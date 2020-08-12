УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13319 відвідувачів онлайн
Новини Фото Революція в Білорусі
28 795 157

ОМОН побив мешканців села в Білорусі, які прийшли зі зверненням до місцевої влади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні вдень в селі Лебедєве Мінської області людей, які принесли колективне звернення про ситуацію в країні главі сільського виконкому, побив і затримав ОМОН.

Про це пише NEXTA Live, передає Цензор.НЕТ.

Жителі агромістечка, приблизно 10 осіб, разом із депутатом Лебедєвської сільради Олександром Гриматем принесли заяву, але в цей момент, пише кореспондент видання з місця подій, до людей "підскочили міліціонери, почали жорстоко бити, нецензурно лаятися і кричати: "Ви хочете знищити країну?"

Депутата, який раніше працював дільничним інспектором, також затримано.

ОМОН побив мешканців села в Білорусі, які прийшли зі зверненням до місцевої влади 01
ОМОН побив мешканців села в Білорусі, які прийшли зі зверненням до місцевої влади 02
ОМОН побив мешканців села в Білорусі, які прийшли зі зверненням до місцевої влади 03
ОМОН побив мешканців села в Білорусі, які прийшли зі зверненням до місцевої влади 04
ОМОН побив мешканців села в Білорусі, які прийшли зі зверненням до місцевої влади 05
ОМОН побив мешканців села в Білорусі, які прийшли зі зверненням до місцевої влади 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруський політик Цепкало заявив про створення "Фронту національного порятунку Білорусі"

Автор: 

Білорусь (7931) вибори (6689) побиття (935) Лукашенко Олександр (2655) Тіхановська Світлана (389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+53
в сравнении с рашистами итальянские фашисты вполне приличные люди
показати весь коментар
12.08.2020 15:27
+40
Я подіваюся, тепер бвлорусам буде зрозуміло, чому українці у 2014 році вийшли на Майдан. Бо я завжди спостерігав, що вони цього не розуміли. У всякому разі - більшість з них.
показати весь коментар
12.08.2020 15:25
+34
А ведь могли бы в сарае запереть и поджечь .
Нет , добр всё-таки гауляйтер ...
показати весь коментар
12.08.2020 15:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так в нас на початку Майдану . теж петиції до пре-зека *ростовського * носили ..
показати весь коментар
12.08.2020 15:33 Відповісти
не было при янучаре петиций, серюня, не *****!
показати весь коментар
12.08.2020 15:34 Відповісти
Малорос ? ..Ти про це запитай у *кулі в лоб * . бариги та Вітальки Клічка !?
показати весь коментар
12.08.2020 15:38 Відповісти
Спроси у своего куратора, когда вам уже новые методички подвезут, лапотник!
показати весь коментар
12.08.2020 15:44 Відповісти
Це не недолік, а перевага Майдану, що на ньому було і легитимне політичне крило.
показати весь коментар
12.08.2020 15:56 Відповісти
Та яценюки та турчинови ітп туди бігали домовлятися про
свої потхфелі...))
показати весь коментар
12.08.2020 15:39 Відповісти
Скажи, що до Фірташа домовлятися не приповзали??
Медицинський Факт!!
Діагноз!!
))
показати весь коментар
12.08.2020 15:41 Відповісти
то, что бред душевнобольного и диагноз пишут в одном кабинете не делают их одним и тем же.
показати весь коментар
12.08.2020 15:45 Відповісти
Общение с психом, если ты не врач-психиатр, до добра не доведет. Это его игра, и ты вынужден будешь играть по его правилам. А попав под влияние психопата, ты скоро и сам съедешь с катушек.

))
показати весь коментар
12.08.2020 15:48 Відповісти
думаешь, если ты клиент глевахи и тебя кормит с ложки медсестра это очень круто? безумие это весело только в кино.
показати весь коментар
12.08.2020 15:54 Відповісти
Я - своего рода антрополог, отстранённо и критически наблюдающий за поведением и мышлением всевозможных антропов. Это позволяет мне замечать и связывать явления и идеи, которые люди, эмоционально вовлечённые в момент, не в состоянии заметить и осознать. Не в обиду будь сказано. Чем глупее и невежественнее человек, тем более обидчив он оказывается, как правило. Так что - на обиженных воду возят. Расслабтесь. Это не про вас лично. Это про кого-то другого.

))
показати весь коментар
12.08.2020 16:02 Відповісти
На острые вопросы безопаснее давать тупые ответы.На Вашей совести много нечитанных книг..

