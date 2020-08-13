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Новини Фото ДТП
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Два автобуси зіткнулися на Кіровоградщині: двоє людей загинули, ще 10 госпіталізовані, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Унаслідок ДТП двох автобусів у Кіровоградській області загинули двоє людей, ще 10 постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"13 серпня до ДСНС надійшла інформація, що на автошляху М-05 Київ-Одеса поблизу с. Великі Трояни Благовіщенського району, внаслідок зіткнення двох автобусів (Київ – Одеса та Кошиці (Словацька республіка) – Одеса) загинуло 2 особи та постраждало 10 осіб, яких з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для деблокування постраждалих від ДСНС залучалося 3 рятувальники особового складу та 1 одиниця техніки.

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Два автобуси зіткнулися на Кіровоградщині: двоє людей загинули, ще 10 госпіталізовані, - ДСНС 01
Два автобуси зіткнулися на Кіровоградщині: двоє людей загинули, ще 10 госпіталізовані, - ДСНС 02

Два автобуси зіткнулися на Кіровоградщині: двоє людей загинули, ще 10 госпіталізовані, - ДСНС 03
Два автобуси зіткнулися на Кіровоградщині: двоє людей загинули, ще 10 госпіталізовані, - ДСНС 04

Два автобуси зіткнулися на Кіровоградщині: двоє людей загинули, ще 10 госпіталізовані, - ДСНС 05

Фото: сайт ДСНС, "Точка доступу"

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ДТП (4467) смерть (6746) ДСНС (5105) Кіровоградська область (568)


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У одного удар в зад. Кто-то шел на обгон и не учел ширину своего авто? Погибли, вероятно, те, кто сидел сзади? До каких пор безвинные люди будут погибать из-за идиотов?
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13.08.2020 10:20 Відповісти
похоже автобус подставился выезжая из остановочного пятачка
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12.11.2020 02:17 Відповісти
 
 