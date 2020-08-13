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Правоохоронці на Рівненщині виявили понад 200 кг нелегального бурштину і цех для його обробки. ФОТОрепортаж

Прокуратура Рівненської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом придбання, зберігання і переробки бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами (ч. 1 ст. 240-1 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці провели 6 обшуків у приміщеннях одного з підприємств на території м. Дубровиця, де облаштовано цех для промислової обробки сонячного каменю, а також на території Сарненського району Рівненської області в приміщеннях осіб, що перевіряються на причетність до скоєння злочину. У результаті виявлено та вилучено бурштин-сирець і оброблений бурштин загальною вагою 203 кг, а також 9 одиниць обладнання для обробки каменю.

Орієнтовна вартість вилученого на чорному ринку становить понад 2 млн грн.

Тривають першочергові слідчі дії.

Також дивіться: Українець намагався вивезти до Румунії в бензобаках вантажівки близько 317 кілограмів бурштину, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Правоохоронці на Рівненщині виявили понад 200 кг нелегального бурштину і цех для його обробки 01
Правоохоронці на Рівненщині виявили понад 200 кг нелегального бурштину і цех для його обробки 02
Правоохоронці на Рівненщині виявили понад 200 кг нелегального бурштину і цех для його обробки 03
Правоохоронці на Рівненщині виявили понад 200 кг нелегального бурштину і цех для його обробки 04
Правоохоронці на Рівненщині виявили понад 200 кг нелегального бурштину і цех для його обробки 05

Автор: 

бурштин (509) Рівненська область (1175)


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Конкуренты накрыли конкурентов ???
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13.08.2020 13:48 Відповісти
Ввиду " невозможности" приструнить убийц природы ради вонючей смолы, справедливо было бы отныне возлагать на жителей этих районов, да и прилегающих к ним все расходы и мероприятия по ликвидации результатов природных бедствий, которые у них случаются по четыре раза в год как минимум. 😎
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13.08.2020 15:40 Відповісти
 
 