есть пилот и другая команда. Может что полезное для страны привезут.
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11.08.2020 17:15 Відповісти
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11.08.2020 17:17 Відповісти
-Милый, что тебе привезти из отпуска?
-Да что хочешь, дорогая. Сейчас всё лечат.
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11.08.2020 17:24 Відповісти
Из искры возгорится пламя!!!
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11.08.2020 16:29 Відповісти
Вряд-ли.Активных отловили.Остальным нас...ть.Да и сезон уборки бульбы на носу.На том всё.Занавес.
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11.08.2020 16:48 Відповісти
То шо,бульба буде дешевша?...То найбільше зара цікавит українців...
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11.08.2020 17:12 Відповісти
Я ж не знаю,буде вона в них дешевша чи ні.Мова ж не про ціну бульби для українців.Мова про ціну свободи для сябрів.Якщо Ви зрозуміли,про що я.
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11.08.2020 18:21 Відповісти
Те, кто делает мирную революцию невозможной,
на самом деле делают насильственную революцию неизбежной.

Джон Кеннеди
Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 3632
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11.08.2020 16:36 Відповісти
Репетиція відбулась. Чи будуть ще, чи зразу ж вистава, побачимо.
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11.08.2020 16:39 Відповісти
Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника - Цензор.НЕТ 5674
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11.08.2020 16:42 Відповісти
Очередная братская помощь в борьбе со своим народом подтянулась.
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11.08.2020 16:43 Відповісти
В минском метро мужчина стал на рельсы с плакатом «Прекратите калечить и убивать людей».

https://twitter.com/tutby/status/1293160123691606017
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11.08.2020 16:43 Відповісти
Нафиг убиенному цветы? Лучше голову усатого шизика принесите...
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11.08.2020 16:54 Відповісти
чет читал вчера что не умер пацан, но я х.з. где читал, там много же сайтов, подборка, но тем не менее, Пацька уже показал что его не сковырнуть никак кроме как тов. Каддафи
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11.08.2020 17:03 Відповісти
Думаю, что сковырнут. Сковырнут потому, что впервые в революциях на просторе СНГ применяется забастовка. Если к забастовкам добавить санкции - ему капец.
Не в Украине, не в России до этого не додумались...
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11.08.2020 18:49 Відповісти
откровение - Буш/ст. не хотел шоб распался совок. кричал шоп мы не отрывались от Рашки.
так что - иногда "братья" правы, шо типо мы типо свалили от Матушьки. от этого и "пляшем" - и так неплохо нам помогли, а могли просто оставить с "меморандумом"
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11.08.2020 18:59 Відповісти
После такого Таракан 3% и его подельники, мусора достойны только расстрела!
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11.08.2020 18:31 Відповісти
Тихановская выиграла выборы с 10-кратным перевесом.
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11.08.2020 19:30 Відповісти
Луку ждёт сценарий чаушеску
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11.08.2020 20:24 Відповісти
Белорусам и Россиянам нужно было выходить разом когда в Украине начался настоящий "Майдан". Все вместе получили бы хороший результат а так по одиночке не известно чем закончится .Беларусь потом Россия нас ждут веселые времена .
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11.08.2020 20:25 Відповісти
А ногт поліцейські ще не цілують ? ....Там все по іншому буде
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12.08.2020 09:09 Відповісти
Беларусь уже другая 3%_ный диктатор лишний в новой Беларуси
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12.08.2020 13:02 Відповісти
 
 