Житель Мінська показав завдані ОМОНом каліцтва: "Били ногами, палицями, щитами. Подумки прощався з родиною". ФОТОрепортаж

Один з учасників масових протестів у Мінську, якого разом з іншими мітингарями затримали 10 серпня біля станції метро Пушкінська, розповів про знущання ОМОНу і показав їхні наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БелСат.

За словами 35-річного Дмитра, спочатку силовики закидали присутніх людей світло-шумовими гранатами, а потім почали стріляти по них із травматичної зброї.

"У мене влучили чотири кулі точно, може, більше. Одна пролітала біля вуха ... Автозак був повністю заповнений. З нами був чоловік років п'ятдесяти. Йому стало зле, забракло повітря, всі стали просити, щоб його випустили, дали подихати або щоб принесли води. А омонівці у відповідь розпилили газовий балончик в камеру, де сидів цей чоловік, і йому стало ще гірше", - цитує його.

Коли затриманих привезли у відділення міліції, силовики зв'язали їм руки, а потім поставили на коліна і почали жорстоко бити.

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"Зараз на тілі немає нічого живого - били по сідницях, ногах, спині, голові ... Мені поставили діагноз струс мозку - у мене гематома на всю потилицю. Кажуть, що щось не в порядку з легенями - вони не змогли відразу розібратися, але кажуть , є тріщини на ребрах і зачеплено легеню", - розповів Дмитро.





Він також згадує, що під час тортур думав, що вижити йому не вдасться.

"Били усім, чим можна, - ногами, палицями, щитами. Ставлення було таке, ніби вбивали. В якийсь момент мені серйозно здалося, що мене вб'ють, що сім'ю я вже не побачу, прощався з ними подумки. Говорили: ви захотіли змін? Ось вам зміни! Ніби ви герої? Хто ви взагалі такі, що вирішили, що можете виходити і чогось вимагати?" - додав постраждалий чоловік.

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