Бувайте, Ви не цікаві...))
показати весь коментар
12.08.2020 16:16 Відповісти
Поведение этих нелюдей в погонах понятно, - они ничего другого не умеют как бить и издеваться над людьми, поэтому они будут до конца защищать власть, иначе останутся без работы.
показати весь коментар
12.08.2020 15:34 Відповісти
https://youtu.be/TZwiv245A0U
Снова актуально....
показати весь коментар
12.08.2020 15:35 Відповісти
пора сябрам вспоминать как партизанить, в лоб эту свору вряд ли одолеешь, а вот когда начнут гореть вдруг автозаки и казармы будет больше толку. Да и пора создавать ресур наподобие Миротворца, туда сливать фамилии, адреса, должности всех мусоров, составы семей и тд
показати весь коментар
12.08.2020 15:35 Відповісти
***** "захищав" рюзькоязікових,нє?
В Білорусі всі мовлять на рюзьком(проблем не має), одна мова і язік..
Ака причина вторгнення??
Та про що Я.. Там же воєнні бази парашистів!!
🤔
показати весь коментар
12.08.2020 15:36 Відповісти
Монолог девушки в цепи солидарности на Пушкинской 12 августа

https://www.youtube.com/watch?v=BMSgjTcfpNI
показати весь коментар
12.08.2020 15:38 Відповісти
Женщины становятся в "цепь солидарности"

https://www.youtube.com/watch?v=xRsbWqvkewA
показати весь коментар
12.08.2020 15:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=upZ7o4TQWS4

Посмотрите на сторонницу Лукашенко (копия лугандонская баба) - стрелять их надо!
показати весь коментар
12.08.2020 16:25 Відповісти
Теперь мусара будут бить белорусов постоянно.
показати весь коментар
12.08.2020 15:40 Відповісти
"размышления у белорусского подьезда" - некрасов переворачивается )))
показати весь коментар
12.08.2020 15:40 Відповісти
Напомнило фильм "Иди и смотри"
показати весь коментар
12.08.2020 15:41 Відповісти
Лукашенко может задавить и залить кровью всю страну, но он фактически теперь превратился в оккупанта в собственной стране, население будет ненавидеть его и гауляйтеров, будут плевать в спину всем, у кого родственники работают или причастны к омону.
показати весь коментар
12.08.2020 15:43 Відповісти
Мантры либерастов.
Сталин залил кровью всю страну - стадо его носило на руках, и до сих пор в Раше оно герой.
Чучхе залило кровью Сев.Корею - Ына местные боготворят.
в Венесуэле полиция и военные стреляют на поражение - местный правитель нормально живет, и на всех ему накласть.
показати весь коментар
12.08.2020 16:06 Відповісти
Ті, кого сталін знищив, не могли нічого сказати. Інші перелякані були до 2000- х років. Це був час коли смерть була дуже близька. Зараз щось змінилось.
показати весь коментар
12.08.2020 16:13 Відповісти
Я расскажу одну историю моего друга, он родился в 1976 году, так вот, когда он ходил в садик, он думал, что как ему повезло, что он родился в СССР, ведь на Западе дети ходят голодные и ободранные, вот и вся любовь к вождям, когда тебе сутра до ночи полощат мозги с самого рождения. Но даже это не спасло совок.
показати весь коментар
12.08.2020 16:31 Відповісти
Луке на эти рассказы накласть. Он еще сыну власть передаст. Как Ким Чен Ир.
показати весь коментар
12.08.2020 16:40 Відповісти
да этот Лука размножился как таракан - 3 сына, 7 внуков, невестки, все пристроены - сыновья в разных комитетах, совбезе - целый клан Лукашенок. они так просто власть не отдадут, посмотрите на среднего сына Владимира - типичный нацмен, чеченец. Отец Луки не беларус, не цыган, а чеченец.
показати весь коментар
12.08.2020 18:09 Відповісти
Суки рваные. Побили несчастных селян.
показати весь коментар
12.08.2020 15:44 Відповісти
Откормленные свинособаки бьют тех,кто их кормит из своих налогов...Собака,и та не кусает руку,которая ее кормит.До какой низости пали эти нелюди....Ах,эта сладкая ВЛАСТЬ...На какое преступление готовы пойти новые диктаторы...
показати весь коментар
12.08.2020 16:01 Відповісти
Да уже прошло время просто с бумажками ходить , пора брать в руки карабины и ходить по домам где живут омонавцы
показати весь коментар
12.08.2020 16:02 Відповісти
Мне стыдно его носить, так как это связано с вашим правлением. Ваша "черная" сила - это ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что "плачущие утешатся"? Так и будет!» - написал Спиваков.
показати весь коментар
12.08.2020 16:04 Відповісти
Владимир Спиваков отказался от ордена, врученного ему Лукашенко
показати весь коментар
12.08.2020 16:05 Відповісти
Этому ОМОНу мозг промыли качественно...
Они на 100% что протестующие - платные агенты госдепа, уничтожающие Белоруссию
показати весь коментар
12.08.2020 16:06 Відповісти
Фуйло кремлівське зробило все для того, щоб ізолювати від світу фуйло білоруське. Welcome в мордор. Назавжди. Той же сценарій, який воно намаглося втілити 2013 в Україні.
показати весь коментар
12.08.2020 16:11 Відповісти
Люди -быдло в Беларуси.Нелюди Лукашенко -рабовладельцы!Нужно синхронно с Западом вводить санкции против белорусского нелюдя .В Бресте постреляли граждан Белоруси.
показати весь коментар
12.08.2020 16:11 Відповісти
ОМОНы в постсовковых странах одинаковые. Это каста, которая всех остальных считает быдлом.
Ну и сябры сейчас отгребают за то, что презирали Майдан и "майданутых".
показати весь коментар
12.08.2020 16:12 Відповісти
"Iдзi i глядзi" (с)
показати весь коментар
12.08.2020 16:13 Відповісти
Ещё немного и от вседозволенности у ментов-психопатов раздвинутся грани реальности и по утрам начнут находить трупы беларусов
показати весь коментар
12.08.2020 16:16 Відповісти
Довбаний Совок досі живе у Білорусі. Як і на паРаші.
Між іншим, сьогодні 20-та річниця https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A-141_%C2%AB%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%C2%BB трагедії підводного човна Курськ . Після якої ***** прославилося фразою "Она утонула".

