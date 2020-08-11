До 13 років в'язниці засуджено киянина, який убив свою 16-річну дочку. ФОТО

Столичний суд засудив 52-річного жителя Києва до 13 років позбавлення волі за умисне вбивство власної дочки.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, передає Цензор.НЕТ.

Злочин стався у вересні 2019 року в одній з квартир по вул. Попова в Оболонському районі столиці.

Дочка зробила зауваження батькові, який повернувся додому в нетверезому стані. В ході виниклого конфлікту чоловік завдав дівчині кілька ударів в голову, після чого зв'язав і задушив.

У ході судового розгляду обвинувачений себе винним у скоєнні злочину не визнав.

Вироком Святошинського районного суду м.Києва зловмисника визнано винним за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) і засуджено до 13 років позбавлення волі.

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