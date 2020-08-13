Два автобуси зіткнулися на Кіровоградщині: двоє людей загинули, ще 10 госпіталізовані, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Унаслідок ДТП двох автобусів у Кіровоградській області загинули двоє людей, ще 10 постраждали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"13 серпня до ДСНС надійшла інформація, що на автошляху М-05 Київ-Одеса поблизу с. Великі Трояни Благовіщенського району, внаслідок зіткнення двох автобусів (Київ – Одеса та Кошиці (Словацька республіка) – Одеса) загинуло 2 особи та постраждало 10 осіб, яких з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що для деблокування постраждалих від ДСНС залучалося 3 рятувальники особового складу та 1 одиниця техніки.
Фото: сайт ДСНС, "Точка доступу"
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alexandr shamov
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