Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Люди в Мінську несуть квіти до місця загибелі мирного протестувальника біля станції метро "Пушкінська" в ніч із 9 на 10 серпня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NEXTA Live.

"На Пушкінську, де вчора загинув протестувальник, сьогодні весь день люди несуть квіти, а проїжджаючі машини сигналять", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також: "По обличчю, сука! Бл#! Усім натовпом", - білоруські міліціонери, проходячи повз учасника акції протесту, який лежить на асфальті, по черзі б'ють його ногами й кийками. ВIДЕО

За інформацією МВС Білорусі, один із протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій у бік міліції. Пристрій вибухнув у нього в руці й заподіяв смертельні травми.









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9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.

11 серпня в Білорусі проходять масові страйки на великих підприємствах.