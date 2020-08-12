13 634 109
Міліція в Мінську скрутила білоруса, який хотів подарувати квіти одному з бійців. ФОТО
Співробітники внутрішніх військ затримали в Мінську чоловіка у футболці з написом "Народжений у СРСР", який, імовірно, хотів подарувати букет квітів одному з бійців.
Відповідне фото опублікувала журналістка Ольга Лень, передає Цензор.НЕТ.
Знімок, судячи з усього, зроблений біля станції метро "Пушкінська" в Мінську, де 10 серпня загинув один із протестувальників.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
Andrew Kampfer
показати весь коментар12.08.2020 17:11 Відповісти Мені подобається 5
kelman muksat
показати весь коментар12.08.2020 17:18 Відповісти Мені подобається 0
Саша777
показати весь коментар12.08.2020 17:44 Відповісти Мені подобається 0
Igor Abolinsh
показати весь коментар12.08.2020 18:55 Відповісти Мені подобається 2
Анатолий Панасюк
показати весь коментар12.08.2020 19:03 Відповісти Мені подобається 0
Валера Бусенко
показати весь коментар12.08.2020 19:38 Відповісти Мені подобається 2
Денис Ахмедьянов
показати весь коментар12.08.2020 20:25 Відповісти Мені подобається 4
ИгорьДВ
показати весь коментар13.08.2020 07:55 Відповісти Мені подобається 0
Павел Северин #429850
показати весь коментар13.08.2020 21:44 Відповісти Мені подобається 0
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
теперь без зубов и с отбитой печенью - сможет и дальше прославлять мусоров.