Сотні дівчат із квітами вишикувалися в довгий ланцюг у Мінську на знак солідарності з постраждалими на протестах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Просто зараз біля Комаровського ринку в Мінську кілька сотень дівчат стоять із квітами в довгому ланцюгу. Це акція солідарності з тими, хто в ці дні страждає від насильства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TUT.by.

Дівчата діляться квітами і мовчки стоять довгим ланцюгом.

Серед них - фрілансери, айтівці, дизайнери, журналісти, пенсіонери, вчителі. Їх активно вітають автомобілісти.

"Ми за мирний протест. У попередні дні ми намагалися допомагати людям, підтримувати і співпереживати тим, хто виходить на протести, залишали в під'їздах їжу і медикаменти", - каже одна з учасниць Ксенія.

Деякі пенсіонери дорогою на Комаровський ринок зупиняються. Дізнавшись, що відбувається, долучаються. Є й ті, хто кричить: "Ідіть працювати, збирати врожай".

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Тут же курсує синій мікроавтобус без номерів.

Незабаром з'явилася міліція і в рупор попросила розійтися, попередивши про "встановлену законом відповідальність".

Дівчата кричать "Ганьба!", кидають квіти і починають розходитися.





