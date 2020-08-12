Мерія Львова вивісила неофіційний прапор Білорусі: "Сябри, ми з вами!". ФОТО

Мерія Львова в знак солідарності з білоруським народом і його протестами за чесні вибори вивісила неофіційний прапор Білорусі з гербом "Погоня".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на українську службу ВВС.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що неприпустимо бити мирних людей і кидати їх за ґрати.

"Бажаємо білорусам твердості, щоб вони перемагали і Білорусь була сильною і вільною. Сябри, ми з вами!" - заявив Садовий.

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