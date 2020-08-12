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Новини Фото Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
28 260 96

Житель Мінська показав завдані ОМОНом каліцтва: "Били ногами, палицями, щитами. Подумки прощався з родиною". ФОТОрепортаж

Один з учасників масових протестів у Мінську, якого разом з іншими мітингарями затримали 10 серпня біля станції метро Пушкінська, розповів про знущання ОМОНу і показав їхні наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БелСат.

За словами 35-річного Дмитра, спочатку силовики закидали присутніх людей світло-шумовими гранатами, а потім почали стріляти по них із травматичної зброї.

"У мене влучили чотири кулі точно, може, більше. Одна пролітала біля вуха ... Автозак був повністю заповнений. З нами був чоловік років п'ятдесяти. Йому стало зле, забракло повітря, всі стали просити, щоб його випустили, дали подихати або щоб принесли води. А омонівці у відповідь розпилили газовий балончик в камеру, де сидів цей чоловік, і йому стало ще гірше", - цитує його.

Коли затриманих привезли у відділення міліції, силовики зв'язали їм руки, а потім поставили на коліна і почали жорстоко бити.

Також дивіться: Мерія Львова вивісила неофіційний прапор Білорусі: "Сябри, ми з вами!". ФОТО

"Зараз на тілі немає нічого живого - били по сідницях, ногах, спині, голові ... Мені поставили діагноз струс мозку - у мене гематома на всю потилицю. Кажуть, що щось не в порядку з легенями - вони не змогли відразу розібратися, але кажуть , є тріщини на ребрах і зачеплено легеню", - розповів Дмитро.

Житель Мінська показав завдані ОМОНом каліцтва: Били ногами, палицями, щитами. Подумки прощався з родиною 01

Житель Мінська показав завдані ОМОНом каліцтва: Били ногами, палицями, щитами. Подумки прощався з родиною 02
Житель Мінська показав завдані ОМОНом каліцтва: Били ногами, палицями, щитами. Подумки прощався з родиною 03

Він також згадує, що під час тортур думав, що вижити йому не вдасться.

"Били усім, чим можна, - ногами, палицями, щитами. Ставлення було таке, ніби вбивали. В якийсь момент мені серйозно здалося, що мене вб'ють, що сім'ю я вже не побачу, прощався з ними подумки. Говорили: ви захотіли змін? Ось вам зміни! Ніби ви герої? Хто ви взагалі такі, що вирішили, що можете виходити і чогось вимагати?" - додав постраждалий чоловік.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ОМОН побив мешканців села в Білорусі, які прийшли зі зверненням до місцевої влади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Білорусь (7931) вибори (6689) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) Мінськ (828) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+44
Одне радує, більше не будуть питати чому наші в Україні були на майдані , мерзли та страждали , та супротив мусорам чинили. Слава Україні , хай живе БілорусЬ
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12.08.2020 17:39
+36
Нашего овоща загнали в ростов , когда побили студентов . У вас всё впереди . Не сдавайтесь .
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12.08.2020 17:40
+34
Русский мир - несет смерть! Мужайтесь братцы белорусы и ломайте поганые хребты нелюдям в погонах!
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12.08.2020 17:44
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Житель Минска показал причиненные ОМОНом увечья: "Били ногами, дубинками, щитами. Мысленно прощался с семьей" - Цензор.НЕТ 6079
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12.08.2020 17:39 Відповісти
https://mobile.twitter.com/salomon_vm salomon https://mobile.twitter.com/salomon_vm @salomon_vm https://mobile.twitter.com/salomon_vm/status/1293154803623833601 20 ч

коли всі волали про відключення (обмеження) інтернету в РБ, неХта вів майже прямі включення і найоперативніше висвітлення подій. моє єдине запитання - як він це робить - без відповіді...
втім, вже тоді я розумів - єдина технічна мажливість - супутник. звідки він у «біженця»?

https://mobile.twitter.com/gln_gln2
https://mobile.twitter.com/gln_gln2 Галина https://mobile.twitter.com/gln_gln2 @gln_gln2

