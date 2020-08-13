Правоохоронці на Рівненщині виявили понад 200 кг нелегального бурштину і цех для його обробки. ФОТОрепортаж
Прокуратура Рівненської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом придбання, зберігання і переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами (ч. 1 ст. 240-1 КК України).
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Правоохоронці провели 6 обшуків у приміщеннях одного з підприємств на території м. Дубровиця, де облаштовано цех для промислової обробки сонячного каменю, а також на території Сарненського району Рівненської області в приміщеннях осіб, що перевіряються на причетність до скоєння злочину. У результаті виявлено та вилучено бурштин-сирець і оброблений бурштин загальною вагою 203 кг, а також 9 одиниць обладнання для обробки каменю.
Орієнтовна вартість вилученого на чорному ринку становить понад 2 млн грн.
Тривають першочергові слідчі дії.
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