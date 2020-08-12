Рибак знайшов на дні річки в Ужгороді мінометну міну часів Другої світової війни, - ДСНС. ФОТО
Чоловік помітив боєприпас, схожий на мінометну міну, на річці Уж у районі Боздоського парку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
На місце виїхали фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. Вони обстежили дно річки й вилучили звідти одну мінометну міну калібру 82 мм часів Другої світової війни. Боєприпас транспортували на військовий полігон у с. Оріховиця, де й знищили у встановленому порядку.
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SergTranscarpathian
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