Я ще як подивилася їх програму (порекомендували) "над пропастью во лжи" про луку і зразу сказала - це раша 100%, їх стиль, професійність, нарізка матеріалу, об'ємна масштабна і затратна робота - це не совкова Білорусь з ТБ і відсталістю, з одного кіно видно, що працюють профі з раші.
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12.08.2020 17:39 Відповісти
https://t.me/nexta_live/7152 вот как надо с мусорами!!! Красавы!
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12.08.2020 17:47 Відповісти
Круто!!!!
Ты мне сейчас напоминаешь всех рашенских холуев, когда у нас был майдан
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12.08.2020 17:48 Відповісти
Як не прикро, але я теж до цього схиляюсь...
Одразу кидається в очи як вони під відосами де омонівці по безпредєлу всіх ї..ошать пишуть - ты это финансируешь если ходишь на роботу.
Я на боці опозиції, незважаючи, що до них є велика кількість питань і мене бере лють коли бачу дії омону. Але коли розумію, що цих "бажаючих змін" тупо використовують, стає ще гірше за країну де я живу та працюю більш за 20 років...
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12.08.2020 17:59 Відповісти
там не достучаться, нет смысла даже тратить время, чтобы что-то доказать.
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12.08.2020 18:02 Відповісти
Повторю свої пости на інших темах.
Хаос,безлад, кровопролиття - улюблена ситуація *****, щоб загрібати жар. Всі ці вибори і все, що після них 100% згідно сценарію кремля. І нам радіти тут взагалі нема з чого, бо в результаті буде чергове - путян ввяди вайска. Тепер уже в Білорусь, а це означатиме північний кордон з **********. Така ось херня, малята.
Трохи парадоксально, звичайно, але думаю, що Лукашенко ситуацією вже взагалі не володіє. Ні, формально він за все відповідає, але його вже ніхто нічого не питає. Всім заправляють московські куратори. Або, хіба, в нього вже зовсім дах зірвало, але ж тоді мав би бути хтось, що б його зупинив, а тут ніхто не зупиняє, значить все згідно плану *****.
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12.08.2020 18:18 Відповісти
Как кремлеботики везде рассказывают, что демократия - это зло Другие кремлеботики поддакивают
Ну и сидите себе на бутылке че вы к остальным с этими извращенными мечтами пристаете?
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12.08.2020 19:24 Відповісти
рузькэ, я тебя спамлю везде.

Слава Беларуси!
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12.08.2020 18:07 Відповісти
Белорусы,сидите тихо,а то будет вам шо на Украине.
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12.08.2020 19:07 Відповісти
Житель Мінська показав завдані ОМОНом каліцтва: "Били ногами, палицями, щитами. Подумки прощався з родиною" - Цензор.НЕТ 2493
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12.08.2020 23:59 Відповісти
https://mobile.twitter.com/salomon_vm salomon https://mobile.twitter.com/salomon_vm @salomon_vm https://mobile.twitter.com/salomon_vm/status/1293154803623833601 20 ч

коли всі волали про відключення (обмеження) інтернету в РБ, неХта вів майже прямі включення і найоперативніше висвітлення подій. моє єдине запитання - як він це робить - без відповіді...
втім, вже тоді я розумів - єдина технічна мажливість - супутник. звідки він у «біженця»?

https://mobile.twitter.com/gln_gln2
https://mobile.twitter.com/gln_gln2 Галина https://mobile.twitter.com/gln_gln2 @gln_gln2

