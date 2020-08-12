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ОМОН побив мешканців села в Білорусі, які прийшли зі зверненням до місцевої влади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні вдень в селі Лебедєве Мінської області людей, які принесли колективне звернення про ситуацію в країні главі сільського виконкому, побив і затримав ОМОН.
Про це пише NEXTA Live, передає Цензор.НЕТ.
Жителі агромістечка, приблизно 10 осіб, разом із депутатом Лебедєвської сільради Олександром Гриматем принесли заяву, але в цей момент, пише кореспондент видання з місця подій, до людей "підскочили міліціонери, почали жорстоко бити, нецензурно лаятися і кричати: "Ви хочете знищити країну?"
Депутата, який раніше працював дільничним інспектором, також затримано.
Топ коментарі
+53 violator
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+40 Rostyslav Komarnytsky
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+34 Центроболт
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свої потхфелі...))
Медицинський Факт!!
Діагноз!!
))
))
))
Бувайте, Ви не цікаві...))
Снова актуально....
В Білорусі всі мовлять на рюзьком(проблем не має), одна мова і язік..
Ака причина вторгнення??
Та про що Я.. Там же воєнні бази парашистів!!
🤔
https://www.youtube.com/watch?v=BMSgjTcfpNI
https://www.youtube.com/watch?v=xRsbWqvkewA
Посмотрите на сторонницу Лукашенко (копия лугандонская баба) - стрелять их надо!
Сталин залил кровью всю страну - стадо его носило на руках, и до сих пор в Раше оно герой.
Чучхе залило кровью Сев.Корею - Ына местные боготворят.
в Венесуэле полиция и военные стреляют на поражение - местный правитель нормально живет, и на всех ему накласть.
Они на 100% что протестующие - платные агенты госдепа, уничтожающие Белоруссию
Ну и сябры сейчас отгребают за то, что презирали Майдан и "майданутых".
Між іншим, сьогодні 20-та річниця https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A-141_%C2%AB%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%C2%BB трагедії підводного човна Курськ . Після якої ***** прославилося фразою "Она утонула".
беларусам, если они хотят свободы и справедливости, нужно выходить всем, как мы в Киеве, и смотреть власти прямо в глаза