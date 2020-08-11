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До 13 років в'язниці засуджено киянина, який убив свою 16-річну дочку. ФОТО

Столичний суд засудив 52-річного жителя Києва до 13 років позбавлення волі за умисне вбивство власної дочки.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, передає Цензор.НЕТ.

Злочин стався у вересні 2019 року в одній з квартир по вул. Попова в Оболонському районі столиці.

Дочка зробила зауваження батькові, який повернувся додому в нетверезому стані. В ході виниклого конфлікту чоловік завдав дівчині кілька ударів в голову, після чого зв'язав і задушив.

До 13 років вязниці засуджено киянина, який убив свою 16-річну дочку 01

У ході судового розгляду обвинувачений себе винним у скоєнні злочину не визнав.

Вироком Святошинського районного суду м.Києва зловмисника визнано винним за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) і засуджено до 13 років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині затримано підлітка, який убив свою 12-річну знайому, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

Київ (19469) прокуратура (3677) суд (11683) вбивство (3088)


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Топ коментарі
+6
даун
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11.08.2020 16:57
+4
Эй, алльо, рюкзаковские следователи! А кто вменять отягощающие обстоятельства для ужесточения квалификации и наказания будет?!
Неуки дэнээровские!!! Элементарных вещей не знают!!! Оцэ так реформа рюкзакяновская, так реформа. Патужно... очень патужна - когда целые разделы уголовного кодекса пропускают по своей некомпетентности ....
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11.08.2020 17:01
+4
За убийство девочки или молодой женщины должна быть "вышка", поскольку убийство должно быть приравнено к убийству нескольких лиц.
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11.08.2020 17:33
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даун
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11.08.2020 16:57 Відповісти
Эй, алльо, рюкзаковские следователи! А кто вменять отягощающие обстоятельства для ужесточения квалификации и наказания будет?!
Неуки дэнээровские!!! Элементарных вещей не знают!!! Оцэ так реформа рюкзакяновская, так реформа. Патужно... очень патужна - когда целые разделы уголовного кодекса пропускают по своей некомпетентности ....
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11.08.2020 17:01 Відповісти
Фото???
Фото трусов настолько интригует, я Поражен!!!
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11.08.2020 17:05 Відповісти
это на правах рекламы пума адидос
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11.08.2020 17:29 Відповісти
в порядке того какое у нас "правосудие", вполне возможно..... всякое.
сколько таких сидело и сидит как вот бы сидел тот шо его расстреляли за Чикатило - не берусь говорить.
на заборе правильно высрано - не суди да и не очень судим будешь(гы-гы-гы(стерлось))
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11.08.2020 17:23 Відповісти
За убийство девочки или молодой женщины должна быть "вышка", поскольку убийство должно быть приравнено к убийству нескольких лиц.
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11.08.2020 17:33 Відповісти
Только не надо разделять по полу, мальчики менее дорогие своим родителям?
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11.08.2020 18:00 Відповісти
Каждый погибший мальчик или мужчина - это неродившиеся граждане Украины, но лица женского пола слабее физически, поэтому общество должно их особо защищать.
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11.08.2020 19:23 Відповісти
бред, защищать детей надо одинаково
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11.08.2020 20:17 Відповісти
Серж, даже в североам.штатах, куча приговоров пересмотрели и.....
т.е., напр. твоего брата забирают, "маринуют" 10 лет, казнят, а ч-з 5 лет тебе шлют объемистый пакет, в котором ты видишь.....:

т.е. даже там, даже в Англии, даже в Германии(но там было шо близнец ограбил банк, так освободили ибо оба взяли вину на себя - не смогли определить кто именно грабитель) - тупо много человек осудили "задурно". А че говорить за совок/или теперь?
А?
аккуратней там, ну, советую
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11.08.2020 18:08 Відповісти
Такие законы только уроды могли написать.
Убийцам только пожизненное.
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11.08.2020 17:59 Відповісти
Этой твари пожизненно надо дать, а не 13-ть лет.
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11.08.2020 20:14 Відповісти
Таке враження, що в нашій країні навмисно дають мізерні строки за особливо тяжкі злочини, щоб маргіналізувати суспільство. 6 років за жахливе вбивство Гандзюк тому приклад. В США б пожиттєве, або електричний стілець за вбивство з особливою жорстокістю.
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11.08.2020 22:18 Відповісти
Я вважаю, що подібні тварі не мають права на життя. Тільки знищення.
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11.08.2020 22:21 Відповісти
Высшая мера таким только. Какие **** 13 лет.. Что за идиоты УК составляли....
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12.08.2020 17:53 Відповісти
 
 