Я ще як подивилася їх програму (порекомендували) "над пропастью во лжи" про луку і зразу сказала - це раша 100%, їх стиль, професійність, нарізка матеріалу, об'ємна масштабна і затратна робота - це не совкова Білорусь з ТБ і відсталістю, з одного кіно видно, що працюють профі з раші.
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12.08.2020 23:59 Відповісти
Любезный, у вас на коже лица раздражение от его усов...паливо.
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12.08.2020 17:55 Відповісти
Одне радує, більше не будуть питати чому наші в Україні були на майдані , мерзли та страждали , та супротив мусорам чинили. Слава Україні , хай живе БілорусЬ
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12.08.2020 17:39 Відповісти
Жалко, что до конца не додавили, все ушли на фронт, а активистов- патриотов 7 тысяч посадили и до сих пор сидят они.
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12.08.2020 17:46 Відповісти
Так и сидят 7 тисяч?
Можете назвать имена хотя бы 50 из этих тысяч?
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12.08.2020 17:52 Відповісти
При чому, всі в одній камері.
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12.08.2020 18:02 Відповісти
у тебя, на Окружной не поместятся
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12.08.2020 18:08 Відповісти
До выборов было 8 тысяч. Их лично Порох посадил. Куда вы дели тысячу? Нелох таки выпустил или может чего случилось с ними? И почему остальные сидят, если кровавого "мародьора" убрали?
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12.08.2020 18:13 Відповісти
А мальчика в трусиках тоже он?
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12.08.2020 19:28 Відповісти
Дурня. Ми все одно за їхню думку заради печива Нуланд це робили, а вони вийшли за справедливість.
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12.08.2020 18:05 Відповісти
будуть питати , аж допоки в нас ВВП на душу населення стане хоч би як в Польщі. Не фантазуйте, шановний.
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12.08.2020 18:30 Відповісти
качественно бьют , долларов на 700 а то и на всё 1000 с премиальными
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12.08.2020 17:39 Відповісти
Нашего овоща загнали в ростов , когда побили студентов . У вас всё впереди . Не сдавайтесь .
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12.08.2020 17:40 Відповісти
У нас тоже теперь снова все впереди.
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12.08.2020 17:43 Відповісти
а ты кого представляешь? порохоботов? ольгинских?
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12.08.2020 17:50 Відповісти
А кого Дубинский представляет?

https://tk.media/news/dubinskiy-obvinil-rabinovicha-v-krazhe-posta-o-razgone-protestov-v-belarusi-2020-08-10
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12.08.2020 17:55 Відповісти
Макс, мне эти уроды не интересны...
тем более, что их на форуме нет...
они по говноканалам шляются
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12.08.2020 18:04 Відповісти
сардэчна запрашаем у "руцкий мiр"...
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12.08.2020 17:41 Відповісти
Боже, какой ужас!
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12.08.2020 17:41 Відповісти
Білоруси, збирайте матеріали та докази для Гаагського трибуналу.
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12.08.2020 17:42 Відповісти
Странные какие-то коменты на цензоре, уже и не понятно, то ли порохососы, то ли ольгинские работают.
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12.08.2020 17:44 Відповісти
ты из ольгинских?
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12.08.2020 17:48 Відповісти
"порохососы" дорівнює "ольгинские".
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12.08.2020 17:48 Відповісти
Ну так тепер у пороха зебіли сосуть! 😁 Отже зебіли і є тими порохососами, про яких ти тут талдичиш?
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12.08.2020 18:41 Відповісти
От то біда, як "запарєбрік", то цмоктальний інстинкт понад усе!))) Ну смокчи, може заспокоїшся!)))
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13.08.2020 12:54 Відповісти
Та плюнь вже на той запорєбрік, приїжджає сюди. Тут якраз прокидажться палка любов до тих, хто підтримав твого кумира. 😊 Вас будуть приймати не те, щоб тепло, а гаряче. Дуже гаряче! 😁 За парєбріком того не відчуєш. 😊
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13.08.2020 16:02 Відповісти
А вот этот член - ольгинский или порохосос?

