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Новини Фото Хабарники
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Суд постановив, що $1,5 млн, знайдені у чиновника Запорізької АЕС, - позика для ведення бізнесу на пенсії, - радник керівника "Енергоатому" Поліщук. ФОТО

Суд постановив, що $1,5 млн, знайдені у чиновника Запорізької АЕС, - позика для ведення бізнесу на пенсії, - радник керівника

Запорізький суд постановив, що знайдені $1,5 млн у чиновника Запорізької АЕС є позиковими. Чиновник планував вести бізнес після виходу на пенсію.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив директор центру із запобігання і протидії корупції - радник президента НАЕК "Енергоатом" Олег Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.

Поліщук нагадав, що раніше розповідав про обшуки у тоді ще чиновника Запорізької атомної станції, у якого знайшли вдома загалом близько 1,5 млн дол. США готівки і понад сто золотих банківських монет.

"Тоді я не обережно припустив, що ці гроші можуть бути так званими "відкатами" із низки закупівель, за якими власне і були ідентифіковані пачки доларів. Кажуть, що всі пачки доларів були перемотані і ідентифіковані із закупівлями, які здійснював ДП НАЕК Енергоатом в різні періоди. І ось, змушений визнати, що мені дуже прикро зараз усвідомлювати як я своїми припущеннями можливо навіював тінь сумніву на "чесність" і "порядність" мого колишнього колеги, а тепер вже щасливого українського пенсіонера. Насправді це були не відкати, а позичені гроші для (увага!) здійснення підприємницької діяльності на пенсії. Пенсіонер ЗАЕС має стратегічне бачення і завчасно планує своє життя на заслуженому відпочинку. Виявляється він зовсім не збирався відпочивати на пенсії, а ще працюючи на атомній станції він планував розвиток власного бізнесу і таку не маленьку суму позичив для наповнення статутного капіталу власної юридичної особи", - зазначив директор.

Читайте також: Тема Роттердам+ вичерпала себе, час обговорити "Мінус Енергоатому". Нормальна схема! Торгувати повітрям і заробляти $1,3 млн на день! - бізнесмен Тинний про ситуацію на ринку електроенергії

Також Поліщук запропонував ознайомитися з рішенням суду.

"Нюанс один. Ми так і не зрозуміли причини позначення пачок з валютою закупівлями Енергоатому і ми так і не отримали відповідь, чому ці гроші зберігались в різних частинах приміщень. Кажуть, гроші знаходили навіть в гаражі. А ще, чому ці гроші в декларації з’явились лише після обшуку, а не до того, коли вперше заповнювалась декларація після звільненняце як це і повинно бути. І саме через ці позичені гроші ще в травні 2020 року, колега змушений був подавати виправлену декларацію. Схоже так захопився мріями про майбутній бізнес, що забув про статутний капітал. Але це не заборонено законом, а у нас в країні як ми пам’ятаємо головне щоб все було по закону", - додав Поліщук.

Суд постановив, що $1,5 млн, знайдені у чиновника Запорізької АЕС, - позика для ведення бізнесу на пенсії, - радник керівника Енергоатому Поліщук 01
Суд постановив, що $1,5 млн, знайдені у чиновника Запорізької АЕС, - позика для ведення бізнесу на пенсії, - радник керівника Енергоатому Поліщук 02

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АЕС (1147) хабар (4704) суд (11683) Енергоатом (1635)


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Топ коментарі
+39
Вот и пенсионеры стали по 1,5 лимона баксов откладывать, а порохоботы все не довольны преЗЕдентом...
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11.08.2020 17:54
+15
Там и займ для судей Зели, судя по решению суда.
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11.08.2020 17:52
+15
Такое государство у нас благодаря народу-по#уисту.Каждый народ имеет ту власть которую заслуживает.
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11.08.2020 17:59
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Там и займ для судей Зели, судя по решению суда.
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11.08.2020 17:52 Відповісти
что то опаздывает КОНЕЦ СВЕТА видимо Бог еще решил посомтреть как могут сюр делать маленькие насекомые человеки????
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11.08.2020 17:55 Відповісти
Мощна струя зефілітікам в очі !
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11.08.2020 18:53 Відповісти
Вот и пенсионеры стали по 1,5 лимона баксов откладывать, а порохоботы все не довольны преЗЕдентом...
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11.08.2020 17:54 Відповісти
так це ж результат "судової реформи" від соєвого ! ..))
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11.08.2020 21:33 Відповісти
А какой результат судебной реформы от членограя?
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11.08.2020 22:35 Відповісти
Те воры что руководят судами, отмазывает тех воров, которые попадают с поличными. Вот такое у нас "государство" благодаря барыге и шмаркле.
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11.08.2020 17:54 Відповісти
Такое государство у нас благодаря народу-по#уисту.Каждый народ имеет ту власть которую заслуживает.
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11.08.2020 17:59 Відповісти
Дійсно-Акакаяразница!!)))
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11.08.2020 18:06 Відповісти
уявити собі подібні речі в цивілізованому суспільстві просто неможливо, а от серед лохо-дибілів справа звична.
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11.08.2020 18:15 Відповісти
Тихо сп@#дил и ушел, называется - нашОл...
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11.08.2020 17:55 Відповісти
Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!
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11.08.2020 17:55 Відповісти
Український суд,самий доброчесний і жодним чином не корумпований ,суд в світі !!))
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11.08.2020 18:02 Відповісти
А шо, так можна???!!
Будущим пенсам на замітку!!
МляяяяАААА...
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11.08.2020 17:56 Відповісти
Ну тогда Витя овощ вывозил Камазами "заёмные деньги " в 2014 г.??
Ну так логично следует из этого фарса.
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11.08.2020 17:56 Відповісти
Вот ведь занимают пенсу полтора лимона баксов

