Суд постановив, що $1,5 млн, знайдені у чиновника Запорізької АЕС, - позика для ведення бізнесу на пенсії, - радник керівника "Енергоатому" Поліщук. ФОТО

Запорізький суд постановив, що знайдені $1,5 млн у чиновника Запорізької АЕС є позиковими. Чиновник планував вести бізнес після виходу на пенсію.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив директор центру із запобігання і протидії корупції - радник президента НАЕК "Енергоатом" Олег Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.

Поліщук нагадав, що раніше розповідав про обшуки у тоді ще чиновника Запорізької атомної станції, у якого знайшли вдома загалом близько 1,5 млн дол. США готівки і понад сто золотих банківських монет.

"Тоді я не обережно припустив, що ці гроші можуть бути так званими "відкатами" із низки закупівель, за якими власне і були ідентифіковані пачки доларів. Кажуть, що всі пачки доларів були перемотані і ідентифіковані із закупівлями, які здійснював ДП НАЕК Енергоатом в різні періоди. І ось, змушений визнати, що мені дуже прикро зараз усвідомлювати як я своїми припущеннями можливо навіював тінь сумніву на "чесність" і "порядність" мого колишнього колеги, а тепер вже щасливого українського пенсіонера. Насправді це були не відкати, а позичені гроші для (увага!) здійснення підприємницької діяльності на пенсії. Пенсіонер ЗАЕС має стратегічне бачення і завчасно планує своє життя на заслуженому відпочинку. Виявляється він зовсім не збирався відпочивати на пенсії, а ще працюючи на атомній станції він планував розвиток власного бізнесу і таку не маленьку суму позичив для наповнення статутного капіталу власної юридичної особи", - зазначив директор.

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Також Поліщук запропонував ознайомитися з рішенням суду.

"Нюанс один. Ми так і не зрозуміли причини позначення пачок з валютою закупівлями Енергоатому і ми так і не отримали відповідь, чому ці гроші зберігались в різних частинах приміщень. Кажуть, гроші знаходили навіть в гаражі. А ще, чому ці гроші в декларації з’явились лише після обшуку, а не до того, коли вперше заповнювалась декларація після звільненняце як це і повинно бути. І саме через ці позичені гроші ще в травні 2020 року, колега змушений був подавати виправлену декларацію. Схоже так захопився мріями про майбутній бізнес, що забув про статутний капітал. Але це не заборонено законом, а у нас в країні як ми пам’ятаємо головне щоб все було по закону", - додав Поліщук.



