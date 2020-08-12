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Рибак знайшов на дні річки в Ужгороді мінометну міну часів Другої світової війни, - ДСНС. ФОТО

Чоловік помітив боєприпас, схожий на мінометну міну, на річці Уж у районі Боздоського парку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

На місце виїхали фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. Вони обстежили дно річки й вилучили звідти одну мінометну міну калібру 82 мм часів Другої світової війни. Боєприпас транспортували на військовий полігон у с. Оріховиця, де й знищили у встановленому порядку.

Також читайте: За минулу добу на водоймах України загинуло 10 осіб, - ДСНС

Рибак знайшов на дні річки в Ужгороді мінометну міну часів Другої світової війни, - ДСНС 01
Рибак знайшов на дні річки в Ужгороді мінометну міну часів Другої світової війни, - ДСНС 02

Автор: 

боєприпаси (2272) Ужгород (339) ДСНС (5110)


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Оце так клюнуло
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12.08.2020 11:23 Відповісти
Рыбак наверно с поисковым магнитом рыбачил, как мой сосед ))
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12.08.2020 11:30 Відповісти
ВАУ!!! СЕНСАЦИЯ!!!! автор заметки - козёл.
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12.08.2020 11:36 Відповісти
Сапер в маске. Чтобы от мины коронавирусом не заразиться?
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12.08.2020 11:52 Відповісти
Нашел и? Не распилил?.. Удивительно.
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12.08.2020 11:54 Відповісти
зачем он ее в руки взял??
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12.08.2020 12:24 Відповісти
"Миномётная мина"... Д"Артаньян, наверное, в шоке!
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12.08.2020 12:27 Відповісти
Таких мин копатели находят десятки ежедневно.
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12.08.2020 12:56 Відповісти
 
 