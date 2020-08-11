До 13 років в'язниці засуджено киянина, який убив свою 16-річну дочку. ФОТО
Столичний суд засудив 52-річного жителя Києва до 13 років позбавлення волі за умисне вбивство власної дочки.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, передає Цензор.НЕТ.
Злочин стався у вересні 2019 року в одній з квартир по вул. Попова в Оболонському районі столиці.
Дочка зробила зауваження батькові, який повернувся додому в нетверезому стані. В ході виниклого конфлікту чоловік завдав дівчині кілька ударів в голову, після чого зв'язав і задушив.
У ході судового розгляду обвинувачений себе винним у скоєнні злочину не визнав.
Вироком Святошинського районного суду м.Києва зловмисника визнано винним за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) і засуджено до 13 років позбавлення волі.
Топ коментарі
+6 Unlucky Guy
показати весь коментар11.08.2020 16:57
+4 Li Quan
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+4 Черный Сергей
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Неуки дэнээровские!!! Элементарных вещей не знают!!! Оцэ так реформа рюкзакяновская, так реформа. Патужно... очень патужна - когда целые разделы уголовного кодекса пропускают по своей некомпетентности ....
Фото трусов настолько интригует, я Поражен!!!
сколько таких сидело и сидит как вот бы сидел тот шо его расстреляли за Чикатило - не берусь говорить.
на заборе правильно высрано - не суди да и не очень судим будешь(гы-гы-гы(стерлось))
т.е., напр. твоего брата забирают, "маринуют" 10 лет, казнят, а ч-з 5 лет тебе шлют объемистый пакет, в котором ты видишь.....:
т.е. даже там, даже в Англии, даже в Германии(но там было шо близнец ограбил банк, так освободили ибо оба взяли вину на себя - не смогли определить кто именно грабитель) - тупо много человек осудили "задурно". А че говорить за совок/или теперь?
А?
аккуратней там, ну, советую
Убийцам только пожизненное.