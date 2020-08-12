ОМОН у Гродно напав на автомобіль із родиною: постраждала 5-річна дівчинка. ФОТО

5-річна дитина постраждала в центрі білоруського Гродно внаслідок нападу на автомобіль групи міліцейських спецпризначенців.

Про це повідомляє видання TUT.by, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сім'я постраждалої дівчинки їхала з одного кінця міста в інший і потрапила в потік автомобілів у центрі, що сигналили. За словами матері дитини, раптово попереду них і ще двох машин, що стояли, з'явилася військова техніка і співробітники ОМОНу. Через кілька хвилин в їхній машині посипалося скло. Коли жінка обернулася, її донька була в крові.

"Я не розуміла, звідки кров. Все було як у тумані. Чоловік відразу хотів відвезти нас у лікарню швидкої допомоги, вона зовсім поруч, але швидко підбігли люди і запропонували підвезти. Дочка плакала - вона дуже злякалася. У чоловіка був розсічений лоб. Його відразу зупинила міліція, повезла розбиратися, тільки вранці відпустили. Щойно телефонував слідчий, викликав знову", - розповіла мати дівчинки.

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Вона уточнила, що лікар наклав доньці чотири шви - у неї розсічення правої скроневої частини приблизно на два з половиною сантиметри і забій.

При цьому жінка запевняє, що в акції протесту вони не брали участі і не сигналили, оскільки технічно не могли це зробити: у них зламаний сигнал.