Стихійний меморіал у пам'ять про загибель мирного протестувальника знищили в Мінську. Люди знову несуть квіти. ФОТОрепортаж
Напередодні біля станції метро "Пушкінська" в Мінську десятки місцевих жителів приносили квіти в пам'ять про загиблого учасника акції протесту, проте вночі цей меморіал знищили. Сьогодні вранці люди знову почали приходити туди з квітами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомляє видання Tut.by.
Біля метро "Пушкінська" знищили стихійний меморіал. Мінчани несуть квіти знову.
"Таке не має відбуватися. Люди не мають гинути, не має литися кров. Ми мирно виходимо. Я дивлюся ці всі відео (розгонів) і просто плачу", - каже дівчина з квітами.
Раніше повідомлялося, що люди в Мінську несуть квіти до місця загибелі мирного протестувальника біля станції метро "Пушкінська" в ніч із 9 на 10 серпня.
Учора ОМОН почав розганяти людей, які принесли квіти до місця загибелі одного з учасників акцій протесту.
За інформацією МВС Білорусі, один із протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій у бік міліції. Пристрій вибухнув у нього в руці і заподіяв смертельні травми.
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смогут ли сжать ее обратно? или лопнет один из витков, да так, что кому-то глаз вышибет ?
Ой Лука покупай дачу на Барвихе, ой покупай...
белорусссия - это руссизм.
Ватников много, телевидение у нас из рашки со всеми вытекающими. После событий в Украине многие пересмотрели свои позиции. Т.ч. однозначного ответа нет.
Понятно. Судя по всему, им тоже нужен холодный душ в виде потери территорий (по типу Крыма или Донбасса). А вообще, мне кажется, подомнет вас параша при такой оппозиции.