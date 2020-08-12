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Новини Фото Репресії в Білорусі
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Сотні дівчат із квітами вишикувалися в довгий ланцюг у Мінську на знак солідарності з постраждалими на протестах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Просто зараз біля Комаровського ринку в Мінську кілька сотень дівчат стоять із квітами в довгому ланцюгу. Це акція солідарності з тими, хто в ці дні страждає від насильства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.

Дівчата діляться квітами і мовчки стоять довгим ланцюгом.

Серед них - фрілансери, айтівці, дизайнери, журналісти, пенсіонери, вчителі. Їх активно вітають автомобілісти.

"Ми за мирний протест. У попередні дні ми намагалися допомагати людям, підтримувати і співпереживати тим, хто виходить на протести, залишали в під'їздах їжу і медикаменти", - каже одна з учасниць Ксенія.

Сотні дівчат із квітами вишикувалися в довгий ланцюг у Мінську на знак солідарності з постраждалими на протестах 01

Деякі пенсіонери дорогою на Комаровський ринок зупиняються. Дізнавшись, що відбувається, долучаються. Є й ті, хто кричить: "Ідіть працювати, збирати врожай".

Дивіться також: "Нормально в них фігарять! Камінням херачать! Молодці!", - в Мінську протестувальники, озброєні камінням і палицями, відбили в омонівців затриманого. ВIДЕО

Тут же курсує синій мікроавтобус без номерів.

Сотні дівчат із квітами вишикувалися в довгий ланцюг у Мінську на знак солідарності з постраждалими на протестах 02

Незабаром з'явилася міліція і в рупор попросила розійтися, попередивши про "встановлену законом відповідальність".

Дівчата кричать "Ганьба!", кидають квіти і починають розходитися.

Сотні дівчат із квітами вишикувалися в довгий ланцюг у Мінську на знак солідарності з постраждалими на протестах 03

Автор: 

акція (1455) Білорусь (7931) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622)


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Топ коментарі
+22
наивные дети цветов... таракана можно только вперед ногами вынести из страны.
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12.08.2020 11:58
+19
Сотні дівчат із квітами вишикувалися в довгий ланцюг у Мінську на знак солідарності з постраждалими на протестах - Цензор.НЕТ 8860
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12.08.2020 12:05
+14
Як показав Майдан, мафія буде стріляти за будь якого розвитку подій. Відкрито на площі чи по підворотням відстрілюючи активістів! Тут не стоїть питання буде влада стріляти чи не буде - однозначно буде! Всіх хто вийде на протести - перестріляють або на площі або по домівках або посадять! Лукашенко не пробачить спротиву, він маніакальний вбивця який панічно боїться людей здатних на спротив! Тому Білорусь запрограмована на ескалацію насилля і ніяки квіточки не зупинять Лукашенка від вбивст активістів!
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12.08.2020 12:08
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не "слоган" , а "гасло"
а по-друге - Путін тупо перечекав, і протести підуть в...... сакральне місце для кацапні
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12.08.2020 12:53 Відповісти
Есть такая штука как канализация протеста. В России хорошо эту технологию провернули. Смысл такой. Есть недовольство. И создаются лидеры, повод, чтобы люди там начали протестовать. Они протестуют, выпускают пар - самых буйных сажают и ничего не меняется. Профессиональная российская оппозиция живет за счет этого, что водит народ от протеста к протесту без результата.
Вот то что происходит сейчас в Беларуси это классическая канализация. Выпуск пара. Протест выдохнется и всё.
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12.08.2020 12:15 Відповісти
Все залежить від кількості совків. Якщо люди змиряться з своїм положенням безправного бидла в хлєву з усіма зручностями, то так.
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12.08.2020 12:33 Відповісти
Ты не понимаешь о чем речь. Людьми можно управлять. Если они дадут собой управлять. Майданом тоже пытались управлять. Почти каждый день было от одной до десятка провокаций. Но Майдан почти никогда не покупался, а тех кто покупался стыдили или вообще отказывались от них как от своих. Иначе бы мы пошли по сценарию России. А Беларусь прямо по нему идет.
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12.08.2020 12:36 Відповісти
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12.08.2020 12:54 Відповісти
девушки-пенсионерки.
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12.08.2020 12:06 Відповісти
Чё то они как то вроде бы одного возраста )
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12.08.2020 12:07 Відповісти
Пусть еще подудят, пока их мужей и отцов убивать будут.
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12.08.2020 12:08 Відповісти
Отцы с мамами где - пока только молодежь...
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12.08.2020 12:09 Відповісти
молодёжь-пенсионеры. куда катится мир...
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12.08.2020 12:20 Відповісти
" Начал А Г Лукашенко плохо кончать"
Шансов себе не оставил.
Мог войти в историю просто мудаком.
Но он мудак эталонный, поэтому войдет пародией на ЯнуковичаСамое опасное сейчас - не то что Лукашенко негодяй, а то, что он мудак.

