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Новини Фото Революція в Білорусі
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Мерія Львова вивісила неофіційний прапор Білорусі: "Сябри, ми з вами!". ФОТО

Мерія Львова в знак солідарності з білоруським народом і його протестами за чесні вибори вивісила неофіційний прапор Білорусі з гербом "Погоня".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на українську службу ВВС.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що неприпустимо бити мирних людей і кидати їх за ґрати.

"Бажаємо білорусам твердості, щоб вони перемагали і Білорусь була сильною і вільною. Сябри, ми з вами!" - заявив Садовий.

Мерія Львова вивісила неофіційний прапор Білорусі: Сябри, ми з вами! 01

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Мерія Львова вивісила неофіційний прапор Білорусі: Сябри, ми з вами! 02

Білорусь (7931) вибори (6689) Лукашенко Олександр (2655) Львів (3071) прапор (482) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+26
Правильный мужик . зеля молчит .
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12.08.2020 17:23
+24
Браво, Львов! Позор МИД Украины!
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12.08.2020 17:27
+19
Більшість москалів вважає що Річ Посполита це була польска країна, коли їм кажеш що це була федерація, очі на лоба лізуть.
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12.08.2020 17:40
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Правильный мужик . зеля молчит .
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12.08.2020 17:23 Відповісти
У Зели уже планы и схемы на столе, как он будет зелохов мутузить
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12.08.2020 17:26 Відповісти
"Я ніколи не жалкував коли доводилось промовчати,я жалкував лишень за сказаним"...Кінець цитати...
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12.08.2020 17:31 Відповісти
Я проти зєлі, проте в даній ситуації йому дійсно краще мовчати.
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12.08.2020 17:32 Відповісти
Ключове слово - йому
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12.08.2020 17:37 Відповісти
ему надо вещи собирать
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12.08.2020 18:10 Відповісти
Єдине що може зробити Зеля, це закликати до припиненя кровролиття, ну не може він аиступити в підтримку когось.
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12.08.2020 17:36 Відповісти
***** ваш зеля
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12.08.2020 18:00 Відповісти
Коли цей прапор стане офіційно державним ?
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12.08.2020 17:25 Відповісти
Коли Білорусь увійде в склад Польщі,колонією якої вона колись була...Нагадаю,польські державні кольори - червоний і білий...
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12.08.2020 17:33 Відповісти
Чого не в склад Мальти або Австрії?
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12.08.2020 17:37 Відповісти
Та й Індонезії.
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12.08.2020 18:01 Відповісти
Це коли Білорусь була КОЛОНІЄЮ Польщі, якщо не секрет?
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12.08.2020 17:38 Відповісти
Більшість москалів вважає що Річ Посполита це була польска країна, коли їм кажеш що це була федерація, очі на лоба лізуть.
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12.08.2020 17:40 Відповісти
Они думают что и Литовское княжество это была только Литва.
Их намеренно такими воспитывают. Кругом враги и мы великая империя.
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21.09.2020 06:16 Відповісти
Виходячи з цієї логіки російська імперія була колонією Нідерландів. Там також однакові кольори. Чи може навпаки? А може Франції?
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12.08.2020 17:41 Відповісти
Ну прапор російської імперії все таки біло-жовто-чорний, фіг його знає нащо москальня приліпила зараз прапор торгового флоту Нідерландів.
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12.08.2020 17:47 Відповісти
тому що генерал Власов казав ,що саме цей прапор майорітиме над кремлем !
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12.08.2020 17:53 Відповісти
Кавалер ордена Леніна мав рацію.
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12.08.2020 17:54 Відповісти
Не плутай... Біло-жовто-чорний - прапор не імперії, а "династичний", Романови, реально - Кобург-Готторпська династія, там "росіяни" "і поряд не стоять"....
З "прапором торгового флоту", спочатку розберись: у Нідерландів - червоно-біло-синій, у Росії - біло-синьо-червоний...
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12.08.2020 18:58 Відповісти
для полноты картины я бы ещё внизу ссыклобородька на шпагате примастырил...
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12.08.2020 17:26 Відповісти
Браво, Львов! Позор МИД Украины!
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12.08.2020 17:27 Відповісти
Никакого МИД Украины не существует, его заменяет не предусмотренный конституцией "завхоз" Ермак, по совместительству агент ФСБ по кличке "Козырь". Такое разрушение украинской государственности в будущем будет поводом судебного преследования Зеленского. А то, что он является всего лишь ширмой для работы агентов кремля, его не спасет.
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12.08.2020 19:47 Відповісти
Ану, защітнічкі Мудіщєва, прокоментуйте:


«12 августа 2020

Появились подробности перелета VIP-самолета ВКС России в Белоруссию.

