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Новини Фото Революція в Білорусі
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Акція на підтримку протестувальників у Білорусі відбулася в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Жителі Запоріжжя влаштували в центрі міста акцію, щоб підтримати білорусів у боротьбі за незалежність і свободу.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Укрінформ".

"Я дивлюся, що відбувається в Білорусі, і бачу майже відображення подій наших. У них були вибори без виборів. Люди борються за свою свободу і незалежність. Хочу, щоб українці їх також підтримали", - сказав організатор мітингу Ігор Лукашенко.

Учасники акції тримали прапори України і Білорусі, а також плакати з написами "Ні визнанню злочинного режиму Лукашенка", "Святло адолее цемру!", "Живе Білорусь".

Після мітингу учасники проїхали колоною до площі Запорізької.

Також на Цензор.НЕТ: Кольченко про затримання і суд: ми недалеко відійшли від постсовка

Акція на підтримку протестувальників у Білорусі відбулася в Запоріжжі 01
Акція на підтримку протестувальників у Білорусі відбулася в Запоріжжі 02
Акція на підтримку протестувальників у Білорусі відбулася в Запоріжжі 03
Акція на підтримку протестувальників у Білорусі відбулася в Запоріжжі 04
Акція на підтримку протестувальників у Білорусі відбулася в Запоріжжі 05
Акція на підтримку протестувальників у Білорусі відбулася в Запоріжжі 06
Акція на підтримку протестувальників у Білорусі відбулася в Запоріжжі 07
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акція (1455) Білорусь (7931) вибори (6689) Запоріжжя (2268)


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Топ коментарі
+12
Фюрер и агрофюрер
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12.08.2020 22:32
+12
Якось Українка, Полька та Росіянка опинилися в одному пологовому будинку та одночасно народили по хлопчику. Повернувшись до своєї палати, де вони лежали, виявили, що медсестри малят переплутали.
І стали молоді мами думати - як їм розпізнати: де чия дитина.
Думали-думали, раптом Українка вигукнула «знаю» і, нахилившись над маленькими сплячими згорточками, сказала «Слава Україні!».
При цих її словах один згорточок прокинувся і, завмерши «струнко», голосно замурмотів.
- Ось вона, моя кровиночка, - радісно сказала Українка і, схопивши малюка, пішла на своє ліжко - годувати.
Полька, уважно придивившись до двох, які залишилися, теж радісно зойкнула і, зі словами «а це - моє», взяла другий «згорточок».
Але тут Росіянка схопила її за руку і закричала: «Ти чєво? Откуда знаєшь, что ето - твой?»
- Ой, та це ж просто, - сказала Полька, - коли Українка крикнула «Слава Україні!», то моє маля усміхнулося, а твоє - обісралося
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12.08.2020 22:51
+12
Ну ты ещё и высрался, к чему оно вообще.
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12.08.2020 22:51
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Акция в поддержку протестующих белорусов состоялась в Запорожье - Цензор.НЕТ 817
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12.08.2020 22:31 Відповісти
Фюрер и агрофюрер
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12.08.2020 22:32 Відповісти
ЛУ в своєму статусі "пішов на підвищення", він вже не просто «диктатор», а ще й моральний урод і ізгой. Тобто, - став в рівень з ПУ...
ЛУ створив прецедент. А "допомогли" йому в цьому ті, хто ЗА нього проголосував...
ЗЕ, поки-що, відстає в статусі, але що є сил пнеться ввійти в токсичну "труйцю" - ЗЕ-ЛУ-ПУ
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12.08.2020 22:43 Відповісти
Никуда зе не лезет. Он прекрасно понимает кто он такой и в такой компании он будет айкосы за ними докуривать.
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12.08.2020 23:12 Відповісти
Кофе попили, попердели, по фоткались , деньги получили и разошлись. Вот нафиг такое, ? Что это вообще ?
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12.08.2020 22:35 Відповісти
Ну ты ещё и высрался, к чему оно вообще.
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12.08.2020 22:51 Відповісти
Люди высказали свою гражданскую позицию...
Но таким потомственным рашистским рабам как ты, даже слова такие неведомы, тем более значение этих слов - "гражданская позиция".
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12.08.2020 23:15 Відповісти
Акція на підтримку протестувальників у Білорусі відбулася в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 3076