ОМОН побив мешканців села в Білорусі, які прийшли зі зверненням до місцевої влади - Цензор.НЕТ 6311
показати весь коментар
12.08.2020 16:22 Відповісти
И что некому было выйти, и дрынами отпистохать этих ряженных петухов? Это такие там села? А при немцах партизанили, дурачье...
показати весь коментар
12.08.2020 16:26 Відповісти
Невже Лука має свій народ гірше ніж за худобу? Добрий господар так не робить.
показати весь коментар
12.08.2020 16:39 Відповісти
Ну дык - рабы должны знать свое место
показати весь коментар
12.08.2020 16:40 Відповісти
дабро пажаловать в русцкий мир
показати весь коментар
12.08.2020 16:58 Відповісти
А говорили сельское население надежда и опора усатого, но и они отгребают. Ну правильно. Сейчас отгребать будут все. Лес рубят.... Ну а жители пусть думают. Это их страна и им жить в ней.
показати весь коментар
12.08.2020 17:20 Відповісти
..менты - не крутые - им просто тупо страшно, из-за этого такая агрессия, в попытках подавить крипаков..
беларусам, если они хотят свободы и справедливости, нужно выходить всем, как мы в Киеве, и смотреть власти прямо в глаза
показати весь коментар
12.08.2020 18:02 Відповісти
Страшно пуйлу , лукашенко ,( медведчуку , зелі ) ,а омонівці їх тупа зброя , які до речі страждають на психічне захворювання -- психопатію , як і вагнеровці , причому більшість з них наркомани.
показати весь коментар
12.08.2020 18:19 Відповісти
Що в рашці, що в білорашці навіть ментівські пси називаються однаково - "омон". Недалеко бульбаши відійшли від москалопітеків, недалеко
показати весь коментар
12.08.2020 18:38 Відповісти
Прямо синие воронки.
показати весь коментар
12.08.2020 19:16 Відповісти
Есть у беларусов Брест, в Бресте есть Брестская крепость, концентрируйтесь в Бресте и берите власть в свои руки. Если у вас, конечно, Западная Беларусь такая же боевая, как Западная Украина
показати весь коментар
12.08.2020 19:25 Відповісти
прикол в том что все омоновцы где то живут и что соседи не знают об этом что ли не может быть.......
показати весь коментар
12.08.2020 20:26 Відповісти
Это ******! Интересно, а Рюкзаковские мусора так же будут защищать власть гауляйтера Украины от кремля Ермака, про Президента Зеро не говорю, его защищать точно никто не будет.
показати весь коментар
12.08.2020 20:40 Відповісти
ГЛАВНОЕ ПЕРЕБОРОТЬ СТРАХ УБИЙСТВА ЧЕЛОВЕКА !!! И УБИВАТЬ ЭТИХ ТВАРЕЙ ПАЧКАМИ !!! ПОКА ОНИ ВСЕ НЕ ПОВЫЗДЫХАЮТ !!!
показати весь коментар
12.08.2020 22:34 Відповісти
однако бесправные крестьяне и то решили челобитную подать и попали
показати весь коментар
13.08.2020 14:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 