Жителі Мінська цілий день несуть квіти до місця загибелі протестувальника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Люди в Мінську несуть квіти до місця загибелі мирного протестувальника біля станції метро "Пушкінська" в ніч із 9 на 10 серпня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NEXTA Live.
"На Пушкінську, де вчора загинув протестувальник, сьогодні весь день люди несуть квіти, а проїжджаючі машини сигналять", - ідеться в повідомленні.
За інформацією МВС Білорусі, один із протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій у бік міліції. Пристрій вибухнув у нього в руці й заподіяв смертельні травми.
9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.
Вранці в понеділок, 10 серпня, Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень і насильства щодо міліції.
11 серпня в Білорусі проходять масові страйки на великих підприємствах.
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Вообще власти признали уже две смерти. Второй мальчишка погиб в первый день, сбитый автозаком. Но люди говорят об уже семи смертях. Правда/нет - не знаю. И что происходит в больницах - вопрос...
Події в Білорусі можно назвати як "революція квітів на асфальті"...
Н-да, спектакль окончен. Занавес.
© Процишин Богдан
вон, Наполеону давали чет какого-то капитана "чин"(в Рашке), а он хотел повыше, ну и что получилось?
"судьба"? ну так и тут..... как вы сказал
-Да что хочешь, дорогая. Сейчас всё лечат.
на самом деле делают насильственную революцию неизбежной.
Джон Кеннеди
https://twitter.com/tutby/status/1293160123691606017
Не в Украине, не в России до этого не додумались...
так что - иногда "братья" правы, шо типо мы типо свалили от Матушьки. от этого и "пляшем" - и так неплохо нам помогли, а могли просто оставить с "меморандумом"