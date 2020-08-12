ОМОН побив мешканців села в Білорусі, які прийшли зі зверненням до місцевої влади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні вдень в селі Лебедєве Мінської області людей, які принесли колективне звернення про ситуацію в країні главі сільського виконкому, побив і затримав ОМОН.

Про це пише NEXTA Live, передає Цензор.НЕТ.

Жителі агромістечка, приблизно 10 осіб, разом із депутатом Лебедєвської сільради Олександром Гриматем принесли заяву, але в цей момент, пише кореспондент видання з місця подій, до людей "підскочили міліціонери, почали жорстоко бити, нецензурно лаятися і кричати: "Ви хочете знищити країну?"

Депутата, який раніше працював дільничним інспектором, також затримано.













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