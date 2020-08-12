Міліція в Мінську скрутила білоруса, який хотів подарувати квіти одному з бійців. ФОТО

Співробітники внутрішніх військ затримали в Мінську чоловіка у футболці з написом "Народжений у СРСР", який, імовірно, хотів подарувати букет квітів одному з бійців.

Відповідне фото опублікувала журналістка Ольга Лень, передає Цензор.НЕТ.

Знімок, судячи з усього, зроблений біля станції метро "Пушкінська" в Мінську, де 10 серпня загинув один із протестувальників.





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