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Новини Фото Революція в Білорусі
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Міліція в Мінську скрутила білоруса, який хотів подарувати квіти одному з бійців. ФОТО

Співробітники внутрішніх військ затримали в Мінську чоловіка у футболці з написом "Народжений у СРСР", який, імовірно, хотів подарувати букет квітів одному з бійців.

Відповідне фото опублікувала журналістка Ольга Лень, передає Цензор.НЕТ.

Знімок, судячи з усього, зроблений біля станції метро "Пушкінська" в Мінську, де 10 серпня загинув один із протестувальників.

Міліція в Мінську скрутила білоруса, який хотів подарувати квіти одному з бійців 01
Міліція в Мінську скрутила білоруса, який хотів подарувати квіти одному з бійців 02

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Білорусь (7931) вибори (6689) Лукашенко Олександр (2655) Мінськ (828) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+64
бугага, совка отписдили
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12.08.2020 15:56
+45
судя по футболке - вата решила отблагодарить своих "защитников от Запада и фОшистов"...
теперь без зубов и с отбитой печенью - сможет и дальше прославлять мусоров.
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12.08.2020 16:01
+35
вот еще адин любитель рюзгамира
Міліція в Мінську скрутила білоруса, який хотів подарувати квіти одному з бійців - Цензор.НЕТ 3439
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12.08.2020 16:15
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Я даже не знаю за кого тут топить.)
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12.08.2020 17:11 Відповісти
Міліція в Мінську скрутила білоруса, який хотів подарувати квіти одному з бійців - Цензор.НЕТ 998
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12.08.2020 17:18 Відповісти
Шо это за ботаник гербарий принёс?!Там ядовитый плющ треба
Міліція в Мінську скрутила білоруса, який хотів подарувати квіти одному з бійців - Цензор.НЕТ 778
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12.08.2020 17:44 Відповісти
Ничего вы не понимаете! ЗАЧЁТНЕЙШИЙ стёб! Во первых ******* (в плохом смысле этого слова) не понравился букет и он это показал на весь мир. Одно не дошло, ему даже на гей парад путь заказан, они немного странные, но таких ублюдков там нет. Во вторых эти безмозглые идиоты заработали ненависть совкодрыщей!
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12.08.2020 18:55 Відповісти
Нарвався на переодягнутих "вагнерівців" оба бувших наших беркутівців.
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12.08.2020 19:03 Відповісти
Рождения в СССР, ***. 2 сапога кеды. Один дебил,други нелюдь.Вот сустрэча.Только м5сть. После, запомнить. Всех. Каждого.
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12.08.2020 19:38 Відповісти
Міліція в Мінську скрутила білоруса, який хотів подарувати квіти одному з бійців - Цензор.НЕТ 1413
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12.08.2020 20:25 Відповісти
Поступок нормальный, только совершил его неадекват "рожденный в СССР"
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13.08.2020 07:55 Відповісти
Махнул 0,7 за дидов и пошёл дарить сорняки с обочины мусорам. Образцовый совковый дурак.
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13.08.2020 21:44 Відповісти
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