Правоохоронці на Рівненщині виявили понад 200 кг нелегального бурштину і цех для його обробки. ФОТОрепортаж

Прокуратура Рівненської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом придбання, зберігання і переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами (ч. 1 ст. 240-1 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці провели 6 обшуків у приміщеннях одного з підприємств на території м. Дубровиця, де облаштовано цех для промислової обробки сонячного каменю, а також на території Сарненського району Рівненської області в приміщеннях осіб, що перевіряються на причетність до скоєння злочину. У результаті виявлено та вилучено бурштин-сирець і оброблений бурштин загальною вагою 203 кг, а також 9 одиниць обладнання для обробки каменю.

Орієнтовна вартість вилученого на чорному ринку становить понад 2 млн грн.

Тривають першочергові слідчі дії.

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