ЗЕльоная жизнь удалась
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11.08.2020 17:56 Відповісти
это ж каким кристально честным нужно быть пенсионеру, чтоб ему под честное слово одолжили полтора лимона зелени?!
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11.08.2020 18:06 Відповісти
Ну хоть не в лотерею выиграл как Ляшко
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11.08.2020 17:57 Відповісти
Зараз усім хабарника як поооочне в казіно в очко
щастити!!))
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11.08.2020 18:03 Відповісти
цікаво, а у кого він зайняв $1.5 млн? та ще й мабудь без відсотків%%% .... може заємщика також трухонути треба? ))
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11.08.2020 18:07 Відповісти
А хто в борг давав??
Треба і цього за фаберже..
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11.08.2020 18:01 Відповісти
А спросить, у кого этот черт деньги "занял", постеснялись?
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11.08.2020 18:02 Відповісти
Интересно,какая часть из этих полутора лямов стала займом для ведения бизнеса на пенсии судьи.
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11.08.2020 18:02 Відповісти
а НАБУ не хочет проверить этого судью Воробьева на коррупцию и незадекларированные 50 000 баксов за решение по этому делу?!
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11.08.2020 18:02 Відповісти
не хочет
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13.08.2020 11:46 Відповісти
Так, дожилися знову, що судді виправдовують корупціонерів.Цікаво, як накопичити мені на пенсію 1 мільйон доларів,
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11.08.2020 18:02 Відповісти
В борг взяти!))
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11.08.2020 18:04 Відповісти
Ничего не меняется.. пока судей за подобные вещи не будут вешать за яйца и 3,14здить, а таких подсудимых раздирать на 2 части для скормления животным в зоопарке -ничего не поменяется! Суд постановил, что $1,5 млн, найденные у чиновника Запорожской АЭС, - займ для ведения бизнеса на пенсии, - советник руководителя "Энергоатома" Полищук - Цензор.НЕТ 5651
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11.08.2020 18:03 Відповісти
Нужны адекватные наказания за такие решения. Ведь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сложить два и два в этом деле. Здесь за км все видно и понятно.
Про '3,14здить'. Ну было дело, 3,14здили неоднократно шуфрича в Одессе , и какой результат? Шуфрич сейчас продолжает светить своим лицом на всех каналах, 'оппозиционер' и 'трибун'. Здесь нужен другой подход
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11.08.2020 18:15 Відповісти
Да то разв е3,14здили, то погладили для пиару! Сейчас смотрел видео,, наказание за воровство в Нигерии, видео - стоит огромный грузовик, а вол задним колесом лежат ладони преступника, он сильно кричит при этом, думаю больше воровать не будет никогда...адекватное наказание!
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11.08.2020 18:27 Відповісти
Циркова вистава "Доброчесні та некорумповані суди" триває !!))
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11.08.2020 18:05 Відповісти
нормально... еще ж и пенсию будет получать не 2 000 тыс ))))
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11.08.2020 18:05 Відповісти
"это сироты" ...
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11.08.2020 18:05 Відповісти
Суд постановил, что $1,5 млн, найденные у чиновника Запорожской АЭС, - займ для ведения бизнеса на пенсии, - советник руководителя "Энергоатома" Полищук - Цензор.НЕТ 2119
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11.08.2020 18:07 Відповісти
Тількі так і не інакше!!))
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11.08.2020 18:08 Відповісти
Вот такие суды, а любой нормальный человек в жизнь не поверит что пенсионеру одолжали 40 млн грн и несколько кило золота.
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11.08.2020 18:07 Відповісти
Какой 'умный' и 'предприимчивый'. Взять в долг, чтобы потом бизнес когда- то организовать! А у кого взял, конечно, забыл. Да и не просит тот назад, умер недавно . А монеты, естественно, перед смертью тоже дал на хранение этому честнейшему советнику.

