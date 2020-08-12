ОМОН у Гродно напав на автомобіль із родиною: постраждала 5-річна дівчинка. ФОТО
5-річна дитина постраждала в центрі білоруського Гродно внаслідок нападу на автомобіль групи міліцейських спецпризначенців.
Про це повідомляє видання TUT.by, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що сім'я постраждалої дівчинки їхала з одного кінця міста в інший і потрапила в потік автомобілів у центрі, що сигналили. За словами матері дитини, раптово попереду них і ще двох машин, що стояли, з'явилася військова техніка і співробітники ОМОНу. Через кілька хвилин в їхній машині посипалося скло. Коли жінка обернулася, її донька була в крові.
"Я не розуміла, звідки кров. Все було як у тумані. Чоловік відразу хотів відвезти нас у лікарню швидкої допомоги, вона зовсім поруч, але швидко підбігли люди і запропонували підвезти. Дочка плакала - вона дуже злякалася. У чоловіка був розсічений лоб. Його відразу зупинила міліція, повезла розбиратися, тільки вранці відпустили. Щойно телефонував слідчий, викликав знову", - розповіла мати дівчинки.
Вона уточнила, що лікар наклав доньці чотири шви - у неї розсічення правої скроневої частини приблизно на два з половиною сантиметри і забій.
При цьому жінка запевняє, що в акції протесту вони не брали участі і не сигналили, оскільки технічно не могли це зробити: у них зламаний сигнал.
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Все йде до того, що і в нас виросте свій диктатор із дурного клоуна.
виросте!
і буде тебе диктарить до самої пенсії
Есть версия, что в Бацьке, московиты не очень то и заинтересованы (он их открыто послал на все предложения союзного государства - мечту Путлера). И всерьез собрались его свергать расшатав ситуацию.
Для Украины, более выгодной является власть, которая сможет удержать белорусскую государственность и Лукашенко как не прискорбно, на текущий момент для нас был лучшим кандидатом
Хоча особисто я не вірю, що білоруський омон - це ягнятка.
Справа в іншому, якщо там вже діє рос омон, то все виглядає для білорусів якось дуже стрьомно...
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
Ці картинки білорусам показувати треба,а не нам
Хоча б грошової.
Я он теж не пригадую, щоб Петя зі сцени Майдану проголошував "свободу від московії".
Але чітко пам'ятаю на Майдані акцію підтримки від росіян із телекомпанії "Дождь".
І намети із триколором на Майдані теж пам'ятаю.
Допомога із умовою - це не допомога, це отримання платної послуги.
Не того, що "красти по-новому", "ато за два тижні" і "1000 грн в день кожному військовому"?
Не знав. Якось невдобно получилось.
Тоді от що пораджу: Вам треба у Мінську піднести букетик квітів якомусь омонівцю.
Ну, одному з тих, який захищає світоча свободи Ляксандєра Лукашенку.
Такая вот арабоксальная ситуация Именно поэтому им нужно уничтожать любые проявления свободы, даже пророссийские
Я человек Зинченко!
Гондомон - це для придушення громадянських заворушень.
Востаннє 3 березня 2018 р.
Тому у мене таких сподівань не було апріорі.
От із вевешниками говорив, там якесь розуміння було. Навіть у кримських.
А бєркутаст - це людиноподібна скажена істота.
Існує на рівні примітивних інстинктів і садистичних схильностей.
Ну, щоб дитину відібрали.
І в місцеве КГБ заодно.
Рассказываю то, что видел и пережил сам вчера в Минске, на следующий день после выборов в Беларуси.
Меня вчера захватили омоновцы около КЗ Минск в 19,00. Был с двумя родными братьями. Сидел в машине, припаркованной вдоль дороги. Просто хотели быть недалеко от центра города и молиться за ситуацию в Беларуси.
Меня выволокли из машины, отдубасили дубинками по голове, спине, животу. Я кричал им, что я верующий, что здесь для того, чтобы молиться за Беларусь. Они не верили. Обращались только матом, угрожали и били. Забрали телефон.
Потом закинули в синий микроавтобус. Приказали ложиться в проход лицом вниз. Там уже лежали двое. Пришлось лечь сверху. Там меня омоновец стал пытать электрошокером. Бил током по спине в районе сердца. Спрашивал, с кем я был, кто организатор. Мои ответы его не устраивали. Постоянно угрожал матом, насмехался и бил током. Узнав, что я баптист, спросил, какие я знаю молитвы. Я ответил, что молюсь своими словами к Богу и знаю "Отче Наш". Те омоновцы, кто был в этом микроавтобусе никак не реагировали на пытки и не пытались защитить.