Этот человек не в состоянии понять реальность, потому что сам давно отрубил себя от всех каналов связи с ней. Шендерович
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12.08.2020 12:08 Відповісти
Российский либерал давно от реальности оторван. Они уже пятнадцать лет песни о том как Путин уйдет поют.
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12.08.2020 12:09 Відповісти
но говрят красиво же , русские либералы - предатели своих братьев ))
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12.08.2020 12:10 Відповісти
В них Жиріновський лідер ліберально-демократичної партії.
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12.08.2020 12:37 Відповісти
В слове лидер у Вас ошибка-первая буква П
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12.08.2020 12:56 Відповісти
https://twitter.com/_Fashington

https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Öбком



А это скот из МВД Беларуси работает с прессой. Чемоданова,
https://twitter.com/mvd_by @mvd_by
, расскажи о том, как журналисты обижали ваших пупсиков!


https://twitter.com/i/status/1293294401838559234 https://twitter.com/i/status/1293294401838559234
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12.08.2020 12:08 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1293256045620592642 https://twitter.com/i/status/1293256045620592642


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12.08.2020 12:10 Відповісти
Можна ще погудєть. Ахметка підтвердить.
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12.08.2020 12:09 Відповісти
Сравните Минск 9 августа 2020 и Майдан на Манежной в Москве декабрь 2010 года.Один к одному....Месят всех подряд....,те же рожи спецназа РАБссии...
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12.08.2020 12:10 Відповісти
Белорусские менты щиты опускали во многих городах Белоруси говорите?Так то ж местные менты а мацковские не щадят никого,тоже самое было и в Киеве...переодетые в форму украинского Беркута спецназ РАБссии....месил и стрелял в украинцев белорусов и арменинов...
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12.08.2020 12:15 Відповісти
Причем толпу протест разогревали тоже маскавские боевички. Классика! И заезжие менты ведут себя так, чтобы вызвать больше ненависти к ментам, разогреть посильнее - бьют с особой жестокостью, по машинам, по окнам. пуйло разогревает протесты чтобы снести луку, а лука сейчас в роли дурачка, который считал себя самым умным. Ему нужно было понимать что надо вырастить цивилизованную ручную оппозицию или свой аналог. У тех же американцев есть 2 партии, так или иначе ведущие к одному, но немного разными рожами. Надоела одна - выводят наверх другую. Народу нужен был выбор, даже если он без особого выбора. А иначе появится оппозиция из-за поребрика...и она не заставила себя ждать. Это беда всех диктатур - некуда канализировать протесты.
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12.08.2020 12:32 Відповісти
+100%. І якщо піде насправді крутий заміс, то луці даже на ростов дорога буде закрита. Велика ймовірність розділити долю чаушеску. І по ділам.
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12.08.2020 13:18 Відповісти
Так шо они просто стоят с цветочками,лучше бы подарили беркутам,которые их *******-вот это будет протест.идиотки-в ближайшие 10-15 лет ничего у бульбашей НЕ изменится,хана Белоруссии с такими,бл"дь,"протестами,тьфу,смотреть противно
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12.08.2020 12:15 Відповісти
Возьми АК и ехай в подмогу)
Или булки к дивану у такого спецназовца приросли?
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12.08.2020 12:17 Відповісти
Смотри от негодования не пропали диван кумулятивным соплом...
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12.08.2020 12:25 Відповісти
Боритесь и поборите!
Вам Бог помагаэ...
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12.08.2020 12:16 Відповісти
Они шо - дуры?
Гораздо полезнее не с цветочками стоять - а подносить булыжники и разливать коктели Молотова! Или хотя бы помогать раненым! Сдавать кровь, волонтерить по больницам....
Показушницы блин.....
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12.08.2020 12:19 Відповісти
Сотні дівчат із квітами вишикувалися в довгий ланцюг у Мінську на знак солідарності з постраждалими на протестах - Цензор.НЕТ 9411
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12.08.2020 12:29 Відповісти
100% поддерживаю....маленькая поправка, цветы надо нести на могилы омоно-беркутовцев.
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12.08.2020 12:21 Відповісти
Майдан в Хабаровске безцельный и такой же в Минске...разницы нет...и Вожака нет....бабы не вояки...
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12.08.2020 12:22 Відповісти
Бабы ГРАЖДАНЕ!
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12.08.2020 12:27 Відповісти
Громадянське суспільство!
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12.08.2020 12:35 Відповісти
Обратите на систему свой-чужой в одежде . По соцсетям белорусов, кто против Лукашенко, призывали прийти в белом. А вот еще кто в красном - наверно за Советский Союз. У нас в Мариуполе так было: сначала кто за РФ ходили в флагах РФ, трехцветных, а за Украину - в жовто- блакитних. Но не будешь же годами в флагах ходить . И начали одежду носить: те, кто в красном-за ссср, в желтом, ещё и в джинсах - за Украину. Такие "тайные знаки" помогают незнакомым людям видеть в толпе своих единомышленников и помогать ему. Как в филье "Эксперимент 2". Как у цыган. Как у краснармейцев красная повязка. Как желтый скотч на рукаве у сепаров Гиркина в Славянске в 2014.
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12.08.2020 12:23 Відповісти
В помощь протестующим в Беларуси через Facebook собрано больше миллиона долларов

