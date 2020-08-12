Стихійний меморіал у пам'ять про загибель мирного протестувальника знищили в Мінську. Люди знову несуть квіти. ФОТОрепортаж

Напередодні біля станції метро "Пушкінська" в Мінську десятки місцевих жителів приносили квіти в пам'ять про загиблого учасника акції протесту, проте вночі цей меморіал знищили. Сьогодні вранці люди знову почали приходити туди з квітами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомляє видання Tut.by.

Біля метро "Пушкінська" знищили стихійний меморіал. Мінчани несуть квіти знову.

"Таке не має відбуватися. Люди не мають гинути, не має литися кров. Ми мирно виходимо. Я дивлюся ці всі відео (розгонів) і просто плачу", - каже дівчина з квітами.

Раніше повідомлялося, що люди в Мінську несуть квіти до місця загибелі мирного протестувальника біля станції метро "Пушкінська" в ніч із 9 на 10 серпня.

Учора ОМОН почав розганяти людей, які принесли квіти до місця загибелі одного з учасників акцій протесту.

За інформацією МВС Білорусі, один із протестувальників намагався кинути невстановлений вибуховий пристрій у бік міліції. Пристрій вибухнув у нього в руці і заподіяв смертельні травми.

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