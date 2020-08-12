На кордоні з Румунією хлопець застряг у колючому дроті, йому довелося викликати швидку допомогу, - Держприкордонслужба. ФОТО

На кордоні з Румунією прикордонники Чернівецького загону затримали двох буковинців, метою яких, швидше за все, було спостереження за прикордонними нарядами. Крім того, що прикордонникам довелося побігати за правопорушниками, одному з них ще й мусили надати першу медичну допомогу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

11 серпня, на ділянці відповідальності відділу "Красноїльськ". Двох хлопців, один з яких встиг подолати загороджувальний паркан, прикордонний наряд помітив не одразу, адже чоловіки потайки намагалися потрапити до лінії кордону.

Однак псевдо "диверсантам" не вдалося реалізувати свої плани, вони були викриті нарядом. Чоловіки одразу почали тікати. Не зупинили їх і попереджувальні постріли в повітря, які були змушені здійснити прикордонники, адже правопорушники на голосові команди не реагували.

Надалі, в ході пошукових заходів прикордонники затримали одного з утікачів, а потім виявили другого. Останній заплутався в інженерному загородженні типу "Єгоза", яке намагався подолати.

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Чоловік самостійно виплутатись не міг, а тому прикордонники вчасно виявили втікача. Його було визволено із тенет інженерного загородження й надано медичну допомогу та викликано карету швидкої допомоги, якою був доставлений до Сторожинецької ЦРЛ.

Зважаючи, що у затриманих жодних документів при собі не було, прикордонникам довелося потратити певний час на їх ідентифікацію. Як з’ясувалося згодом, правопорушниками виявилися мешканці населеного пункту Красноїльськ, один з яких неповнолітній.

На повнолітнього громадянина складено адміністративні протоколи за ч.2 ст. 204-1 та ч. 2 ст. 185-10 КУпАП, а також поінформовано Сторожинецький РВК. Варто зазначити, що молодик вже певний час ухилявся від призову у лави Збройних сил України. Тепер йому цього не уникнути. А прикордонники і надалі будуть передавати порушників кордону, які є призовного віку та уникають призову працівникам військових комісаріатів.

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