Акція на підтримку протестувальників у Білорусі відбулася в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Жителі Запоріжжя влаштували в центрі міста акцію, щоб підтримати білорусів у боротьбі за незалежність і свободу.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Укрінформ".

"Я дивлюся, що відбувається в Білорусі, і бачу майже відображення подій наших. У них були вибори без виборів. Люди борються за свою свободу і незалежність. Хочу, щоб українці їх також підтримали", - сказав організатор мітингу Ігор Лукашенко.

Учасники акції тримали прапори України і Білорусі, а також плакати з написами "Ні визнанню злочинного режиму Лукашенка", "Святло адолее цемру!", "Живе Білорусь".

Після мітингу учасники проїхали колоною до площі Запорізької.

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