https://news.liga.net/world/news/v-pomosch-protestuyuschim-v-belarusi-cherez-facebook-sobrano-bolshe-milliona-dollarov
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12.08.2020 12:24 Відповісти
Nataliia,
Прошелся на Ваш линк Facebook: Собрано за 48 дней? ??

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Support for Belarus // Збор дапамогі для ахвяраў рэпрэсій у Беларусі

Fundraiser for https://www.facebook.com/lavoncyk?eid=ARAl53xKSLHf7oun-CwMMdnVkNvdT6LbzT2az_ubYvyPqNKVoxDyyqkCKdJex_Sz0LsbQ3KEDQIz6mEw Alexey Leonchik by https://www.facebook.com/lavoncyk?eid=ARCP2E22sXUjhGgjBMpNPJeSZrGfaPWfDWSvmPpCeDXtCdwy-jVfxdQoYxKAQzhCF4dtJ1WHByHal5ox Alexey Leonchik and https://www.facebook.com/nadzeya.dabradzeya?eid=ARAyg63cM-zKvrW-**************************************************************** Nadzeya Norton ·

€963,976 raised of €1,446,293

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12.08.2020 12:34 Відповісти
Ми за мирний пратест... «»»»».
О то курва й ще років 30 в своєму колгоспу будете хвости коровам м,яти...
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12.08.2020 12:28 Відповісти
«Дєвушки дєлятся цвєтамі...»...»срєді ніх пєнсіанєркі».))))
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12.08.2020 12:33 Відповісти
Мирный протест будет утоплен в крови так как для мирного протеста нужно хотябы тысяч 200 на Майдане с баррикадами.
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12.08.2020 12:34 Відповісти
І що ж його ніхто в крові не топить? Чи це пану так хочеться, щоб топили?
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12.08.2020 12:37 Відповісти
https://www.facebook.com/ntina.*********.3?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1ODY3MTQxMzk3Mzk1M18xMDE1ODY3NDA4MTUwODk1Mw%3D%3D Ntina *********

Єдине притомне рішення для Білорусі - це заявити про своє бажання вступити до складу Любліна-2020. Люблінський трикутник вже офіційно висловив своє ставлення до Білорусі. А білорусам, включно із Ціхановською, це психологічно зручніше, ніж думати про асоціацію з ЄС (що наразі неможливо і з боку ЄС також). У багатьох білорусів є родичі і в Польщі, і в Литві, тому навряд чи серед білорусів є негативні ставлення до цих країн.