https://censor.net/news/3212743/sluga_naroda_shevchenko_pozdravil_lukashenko_s_pobedoyi_na_vyborah_vdohnovivshis_falsifikatsiyami_i
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12.08.2020 17:49 Відповісти
Ща зебилам подвезут методичку - будут "ольгинске порохососы"
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12.08.2020 18:15 Відповісти
Не підвезуть паперу нема. На гроші пішов. Перед місцевими виборами потрібно багато надрукувати.
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12.08.2020 18:42 Відповісти
Мусора во все времена зверье взбесившееся
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12.08.2020 17:44 Відповісти
Русский мир - несет смерть! Мужайтесь братцы белорусы и ломайте поганые хребты нелюдям в погонах!
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12.08.2020 17:44 Відповісти
Власть показала своё истинное лицо!
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12.08.2020 17:44 Відповісти
наши мусора дико завидуют тварям лукашенковским..
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12.08.2020 17:45 Відповісти
Наших мусоров уже давно не били, хотелось бы повторить. За одно и ублюдка прокремлевского из рады выкинуть.
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12.08.2020 17:51 Відповісти
я за аннигилляцию рабиновичей с медведчукчами...выкинуть то нэ дило.
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12.08.2020 17:54 Відповісти
Что бы вышло еще более уродливое нечто?
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12.08.2020 18:05 Відповісти
Житель Минска показал причиненные ОМОНом увечья: "Били ногами, дубинками, щитами. Мысленно прощался с семьей" - Цензор.НЕТ 7585
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12.08.2020 17:45 Відповісти
было...у на с же ..кжа слезет
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12.08.2020 20:19 Відповісти
кацапы наверное били?
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12.08.2020 17:46 Відповісти
Та не, свои, доморошеные.
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12.08.2020 17:50 Відповісти
такие же садисты.
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12.08.2020 17:52 Відповісти
"Свої" дубасять не гірше: 01.12.2013 під АПУ, 03.03.2018 під ВРУ.
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12.08.2020 18:05 Відповісти
А когда наших на Майдане УБИВАЛИ что сябры говорили?А ведь у нас была зима(!),и водомёты были,и холод был,и люди сутками(sig!)стояли...Многие из Беларуси "майдаунами"называли...
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12.08.2020 17:46 Відповісти
Многие - не многие, да точно не все и не большинство. У вас таких собственных по сей день хоть лопатой греби.
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12.08.2020 17:53 Відповісти
Белорусы наши братья,герой Украины Жизневский погиб на майдане в борьбе с пророссийскими фашистами.
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12.08.2020 17:54 Відповісти
Майдан на РАБссии на Манежке 10 лет назад и Майдан в Минске одно и тоже...месили всех подряд и в Москве и в Минске...Спецназ РАБссии действует чисто по шаблону....втроем на одного лежачего...ВИДЕО избиения жестокого обоих Майданов есть в Ютьюбе...
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12.08.2020 17:47 Відповісти
Задача запугать. На многих сработает, а на многих только даст обратный эффект, прибавит сил и отсутствия дрожжи в руках при поимки таракана.
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12.08.2020 17:48 Відповісти
смотрите зелебобы и ватники к чему вы хотите прийти выбирая проросийских политиков
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12.08.2020 17:48 Відповісти
Бесполезно. Они тупые. К тому же, эти амебы просто опять пересидят шухер под юбками.
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12.08.2020 17:58 Відповісти
Сябры, пока у вас не будет четких требований кроме УХОДИ, единого центра координации и до тех пор пока вы не начнете вырезать этих зондер-ментов и лукашистов, у вас не будет шанса выстоять. Эти твари каратели должны испытывать страх за свои говняные жизни и жизни своих детей и оодителей. Иначе вы их не остановите и вас они передушат по частям. А потом у вас начнется 1937 год.
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12.08.2020 17:48 Відповісти
уже начался...
личинка...
посмотрим, что будет? уничтожат её ...или из неё вырастит полная хрень...
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12.08.2020 17:52 Відповісти
Эт точно
Фирташа им не хватает
Будет Фирташ
дальше
как по маслу
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12.08.2020 17:56 Відповісти
Краще Чубайс, Фірташ пісюк, Толя всю рашку під американців загнав.
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12.08.2020 18:05 Відповісти
Ребята о каких протестах вы говорите? Карсон-Сулугуни и то больше собирал!
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12.08.2020 17:50 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/8/12/389234/ На памятнике Дзержинскому возле КГБ в Минске сбили буквы

Ну, давайте, тролли, начинайте про "Будет как у нас", "Ленинопад" и "Заводы порежут на металл". Вы же именно это сейчас скажете

Житель Мінська показав завдані ОМОНом каліцтва: "Били ногами, палицями, щитами. Подумки прощався з родиною" - Цензор.НЕТ 2296