Появились подробности рейса спецборта Воздушно-космических сил (ВКС) России в Белоруссию. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушных судов https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ra-65992 FlightRadar .
Согласно информации на портале, авиаперелет из Москвы в Минск в среду, 12 августа, осуществили сразу несколько пассажирских Ту-134АК. Последние их сигналы зафиксированы в районе населенного пункта Замок Минской области.
Помимо самолета с бортовым номером RA-65690, о котором сообщалось ранее, в белорусскую столицу около 11:15 вылетело судно с номером RA-6599»
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12.08.2020 17:28 Відповісти
До нас також прилітали. Привозили гранати світлошумові та (імовірно) морпіхів расєї, що засвітились на майдані.
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12.08.2020 17:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tMhWFBGVduA

Бывший посол Украины в Беларуси Бессмертный - в Беларуси работает российский спецназ. Нынешней ситуацией управляют не белорусы, управляют с Кремля!
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12.08.2020 17:35 Відповісти
...Якщо розглядати білоруську диктатуру в координатах - як країну ("республіку"! а ля Л/ДНР), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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12.08.2020 17:29 Відповісти
Это герб Литвы. Они не позволят обзавестись белорусам таким флагом. Это же ясно как день. Начнется борьба за историческую преемственность.
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12.08.2020 17:31 Відповісти
Людина з великої букви . Не те що безлике зе-гімно , без позиції і життєвих принципів . Горджусь таким мером мого міста .
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12.08.2020 17:32 Відповісти
Януковіч його теж поважав. За те, що він йому в дупу заглядував.
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12.08.2020 18:17 Відповісти
Бубочка надеюсь не против
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12.08.2020 17:34 Відповісти
Хоть кто-то проявил позицию, в отличие от зевластей
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12.08.2020 17:35 Відповісти
Иди портрет ***** целуй!
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12.08.2020 17:46 Відповісти
А как у вас на раиси? Хабаровск ещё не отвалился? Скоро
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12.08.2020 17:46 Відповісти
Це як для кого, для українців головне, щоб не було як на росії, для москалів навпаки, все природньо.
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12.08.2020 17:49 Відповісти
Садовой молодец как всегда, не то что ссыкля зе. Никаким уродам не сломить дух Львова!
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12.08.2020 17:47 Відповісти
Жаль что садового не выбрали в президенты. За такого президента не пришлось бы краснеть!
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12.08.2020 17:48 Відповісти
майданування то в вас в кацапії звідки ти ментально родом, убоге.
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12.08.2020 18:07 Відповісти
А флаг красивый,не то что нынешнее совковое убожество.
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12.08.2020 18:00 Відповісти
Садовой наш Президент!
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12.08.2020 18:12 Відповісти
Українською пишиться "СадовИй", кацапюра ти довбана
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12.08.2020 18:14 Відповісти
Українською "пишЕться", а не "пишИться".
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12.08.2020 18:58 Відповісти
Зебиленок, пойди опохмелись
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13.08.2020 10:16 Відповісти
Львів це душа України!
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12.08.2020 18:13 Відповісти
https://www.instagram.com/tv/CDxtl-2hXLj/?fbclid=IwAR3_DroJpKYySZbmSAfj_w_clWX-omUy2PnPCTDfAJD_Y-Zd6Dg-B03D7kg Ось 13 вірменських порад від революції Пашиняна. Деякі з них цілком природньо можна застосувати білорусам. Але головна порада - уникайте сутичок з мусорами. https://www.instagram.com/tv/CDxtl-2hXLj/?fbclid=IwAR3_DroJpKYySZbmSAfj_w_clWX-omUy2PnPCTDfAJD_Y-Zd6Dg-B03D7kg Ось 13 вірменських порад від революції Пашиняна. Деякі з них цілком природньо можна застосувати білорусам. Але головна порада - уникайте сутичок з мусорами.
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12.08.2020 18:13 Відповісти
КРАСАВЧИКИ! У ЗЕЛЕНСКОГО И В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА ПОДГОРЕЛО ЗНАТНО.
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12.08.2020 18:26 Відповісти
Это чтобы потом на полном основании обвинили во вмешательстве во внутренние дела другого государства.
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12.08.2020 18:51 Відповісти
когда британцы и американцы вывешивают флаг ЛГБТ это тоже вмешательство ? то что делает Украина на своей территории ни чеьго собачьего ума дело .
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12.08.2020 19:42 Відповісти
Дзякуем !
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12.08.2020 19:40 Відповісти
Садовий лицемір, сам спонсорував білоруський режим закупкою автобусів МАЗ коли у Львові випускаються нічим не гірші автобуси Електрон. Це тобі не допоможе на виборах. Це твій остатній термін.
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12.08.2020 20:52 Відповісти
 
 