До речі, це й спасіння для самого Лукашенка. Бо інакше йому точно гаплик настане. Не сьогодні - через рік з ним "невідомі люди" зроблять летальні штуки. ((

А в союзі із "люблінцями" в нього є надія на збереження коштів, життя своєї родини та деякого впливу. Європейці не зіжруть його ніколи. Доведено кейсом постМайданної України. Нікого із головних злочинців та узурпаторів серйозно не покарали.
Дивно, що Лукашенко досі цим не займається.. Звичайно перемовини повинні йти із Дудою та президентами Балтії. (( Не знаю, як балтійці, але Польща тільки й мріє стати головним лідером регіону... Стати гарантом Білорусі - це ж крокування до наступної сходинки нагору в геополітиці.. Польське, вмотивоване ПіСом, суспільство буде тільки ЗА!. Дуда набере додаткового рейтингу.

А нашого ПреЗЕдента Лукашенко, це очевидно, за рівного собі не сприймає і розуміє "вартість" його слова та гарантій. ((
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12.08.2020 12:37 Відповісти
Так, це б влаштувало всіх(окрім паРаші)
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12.08.2020 12:42 Відповісти
шмарклю давно никто не сприймае за фигуру.. даже его хозяева.
Более того, и зебилы не видят в нем президента, а видят лишь какого-то клоуна, у которого всегда "виноват Порох"))
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12.08.2020 12:50 Відповісти
О чем Вы бредите? Какой «люблинский трикутник» с кровавым садистом?
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12.08.2020 12:45 Відповісти
Лучше бы по балончику дихлофоса принесли..
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12.08.2020 12:50 Відповісти
Сотні дівчат із квітами вишикувалися в довгий ланцюг у Мінську на знак солідарності з постраждалими на протестах - Цензор.НЕТ 1734
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12.08.2020 12:50 Відповісти
Символичны белые хризантемы на серой плитке. Белые хризантемы- символ правдивости и искренности чувств. Что-то вспомнилась "контрольная прогулка" в москве. Б.Акунин, Людмила Улицкая, В Шендерович с белыми хризантемами после событий на болотной(ух ты) площади.
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12.08.2020 13:08 Відповісти
Якби на нашому Майдані не поставив ультиматум Парасюк Януковичу і Янукович згідно домовленостям був би президентом до жовтня 2014, коли мали відбутися вибори президента, то України вже напевно би не було!...
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12.08.2020 13:29 Відповісти
Сучья "Сцена" відмовила людям обрати на Майдані Лідера. На віче перед Новим 2013м зібравсь мільон і вся ця маса скандувала: "Лідера!! Лідера!!!...". Тягнисрак з Ключкой лили воду і переводили стрілки на Яйценюха, мов би Кріль назве ім'я Лідера. Яйценюх в самому кінці віче заявив, що Лідер - український народ і відразу дриснув. Люди зрозуміли, що їх пошили в дурні і потягнулись до виходу. А були б оголосили ім'я Лідера на Майдані, то вже у цю Неділю новій владі лавиною почали б присягати силовики і ніякого силового протистояння не було б. І навіть Крим з Донбасом не пішли б. І ця традиція вирішувати найголовніші питання на віче стала б Конституційною. Цього "триголового змія" треба було за яйця підвісити за таку підлість, а не владу їм давати.
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12.08.2020 14:54 Відповісти
Ми такі ж були наївні на Помаранчевому Майдані...
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12.08.2020 13:33 Відповісти
Чет рано еще с цветами. Путин введи...
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12.08.2020 19:46 Відповісти
Ой бачу, мужикам в них сцикотно. Одні баби воюють і сперечаються. А пацани із задоволенням спостерігають, фоткають. Скоро будуть з вдячності смоктати у омона замість того, щоб стати за свою країну. Але для них країна - це місце проживання. Ні мови, ні історії, ні релігії, - мышебратья помогли. Народжений пити їб..ти не може.
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12.08.2020 20:03 Відповісти
В Украине минимальная зарплата 4723 грн., бензин А-92 20 грн.. В Белоруссии минимальная зарплата 4196 грн., бензин А-92 19 грн.. Нас обворовывают Фирташи, Коломойские, Пинчуки, Ахметовы и другие такие же. Кто обворовывает народ в Белоруссии, если там нет олигархов?
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12.08.2020 21:11 Відповісти
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