И мы ещё после этого всего хотим, чтобы у нас были адекватные тарифы
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11.08.2020 18:07 Відповісти
Треба спочатку мати адекватний лохторат !!)))
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11.08.2020 18:10 Відповісти
Там на другтму фото дата є 25.08.2015....
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11.08.2020 18:08 Відповісти
Где там наш Саакашвили с судебной реформой. Нет уже сил больше терпеть этих слепых за деньги дегенератов
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11.08.2020 18:10 Відповісти
Ну да, допустим он их занял, но тогда зачем припрятал но нескольким тайникам а главное зачем на каждой пачке обозначение выполненных работ на АЭС.
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11.08.2020 18:11 Відповісти
*********
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11.08.2020 18:12 Відповісти
Суд постановил, что $1,5 млн, найденные у чиновника Запорожской АЭС, - займ для ведения бизнеса на пенсии, - советник руководителя "Энергоатома" Полищук - Цензор.НЕТ 3452
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11.08.2020 18:13 Відповісти
Україна прекрасна цим, що ми створюєм умови, працюєм, що хоч декілька людей нормально живе, Не все так погано 1.5 мл.це не 5 і не 10. Які дураки їм ще кредити дають?
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11.08.2020 18:17 Відповісти
это не страна
а сплошной 95 квартал
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11.08.2020 18:22 Відповісти
Суд постановив, що $1,5 млн, знайдені у чиновника Запорізької АЕС, - позика для ведення бізнесу на пенсії, - радник керівника "Енергоатому" Поліщук - Цензор.НЕТ 4207
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11.08.2020 18:24 Відповісти
Що, не суддя, то - кримінальний злочинець...
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11.08.2020 18:22 Відповісти
Ето , да, займ на приобретение взрывчатки.
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11.08.2020 18:25 Відповісти
ХА ХА ХА
ЛОХИ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТЯТ! И ЛОХАМ РАСКАЖУТ СКАЗКИ КАК ЧИНОВНИКИ СОБИРАЛИ ДЕНЬГИ СЕБЕ НА ЗАЕМ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ! НИ ЕЛ НИ ПИЛ ВСЕ СОБИРАЛ!!!
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11.08.2020 18:30 Відповісти
походу суддя також "планує вести бізнес після виходу на пенсію"
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11.08.2020 18:31 Відповісти
не планує а вже готов)
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11.08.2020 19:09 Відповісти
уцаться мона ..... отложил на бизнес , хороший бизнес
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11.08.2020 18:41 Відповісти
После того как в прямомо эфире судья на вопрос откуда деньги сказала БАБУШКА ОСТАВИЛА! у меня лично больше вопросов нет! тут не спрашивать надо а бить в морду!!
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11.08.2020 18:41 Відповісти
зе дно
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11.08.2020 19:16 Відповісти
Это кто же ему столько одолжил ?
Или наколядовал ?
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11.08.2020 19:24 Відповісти
Дитячий лемент. Якби слідчі були зацікавлені довести, що ці гроші крадені, то легко це зробили б. Мабуть насправді при обшуку знайшли три мільйони. І коли підозрюваного запитали:"Чиї гроші?" Він чесно відповів: "Половина ваших, а решту мені позичили добрі люди на бізнес".
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11.08.2020 19:34 Відповісти
Интересно, а коломойскому прокатит байка про одолженные 5,5 млрд.?
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11.08.2020 20:12 Відповісти
Наколядовал?Идет 7 год судовой реформы.
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11.08.2020 21:16 Відповісти
Янукович: А що так можна було?
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11.08.2020 22:00 Відповісти
что за бред несет этот полищук. Деньги ворованные. И что это за , ***, чиновник , работавший на ЗАЭС?Страна идиотов.
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12.08.2020 07:33 Відповісти
поправлюсь, страна, в которой правят идиоты, благодаря дебилам , проголосовавшим за лучшее будущее
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12.08.2020 07:55 Відповісти
Какой суд?Таких пороходупых и радиация не берёт.
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13.08.2020 09:14 Відповісти
А директор в заставу позики напевно АЕС подав)))
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12.08.2020 11:28 Відповісти
Интересно, а какой займ поимел судья
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13.08.2020 09:23 Відповісти
 
 