Житель Мінська показав завдані ОМОНом каліцтва: "Били ногами, палицями, щитами. Подумки прощався з родиною" - Цензор.НЕТ 3228
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12.08.2020 17:51 Відповісти
ты расстроился из-за буковок сбитых? путена люишь?
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12.08.2020 17:54 Відповісти
О вкусе устриц стоит говорить с теми, кто их пробовал, а не по телеку смотрел.
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12.08.2020 17:56 Відповісти
А как Гордон? Не хочет еще раз взять интервью и повосхищаться батькай? А ЗЕленый осел не хочет поговорить с лександром рыгорьичем?
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12.08.2020 17:55 Відповісти
Члены и членкини СН одобряют.
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12.08.2020 17:55 Відповісти
У нас більше 120 життів захистило євроінтеграцію , в тому числі і Білорус Жизнєвський . Поранених взагалі до кінця ніхто не рахував і не врахував . Є приказка : коли замахнувся , - бий , ... або не махай повітря .
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12.08.2020 17:56 Відповісти
тільки от чомусь реальної євроінтеграції станом на 2020 рік у нас не відбулося...
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12.08.2020 20:12 Відповісти
Где те ******** наши, которые говорили какой Лукашенко хозяйственник, олигархов поразгонять, нам бы такого... вам гандонам мало мыло Януковича ?
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12.08.2020 18:02 Відповісти
Что-то Джамал сегодня ни в одной теме о зверствах ментов в Беларуси не отсвечивает. В понедельник только кукарекнул про славу вяликому батьке, брутально разогнавшему майданутых беларусов, и больше ни гу-гу.
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12.08.2020 19:52 Відповісти
Каких рехформ..тьфу..свобод вам еще не хватает..
Прощать нельзя...как у нас, в Україні..
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12.08.2020 18:04 Відповісти
Може і янелоха одним вагоном з лукой на ростов відправим
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12.08.2020 18:06 Відповісти
Таке відчуття, що ОМОН під наркотою. Інакше чимось виправдати їх звірства неможливо. Це якісь потвори, в людській подобі.
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12.08.2020 18:11 Відповісти
Похоже там и кацапский Омон зверствует.Сильно на них похоже.
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12.08.2020 20:44 Відповісти
Родичі сьогодні з Мінська телефонували, що омону там по триста баксів в день платять. Може в цьому секрет. Тільки у нас в 2014 було те саме. А в результаті янукович відлетів у ростов у вирій.
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12.08.2020 23:15 Відповісти
А надо не деньгами платить а землей премировать, каждому 1.5 на 2 метра, на кладбище.
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12.08.2020 23:28 Відповісти
пока на расчехлят охотничьи ружья, ничего не измениться.
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12.08.2020 18:13 Відповісти
https://twitter.com/imdominofoxy Лис, as it is. @imdominofoxy

https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь

Беларусы! Примите опыт, впитанный на Майдане:

1. Менты перепуганны в дупель: они в темном помещении, без нормальной связи с семьями несколько часов (дней) получали только прессинг от командира и обещания, что толпа их убьет. Эти люди могут убивать из страха.

2. Можете успокоить и обещать коридор - возможно уйдут.
3. Их больше? Не ждите пощады и мягкости, просто не дайте им убить вас. Отступите к своим. Не становитесь жертвами - лучше поманеврировать. Доберётесь туда, где своих больше - там будет безопаснее. У вас перевес.

4. Медикаменты! Перевязочные материалы. Средства для сердечников. Перекись, йод, вотэтовотвсё для обработки ран. Методичка первой помощи на телефоне. Хоть пофоткайте с бумажных носителей, но пусть будет с собой.

5. Не надо носить нож. Вы НАВЕРНЯКА не умеете технично драться ножом против 100кг омоновца, который умеет драться против ножа. Лучше удобная обувь. Проще на бегу держаться в группе, бежите вы "от" или "к". И да, так проще пробить в щи, чем в туфлях.

6. Юридическая поддержка. Найдите, что можете, по бесплатным -> недорогим -> всем остальным адвокатам в вашем городе. https://twitter.com/hashtag/%D0%B6%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?src=hashtag_click #жывебеларусь

