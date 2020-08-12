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Стихійний меморіал у пам'ять про загибель мирного протестувальника знищили в Мінську. Люди знову несуть квіти. ФОТОрепортаж

Напередодні біля станції метро "Пушкінська" в Мінську десятки місцевих жителів приносили квіти в пам'ять про загиблого учасника акції протесту, проте вночі цей меморіал знищили. Сьогодні вранці люди знову почали приходити туди з квітами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомляє видання Tut.by.

Біля метро "Пушкінська" знищили стихійний меморіал. Мінчани несуть квіти знову.

"Таке не має відбуватися. Люди не мають гинути, не має литися кров. Ми мирно виходимо. Я дивлюся ці всі відео (розгонів) і просто плачу", - каже дівчина з квітами.

Раніше повідомлялося, що люди в Мінську несуть квіти до місця загибелі мирного протестувальника біля станції метро "Пушкінська" в ніч із 9 на 10 серпня.

Учора ОМОН почав розганяти людей, які принесли квіти до місця загибелі одного з учасників акцій протесту.

За інформацією МВС Білорусі, один із протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій у бік міліції. Пристрій вибухнув у нього в руці і заподіяв смертельні травми.

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Стихійний меморіал у память про загибель мирного протестувальника знищили в Мінську. Люди знову несуть квіти 01
Стихійний меморіал у память про загибель мирного протестувальника знищили в Мінську. Люди знову несуть квіти 02
Стихійний меморіал у память про загибель мирного протестувальника знищили в Мінську. Люди знову несуть квіти 03
Стихійний меморіал у память про загибель мирного протестувальника знищили в Мінську. Люди знову несуть квіти 04

Автор: 

Білорусь (7931) вибори (6689) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+15
Стихийный мемориал в память о гибели мирного протестующего уничтожили в Минске. Люди снова несут цветы - Цензор.НЕТ 4705
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12.08.2020 09:45
+9
Рано или позно беларусы начнут замечать, что некий ОМОН проявляет чрезмерную жестокость, не характерную для белоруских пправоохранителей. И разговаривает этот ОМОН с чрезмерно русским акцентом. И когда они поймут, что их просто убивают без разбора.....все станет на свои места.
Ой Лука покупай дачу на Барвихе, ой покупай...
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12.08.2020 09:52
+8
На 2 млн. город всего 5 букетов? На майдане в 2014 из цветов были выложены огромные горы, просто океан цветов. Рано белорусам еще революции делать, ментально не созрели совершенно.
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12.08.2020 09:53
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сжимали пружину...сжимали... пока она не распрямилась...
смогут ли сжать ее обратно? или лопнет один из витков, да так, что кому-то глаз вышибет ?
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12.08.2020 09:43 Відповісти
Пружина не виб'є око, око виб'є вороток, котрим її натягають. А ось хто там вороток, ще треба подумати.
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12.08.2020 10:16 Відповісти
Стихийный мемориал в память о гибели мирного протестующего уничтожили в Минске. Люди снова несут цветы - Цензор.НЕТ 4705
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12.08.2020 09:45 Відповісти
Не тот случай, в холодильнике нет пружин. У большинства беларусов он в приоритете
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12.08.2020 09:47 Відповісти
Вся паРашная свора у Сливного Бачка Скарабеевой гавкают что погибший сидел раньше за убийство (это оправдание его убийства???) и что светошумовая граната взорвалась у него в руках.
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12.08.2020 09:49 Відповісти
сагол
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12.08.2020 10:04 Відповісти
Рано или позно беларусы начнут замечать, что некий ОМОН проявляет чрезмерную жестокость, не характерную для белоруских пправоохранителей. И разговаривает этот ОМОН с чрезмерно русским акцентом. И когда они поймут, что их просто убивают без разбора.....все станет на свои места.
Ой Лука покупай дачу на Барвихе, ой покупай...
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12.08.2020 09:52 Відповісти
Не исключено, что бежавшие на масковию менты из Украины тоже там во всей красе.
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12.08.2020 09:54 Відповісти
Непонятно на какой они стороне будут..... Но то что будут, для усиления эскалации и беспорядков, какгариццо к гадалке не ходит.... Сеять хаос, жестокость, убийства, войну ... что что, а научились...
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12.08.2020 10:20 Відповісти
Я об этом твержу уже много лет, еще до событий в Украине. 80% этих силовиков из Рашки. Давно в соц сетях я находил этих уродов и они рассказывали как их из Рашки к нам митинги подавлять отправляют еще и кичились тем, что избивают людей. Хотя по их словам беларусов они за людей не считают. Правда почему то после переписки свои страницы удаляли(сарказм).
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13.08.2020 04:58 Відповісти
Надо было заскриншотить.
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15.08.2020 14:48 Відповісти
Было, но очень давно. За это время несколько жестких сменил.
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15.08.2020 19:01 Відповісти
Жаль... Сейчас бы было очень кстати.
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15.08.2020 19:50 Відповісти
Могу еще рассказать:до прошлых выборов. Ходили по квартирам опросники. Мол де оппозиционные против диктатора, но только вот последний пункт был "хотели бы вы возврата Беларуси в состав СССР", тогда просто наехал на них, на весь подъезд орал какого черта этот пункт там делает( причем варианта с евросоюзом не было). Сейчас бы, после ситуации с Украиной, как минимум с лестницы спустил бы.
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16.08.2020 00:53 Відповісти
Ну с СССР все понятно. А как в Белоруссии народ к союзу с рашей относится?
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16.08.2020 12:15 Відповісти
Республика Беларусь, Беларусь, в Беларуси.
белорусссия - это руссизм.
Ватников много, телевидение у нас из рашки со всеми вытекающими. После событий в Украине многие пересмотрели свои позиции. Т.ч. однозначного ответа нет.
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16.08.2020 20:03 Відповісти
Сорри, если обидел

Понятно. Судя по всему, им тоже нужен холодный душ в виде потери территорий (по типу Крыма или Донбасса). А вообще, мне кажется, подомнет вас параша при такой оппозиции.
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16.08.2020 20:28 Відповісти
На 2 млн. город всего 5 букетов? На майдане в 2014 из цветов были выложены огромные горы, просто океан цветов. Рано белорусам еще революции делать, ментально не созрели совершенно.
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12.08.2020 09:53 Відповісти
Вот там некоторые "оналитеги" пишут, что, мол, Лукашенко, хоть и авторитарный, но умный и талантливый правитель. Умный и талантливый не делал бы всё, чтобы его возненавидели по максимуму. "Умный и талантливый" Лукашенко даже не в состоянии понять и осознать какую медвежью услугу ему оказывают его силовики-садисты. С фальсификациями выборов можно безрезультатно разбираться годами и десятилетиями (как это делалось в Украине), а, вот, убивать и калечить людей - нельзя. За каждым покалеченным и убитым - его родные, друзья, соседи. Ну подавит отмороженный ОМОН все митинги и демонстрации... поубивает/пересажает всех протестующих - и что дальше? В Беларуси наступит покой и всё вернётся "как было"? Нет. Беларусь - это не тюрьма, где, введённый спецназ усмирил бунт и дальше жизнь пошла по-прежнему. Лукашенко и его силовики уже стали изгоями. Их уже нет в рамках цивилизованного мира. Смердящие трупы. А у смердящих трупов путь один - побыстрее закопать, чтобы не воняли и не портили воздух. Белорусский ОМОН, кстати, не с неба упал и не стал зверьём одномоментно. Таким, значит, и был всегда - просто прятал свои зверства. А сейчас дали карт-бланш - и всё вылезло наружу.
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12.08.2020 11:37 Відповісти
 
 