Нас привезли в какой-то закуток, выгрузили, заставили стаять на растяжке, головой упёртой в автозак. За малейшее движение или попытку сказать, били дубинками. Один омоновец держал мою заломанную руку за спиной, хотя в этом не было надобности. В их разговорах между собой было столько ненависти и угроз. Было очень страшно. Один из них громко сказал: "Если бы была моя воля я бы вас всех сжёг!"
Потом с матами и затрещинами загрузили в автозак новой модификации - серого цвета. Там т.н. "стаканы" - коробочки в которых с трудом может поместиться сидя три человека. Без окон и вытяжки. Только маленькая дырка вверху двери. Мне было тяжело дышать, не хватало кислорода. Рядом со мной сидели студент, возвращавшийся домой, у которого был диабет и трудности с дыханием и парень, который ехал на машине с другом и, остановившись около милицейского, просто спросил, можно ли повернуть на проспект. Его схватили, волокли по асфальту и содрали кожу с коленей.
Когда автозак тронулся, стало чуть полегче. Из дыры под потолком немного воздуха попадало к нам. Старался дышать реже, чтобы экономить кислород. Если бы застряли в пробке, не знаю, как бы я пережил эту поездку. Но хотя бы не пытали шокером.
Нас привезли на территорию за высоким забором под колючей проволокой. Там с матами выгрузили в помещение, похожее на пустой склад. Только бетонный пол и стены. Поставили лицом к стене, запрещали разговаривать. Так простояли два часа. Всех опросили, записали данные. Потом начали заковывать руки за спиной строительными стяжками.
Мне стало реально плохо. Заболело сердце, не хватало воздуха. У меня и раньше были проблемы с сердцем. Даже в армию поэтому не взяли. Я попросил вызвать скорую помощь. Оказалось, что она уже стоит на территории. Меня сразу осмотрели. Тахикардия, паническая атака, боль в сердце, судороги, пониженное содержание кислорода, помутнение сознания, онемение конечностей.
Думаю, сказались пытки током в область сердца, неоднократные избиения, усталость и дикая жажда. Воды никому не давали. Пол-часа лежал в скорой, подключили капельницу, дали таблетки. Решили вести меня в больницу.
Врачи были возмущены тем, что они видели и что мы им рассказывали. Но омоновцам ничего не говорили и не пытались защитить. Некоторые же врачи были безразличны и общались матами.
В больнице 4 часа, неспеша, мне делали анализы и обследования. При мне привозили много избитых и травмированных людей. У одного человека были вырваны куски мяса в трёх местах размером в кулак в местах попадания резиновых пуль.
Второй человек возвращался с работы. Его избил ОМОН по голове. Его доставили в больницу всего в крови.
Третьему так дали по носу, что кровь не могли остановить. Четвертому поломали руку. Пятому выдернули руку из сустава, когда тянули в автозак.
Шестой весь исполосован дубинками, фингалом, с поврежденной ногой. Седьмой несколько раз терял сознание от ударов по голове...
В конце концов меня признали не нуждающимся в срочной госпитализации. Мест нет. Больницы забиты раненными и избитыми людьми.
К трем часам ночи меня выпустили из больницы. Почти севший телефон и ни копейки денег. Полчаса голосовал на остановке. Никто не останавливался. До такси не мог дозвониться. На остановку подошла женщина, у которой было с собой 10 рублей. И ей было в одну со мной сторону. В конце концов мы смогли найти такси. Добрый человек согласился нас довезти до дома. Ближе к четырем часам утра я, наконец, попал домой!
Всё это время я постоянно молился Богу за людей, над которыми издеваются и избивают, за себя и своих братьев. За нашу страну. За властей, чтобы Бог открыл им глаза, проговорил к их совести. Ведь то, что происходит сейчас в нашей стране - беззаконие и безумие.
Братья на связь не выходят. Мы не знаем, где они. Так же я не знаю, что будет дальше со мной. Прошу усиленно молиться за похищенных на улицах людях. О моих двух братьях и обо мне. О нашей Беларуси. Бог в помощь.
Страшная штука карма...
Что б потом не было реванша и не пришол к власти снова проросийский президент как у нас Зеленский