(читай тред)
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12.08.2020 18:15 Відповісти
**
Казав чоловік: мені не бачити сонця,
І дітей зустріну лиш біля могили.
У тілі моєму - свинець і стронцій¸
Але смерть мене не зупинила.
Його питали: якого чорта?!
Чому тобі не сиділось вдома?
Ти ж ніби людина другого сорту,
Тебе ж роками борола втома?
А він на це: Страх пече і душить,
І від безсилля мене все боліло.
Крім зброї, у нас є мрії і Душі.
Людина складається не тільки з тіла.
Режим стріляє в потилиці й спини,
Вбивають людей мисливські гвинтівки.
А все, що ми можем - палити шини.
Вкраїна бере початок з бруківки.
Цвітуть на Майдані смерті тюльпани,
Тріпочуть на вітрі криваві знамена,
Вогонь облизує трупи і рани.
Україна моя бере початок із мене!
І знов питали: як снайпер поцілив,
Як куля знайшла тебе в тьмі вечоровій?
Він відповідав: Я приїхав із Сміли.
В мене серце світилося від любові.
Я не був героєм і хотів краще жити,
Але пульс зупинився від пострілу ката.
Навіть мертвим я не покину цю битву,
Я й з неба вам буду, клянусь, помагати.
Лиш не зупиняйтесь, вставайте, боріться,
Не може тривати вічно облога!
Нас не зупинить ОМОН та міліція,
Єдиний наш вихід - це Перемога!

Андрій Любка (20.02.14)
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12.08.2020 18:29 Відповісти
Нам потрібно підтримати білорусів. Як? Примусити українську владу не визнавати результат білоруських виборів; примусити нашу владу ввести економічні і політичні санкції проти режиму лукашенка, аналогічні санкціям Євросоюзу; якщо лукашенко посміє приїхати в Україну, організувати йому абсолютний бойкот і обструкцію українським чиновникам, які будуть з ним контактувати; надавати всіляку допомогу простим білорусам і громадським організаціям Білорусі на їх прохання і їх пропозиції; висміювати і знущатися морально над лукашенком і його прихвостнями на форумах, в соцмережах; давати рішучу відсіч тим сепаратистським силам в Україні (опоблок і т.д.), які посміють виступати на підтримку лукашенка і росії. Разом нас багато, нас не подолати!
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12.08.2020 19:36 Відповісти
Ще додам. Проводити у Мінську перемовини про мир на Донбасі в той час, коли у білоруській столиці придушують волевиявлення народу шляхом насильства, вважаю для України і її влади просто ГАНЕБНО. Місце перемовин по Донбасу потрібно перенести з Білорусі в іншу країну, а якщо сепаратисти і їх російські ляльководи не погодяться, то не проводити перемовини взагалі до кращих часів.
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12.08.2020 19:51 Відповісти
И прощался с Путиным. Прасти нас царь ...
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12.08.2020 19:43 Відповісти
Житель Мінська показав завдані ОМОНом каліцтва: "Били ногами, палицями, щитами. Подумки прощався з родиною" - Цензор.НЕТ 6171
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12.08.2020 20:18 Відповісти
Жуть!!! От чистого сердца того же самого луке желаю в стократном размере.
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12.08.2020 20:34 Відповісти
Лукашенко для того і підгодовував мусорів. Наш Зеленський тим же самим займається.
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12.08.2020 20:40 Відповісти
Мечтаю чтоб в кацапии когда они прозреют может быть и начнут серьезно бунтовать омон так изувечил их потом подумают когда говорили в 2014 что "фашисты беркут жгли" и всячески поддерживали мусоров
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12.08.2020 20:44 Відповісти
У кацапов никогда такого не будут.Менталитет рабов.
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13.08.2020 03:43 Відповісти
Их вбивают в асфальт , а они стоят в позе мирного протеста, их родных бросают за решётку где калечат , а они в большинстве сидят по домам . Странные люди живут в Белоруси .
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12.08.2020 23:42 Відповісти
У Белорусов барьер психологический.У нас он тоже было до тех пор пока не начали стрелять по людях.Потом всё.Люди пошли в атаку и не жалели беркут и милицию.Если народ не додавит сейчас будут ужасные последствия.Лукашенко просто удавит всех.
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13.08.2020 03:42 Відповісти
А вы думаете зря нашим силовикам так подняли зарплаты? В случай чего ,что б не стеснялись отработать на народе.
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13.08.2020 05:21 Відповісти
Делаем выводы. Если у нас будет что-либо подобное - с мусорами не церемониться совершенно.
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13.08.2020 10:18 Відповісти
 
 