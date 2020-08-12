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Акція на підтримку протестувальників у Білорусі відбулася в Запоріжжі. ФОТОрепортаж
Жителі Запоріжжя влаштували в центрі міста акцію, щоб підтримати білорусів у боротьбі за незалежність і свободу.
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Укрінформ".
"Я дивлюся, що відбувається в Білорусі, і бачу майже відображення подій наших. У них були вибори без виборів. Люди борються за свою свободу і незалежність. Хочу, щоб українці їх також підтримали", - сказав організатор мітингу Ігор Лукашенко.
Учасники акції тримали прапори України і Білорусі, а також плакати з написами "Ні визнанню злочинного режиму Лукашенка", "Святло адолее цемру!", "Живе Білорусь".
Після мітингу учасники проїхали колоною до площі Запорізької.
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Топ коментарі
+12 Hedonism Bot #450605
показати весь коментар12.08.2020 22:32
+12 Andrea Petrychenko
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+12 Дмитро Хлопченко #438497
показати весь коментар12.08.2020 22:51
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ЛУ створив прецедент. А "допомогли" йому в цьому ті, хто ЗА нього проголосував...
ЗЕ, поки-що, відстає в статусі, але що є сил пнеться ввійти в токсичну "труйцю" - ЗЕ-ЛУ-ПУ
Но таким потомственным рашистским рабам как ты, даже слова такие неведомы, тем более значение этих слов - "гражданская позиция".
..
Алексей: ...Народ не с нами. Он против нас. Значит, кончено! Гроб! Крышка! (с) Дни Турбиных
...Так громче музыка играй победу
Мы победили и враг бежит, бежит, бежит
Так за ... Совет Народных Комиссаров...
Найпоширеніші рецептури запалювальної суміші:рецептура https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0 Че Гевари - 3/4 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD бензину на 1/4 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE мастила
турецька рецептура - 70% https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD бензину , 10% https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BD парафіну , 20% https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE мастила
І стали молоді мами думати - як їм розпізнати: де чия дитина.
Думали-думали, раптом Українка вигукнула «знаю» і, нахилившись над маленькими сплячими згорточками, сказала «Слава Україні!».
При цих її словах один згорточок прокинувся і, завмерши «струнко», голосно замурмотів.
- Ось вона, моя кровиночка, - радісно сказала Українка і, схопивши малюка, пішла на своє ліжко - годувати.
Полька, уважно придивившись до двох, які залишилися, теж радісно зойкнула і, зі словами «а це - моє», взяла другий «згорточок».
Але тут Росіянка схопила її за руку і закричала: «Ти чєво? Откуда знаєшь, что ето - твой?»
- Ой, та це ж просто, - сказала Полька, - коли Українка крикнула «Слава Україні!», то моє маля усміхнулося, а твоє - обісралося
Наступает звездный час ЛЮБОГО в Беларуси. Тот кто возьмет лидерство на себя - войдет в историю ! Да бою героі! Свет глядзіць на вас!
https://twitter.com/MBKhMedia/status/1293631431885946880
За краіну радзімую жах, - /Ўспомню Вострую Браму сьвятую /I ваякаў па грозных канях.../Ўсё лятуць і лятуць тыя коні,/Срэбнай збруяй далёка грымяць.../Старадаўняй Літоўскай Пагоні /Не разьбіць, не спыніць, не стрымаць.../
1) Работать и работать, улучшая свою жизнь.
2) Сделать так, что бы сосед жил хуже и хуже.