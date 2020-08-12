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На кордоні з Румунією хлопець застряг у колючому дроті, йому довелося викликати швидку допомогу, - Держприкордонслужба. ФОТО

На кордоні з Румунією прикордонники Чернівецького загону затримали двох буковинців, метою яких, швидше за все, було спостереження за прикордонними нарядами. Крім того, що прикордонникам довелося побігати за правопорушниками, одному з них ще й мусили надати першу медичну допомогу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

11 серпня, на ділянці відповідальності відділу "Красноїльськ". Двох хлопців, один з яких встиг подолати загороджувальний паркан, прикордонний наряд помітив не одразу, адже чоловіки потайки намагалися потрапити до лінії кордону.

Однак псевдо "диверсантам" не вдалося реалізувати свої плани, вони були викриті нарядом. Чоловіки одразу почали тікати. Не зупинили їх і попереджувальні постріли в повітря, які були змушені здійснити прикордонники, адже правопорушники на голосові команди не реагували.

Надалі, в ході пошукових заходів прикордонники затримали одного з утікачів, а потім виявили другого. Останній заплутався в інженерному загородженні типу "Єгоза", яке намагався подолати.

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Чоловік самостійно виплутатись не міг, а тому прикордонники вчасно виявили втікача. Його було визволено із тенет інженерного загородження й надано медичну допомогу та викликано карету швидкої допомоги, якою був доставлений до Сторожинецької ЦРЛ.

Зважаючи, що у затриманих жодних документів при собі не було, прикордонникам довелося потратити певний час на їх ідентифікацію. Як з’ясувалося згодом, правопорушниками виявилися мешканці населеного пункту Красноїльськ, один з яких неповнолітній.

На повнолітнього громадянина складено адміністративні протоколи за ч.2 ст. 204-1 та ч. 2 ст. 185-10 КУпАП, а також поінформовано Сторожинецький РВК. Варто зазначити, що молодик вже певний час ухилявся від призову у лави Збройних сил України. Тепер йому цього не уникнути. А прикордонники і надалі будуть передавати порушників кордону, які є призовного віку та уникають призову працівникам військових комісаріатів.

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На кордоні з Румунією хлопець застряг у колючому дроті, йому довелося викликати швидку допомогу, - Держприкордонслужба 01
На кордоні з Румунією хлопець застряг у колючому дроті, йому довелося викликати швидку допомогу, - Держприкордонслужба 02

Автор: 

Буковина (848) Держприкордонслужба ДПСУ (5986) кордон (4769)


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Топ коментарі
+8
и я такую проволоку хочу на дачу - приезжаешь раз в месяц... выпутываешь и закапываешь...
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12.08.2020 12:06
+5
бутусов, исправь заголовок не "парень", а нарушитель государственной границы
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12.08.2020 12:21
+4
У очкастого рейнджера ножик зачётный... Рэмбо отдыхает. Мачете наверное?
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12.08.2020 12:17
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Мамалюбитскорость в поворот не вписался?
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12.08.2020 12:04 Відповісти
хлопці зайця з петлі визволили, однак самі заплутались...дяка вам велика, друзі природи
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12.08.2020 12:31 Відповісти
Два дебила - это сила!
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12.08.2020 12:05 Відповісти
и я такую проволоку хочу на дачу - приезжаешь раз в месяц... выпутываешь и закапываешь...
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12.08.2020 12:06 Відповісти
за месяц комары доедят со скелетом
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12.08.2020 12:22 Відповісти
И еще на наличие паспорта цыганоРумынии проверить. Если есть, впаять штраф. И еще депортировать н...хер, с лишением гражданства Украины. Нах...й он в ВСУ нужен, коль ссыт. 100% за зеленоплеснявое что голосовало.
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12.08.2020 12:12 Відповісти
У очкастого рейнджера ножик зачётный... Рэмбо отдыхает. Мачете наверное?
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12.08.2020 12:17 Відповісти
Це - мачетейро з серіала "Кубінскіє казакі".
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12.08.2020 14:26 Відповісти
бутусов, исправь заголовок не "парень", а нарушитель государственной границы
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12.08.2020 12:21 Відповісти
Мужчина самостоятельно выпутаться не мог, а потому пограничники вовремя обнаружили беглеца. Он был освобожден из сетей инженерного заграждения, из егозы выпутали сигареты перебросить хоть помогли?
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12.08.2020 12:24 Відповісти
На совершеннолетнего гражданина составлены административные протоколы по ч.2 ст. 204-1 и ч. 2 ст. 185-10 КУоАП, а также проинформирован Сторожинецкий РВК. Стоит отметить, что молодой человек уже некоторое время уклонялся от призыва в ряды Вооруженных сил Украины. Теперь ему этого не избежать. А пограничники и в дальнейшем будут передавать нарушителей границы призывного возраста, которые избегают призыва работникам военных комиссариатов. Источник: https://censor.net/p3213263\\\\\\\\\\\\

Редактору, ну, кто пишет тексты - уважение. с юмором написано и по делу. Ты крут. читаю и думаю - ну ничо се, это реально Уровень то))))
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12.08.2020 12:24 Відповісти
Вавини послідовники. Теж бігуни від призову.
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12.08.2020 12:25 Відповісти
заблудились или кузнечиков ловили.......... ??? в лучшем случае мелкая местная контробанда
проводила "изыскательные работы".....................
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12.08.2020 12:30 Відповісти
А є стаття за неправомірне носіння військової форми? Здається, кілька років тому прийняли закон щодо заборони носіння військової форми тими, хто не має відношення до війська.
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12.08.2020 12:30 Відповісти
В армии теперь ему форму можно не выдавать
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12.08.2020 12:36 Відповісти
не сдали нормы ГТО)
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12.08.2020 12:33 Відповісти
Сигуранца проклятая...................................................................................................................... На кордоні з Румунією хлопець застряг у колючому дроті, йому довелося викликати швидку допомогу, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9100
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12.08.2020 12:51 Відповісти
А что на это скажет Гринпис ?
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12.08.2020 12:53 Відповісти
Пусть Кролик поучится у земляков как заборы строить
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12.08.2020 12:59 Відповісти
 
 