..
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12.08.2020 22:36 Відповісти
Акція на підтримку протестувальників у Білорусі відбулася в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 7603
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12.08.2020 22:36 Відповісти
На полностью ватный Запорожье не густо
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12.08.2020 22:39 Відповісти
Нас хватило чтобы отстоять город 13-го апреля устроив "яичное воскресение"
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12.08.2020 23:49 Відповісти
Это надо помнить.
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13.08.2020 01:53 Відповісти
и при необходимости повторять
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13.08.2020 02:05 Відповісти
LondonАкція на підтримку протестувальників у Білорусі відбулася в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 5251
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12.08.2020 22:39 Відповісти
CopenhagenАкція на підтримку протестувальників у Білорусі відбулася в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 260
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12.08.2020 22:40 Відповісти
На что надеется этот обыгранный козёл? На всенародную любовь, или на животный и рабский страх у белорусов?
Алексей: ...Народ не с нами. Он против нас. Значит, кончено! Гроб! Крышка! (с) Дни Турбиных
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12.08.2020 22:42 Відповісти
Очепятка (автоисправление): Обрыганный козёл
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12.08.2020 23:09 Відповісти
И так было понятно , что оно есть
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13.08.2020 05:43 Відповісти
Метался Булгаков между белыми и красными, народом и интеллигенцией, имперским шовинизмом и Киевом, между ненавистью к ссср и проживанием там. А писатель был хороший.
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13.08.2020 02:08 Відповісти
Время тогда было непростое. Многие тогда метались, и на ходу меняли свои симпатии и взгляды...
...Так громче музыка играй победу
Мы победили и враг бежит, бежит, бежит
Так за ... Совет Народных Комиссаров...
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13.08.2020 09:22 Відповісти
Акція на підтримку протестувальників у Білорусі відбулася в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 329
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12.08.2020 22:42 Відповісти
Принцип дії коктейля Молотова схожий із запалювальним ***********. Горюча суміш розливається по поверхні і запалюється або палаючим сірником (ганчіркою), або самозапалюється від контакту з киснем повітря. Додаткові компоненти до пального в суміші використовуються для збільшення часу горіння, підвищення температури полум'я (та відповідно утруднення процесу гасіння такого полум'я) чи для кращого налипання до поверхні.
Найпоширеніші рецептури запалювальної суміші:рецептура https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0 Че Гевари - 3/4 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD бензину на 1/4 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE мастила

турецька рецептура - 70% https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD бензину , 10% https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BD парафіну , 20% https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE мастила
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12.08.2020 23:23 Відповісти
рецептура https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 «Правого сектора» - натерти в стружку господарське мило, розчинити в підігрітому на водяній чи піщаній бані бензині чи дизельному паливі, додати алюмінієвої пудри. Така суміш може проплавити сталь.рецептура "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%90-%D0%A3%D0%9D%D0%A1%D0%9E УНА-УНСО "(перевірена в бойових умовах міської герильї) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B8%D1%82 уайт-спіритом розводять https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8 бітумну мастику до потрібної консистенції і заливають у тонкостінні пляшки. Суміш не розшаровується з часом і залишається однорідною. Дуже добре прилипає до різних поверхонь, важко гаситься водою, дає відносно багато чорного диму. З бавовняної ганчірки розміром 60*10 см виготовляють запал з трьома вузлами - на обох кінцях і посередині. Запал на довжину двох вузлів *********** в пляшку із сумішшю.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-3 [3]
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12.08.2020 23:25 Відповісти
Акція на підтримку протестувальників у Білорусі відбулася в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 9279
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12.08.2020 22:51 Відповісти
Якось Українка, Полька та Росіянка опинилися в одному пологовому будинку та одночасно народили по хлопчику. Повернувшись до своєї палати, де вони лежали, виявили, що медсестри малят переплутали.
І стали молоді мами думати - як їм розпізнати: де чия дитина.
Думали-думали, раптом Українка вигукнула «знаю» і, нахилившись над маленькими сплячими згорточками, сказала «Слава Україні!».
При цих її словах один згорточок прокинувся і, завмерши «струнко», голосно замурмотів.
- Ось вона, моя кровиночка, - радісно сказала Українка і, схопивши малюка, пішла на своє ліжко - годувати.
Полька, уважно придивившись до двох, які залишилися, теж радісно зойкнула і, зі словами «а це - моє», взяла другий «згорточок».
Але тут Росіянка схопила її за руку і закричала: «Ти чєво? Откуда знаєшь, что ето - твой?»
- Ой, та це ж просто, - сказала Полька, - коли Українка крикнула «Слава Україні!», то моє маля усміхнулося, а твоє - обісралося
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12.08.2020 22:51 Відповісти
tZE inform

Наступает звездный час ЛЮБОГО в Беларуси. Тот кто возьмет лидерство на себя - войдет в историю ! Да бою героі! Свет глядзіць на вас!
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12.08.2020 22:55 Відповісти
Белорусские ГАИшники угрожают протестующим наездом

https://twitter.com/MBKhMedia/status/1293631431885946880
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12.08.2020 23:03 Відповісти
Белорусы, держу кулаки за вас. Верю,- вы победите!
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12.08.2020 23:14 Відповісти
Максім Багдановіч, "Пагоня" (1915-1916)/Толькі ў сэрцы трывожным пачую /
За краіну радзімую жах, - /Ўспомню Вострую Браму сьвятую /I ваякаў па грозных канях.../Ўсё лятуць і лятуць тыя коні,/Срэбнай збруяй далёка грымяць.../Старадаўняй Літоўскай Пагоні /Не разьбіць, не спыніць, не стрымаць.../
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12.08.2020 23:41 Відповісти
Запорожье Молодцы уважуха ...
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13.08.2020 00:29 Відповісти
Что бы жить лучше, чем живет сосед, есть две стратегии:
1) Работать и работать, улучшая свою жизнь.
2) Сделать так, что бы сосед жил хуже и хуже.
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13.08.2020 09:40 Відповісти
 
 