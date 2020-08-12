Зеленський на зустрічі з випускниками, які набрали максимальні бали на ЗНО: Ми повинні зробити все, щоб умовити вас залишитися в Україні. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський зустрівся з випускниками установ загальної середньої освіти, які набрали найбільшу кількість балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський зазначив, що ознайомився з інформацією про успішність кожного з присутніх і їхніми результатами ЗНО.

"Дуже пишаюся, що є такі дорослі, талановиті випускники й випускниці. Ви молодці. Тому я із задоволенням хотів з вами поспілкуватися, привітати вас. Одна надія на таких, як ви. Тому що нове покоління – це не просто молоді люди, а освічені люди, носії знань", – сказав Володимир Зеленський.

Президент звернув увагу на те, що серед учасників зустрічі – випускники шкіл з різних регіонів, що свідчить про якісну освіту у різних куточках країни.

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"Це дуже круто, що є (випускники. – Ред.) з усієї України. Це говорить про те, що стереотип, що тільки в столицях найрозумніші, – помилковий. Зараз ми бачимо свідчення цього", – зауважив Глава держави.

Крім того, він зазначив, що успішність учнів залежить не тільки від їхньої працьовитості та наполегливості, а й від їхніх батьків, учителів та репетиторів.

Особливий акцент у розмові було зроблено на розвитку науки та наукової діяльності в Україні. Діти зазначили, що після отримання освіти багато хто хотів би продовжити діяльність на батьківщині.

Президент погодився з тим, що держава має докладати зусиль для сталого розвитку різних галузей економіки й напрямів суспільної діяльності, а не робити це лише тоді, коли в цьому з’являється нагальна потреба, як, наприклад, модернізація армії фактично під час війни, забезпечення системи охорони здоров’я у розпал епідемії коронавірусу.

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"Ми повинні на державному рівні це робити, щоб вмовити вас не їхати. Ми повинні робити все, щоб дійсно були такі економічні умови, щоб ви могли тут залишитися й знайти гарну роботу – і не лише в Києві", – наголосив Володимир Зеленський.

На згадку про зустріч учні отримали від глави держави та в.о. міністра освіти президентські годинники і річний безлімітний абонемент на відвідування "Музею науки Малої академії наук України", який у вересні почне роботу на території ВДНГ.